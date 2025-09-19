Algo que no es nuevo, pero que ha aumentado recientemente, es el uso de la desesperanza como una arma política. Hay quienes buscan manipular las emociones de la población, dividir a la Sociedad para evitar que pueda unirse de una manera efectiva contra acciones que rechaza. Quieren crear desconfianza y división entre los oponentes o entre los adeptos al gobernante.
Como táctica se usa la victimización para manipular el modo de sentir del ciudadano, buscando el control para capturar o consolidar el poder. Eso ocurre de una manera oculta. Por ejemplo, haciendo énfasis en hechos negativos que ocurren en la Sociedad, como desastres naturales, accidentes o situaciones de dificultad económica, para generar desconfianza hacia quienes podrían haber hecho algo al respecto. La esperanza es algo esencial. La falta de esperanza nos hace no poder construir el bien común. Esa táctica se usa, por desgracia, tanto por la oposición como por el propio gobierno. Y esto ocurre en todos los países, con distinta intensidad y en diferentes tiempos.
El gran riesgo es que se pierda la credibilidad de la ciudadanía, respecto a quién la gobierna o a quienes se oponen y podrían gobernarla. También ocasiona pérdida de estabilidad en el Estado. Como se dijo desde la antigüedad, un reino dividido tiene riesgo de ser destruido. También da como resultado un aislamiento del individuo, que se siente ajeno a los demás, en quien no confía, que no puede creer nada bueno de sus conciudadanos. Y este sentido de aislamiento, lo hace juzgarse impotente, incapaz de participar. Le hace decir, de una manera abierta o en su interior: “No hay nada que hacer. Hay que esconderse, mejor no hay que opinar. No sirve para nada, nadie me hará caso”. Esto es lo que buscan quienes están creando desesperanza. Precisamente.
La oposición, cuando quiere quitar un gobierno basándose en crear desconfianza, tiene el riesgo de perder la credibilidad cuando no propone soluciones. Qué es lo que pasa frente a un gobierno fuerte o autoritario. El ciudadano se entera de fallas y problemas, pero no escucha soluciones, solamente escucha insultos. Con lo cual el opositor pierde credibilidad, pierde su identidad. Y esto lo estamos viendo: los partidos de oposición se están pareciendo cada vez más los unos a los otros. Han perdido sus diferencias, solo saben criticar y lo hacen de la misma manera. Hay fragmentación de su base social, que es preludio de la destrucción de cualquier fuerza política.
Ustedes y yo, como ciudadanos sin partido, ¿qué podemos hacer? Por un lado, hay que hacer visible la desesperanza y hacernos conscientes de que hay a quien le interesa que vivamos así. Por otro lado, recomendar opciones y discutirlas. Siempre será más fácil criticar, siempre será más fácil insultar o hacer burla de las acciones de quien no nos parece. Crear soluciones y arriesgarnos a discutirlas es un riesgo que muchos, como ciudadanos sin partido, no queremos asumir.
Hay necesidad de crear colaboración entre ciudadanos y, sobre todo, entre grupos apolíticos a los que les preocupa la Sociedad y que no están dispuestos a continuar viviendo en la desesperanza. Nada fácil, hay que reconocerlo. ¿Está usted dispuesto, ciudadana o ciudadano sin poder, a construir Esperanza?
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Derecho a la Vida bajo presión
Por: Luis Antonio Hernández
Hace apenas una semana comentábamos en este mismo espacio que las presiones de diversas instancias del Poder Judicial hacia algunas legislaturas estatales para imponer enmiendas contrarias a la dignidad de la persona humana, no cederían al menos en el mediano plazo.
Muestra de ello es el nuevo emplazamiento formulado recientemente por el Juez Noveno de Distrito Federal con sede en Morelos, para que la LVI Legislatura de esa localidad concluya a la brevedad el proceso para derogar el asesinato de seres humanos en el vientre de sus madres.
Adicionalmente hace unos días la SCJN, publicó la sentencia definitiva correspondiente al amparo en revisión 570/2024 aprobada el 28 de mayo de 2025, que en términos generales ordenaba al ejecutivo estatal proporcionar servicios de aborto dentro de las primeras doce semanas de la gestación a las 48 mujeres que suscribieron la demanda.
El secretario general de la entidad morelense, Juan Salgado Brito reaccionó de inmediato a esta resolución, así como a las exigencias de diversas organizaciones feministas que buscan confundir a los legisladores sobre el sentido y alcance de estas determinaciones jurisdiccionales, pronunciándose a favor de la imposición de este crimen, argumentando de manera ideologizada que: “nadie como las mujeres tiene el derecho a opinar y decidir sobre ello”, aclarando además que esta es una decisión que se tiene que tomar y debatir al interior del Congreso local.
