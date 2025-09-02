Por Luis Antonio Hernández
Históricamente el primero de septiembre ha representado, invariablemente un punto de inflexión en la política nacional, grandes discursos, anuncios espectaculares y polémicos como aquel que en 1982 ordenó la nacionalización de la banca, incrementos salariales y hasta repentinos golpes de timón en los modelos de gobierno, son apenas algunos de los elementos que caracterizan al llamado día del presidente.
Este año no podía ser la excepción y esta emblemática fecha, marcará sin lugar a dudas, un importante parteaguas en la vida democrática e institucional de nuestro país. Además del primer informe de la Presidente Claudia Sheinbaum, los mexicanos atestiguamos el inicio de una nueva época en la impartición de justicia, 881 nuevos juzgadores rindieron su protesta constitucional ante el Pleno del Senado de la República.
Dentro de este protocolo que finalmente materializó la primera parte de la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora integrada únicamente por un pleno de nueve ministros, empezará también a escribir en los próximos días un capítulo inédito en la historia jurídica de México.
Concluir con las modificaciones al sistema jurisdiccional, modificaciones a la Ley General de Aduanas, de salud, la aprobación del presupuesto 2026, así como la resolución de litigios de alto impacto en materia tributaria, son los aspectos sustantivos que la titular del Ejecutivo Federal ha definido como las prioridades de la agenda de los poderes legislativo y judicial para los próximos meses.
A pesar de no estar incluidas dentro de este catálogo de temas esenciales para la administración Sheinbaum, es indudable que las enmiendas en materia de derechos humanos fundamentales, particularmente aquellas que se refieren a temas de vida, familia y libertades continuarán con la desafortunada dinámica que se impuso desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
En los primeros siete años de gestión de la denominada cuarta transformación 21 estados de la República Mexicana han despenalizado el asesinato de bebés en el vientre de sus madres durante las primeras doce semanas de la gestación, asimismo es importante destacar que desde 2021, el máximo tribunal ha impulsado sistemáticamente ideologizadas sentencias que buscan anular el Derecho a la Vida desde la concepción consagrado por diversas constituciones locales.
Actualmente trece entidades federativas mantienen vigente la protección a la que debiera ser la primera garantía de todo ser humano el derecho a nacer y nueve códigos penales estatales establecen sanciones al crimen del aborto, con excepciones especificas; embargo, las presiones ejercidas por juzgados y tribunales federales hacia diferentes legislaturas estatales como Yucatán, Durango y Morelos por mencionar tan solo algunos casos, continuarán y parece ser que no terminarán al menos en el mediano plazo. De hecho muy pronto las legislaturas de estas dos últimas localidades, deberán decidir sobre este desafortunado tema.
Recientemente el Papa León XIV llamó a los legisladores, especialmente a quienes profesan la fe católica a desempeñar sus cargos con valentía e integridad y no ceder a las instrucciones partidistas y mucho menos a las colonizaciones ideológicas, motivándolos a trabajar por leyes y políticas públicas que coloquen a la dignidad humana, la protección a la vida en el centro del poder y la política.
Hagamos votos para que el espíritu que anime esta nueva etapa de la historia legislativa y judicial de nuestra patria, sea el de articular el andamiaje jurídico y administrativo que materialice el anhelo de la inmensa mayoría de los mexicanos: construir una sociedad donde la justicia, legalidad, bien común, pero sobre todo el respeto irrestricto a los verdaderos derechos humanos de todas las personas sean la constante.
Luis Antonio Hernández, abogado y analista político
El despertar de la fuerza digital
Por Cecilia Urrea
El abstencionismo en México es la antítesis de la democracia. De acuerdo con el INEGI, los jóvenes son cada vez más ajenos a la vida pública: solo 3 de cada 10, entre 19 y 29 años, participan en alguna organización ciudadana o política. Mientras tanto, nuestra sociedad se hunde en la indiferencia y los grupos de poder avanzan sin contrapeso.
Ese desinterés en lo público contrasta con la intensa participación digital. Según la Encuesta de Disponibilidad y Uso de Tecnologías en Hogares (ENDUTIH 2024), el 83.1% de la población cuenta con acceso a internet (más de 108 millones de personas) y el 90.4% de ellos utiliza redes sociales, es decir, 98.3 millones de usuarios. Si consideramos que en México viven más de 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años —quienes concentran la mayor penetración digital—, el panorama es claro: la juventud está ausente en la vida pública, pero muy presente en la vida digital.
