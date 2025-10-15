En equipo, se llega más lejos

Por: Mtro. Alejandro Martínez Álvarez
Vivimos tiempos en los que hombres y mujeres parecen caminar en direcciones opuestas, como si el amor fuera una competencia y no un proyecto compartido. Las redes sociales, los programas y hasta las conversaciones cotidianas están llenas de reproches entre géneros, olvidando que la familia no es una lucha: es un equipo.
La raíz de este desencuentro no está en el presente, sino en cómo una generación fue educada.
Una generación que creció entre ausencias, con madres que tuvieron que serlo todo y padres que, en muchos casos, no estuvieron. De ahí surgieron hijos e hijas que aprendieron a protegerse del amor antes que a prepararse para amar.
Si queremos reconstruir el tejido social, no basta con seguir señalando culpables. El cambio no se logra discutiendo quién sufrió más, sino aprendiendo a criar mejor. Y esa transformación no comienza en los discursos, sino en casa.
Hoy, lamentablemente, los principales formadores de nuestros hijos ya no son los padres ni los maestros, sino las redes sociales.
Las nuevas generaciones crecen bajo la influencia de contenidos virales, de voces anónimas que, con millones de reproducciones, moldean ideas sobre lo que significa amar, respetar, o incluso lo que implica ser hombre o mujer.
A esto se suman ciertos grupos activistas —no mayoritarios, pero sí muy ruidosos— que, con la bandera del progreso, han convertido discursos nobles en consignas divisorias, haciéndonos creer que la rivalidad entre géneros es sinónimo de justicia. Y no, no lo es. Lo justo no enfrenta, lo justo construye.
Educar sin revancha, criar con propósito.
Hoy existen miles de mujeres admirables que sostienen solas a sus familias. Sin embargo, algunas —desde la herida que dejó la irresponsabilidad de otros— transmiten a sus hijos un mensaje equivocado:
“Los hombres no sirven”
“Mejor solas”
“No los necesitamos”
Ese sentimiento es comprensible, pero peligroso si se convierte en enseñanza. Cuando criamos desde el rencor, sembramos miedo donde debería haber formación.
No se trata de justificar a quien abandonó su deber, sino de romper el ciclo y enseñar lo contrario:
A los hijos, que ser hombre significa cuidar, respetar y acompañar.
A las hijas, que amar no implica depender, pero tampoco rechazar; que elegir bien es un acto de sabiduría, no de revancha.
Educar desde la serenidad no borra lo que pasó, pero transforma la herida en lección.
La pareja como equipo, la familia como fuerza
Una familia no se construye con dos perfectos, sino con dos personas que deciden remar en la misma dirección, incluso cuando el agua se complica.
En pareja se avanza con más firmeza porque uno sostiene al otro cuando las fuerzas flaquean.
Y cuando esa unión se convierte en hogar, la familia se transforma en el equipo más poderoso que puede tener la sociedad.
Cada integrante cumple un rol distinto, pero comparte un mismo propósito: crecer juntos.
No hay amor duradero sin empatía, ni liderazgo sin cooperación.
El hombre que respeta y la mujer que confía construyen un entorno donde los hijos aprenden que la verdadera fortaleza no está en hacerlo todo solos, sino en apoyarse y sumar.
Porque la vida, como cualquier meta importante, se conquista así: en equipo.
Cuando una familia aprende a actuar como tal —dialogando, acompañando y perdonando— se convierte en el primer eslabón de una sociedad más humana.
El cambio que anhelamos no vendrá de seguir enfrentándonos, sino de recordar que en equipo se llega más lejos.
De criar a nuestros hijos con ejemplos, no con resentimientos.
De enseñar que el amor verdadero no limita, sino impulsa.
La familia es la célula viva del tejido social porque enseña a cooperar, a confiar y a compartir.
Y cuando cada hogar funciona como un verdadero equipo, no hay obstáculo que no se supere ni herida que no sane.
Porque al final, la historia no la escriben los que gritan más fuerte, sino los que aprenden a remar juntos.
Y en la vida —como en el amor—, en equipo siempre se llega más lejos.
