El valor de la conciencia

Para Santo Tomás de Aquino, la base de la conciencia moral es la conciencia psicológica; es decir, para saber cómo actuar, antes debemos saber quiénes somos.
En México, a pesar de nuestra profunda riqueza histórica y cultural —defendida a lo largo de los siglos en el arte, la fe y la vida pública— hoy enfrentamos un asedio silencioso: una batalla cultural que atenta contra los fundamentos de nuestra identidad.
En medio de los cambios políticos, tecnológicos y sociales, el país parece haber extraviado su brújula moral. Las nuevas ideologías, envueltas en discursos de progreso, han sembrado en las juventudes una incógnita que resuena con fuerza: ¿quién soy yo?
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población Urbana (BIARE) muestran que entre la población de 18 a 29 años, la importancia de la religión apenas alcanza una media de 6.4 en una escala de 0 a 10. Y más preocupante aún: el balance anímico general del país se ubica en 5.4, revelando una sociedad cansada, insegura y con una sensación extendida de desarraigo.
Frente a este panorama, una nueva generación de jóvenes busca reencontrar el sentido del bien común, no desde la imposición, sino desde el descubrimiento interior y la acción concreta.
La Red de Jóvenes Activadores, impulsada desde la plataforma Actívate, ha emprendido la tarea de escuchar, conocer y acompañar a las juventudes de todo el país, promoviendo espacios de diálogo donde la fe, la razón y la ciencia se reencuentran.
Su propósito es cultivar la conciencia de que cada vida tiene un valor intrínseco y una misión en la comunidad humana. Estos jóvenes comprenden que el verdadero progreso no consiste en producir más, sino en vivir con sentido, en servir y transformar su entorno desde la pasión, la creatividad y la lealtad a los valores universales: la vida, la familia, la libertad y la verdad.
En su última reunión, 30 jóvenes de 13 estados de la república se reunieron en Chilapa, Veracruz, con una sola misión redescubrir algo que nuestra sociedad parece olvidar: que el ser humano se realiza en relación con los demás. Que nadie está solo. Que en comunidad es posible calibrar nuestra brújula y conciencia moral.
La batalla cultural no se gana con gritos ni consignas, sino con conciencia, formación y presencia. Y esa nueva generación ya empezó a dar la batalla más importante: la de volver a creer en el valor de la verdad, la vida y la libertad.
El mensaje es claro: el mundo se conquista al reconocer el valor de la conciencia.
PABLO ARMAS CORDERO
Coordinador Nacional Senior de la Red de Jóvenes Activadores
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Techo de Cristal
Entre los temas tratados por las feministas, uno importante es el del llamado techo de cristal. ¿Qué significa eso? Muchas empresas y los gobiernos han hecho esfuerzos para lograr en alguna medida una paridad entre hombres y mujeres en los miembros de sus organizaciones. Pero muchas veces, aunque se ha logrado esa paridad, las mujeres no tienen derecho a la misma remuneración o a que les confíen las mismas responsabilidades.
Llega un momento en que las mujeres ya no siguen ascendiendo dentro de la organización, a pesar de que tienen las capacidades para llevar a cabo las mismas responsabilidades que los hombres. A eso se le ha llamado el techo de cristal, que aparentemente no existe, pero es muy real: el hecho de que las mujeres dejan de ascender en la organización, a causa de su género.
En días pasados en Japón se nombró por primera vez a una mujer como primera ministra, la señora Sanae Takaichi. Ella es una conservadora de línea dura dentro del Partido Liberal Democrático (PLD), uno de los más importantes de Japón. Propone que su país tenga unas fuerzas armadas más fuertes de lo que actualmente tienen. Está a favor del crecimiento del sector privado y, por otra parte, también está parcialmente alineada con las políticas de seguridad de los Estados Unidos, donde el señor Trump quiere que sus países aliados se hagan cargo de sus propios gastos de Defensa y no estar dependiendo para esos gastos del apoyo de Estados Unidos. Ella tiene 64 años, ha estado desde hace más de 32 años en el Partido Liberal Democrático de Japón; es casada, sin hijos, y ha estado al nivel del gabinete con otros primeros ministros, en varias ocasiones.