Ahí surge el reto: ¿cómo transformar esa energía digital en participación ciudadana real?
Desde hace tres años, y con más de 50 campañas que han alcanzado a más de 2 millones de personas, Actívate.org.mx ha demostrado que el activismo digital puede ser puente entre la indignación ciudadana en redes y la exigencia concreta ante las autoridades.
El fenómeno no es exclusivo de México. Movimientos como #BlackLivesMatter en Estados Unidos o #MeToo a nivel global muestran cómo lo digital puede detonar transformaciones profundas. En nuestro país, iniciativas como #YoSoy132 marcaron un antes y un después en la manera de participar y exigir.
En este contexto, Actívate funge como detonador de exigencia ciudadana e información colectiva. Su método es sencillo: elegir un tema, investigarlo, sustentar argumentos, generar contenidos y difundirlos. La diferencia está en el siguiente paso: trasladar la fuerza digital al espacio público. Las firmas no se quedan en línea; se entregan en fiscalías, congresos, secretarías o ayuntamientos, creando una red que conecta lo digital con lo real.
Este puente se refleja en casos concretos. Aunque en México no hemos vivido un hecho tan mediático como el de George Floyd en Estados Unidos, sí existen historias que encontraron eco gracias al ciberactivismo. Tal es el caso de Agustín Medina, víctima de violencia automovilística en Puebla. Ante la posible liberación del responsable, su madre levantó la voz y, en colaboración con Actívate, se recolectaron más de 4,700 firmas que, entregadas a la fiscalía y acompañadas de presión mediática, lograron justicia para su hijo y evitaron la impunidad.
Otro ejemplo es Veracruz: la “Cangreseñal” proyectada en la Riviera Veracruzana visibilizó la amenaza contra el cangrejo azul, especie en riesgo local, lo que abrió mesas de trabajo con autoridades y escaló el tema a nivel nacional.
Estos casos confirman que el activismo digital, bien canalizado, no es ruido pasajero: es una herramienta para transformar descontento en acción, indignación en resultados e individualismo en comunidad.
México enfrenta una encrucijada: normalizar el abstencionismo y la indiferencia, o construir redes ciudadanas que equilibren el poder y obliguen a rendir cuentas. La primera opción lleva a la inercia; la segunda abre la posibilidad de un futuro distinto.
El cambio no llegará de la noche a la mañana, pero comienza con un paso: pasar del clic aislado a la acción colectiva. La democracia no muere cuando se pierde una elección, muere cuando dejamos de participar. Y hoy, frente a la indiferencia, necesitamos una ciudadanía activa, organizada y digitalmente conectada.
Cecilia Urrea
Gerente General – Actívate.org.mx
La pobreza en México en 2018 y 2024
El 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Pobreza Multidimensional 2024 de México; una tarea que antes era responsabilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ahora finiquitado.
La pobreza multidimensional es una forma de analizar la pobreza elaborada por académicos de México, que considerar los ingresos y los derechos sociales. En cuanto a los ingresos, toma en cuenta lo ingresos laborales, las transferencias familiares y las transferencias gubernamentales, principalmente.
En el segundo grupo: lo derechos sociales, se estudia el acceso o no a diversos satisfactores considerados como indispensables, a saber: educación, salud, calidad y servicios de la vivienda, seguridad social y alimentación. Desde luego, entre lo ingresos y la satisfacción o no de los derechos sociales hay una relación intrínseca.
La Pobreza Multidimensional se analiza cada dos años, y está basada en los datos aportados bianualmente por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Al comparar el último año de los dos sexenios anteriores, esto es 2018 y 2024, observamos lo siguiente:
Disminuyó la población en condición general de pobreza (moderada o extrema), al pasar de 41.9% en 2018 a 29.6% en 2024.
El caso del rezago educativo, los datos muestran un decrecimiento muy leve, pues prácticamente se mantuvo igual: 19% en 2018, contra 18.6% en 2024.
La carencia por acceso a los servicios de salud, la situación empeoró significativamente porque aumentó a más del doble: de 16.2% en 2018, a 34.2% en 2024.
En relación con la carencia por acceso a la seguridad social, disminuyó la población afectada al bajar de 53.5% a 48.2 por ciento.
En materia de carencias por la calidad y espacios de la vivienda, hubo una mejoría, pues disminuyó la población afectada: de 11% a 7.9 por ciento.