Redes sociales Alejandro Martínez Álvarez
Columna Invitada
“Ya no me reconozco sin filtro”: adolescentes, redes y la nueva dismorfia del selfie
Por: Roberta de la Garza
Psicóloga Clínica y de la Salud – Especialista en niños y adolescentes
En el Día Mundial de la Salud Mental, reflexionamos sobre cómo la búsqueda de perfección digital está afectando la forma en que los adolescentes se miran a sí mismos.
La cámara como espejo emocional
Cada día, millones de adolescentes abren la cámara frontal antes que el espejo. Ajustan la luz, el ángulo, el filtro. Capturan versiones de sí mismos que después comparan, editan o descartan. Y aunque muchas de esas fotos no llegan a publicarse, el reflejo idealizado que dejan atrás se queda grabado en su mente.
En tiempos donde la identidad se construye también en línea, las redes sociales se han convertido en un escenario donde verse bien parece más importante que sentirse bien.
Y detrás de ese juego de luces y retoques, cada vez más jóvenes comienzan a experimentar una nueva forma de malestar: la dismorfia del selfie.
¿Qué es la “selfie dysmorphia”?
El término fue acuñado por dermatólogos y psicólogos para describir el fenómeno de personas (en especial adolescentes) que desean parecerse a su versión filtrada o editada en redes.
Según la American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS), el 79 % de los cirujanos faciales ha recibido pacientes jóvenes que piden lucir “como en su selfie con filtro”. Los filtros ya no solo embellecen: están reconfigurando la manera en que los jóvenes perciben su propio rostro.
Lo que antes era una herramienta lúdica para “mejorar” una foto, ahora es un molde invisible de autoexigencia. Labios más grandes, piel sin textura, ojos más claros, mandíbula más marcada. Rasgos que no siempre existen, pero que terminan siendo el estándar con el que se comparan.
La adolescencia: cuando el reflejo se vuelve identidad
Durante la adolescencia, el cerebro se encuentra en una etapa de intensa búsqueda de identidad y validación. Es una época donde la mirada ajena cobra un peso enorme: ser aceptado, sentirse visto, pertenecer. Las redes sociales, con sus algoritmos de “me gusta” y reacciones, activan los circuitos de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa, reforzando ese deseo de aprobación constante.
Cuando la autoestima depende de una cámara o de la cantidad de likes, el yo real comienza a desdibujarse frente al yo digital. El problema no es solo estético, sino psicológico: los adolescentes empiezan a internalizar que su valor está condicionado a su apariencia, y que solo “merecen ser vistos” cuando se ajustan a un ideal de belleza impuesto por el algoritmo.
Las consecuencias invisibles
Los efectos emocionales de esta dinámica pueden ser profundos. Diversos estudios han vinculado el uso intensivo de filtros y la comparación en redes con mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima e insatisfacción corporal. Algunos adolescentes comienzan a evitar verse en fotos sin filtros, a editar obsesivamente su imagen o incluso a experimentar síntomas del trastorno dismórfico corporal, una condición en la que la persona percibe defectos inexistentes o exagerados en su cuerpo.
También se ha observado que esta presión estética puede alimentar trastornos de la conducta alimentaria, generar aislamiento social y afectar el rendimiento académico. En casos más severos, la sensación de “no ser suficiente” sin retoques puede derivar en pensamientos autocríticos y un deterioro significativo de la salud mental.
Cómo ayudarlos a mirarse distinto
No se trata de satanizar las redes, sino de aprender a usarlas con conciencia. Como adultos, padres, educadores o profesionales, es fundamental abrir conversaciones sinceras con los adolescentes sobre cómo se sienten al verse, más allá de cómo se ven. Validar su experiencia sin minimizarla es clave: no es “superficial”, es parte de la construcción de su identidad emocional.
Algunas estrategias que pueden ayudar:
- Cuestionar la realidad de los filtros. Hablar sobre cómo las imágenes en redes no reflejan la realidad, sino versiones curadas y retocadas.
- Promover la diversidad corporal y facial. Seguir cuentas que muestren cuerpos reales, pieles diversas, y mensajes positivos sobre autoaceptación.
- Fomentar el autocuidado y la conexión corporal. Actividades como el ejercicio consciente, el arte o la escritura ayudan a reconectar con el cuerpo desde el bienestar, no desde la apariencia.
- Limitar el tiempo de exposición digital y reservar espacios “libres de pantallas” que permitan al adolescente verse desde adentro, no solo desde afuera.