Por su parte algunos integrantes del legislativo estatal, han asegurado en diferentes espacios y oportunidades que este asunto podría ser analizado por el pleno durante el actual periodo ordinario de sesiones que arrancó el pasado primero de septiembre, una vez que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios decida agendar su discusión. Al respecto es importante destacar que después de varias reuniones de trabajo que por falta de quórum fueron declaradas desiertas, el desafortunado dictamen que propone eliminar el delito de aborto del Código Penal del Estado, finalmente fue avalado durante los últimos días del mes de julio por las Comisión Unidas de Puntos Constitucionales, Legislación e Igualdad de Género.
La aprobación de este proyecto de muerte requiere de 14 de los 20 votos de las diputadas y diputados que actualmente integran esta asamblea legislativa, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría.
Hablando de atentados contra la dignidad humana en esta misma entidad federativa, no podemos ignorar que hace algunos días Luis Eduardo Pedrero González, el único representante del Partido Verde Ecologista de México en la legislatura morelense, presentó una iniciativa que busca reconocer jurídicamente la deplorable figura de la maternidad subrogada, una modalidad que en nuestro país únicamente es aceptada por Tabasco y Sinaloa.
La manera en la que el Estado de Morelos atienda estas circunstancias podría convertirse en un referente nacional en materia de derechos humanos, no solo por el desempeño de los legisladores, quienes hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa de su autonomía y la voluntad de sus electores, sino también por el papel y activismo que podrían asumir la judicatura federal, la nueva Corte de Justicia, que técnicamente ya ha dejado de ser suprema, el Órgano de Administración Judicial e incluso la propia Presidente de la República.
El Derecho a la Vida, la dignidad humana y las libertades fundamentales son temas que no se pueden resolver a partir de decisiones unilaterales o resoluciones judiciales, son temas que se deben debatir ampliamente en el Congreso, con la certeza de que el Parlamento es la máxima representación del pueblo, de la sociedad, un espacio donde concurren todas las corrientes de opinión, todas las ideologías; en una democracia como la que aspiramos a vivir, tiene que prevalecer la verdad.
Luis Antonio Hernández, abogado y analista político
[email protected]
Columna Invitada
Resiliencia: Herramienta fundamental para los líderes del futuro
Juventud INCIDE celebró una reunión virtual que reunió a jóvenes estudiantes, líderes, académicos, representantes gremiales y autoridades en un diálogo profundo sobre el papel de la resiliencia como motor del liderazgo juvenil.
El invitado especial fue el Ing. Henry Peralta Buritacá, CEO de Soluciones Resilientes en Colombia, reconocido internacionalmente como especialista en gestión del riesgo y liderazgo resiliente. En su ponencia, delineó con precisión los grandes desafíos que enfrentan las juventudes en México y América Latina: la precariedad laboral, la vivienda inaccesible, la crisis de salud mental, la inseguridad, la migración forzada, el cambio climático y la desconfianza política. Ante esta compleja realidad, afirmó que la clave está en cultivar un nuevo tipo de liderazgo: el liderazgo resiliente.
Resiliencia: la llave del futuro
Mientras lo escuchábamos, se confirmó una convicción que defendemos desde hace años: la resiliencia es la llave del futuro. No es un lujo ni una moda, sino el recurso estratégico más valioso para sobrevivir, adaptarnos y transformar los tiempos difíciles.
El mensaje fue claro: necesitamos un liderazgo que no se imponga, sino que influya; que no espere órdenes, sino que genere confianza, respeto y compromiso en todas direcciones. Inspirado en John C. Maxwell, Peralta recordó que el liderazgo 360° es posible: liderarnos a nosotros mismos, influir hacia arriba, colaborar a los lados e inspirar hacia abajo. Lo que importa no es el cargo, sino la capacidad de transformar realidades desde cualquier posición.
Las diez cualidades del líder resiliente
Peralta compartió las diez cualidades que todo líder resiliente debe cultivar: autoconocimiento, compromiso, respeto, confianza, inclusión, reciprocidad, articulación, flexibilidad, creatividad y comunicación. No como virtudes humanas aisladas, sino como parte de un proceso sistémico que nos permite anticipar riesgos, absorber impactos, recuperarnos y transformarnos.
A este enfoque lo llamó modelo ADER+, y dejó una enseñanza clave: la resiliencia no es aguante ni resignación, es transformación.