Mientras, en cuanto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (agua potable, drenaje…), también encontramos una disminución, pues bajó de 19.6% a 14.1 por ciento.
Finalmente, en relación con la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, observamos igualmente una mejoría al pasar de 22.2% a 14.4 porciento.
En resumen, entre un sexenio y otro hubo una mejoría importante en la mayoría de los indicadores, pero no fue así en el caso de la educación y la salud; este último se deterioró notablemente.
Fernando Pliego Carrasco
IIS-UNAM.
Tiranía de las mayorías
Por una breve temporada en la humanidad hubo un crecimiento importante de los sistemas democráticos, como un modo preferente de gobernar. Tres décadas, de 1990 en adelante. Se generalizó un aprecio por la democracia y muchos países buscaron construir este sistema, que actualmente se está reduciendo por dos motivos: por el hecho de que no todas las nuevas democracias han resultado eficientes y, por otro lado, porque ha habido grupos que han ido corrompiendo el sistema democrático, falsificando el que fue diseñado originalmente.
También es cierto que la democracia no existe sin dificultades. Hay la posibilidad de que se le malinterprete y existan trampas que le mermen su eficacia. Y una de esas trampas es el caso de la tiranía de las mayorías que recibe diferentes nombres. Por ejemplo, cuando se promovía la dictadura del proletariado, y se decía, sin pudor alguno, que era una tiranía muy benéfica. Es el enfoque que supone que la mayoría tiene el derecho de ignorar a todas las minorías.
¿Cómo evitar que la democracia se vuelva una situación dañina para la ciudadanía? Esa tiranía de las mayorías hace que las minorías se queden sin una representación y la mayoría funcione sin contrapesos efectivos. La mayoría tuvo un acceso legítimo y democrático al poder, pero una vez instalados en el mismo, ocurre que empieza a destruir los contrapesos a su gobierno o simplemente no se construyen los mismos, aquellos que hacen que la mayoría tenga que, obligatoriamente, tomar en cuenta los derechos y las necesidades de las minorías.
El daño para las minorías es que tienen poca o nula representación en las decisiones del gobierno. No se escuchan sus voces y, si se llegan a escuchar, no se toman en cuenta. A la hora de tomar decisiones, de construir leyes o decretos que rijan la acción del gobierno, se les escucha, pero no se toman en cuenta sus opiniones. También se da una gran desinformación porque el gobierno tiene el monopolio de su comunicación y solamente ellos saben lo que verdaderamente ocurre. Y por eso también muchos de los métodos que construyen una tiranía de las mayorías, tienen que ver con formas de censura abierta o disfrazada.
Obviamente, eso crea y promueve la intolerancia. La mayoría ataca, difama y maneja de una manera facciosa la información que llega a las minorías. Y esto obviamente lleva a una polarización, donde solo hablan los representantes de la mayoría y los demás no tienen más que escuchar y tal vez criticar, pero sin posibilidad para de ser tomados en cuenta.
¿Habrá solución? La salida más institucional es que las leyes den protección a las minorías, imponiendo contrapesos que limiten la acción del gobierno. También se requiere de los ciudadanos, educación cívica; entender de fondo: ¿qué es lo que significan los distintos términos de la política? Se requerirá un continuo debate público, abierto, con una gran diversidad, sin que se limite a nadie. Necesitaremos observatorios independientes sobre las acciones de la mayoría.
Eso, obviamente, tiene un costo para la ciudadanía, sobre todo para los que están en minoría. Un costo en tiempo, en descuido de actividades prioritarias. Pagar el precio del desprecio de los conciudadanos que están afiliados a la mayoría tiránica. El costo de padecer un miedo, muy explicable. Pero, sin afrontar esos temores, esta situación no se remediará por sí sola.
El Péndulo del abuso al absurdo
La historia social se mueve como un péndulo. Durante siglos, los extremos han marcado el rumbo de los pueblos: del abuso al hartazgo, de la opresión a la rebeldía, del silencio a la protesta. Así se han logrado conquistas importantes: derechos civiles, igualdad ante la ley, espacios de respeto para quienes antes eran marginados. Nadie con un mínimo de conciencia podría negar que esos avances han sido necesarios y justos.
Pero todo péndulo que va demasiado lejos corre el riesgo de convertirse en caricatura de sí mismo. Lo que empezó como una exigencia legítima de respeto y dignidad se ha transformado en un escenario de exageraciones, imposiciones y absurdos. Hoy parece que hemos pasado del péndulo del abuso al péndulo del absurdo.