Una de las cosas que más se critican a Japón es precisamente el hecho de que es una sociedad muy orientada a darle predominio a los hombres. Se han hecho estudios de tipo internacional, señaladamente uno por Geert Hofstede, que estuvo haciendo estudios sobre los valores en las empresas que trabajan en varios países, y en sus resultados se encontró con que Japón calificaba entre los tres o cuatro países con una predominante orientación a valores masculinos.
Un reto para la señora Takaichi. Ella está tomando su lugar entre antecesoras muy ilustres, como Golda Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Angela Merkel y otras más. Seguramente va a tener dificultades de todo tipo para poder adaptar a sus gobernados a una situación diferente. Es posible que ella pueda influir en que ese techo de cristal que ha logrado romper de una manera espectacular, se limite o acabe y que, verdaderamente, cambie la situación de su sociedad, y las de otros países. Gracias al prestigio de Japón, podría llegar a influir para que otras naciones vayan más allá de la mera paridad numérica entre hombres y mujeres.
Habrá que felicitar a Japón y a la señora Takaichi por este, que es un paso importante. Es necesario que los países y las culturas reconozcan plenamente las capacidades de la mujer, que muchas veces ha sido relegada independientemente de sus cualidades y de las posibilidades que tienen de enriquecer a la Sociedad, con puntos de vista diferentes y complementarios. Nos tenemos que acostumbrar a esa realidad, caballeros. Estoy seguro de que será para bien.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
La niñez no es un laboratorio social
Hace unos días leí el documento que la Secretaría de Educación Pública dirigió a los Consejos Técnicos Escolares, titulado “Infancias y adolescencias trans y no binarias”.
En apariencia, busca promover la inclusión; en realidad, introduce en la educación básica un discurso ideológico que confunde lo biológico con lo emocional, y lo pedagógico con lo político.
No es un texto neutro: es un instructivo para que maestras y maestros hablen con los niños de “identidad de género”, de “sexo asignado al nacer” y de la posibilidad de cambiar de nombre o uniforme sin la intervención de los padres.
Dicho con todas sus letras: es la sustitución del criterio familiar por el criterio estatal.
Tal vez, si no tuviera una hija de nueve años, esto me habría pasado de largo.
Habría leído el titular, lo habría dejado pasar, como tantos temas que creemos ajenos, sin entender que un día llegarán al salón de clases de nuestros hijos.
A veces los que nos decimos creyentes somos permisivos por cansancio o por ingenuidad. Yo mismo lo fui.
Pero cuando ves a tu hija caminar con mochila al hombro, confiando en una escuela que debería proteger su mente y su inocencia, algo dentro de ti cambia: ya no puedes callar.
La inclusión es necesaria, la discriminación es inaceptable.
Pero una cosa es respetar y otra muy distinta imponer narrativas ideológicas en etapas formativas.
A un niño no se le debe empujar a dudar de quién es; se le debe acompañar a entender su cuerpo, sus emociones y su entorno, con amor y con ciencia, no con consignas.
El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho y deber de los padres a guiar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos confirman que el Estado no puede reemplazar la autoridad moral de las familias.
El papel del maestro es enseñar, no redefinir la identidad de un menor.
La neutralidad educativa también es un derecho. Y los mismos maestros lo saben, pero por temor no se atreven a manifestarlo, pues claro es que también son padres y madres de familia.
México es un país plural, y la escuela pública debe ser neutral, no activista.
La laicidad no significa vaciar de valores a la educación, sino garantizar que ninguna ideología se imponga sobre la conciencia familiar.
Y hoy, paradójicamente, ese principio laico se usa para introducir una moral estatal disfrazada de inclusión.
El verdadero interés superior del menor
El interés superior del menor no consiste en promover dudas precoces ni identidades fluidas, sino en proteger el desarrollo integral del niño: su cuerpo, su mente, su afectividad y su familia.
Quizá por años vivimos anestesiados. Creímos que mientras nuestras familias estuvieran bien, lo demás no importaba.