La resiliencia como derecho humano
Peralta planteó que la resiliencia debe reconocerse como un derecho humano, base de un futuro sostenible, pues sin ella no habrá desarrollo ni equilibrio entre sociedad y naturaleza. Entendida como fenómeno sistémico, trasciende la virtud individual y abre la posibilidad de transformar la convivencia y la gestión del entorno. Así, se convierte en principio civilizatorio: en la relación sociedad–sociedad fomenta confianza, cooperación e inclusión para recomponer el tejido social; y en la sociedad–naturaleza impulsa un cambio cultural que exige no solo adaptarse al clima, sino transformar hábitos y modelos de desarrollo hacia la sustentabilidad.
INCIDE: puente de resiliencia en México
El expositor reconoció a INCIDE como la principal puerta de entrada de la resiliencia en México, resaltando la importancia de articular esfuerzos, tender puentes y crear redes que unan a las juventudes con la política pública, la empresa, la academia y la vida comunitaria.
“México siempre para mí, mi segundo hogar… ya que la resiliencia entró por México a través de Guillermo”, expresó el conferencista, comentario que agradecemos profundamente.
Moderación y aportaciones
La jornada fue moderada por el Ing. Ángel Manríquez, presidente de Juventud INCIDE, quien reafirmó el compromiso de la organización con la formación de líderes resilientes. Entre los anuncios destacó la intención de extender la presencia de Juventud INCIDE en Colombia, así como la confirmación de la participación del Ing. Peralta en el Foro de Resiliencia Juvenil, a realizarse en noviembre próximo.
Asimismo, Óscar Aganza, presidente juvenil de la Red Profesional por los Derechos Humanos, subrayó la importancia de la colaboración entre redes juveniles, en particular mediante espacios como el Foro Internacional de Estudiantes de Ingeniería de años anteriores, que es necesario retomar.
El encuentro reafirmó que la resiliencia no es solo virtud personal, sino estrategia del siglo XXI: con creatividad, compromiso e inclusión, los jóvenes pueden convertir crisis en oportunidades y, desde Juventud INCIDE, consolidarse como una generación de líderes capaces de diseñar un futuro más justo, humano y resiliente.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
Columna Invitada
Rendición de cuentas
Hablando de democracia, existen tres pilares para que, el gobierno verdaderamente lo sea y que este sistema funcione adecuadamente. En primer lugar, el Estado. En segundo lugar, el imperio de la ley. Y el tercero es la rendición de cuentas. Lo cual significa obligar al Estado y al Gobierno a rendir cuentas de su gestión ante aquellos quienes lo eligieron. La rendición de cuentas es una tarea pendiente en nuestro país y en muchos otros. Nunca es completa. Requiere independencia de los encargados de evaluarla. Cuando los gobiernos y los partidos políticos son los mismos que rinden cuentas y evalúan el resultado de ese desempeño, obviamente hay un conflicto de intereses. Y hace muy difícil que la rendición de cuentas sea creíble.
¿Hemos mejorado? Creo que sí. En otros tiempos hubo despidos, exilios obligatorios y ataques a personas que diferían de la visión que presentaba el Ejecutivo. Se ha intentado, por diferentes medios, mejorar la rendición de cuentas. No siempre al gusto de la ciudadanía. Por ejemplo, esa es la idea detrás de las famosas presentaciones mañaneras, donde todos los días el Ejecutivo da cuentas de diferentes aspectos de su gobierno ante un grupo de periodistas. Se puede cuestionar, y por supuesto hay que hacerlo: ¿qué tan imparciales son esos periodistas? ¿Qué tanta independencia tienen? ¿Qué tanto les presentan solamente los logros y no las dificultades? Lo cierto es que ahora se dedica más tiempo a informar sobre el gobierno.
El mecanismo más completo que prevé la Ley, es el Informe presidencial. Ha tenido varios enfoques en nuestro país. Se veía, en otros tiempos, como el día del presidente, a quien se rendía homenaje.
Otras veces ha sido una justificación de sus fallas y la demostración de sus logros. El problema es que, a menudo, en la presentación del informe presidencial, se presentan resultados, sin cuestionarlos, sin compararlos con una planeación. Por ejemplo: se habla de la construcción de 1500 kilómetros de carreteras.
Muy bien. Es un logro. Pero la pregunta sería. ¿Eso fue lo planeado? ¿Habíamos planeado 1500 kilómetros y se lograron? ¿O habíamos planeado 3000 y hemos logrado 1500? Esa información no se presenta en los informes presidenciales. No es porque no existan planes: efectivamente, existe un plan nacional de desarrollo. El cual debería ser el marco para poder medir si este gobierno cumple sus tareas.