De la justicia al absurdo
No hablamos de rechazar a nadie. Cada persona tiene derecho a vivir conforme a su conciencia, a tomar decisiones sobre su vida, a ser respetada en su dignidad. Ese principio es incuestionable. Pero lo que observamos en la actualidad ya no es la defensa de los derechos básicos, sino la imposición de una ideología que pretende que todos, sin excepción, la aceptemos, la aplaudamos y la promovamos, aunque vaya en contra de la razón y del sentido común.
Un ejemplo evidente se dio en el Metro de la Ciudad de México: una policía fue sancionada por impedir que una persona trans ingresara en un vagón exclusivo para mujeres y niñas. ¿En qué momento se dejó de proteger a las más vulnerables para someterlas a caprichos ideológicos? Otro caso son los deportes: mujeres obligadas a competir contra hombres biológicos que se autodefinen como mujeres, alterando la justicia deportiva y desconociendo la diferencia natural entre sexos. Y de los perros mejor ni hablamos, que si bien es cierto ningún animal debe de ser maltratado, pero de eso a tener más derechos que los humanos, es un exceso.
Y en lo cotidiano, millones de padres de familia se sienten presionados a aceptar que en las escuelas se enseñen ideologías confusas a niños que apenas comienzan a formar su identidad. Se les presenta lo extraño como deseable, lo pasajero como definitivo, y lo polémico como incuestionable.
Respeto no es sumisión
No se trata de negar derechos. Nadie debería maltratar ni humillar a una persona trans, ni a ninguna otra. Pero respetar no es lo mismo que someterse. Tolerar no es lo mismo que celebrar. Y aceptar la diversidad no significa borrar las bases de la sociedad: la familia, la complementariedad entre hombre y mujer, la educación de los hijos en valores sólidos.
Como decía mi abuela, “cada quien hace de su vida un papalote”. Que cada quien viva como decida, pero sin imponer su forma de vivir al resto. La libertad personal termina donde comienza la libertad del otro, y el respeto mutuo solo es posible si ninguna parte obliga a la otra a rendirse ante su visión del mundo.
El riesgo del péndulo
Estamos en un punto peligroso: lo que alguna vez fue una lucha justa ahora amenaza con volverse privilegio, y lo que fue legítima defensa de derechos se convierte en imposición absurda. El péndulo se ha movido tanto que ya no equilibra, sino que golpea con fuerza del otro lado.
El riesgo es evidente: una sociedad que sustituye el sentido común por la corrección política termina debilitando su propia cohesión. Al minimizar la figura del varón, ridiculizar la familia tradicional o censurar a quienes piensan distinto, se destruyen los pilares que sostienen la vida social. Y cuando esos pilares se derrumban, lo que viene no es progreso, sino confusión.
Hacia el equilibrio
No necesitamos volver atrás ni negar la dignidad de nadie. Pero tampoco podemos permitir que la exageración se convierta en regla. La salida no está en elegir un extremo, sino en recuperar el equilibrio. Un equilibrio que ponga límites claros a los abusos, que defienda a los niños de ideologías forzadas, que reconozca diferencias sin imponer uniformidades, y que vuelva a darle valor al sentido común.
El péndulo social siempre se moverá. Lo que nos corresponde como ciudadanos es aprender a detenerlo en el centro: donde la justicia no sea privilegio, donde el respeto no sea sometimiento, y donde la libertad no sea pretexto para imponer absurdos.
Hoy, más que nunca, necesitamos despertar de este letargo. No es cuestión de ideología, sino de cordura. No se trata de ser “mochos” ni de negar el progreso, sino de rescatar lo que nos hace humanos: el respeto verdadero, la familia, la razón, y la capacidad de convivir sin que nadie imponga sus excesos como si fueran verdad absoluta.
Tampoco se trata de regresar al pasado ni de negar la dignidad de nadie. Tampoco de caer en fanatismos ni moralismos. Se trata de encontrar un equilibrio sano, donde haya igualdad sin borrosidad, respeto sin imposición, derechos sin abusos.
Porque una sociedad que sustituye el sentido común por la estupidez corre el riesgo de destruir los valores que le han dado cohesión. Y tarde o temprano, el péndulo volverá a moverse: la pregunta es si tendremos la madurez suficiente para que lo haga hacia el equilibrio, y no hacia un nuevo extremo.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