Pero hoy entendemos que el silencio también educa, y cuando callamos, otros escriben los libros de texto.
Por eso decidí hablar: porque el amor a mi hija me obligó a abrir los ojos y a dejar de ser indolente.
Defender la niñez no es un tema religioso ni ideológico: es un acto de humanidad.
La educación debe volver a su esencia: formar personas íntegras, no identidades experimentales.
La niñez mexicana merece protección, no propaganda.
Y los padres merecemos también de las asociaciones que dicen representarnos, algo más que comunicados tibios o reuniones protocolarias: merecemos una voz que nos defienda, no que nos administre. Porque hay quienes confunden el diálogo con la sumisión y la prudencia con la omisión. No necesitamos guardianes del discurso oficial, sino defensores del derecho familiar. Quien calla ante la intromisión del Estado en la conciencia de los niños, deja de ser mediador y se convierte en cómplice.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Prevenir, o…
La frase completa dice: más vale prevenir que remediar. Una expresión muy usada, pero que difícilmente se puede decir que sea una frase mexicana. Porque no refleja nuestra realidad.
Los desastres naturales de las semanas pasadas demuestran cómo actuamos en esos asuntos. Vimos desastres de diferentes tipos, donde no hubo prevención, donde a la población la tomó desprevenida el desastre y los gobiernos se escudaron diciendo que se trataban de hechos atípicos. La prevención no ocurrió, a pesar de que hubo avisos, con varios días de anticipación, de que podían venir inundaciones importantes, porque se estaban formando fuertes ciclones. Este problema no es ideológico. Es un asunto de administración pública. Se ha dado en todos los tipos de gobierno, pertenecientes a diferentes partidos, y el problema ha sido muy parecido: no se asignan recursos suficientes y no se actúa con rapidez para prevenir los daños.
Podría decirse que es un tema de nuestra cultura. No nos hemos distinguido por prevenir en lugar de remediar. No nos hemos distinguido por tener visión de largo plazo en los costos de este tipo. Los gastos en prevención no son lucidores. Casi siempre los resultados de prevención son ocultos. Por poner un ejemplo muy común, en la mayoría de las ciudades del país se hace desazolve de las cañerías, cuando ya ocurrieron las inundaciones. Y eso, obviamente, se podía haber hecho antes de que lloviera, pero no es un resultado visible para la mayoría. Y por eso se pospone.
Por otro lado, es claro también que, en nuestro país, no tenemos una cultura de prevención. Algunos datos. En los países con mejor cultura en este asunto, por ejemplo, en Japón, el 0.6 % del PIB se dedica a gastos de aseguramiento. Y algo parecido ocurre en Holanda, donde se destina el 0.4 % del total del PIB. En México se dedica el 0.1 % del PIB a gastos de seguros. La sexta parte de lo que se gasta en Japón o la cuarta parte de lo que se emplea en Holanda.
Claramente, en conjunto, estamos muy escasamente asegurados para defendernos de todo tipo de desastres. Estos datos se podrían ver también desde otros ángulos. En el año 2024 tuvimos desastres con un costo total de 85 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno, a través de sus esquemas de atención a desastres, sufragó 19 mil millones de pesos.
De esos gastos del gobierno para desastres, solamente un 5 % fueron para prevención; todo el resto fue para atender a las personas afectadas. ¿Y la diferencia? Como ocurre en estos casos, la población hace acopio de insumos para los damnificados. Pero el peso del daño lo asumen las familias damnificadas.
La clase política ha tenido un desempeño muy irregular en este aspecto. En todo el debate sobre este tema, no se ha escuchado ninguna voz con ofertas claras y viables para mejorar la prevención de los desastres. Ese gasto del Gobierno para emergencias, en 2024, fue el 0.3% % de la recaudación total que tiene el gobierno. Todas las fuerzas políticas, gobiernistas u opositoras, deberían estar proponiendo soluciones a largo plazo.