Una conversación que apenas comienza
La selfie dysmorphia no es solo una moda ni una exageración generacional. Es un síntoma del tiempo que habitamos: una era donde el cuerpo se ha convertido en interfaz y la autenticidad compite con el algoritmo.
Hablar de salud mental adolescente hoy implica también hablar de imagen, filtros, comparación y autoestima digital. Reconocerlo no es alarmismo, es prevención. Es abrir el camino a una educación emocional que enseñe a los jóvenes que la belleza no se captura: se habita.
Quizá el reto no sea dejar los filtros, sino atrevernos a mirarnos sin miedo cuando no están. Recordar que la salud mental también comienza en ese instante: cuando nos permitimos ser reales, imperfectos y humanos… incluso fuera de cámara.
Referencias consultadas
- American Psychological Association. “Reducing Social Media Use Significantly Improves Body Image in Teens, Young Adults.” American Psychological Association, 23 Feb. 2023, www.apa.org/news/press/releases/2023/02/social-media-body-image.
- Body Dysmorphic Disorder Foundation. “The BDD Foundation Is Dedicated to the Relief of Suffering from BDD.” BDD, 2013, bddfoundation.org/.
- Kugler, Thomas. “American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery.”
- American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, 2024, www.aafprs.org/Media/Press_Releases/2024_Annual_Trends_Survey.aspx.
- Vidal, Carol, and Jennifer Katzenstein. “Social Media and Mental Health in Children and Teens.” Hopkinsmedicine.org, Johns Hopkins Medicine, 30 Sept. 2024, www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/social-media-and-mental- health-in-children-and-teens.
- World Health Organization. “Mental Health of Adolescents.” World Health Organization, 1 Sept. 2025, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health.
Sobre la autora
Roberta De La Garza es psicóloga clínica y de la salud, especialista en psicoterapia infantil, juvenil y terapias contextuales de tercera generación. Combina la psicología con el movimiento consciente y la divulgación emocional. Creadora del proyecto Habitar(se)®, un espacio para hablar de salud mental con calidez, profundidad y lenguaje humano. Instagram: @habitarse.mx Página Web: https://robertadelagarza.com/
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Gobierno Autocrático
¿Tenemos en México un gobierno autocrático? Sí, dicen la oposición y algunos comentaristas. Definamos el concepto. Se entiende por un gobierno autoritario, al que concentra el poder en manos de un líder o una élite, quien ejerce un control significativo sobre la Sociedad, limitando las libertades individuales y la participación democrática.
Obviamente, el gobierno de la 4T niega que es autocrático. Hay indicadores que se aceptan internacionalmente para definir cuándo un gobierno lo es. Concentración del poder. Poca separación de poderes, contrapesos débiles al Ejecutivo. Supresión de la oposición. Control de los medios. Limitación de las libertades civiles, mediante el poder militar y policíaco. La implantación de una ideología de unidad, con culto a la personalidad. Y control de la economía.
Visto con estos conceptos, difícilmente puede decirse que ya estamos en un gobierno autocrático. Aunque se pueden encontrar índices de que algunos de estos elementos están dados a través del control del poder judicial. La tendencia hacia el autoritarismo está creciendo en México, aunque no estamos, todavía, en tal situación.
Organismos internacionales como, por ejemplo, el Freedom House (https://freedomhouse.org/), piensan que estamos en una sociedad parcialmente libre. Y citan problemas que persisten: la violencia, la corrupción, la impunidad. Ataques focalizados a algunos opositores, por ejemplo, el caso del señor Cuadri o el de la señora María Amparo Casar, a quienes se les atacó en público, y además se informaron datos personales que los ponían en peligro. Así como los asesinatos de comunicadores, que hacen que México sea el lugar más peligroso para los periodistas.
Vamos a un entorno en el cual el poder tiene capacidad para imponerse a espaldas de la ciudadanía. Estamos en una etapa de tránsito a la situación que se define como un autoritarismo competente y tecnocrático, nos dicen. China está así, aunque en su caso lo autocrático predomina. Pero, claramente, tienen también un fuerte enfoque hacia la eficiencia, para ser muy competentes y se desarrollan rápidamente. Otro caso es Singapur, donde predomina lo tecnocrático, aunque tiene elementos importantes de autoritarismo. ¿Dónde quedamos nosotros?