Es importante construir una cultura de la rendición de cuentas. Para ello se necesitan algunos elementos: Un marco legal claro. Mecanismos de control independientes del ejecutivo. Transparencia en la información. La obligación de difundir esa información. Construir la participación ciudadana. Confianza, una de nuestras asignaturas pendientes. La construcción de responsabilidad de los funcionarios públicos. Agregar tecnología, conocimiento y análisis a la información que se está proveyendo. Tener evaluación y revisiones, independientes y confiables.
Se necesita, como un requerimiento fundamental, que sea la propia ciudadanía quien exija esta rendición de cuentas y la valide. Mientras no pasemos del chisme, de los chistes y de los memes, el progreso de la rendición de cuentas, será lento y sujeto a retrocesos.
Columna Invitada
La Era de Norteamérica
En agosto de 2025 coincidieron dos mensajes en INCIDE, aunque diferentes en forma, comparten un mismo fondo: México está en el centro de una oportunidad histórica, pero Sonora corre el riesgo de perder el paso.
Por un lado, Benjamín Suárez, representante de American Chamber of Commerce of Mexico, presentó un análisis titulado “La Era de Norteamérica”. Un documento que desnuda las tendencias globales: mientras China gana terreno en las exportaciones mundiales —con un avance cercano al 10% en dos décadas—, Norteamérica ha perdido competitividad, con una caída de 8 puntos en el mismo periodo. Asia y Europa fortalecen sus cadenas intrarregionales; nosotros, en cambio, nos rezagamos
El T-MEC es todavía el gran escudo del bloque. La frontera México–Estados Unidos es la más transitada del planeta: un millón de personas y medio millón de camiones cruzan a diario, equivalentes a 100 millones de dólares por hora en comercio.
Desde 1993, las exportaciones mexicanas a EE.UU. han crecido 864% y las estadounidenses a México un 565%. El 40% de lo que exportamos contiene insumos norteamericanos, lo que demuestra que no somos simples vecinos, sino engranes de una misma maquinaria industrial.
En 2023, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China, impulsado por el fenómeno del nearshoring. Sin embargo, el déficit comercial estadounidense con nuestro país se ha multiplicado por 2.7 desde 2016.
El reto está planteado: aprovechar el bono demográfico, invertir en educación dual, innovación, pymes y cadenas de valor, o resignarse a que la ventana de oportunidad se cierre.
En paralelo, Antonio Proto, representante de Desarrollo Económico de Phoenix en México, envió un mensaje igual de contundente, pero desde el terreno práctico: Phoenix, la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, es ya un polo de innovación y manufactura avanzada. Hoy alberga más de 1,474 empresas extranjeras, aporta el 56% de las exportaciones de Arizona y es la ciudad número uno en crecimiento manufacturero.
Proto no solo habló de semiconductores: aseguró que Phoenix está abierta para todo empresario que quiera emprender allá. Su oficina en México acompaña y asesora a quienes busquen instalarse, en procesos que pueden resolverse en seis meses.
Eso sí, advirtió de los muros invisibles que pesan más que los aranceles: los temores financieros, el desconocimiento logístico y, sobre todo, las barreras culturales que nos atan a esperar que el gobierno lo resuelva todo.
Su frase quedó grabada: “Está la danza de los millones y todos queremos bailar en ella.” Los capitales ya se mueven. La música está sonando. La pista está abierta. El problema es que Sonora, con demasiada frecuencia, llega tarde al baile.
Aquí es donde entra INCIDE. Como colegio multidisciplinario, tiene la capacidad de formar a la próxima generación de profesionales que entiendan estos cambios globales y sepan insertarse en ellos. Como consejo integrador, puede articular a empresarios, gremios y academia en una agenda estratégica que supere las divisiones locales y se enfoque en aprovechar el T-MEC y la relación Sonora–Phoenix.
Y como medio de consulta y análisis, a través de la revista y los foros que organiza, INCIDE puede ser el espacio donde estas discusiones no solo se documenten, sino se traduzcan en acciones.
El desafío no es menor: Sonora tiene un bono demográfico que no durará para siempre, un vecino inmediato que ofrece asesoría y acompañamiento, y un bloque económico que puede devolverle protagonismo. Pero el tiempo apremia.
El mensaje de Suárez y Proto se resume en una sola advertencia: o Sonora atrae inversión, o se queda rezagado. Y el rol de INCIDE será decisivo para que la entidad despierte, se sacuda la dependencia del gobierno y se atreva a bailar en la pista de la “danza de los millones”.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