Porque el cambio climático y otras condiciones hacen que estos eventos sean cada vez más frecuentes. ¿Ha escuchado usted alguna propuesta de la clase política para lograr que tengamos una prevención adecuada frente a este tipo de desastres? ¿O para exigir cuentas a los que tienen responsabilidades en estos casos? Hasta ahora, no se escucha nada así. Lo que sí hay son intentos de evadir su responsabilidad o salvar su imagen.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Cuando las palabras tropiezan: relación entre la salud mental y el tartamudeo en la infancia
Por: Roberta de la Garza
Psicóloga Clínica y de la Salud – Especialista en niños y adolescentes
El tartamudeo no es solo una dificultad para hablar: es una experiencia emocional profunda. Detrás de cada pausa o repetición puede haber ansiedad, miedo a ser juzgado y un anhelo de ser escuchado.
Cuando hablar se vuelve un desafío
Imagina que cada palabra que intentas decir se atasca, se repite o se enreda. Que antes de hablar, ya estás preocupado por si los demás notarán cómo tartamudeas.
Para muchos niños, hablar se convierte en una fuente de ansiedad, no por lo que quieren decir, sino por cómo lo dirán.
El tartamudeo, también conocido como disfluencia del habla, afecta aproximadamente al 5 % de los niños en edad escolar, y aunque en la mayoría de los casos mejora con el tiempo, su impacto emocional puede durar mucho más que los síntomas físicos.
Mucho más que palabras que se repiten
El tartamudeo no es una señal de nerviosismo ni mucho menos de una falta de inteligencia, como muchas veces se piensa.
Se trata de una alteración en la fluidez del habla que puede tener múltiples causas, entre ellas neurobiológicas, genéticas y emocionales.
Estudios recientes del National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) muestran que existen diferencias en la actividad cerebral entre quienes tartamudean y quienes no, especialmente en las áreas del lenguaje y la coordinación motora del habla.
Sin embargo, más allá de las causas, el entorno emocional del niño juega un papel crucial.
Cuando el habla se convierte en motivo de burla, presión o impaciencia, la experiencia del tartamudeo se transforma en un sufrimiento emocional.
La relación entre tartamudeo y salud mental
Los niños que tartamudean suelen ser más propensos a experimentar ansiedad, vergüenza o retraimiento social, especialmente si enfrentan críticas o se sienten constantemente observados. No es raro que desarrollen miedo a hablar en clase, a leer en voz alta o a responder preguntas espontáneamente.
La autopercepción, como ha demostrado la psicología del desarrollo, se forma a través de cómo nos ven los demás. Si un niño percibe que su forma de hablar es “incorrecta”, puede internalizar la creencia de que él mismo es incorrecto.
Por lo tanto, el tartamudeo, más allá de ser una dificultad en el habla, se transforma en una experiencia emocional profunda que impacta la autoestima, la identidad y la confianza personal.
El círculo entre ansiedad y tartamudeo
El tartamudeo y la ansiedad suelen retroalimentarse. La ansiedad anticipatoria surge del miedo del niño a tartamudear y a ser juzgado, lo que aumenta la tensión muscular y agrava el problema. Al final, cada tropiezo refuerza la sensación de fracaso o vergüenza, creando un círculo vicioso difícil de romper.
Este patrón, conocido como “círculo de la evitación”, lleva a que algunos niños hablen menos, eviten interacciones sociales o se vuelvan más dependientes de sus padres para comunicarse.
Con el tiempo, el tartamudeo puede dejar de ser solo un trastorno del habla y convertirse en un factor de riesgo emocional si no se aborda adecuadamente.
El papel de la escuela y la familia
La forma en que los adultos responden al tartamudeo puede marcar la diferencia entre una infancia segura o una llena de miedo a hablar.
Frases como “tranquilo, respira”, “habla bien” o “piensa antes de hablar”, aunque sean con una buena intención, pueden aumentar la presión y la autoconciencia.
En cambio, lo que el niño requiere es:
- Escucha paciente: Permitirle expresarse sin interrupciones ni completar sus frases.
- Ambiente tranquilo: Reducir la presión por hablar rápido o de manera “perfecta”.
- Apoyo emocional: Resaltar su valía, independientemente de cómo se exprese, enfatizando que lo que dice es qué como lo dice.