¿Qué posibilidades tiene la oposición para “oponerse” a esta tendencia, que ya está en movimiento? Les hacen falta líderes carismáticos, con arrastre, que generen confianza y que le puedan quitar adeptos a la 4T. En la oposición tienen pocas ideas convincentes para que muchos ciudadanos deseen cambiar esta situación. Muestran escasas opciones para ofrecernos, más allá del clásico “Quítate tú para que me ponga yo”.
No faltan quienes confían en que organismos internacionales o nuestros socios comerciales, impedirán que lleguemos a esa situación. Algo dudoso en estos tiempos de la era Trump. Es muy importante que el ciudadano sin partido tenga una visión clara de qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde nos llevan las transformaciones que proponen los de la 4T. Sin una participación decidida de los ciudadanos sin partido, es muy posible que nos lleven al autoritarismo.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Cabildeo legislativo de INCIDE: un antes y un después
Durante más de 25 años, el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (INCIDE, A.C.) ha sido una voz constante en temas que han marcado el rumbo de Sonora: mejora regulatoria, gestión integral de riesgos, ciencia y tecnología, derechos humanos, agentes inmobiliarios y ordenamiento territorial, entre otros.
Hemos sido actores propositivos en la construcción de políticas públicas desde la sociedad civil. Participamos en parlamentos abiertos, elaboramos propuestas, acompañamos dictámenes y contribuimos a la modificación de 21 leyes y reglamentos —como las de Obras Públicas, Profesiones y Protección Civil—, impulsando siempre soluciones con base técnica y visión social.
Hoy ese esfuerzo recibe un reconocimiento formal: INCIDE ha sido inscrito en el Padrón de Personas Morales Cabilderas del Congreso de la Unión, según la Gaceta Parlamentaria del 31 de enero de 2025, y acreditado oficialmente para realizar gestión legislativa durante el periodo 2025–2027.
Pero . . ¿Qué significa realmente ser Cabildero del Congreso de la Unión?
Ser cabildero no es solo portar una acreditación, sino asumir una responsabilidad ante la Nación. Implica promover el diálogo entre sociedad y Estado, acompañar técnicamente los procesos legislativos y asegurar que las decisiones públicas sean más justas, sostenibles y cercanas a la realidad de los sectores productivos.
Para INCIDE, esta acreditación no nos cambia, sino que formaliza la labor que ya realizábamos, ahora con respaldo jurídico y administrativo. Antes abríamos puertas por mérito y relaciones; hoy tenemos una llave institucional para permanecer en ellas, participar en comisiones, presentar observaciones y emitir opiniones técnicas que incidan directamente en las leyes.
De la buena voluntad a la especialización técnica
Este paso representa una evolución natural. Durante años, nuestra participación se sustentó en la buena voluntad y el trabajo colaborativo; hoy, esa etapa da paso a una colaboración técnica, estructurada y constante con los poderes públicos.
El registro como cabildero es, en esencia, un voto de confianza hacia nuestra capacidad para articular causas, generar propuestas y acompañar soluciones, consolidando a INCIDE como un aliado técnico y estratégico en la construcción de políticas públicas.
No somos todólogos: somos integradores
En INCIDE sabemos que el conocimiento está distribuido y que ningún sector lo sabe todo. Por eso insistimos: no somos todólogos, somos integradores.
Representamos y articulamos con visión de conjunto a las voces que participan en nuestro Consejo —cámaras empresariales, colegios profesionales, instituciones académicas y organismos técnicos—, porque cada uno sabe dónde le duele, y ahí comienza el verdadero trabajo del cabildeo.
Invitamos a revisar las Gacetas Parlamentarias, mantenerse atentos a las iniciativas y detectar oportunamente los temas que impactan su sector. La gestión legislativa no debe hacerse “al cuarto para las doce”, sino con información, análisis y colaboración constante.
Cabildeo con causa
INCIDE defiende causas con visión de largo plazo. Nuestra esencia permanece: una organización civil sin fines de lucro, comprometida con el desarrollo integral de México y el bienestar de sus comunidades.
El registro nos otorga un nuevo nivel de interlocución, donde las ideas tienen más peso, acceso y continuidad. No cambia lo que somos, pero amplía lo que podemos hacer. Nos consolida como un puente confiable entre sectores e instituciones, donde convergen técnica, ética y experiencia para construir acuerdos sostenibles.
