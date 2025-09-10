Derecho a la Vida bajo presión

Por: Luis Antonio Hernández

Hace apenas una semana comentábamos en este mismo espacio que las presiones de diversas instancias del Poder Judicial hacia algunas legislaturas estatales para imponer enmiendas contrarias a la dignidad de la persona humana, no cederían al menos en el mediano plazo.

Muestra de ello es el nuevo emplazamiento formulado recientemente por el Juez Noveno de Distrito Federal con sede en Morelos, para que la LVI Legislatura de esa localidad concluya a la brevedad el proceso para derogar el asesinato de seres humanos en el vientre de sus madres.

Adicionalmente hace unos días la SCJN, publicó la sentencia definitiva correspondiente al amparo en revisión 570/2024 aprobada el 28 de mayo de 2025, que en términos generales ordenaba al ejecutivo estatal proporcionar servicios de aborto dentro de las primeras doce semanas de la gestación a las 48 mujeres que suscribieron la demanda.

El secretario general de la entidad morelense, Juan Salgado Brito reaccionó de inmediato a esta resolución, así como a las exigencias de diversas organizaciones feministas que buscan confundir a los legisladores sobre el sentido y alcance de estas determinaciones jurisdiccionales, pronunciándose a favor de la imposición de este crimen, argumentando de manera ideologizada que: “nadie como las mujeres tiene el derecho a opinar y decidir sobre ello”, aclarando además que esta es una decisión que se tiene que tomar y debatir al interior del Congreso local.

Por su parte algunos integrantes del legislativo estatal, han asegurado en diferentes espacios y oportunidades que este asunto podría ser analizado por el pleno durante el actual periodo ordinario de sesiones que arrancó el pasado primero de septiembre, una vez que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios decida agendar su discusión. Al respecto es importante destacar que después de varias reuniones de trabajo que por falta de quórum fueron declaradas desiertas, el desafortunado dictamen que propone eliminar el delito de aborto del Código Penal del Estado, finalmente fue avalado durante los últimos días del mes de julio por las Comisión Unidas de Puntos Constitucionales, Legislación e Igualdad de Género.

La aprobación de este proyecto de muerte requiere de 14 de los 20 votos de las diputadas y diputados que actualmente integran esta asamblea legislativa, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría.

Hablando de atentados contra la dignidad humana en esta misma entidad federativa, no podemos ignorar que hace algunos días Luis Eduardo Pedrero González, el único representante del Partido Verde Ecologista de México en la legislatura morelense, presentó una iniciativa que busca reconocer jurídicamente la deplorable figura de la maternidad subrogada, una modalidad que en nuestro país únicamente es aceptada por Tabasco y Sinaloa.

La manera en la que el Estado de Morelos atienda estas circunstancias podría convertirse en un referente nacional en materia de derechos humanos, no solo por el desempeño de los legisladores, quienes hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa de su autonomía y la voluntad de sus electores, sino también por el papel y activismo que podrían asumir la judicatura federal, la nueva Corte de Justicia, que técnicamente ya ha dejado de ser suprema, el Órgano de Administración Judicial e incluso la propia Presidente de la República.

El Derecho a la Vida, la dignidad humana y las libertades fundamentales son temas que no se pueden resolver a partir de decisiones unilaterales o resoluciones judiciales, son temas que se deben debatir ampliamente en el Congreso, con la certeza de que el Parlamento es la máxima representación del pueblo, de la sociedad, un espacio donde concurren todas las corrientes de opinión, todas las ideologías; en una democracia como la que aspiramos a vivir, tiene que prevalecer la verdad.

Luis Antonio Hernández, abogado y analista político

[email protected]

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx