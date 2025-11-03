El valor de la conciencia

Por: Roberta de la Garza

Psicóloga Clínica y de la Salud – Especialista en niños y adolescentes

El tartamudeo no es solo una dificultad para hablar: es una experiencia emocional profunda. Detrás de cada pausa o repetición puede haber ansiedad, miedo a ser juzgado y un anhelo de ser escuchado.





Cuando hablar se vuelve un desafío

Imagina que cada palabra que intentas decir se atasca, se repite o se enreda. Que antes de hablar, ya estás preocupado por si los demás notarán cómo tartamudeas.

Para muchos niños, hablar se convierte en una fuente de ansiedad, no por lo que quieren decir, sino por cómo lo dirán.

El tartamudeo, también conocido como disfluencia del habla, afecta aproximadamente al 5 % de los niños en edad escolar, y aunque en la mayoría de los casos mejora con el tiempo, su impacto emocional puede durar mucho más que los síntomas físicos.

Mucho más que palabras que se repiten

El tartamudeo no es una señal de nerviosismo ni mucho menos de una falta de inteligencia, como muchas veces se piensa.

Se trata de una alteración en la fluidez del habla que puede tener múltiples causas, entre ellas neurobiológicas, genéticas y emocionales.

Estudios recientes del National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) muestran que existen diferencias en la actividad cerebral entre quienes tartamudean y quienes no, especialmente en las áreas del lenguaje y la coordinación motora del habla.

Sin embargo, más allá de las causas, el entorno emocional del niño juega un papel crucial.

Cuando el habla se convierte en motivo de burla, presión o impaciencia, la experiencia del tartamudeo se transforma en un sufrimiento emocional.

La relación entre tartamudeo y salud mental

Los niños que tartamudean suelen ser más propensos a experimentar ansiedad, vergüenza o retraimiento social, especialmente si enfrentan críticas o se sienten constantemente observados. No es raro que desarrollen miedo a hablar en clase, a leer en voz alta o a responder preguntas espontáneamente.

La autopercepción, como ha demostrado la psicología del desarrollo, se forma a través de cómo nos ven los demás. Si un niño percibe que su forma de hablar es “incorrecta”, puede internalizar la creencia de que él mismo es incorrecto.

Por lo tanto, el tartamudeo, más allá de ser una dificultad en el habla, se transforma en una experiencia emocional profunda que impacta la autoestima, la identidad y la confianza personal.

El círculo entre ansiedad y tartamudeo

El tartamudeo y la ansiedad suelen retroalimentarse. La ansiedad anticipatoria surge del miedo del niño a tartamudear y a ser juzgado, lo que aumenta la tensión muscular y agrava el problema. Al final, cada tropiezo refuerza la sensación de fracaso o vergüenza, creando un círculo vicioso difícil de romper.

Este patrón, conocido como “círculo de la evitación”, lleva a que algunos niños hablen menos, eviten interacciones sociales o se vuelvan más dependientes de sus padres para comunicarse.

Con el tiempo, el tartamudeo puede dejar de ser solo un trastorno del habla y convertirse en un factor de riesgo emocional si no se aborda adecuadamente.

El papel de la escuela y la familia

La forma en que los adultos responden al tartamudeo puede marcar la diferencia entre una infancia segura o una llena de miedo a hablar.

Frases como “tranquilo, respira”, “habla bien” o “piensa antes de hablar”, aunque sean con una buena intención, pueden aumentar la presión y la autoconciencia.

En cambio, lo que el niño requiere es:



Escucha paciente: Permitirle expresarse sin interrupciones ni completar sus frases.

Permitirle expresarse sin interrupciones ni completar sus frases. Ambiente tranquilo: Reducir la presión por hablar rápido o de manera “perfecta”.

Reducir la presión por hablar rápido o de manera “perfecta”. Apoyo emocional: Resaltar su valía, independientemente de cómo se exprese, enfatizando que lo que dice es qué como lo dice.

Resaltar su valía, independientemente de cómo se exprese, enfatizando que lo que dice es qué como lo dice. Colaboración profesional: La intervención conjunta de terapeutas del lenguaje y psicólogos infantiles es fundamental para abordar tanto los desafíos comunicativos como el impacto emocional.





El abordaje integral: más que corregir, acompañar

Los tratamientos actuales para el tartamudeo combinan terapia del lenguaje con intervenciones psicológicas centradas en la regulación emocional, la autoestima y la exposición gradual.

Desde la psicología infantil, se busca ayudar al niño a:



Reconocer y expresar emociones asociadas a su habla.

Reducir la autocrítica y la evitación social.

Desarrollar estrategias de afrontamiento y relajación.

Construir una narrativa positiva de sí mismo, donde el tartamudeo no define quién es, sino sólo cómo comunica.





La terapia puede incluir juegos, respiración consciente, ejercicios de ritmo, y sobre todo, espacios de validación.

El objetivo no es eliminar el tartamudeo, sino disminuir su carga emocional y fortalecer la confianza del niño.

Hablar de tartamudez es hablar de inclusión

En la sociedad actual, donde la fluidez y la rapidez se valoran como virtudes, los niños que tartamudean nos recuerdan la importancia de escuchar con paciencia.

La salud mental infantil también implica enseñarles que su voz tiene valor incluso si no es perfecta.

Destacar la tartamudez desde la empatía es una acción preventiva que contribuye a disminuir el bullying, el aislamiento y el malestar emocional. Cuando un niño se siente libre de hablar sin temor a ser juzgado, no solo perfecciona su comunicación, sino que también fortalece su seguridad y su sentido de pertenencia.

Cierre

Las palabras que se enredan no son errores, son momentos de humanidad que nos invitan a hacer una pausa. Cada silencio entre sílabas puede ser una oportunidad para respirar y aprender a escuchar de una manera diferente. Porque apoyar la salud mental infantil también implica enseñar que la voz de un niño tiene el mismo valor, incluso si tartamudea.