- Colaboración profesional: La intervención conjunta de terapeutas del lenguaje y psicólogos infantiles es fundamental para abordar tanto los desafíos comunicativos como el impacto emocional.
El abordaje integral: más que corregir, acompañar
Los tratamientos actuales para el tartamudeo combinan terapia del lenguaje con intervenciones psicológicas centradas en la regulación emocional, la autoestima y la exposición gradual.
Desde la psicología infantil, se busca ayudar al niño a:
- Reconocer y expresar emociones asociadas a su habla.
- Reducir la autocrítica y la evitación social.
- Desarrollar estrategias de afrontamiento y relajación.
- Construir una narrativa positiva de sí mismo, donde el tartamudeo no define quién es, sino sólo cómo comunica.
La terapia puede incluir juegos, respiración consciente, ejercicios de ritmo, y sobre todo, espacios de validación.
El objetivo no es eliminar el tartamudeo, sino disminuir su carga emocional y fortalecer la confianza del niño.
Hablar de tartamudez es hablar de inclusión
En la sociedad actual, donde la fluidez y la rapidez se valoran como virtudes, los niños que tartamudean nos recuerdan la importancia de escuchar con paciencia.
La salud mental infantil también implica enseñarles que su voz tiene valor incluso si no es perfecta.
Destacar la tartamudez desde la empatía es una acción preventiva que contribuye a disminuir el bullying, el aislamiento y el malestar emocional. Cuando un niño se siente libre de hablar sin temor a ser juzgado, no solo perfecciona su comunicación, sino que también fortalece su seguridad y su sentido de pertenencia.
Cierre
Las palabras que se enredan no son errores, son momentos de humanidad que nos invitan a hacer una pausa. Cada silencio entre sílabas puede ser una oportunidad para respirar y aprender a escuchar de una manera diferente. Porque apoyar la salud mental infantil también implica enseñar que la voz de un niño tiene el mismo valor, incluso si tartamudea.
Referencias
- Bernard, R. F. L., & Norbury, C. F. (2023). Factors Associated With Symptoms of Anxiety and Depression in Children Who Stutter. Language, speech, and hearing services in schools, 54(2), 535–549. https://doi.org/10.1044/2022_LSHSS-22-00086
- National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. “Stuttering.” NIDCD, 6 Mar. 2017, www.nidcd.nih.gov/health/stuttering.
- Newman, Romina. “The Essential Role of Mental Health Support for Children Facing Medical Challenges — and the Caregivers Who Stand beside Them .” World Health Organization, 2024, worldpediatrics.org/the-essential-role-of-mental-health-support-for-children-facing-medical-challenges-and-the-caregivers-who-stand-beside-them/?gad_source=1&gad_campaignid=22524581640&gbraid=0AAAAADqEljmku3AY6OpeN6VY0hpjSVsBf&gclid=CjwKCAjwu9fHBhAWEiwAzGRC_w0wrQtbdxqO0Am7osCS2w9cP63vB5WW89cWYgW5SSKMdSVlDbXO9RoCuu0QAvD_BwE.
- “Stuttering, Cluttering, and Fluency.” Asha.org, 2019, www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/fluency-disorders/?srsltid=AfmBOopqqlatoOKYbqSWryfcGVjOK5o2DDtL4dJ58jBCpY0h9PxPmGbH.
Sobre la autora
Roberta De La Garza es psicóloga clínica y de la salud, especialista en psicoterapia infantil, juvenil y terapias contextuales de tercera generación. Combina la psicología con el movimiento consciente y la divulgación emocional. Creadora del proyecto Habitar(se)®, un espacio para hablar de salud mental con calidez, profundidad y lenguaje humano.
Instagram: @habitarse.mx Página Web: https://robertadelagarza.com/
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
El valor de la conciencia
Techo de Cristal
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Culturahace 3 días
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
-
Historias que Conectanhace 3 días
La lección de una reina que enseñó a su hijo a ser caballero
-
Deporteshace 3 días
El abrazo de los hermanos Morales que valió más que un campeonato
-
Columna Invitadahace 3 días
La niñez no es un laboratorio social