Desde esta nueva posición, llevaremos la voz del noroeste de México al debate nacional, con argumentos y propuestas sustentadas. Sonora requiere infraestructura, agua, inversión, vivienda, empleo, certeza minera y nuevos modelos de desarrollo. Y para lograrlo, también necesita una representación técnica y política sólida ante quienes toman decisiones en la capital.
Conclusión: una nueva responsabilidad compartida
Esta acreditación no es una medalla, sino un compromiso. Nos exige estar mejor preparados, trabajar con mayor coordinación y mantenernos a la altura de la confianza depositada.
INCIDE alcanza así su madurez institucional, consolidándose como aliado estratégico del desarrollo nacional. Pero el reto apenas comienza: mantener independencia técnica, transparencia y constancia en cada gestión.
Los invitamos a caminar junto a nosotros en esta nueva etapa. Porque la verdadera transformación no surge del escritorio ni de la protesta, sino de la participación informada, responsable y constante en las decisiones que dan forma a las leyes del país.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
¿Realmente es tiempo de mujeres?
Por: Luis Antonio Hernández
Desde su arribo al poder, consumado hace ya siete años, el gobierno de la autodenominada cuarta transformación, ha reiterado públicamente su compromiso con las causas y demandas de los segmentos más vulnerables de la sociedad, de manera particular con las mujeres.
El pasado 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum, la primera presidente de la República, modificó los protocolos no escritos de la celebración del inicio de la gesta independiente, así nomas, escenificando un grito de independencia cargado de elementos característicos de la ideología de genero, ataviada en un vestido de color morado, la mandataria incluyó en sus arengas a muchas más mujeres de las que generalmente refiere la historia patria, visibilizando a quienes ella misma definió como heroínas anónimas, a las indígenas y también a las migrantes.
Desde los primeros momentos de su administración la titular del Poder Ejecutivo, exigió ser llamada presidenta con “a”, argumentando que lo que no se nombra no existe, que nombrar es visibilizar y además constituye un acto de justicia histórica. “No llego sola, sino que llegamos todas las mujeres de México”, fueron las palabras centrales de su discurso inaugural, aquella emblemática mañana del 1 de octubre de 2024, sin embargo con el correr de los días, la terca realidad se ha empeñado en mostrar que NO, que no llegaron todas.
Fuera de la fiesta feminista, de la sororidad institucional han quedado las mamás de niños con cáncer, las madres buscadoras, así como también las miles de mujeres desempleadas a causa de la desaparición de los órganos autónomos, de la fallida reforma judicial, por mencionar tan solo algunos casos; muchas de las cuales son el único sostén económico de sus familias, ciudadanas a quienes la jefa del estado mexicano, no solo se ha negado a recibir, a escuchar, sino que además ha descalificado en múltiples ocasiones.
Las embarazadas, sus hijos, los nacidos y aquellos que están por nacer, el 50% por ciento de los cuales serán niñas, así como las millones de jóvenes que en el futuro sueñan con formar una familia, son otras de las grandes ausentes dentro de la planeación e instrumentación del llamado segundo piso de la transformación.
Mujeres y legislación
A falta de leyes y políticas públicas que promuevan y fortalezcan el desarrollo integral de la mujer y las adolescentes, que concilien el derecho a la maternidad con el estudio, la academia y el crecimiento laboral y profesional de la población femenina. Durante los últimos 84 meses las administraciones emanadas de la 4T, el congreso federal, las legislaturas locales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han impulsado ideologizados proyectos que al final del día únicamente vulneran las garantías fundamentales y la dignidad de las mujeres.
Durante este tiempo se han reformado siete constituciones estatales para anular el reconocimiento y protección del Derecho a la Vida desde la concepción, 21 códigos penales han eliminado las sanciones al crimen del aborto durante las primeras doce semanas de la gestación, en este rubro es importante destacar que nueve de estas enmiendas de muerte se han concretado en el primer año de este sexenio.
En las tres últimas semanas legisladoras de Morena, han presentado en los parlamentos del Estado de México, Jalisco y Puebla, diferentes iniciativas que buscan convertir el asesinato de bebés en el vientre de sus madres en un servicio de salud obligatorio y gratuito, además en la perla tapatía ese mismo instituto político plantea la legalización de la maternidad subrogada.
Recientemente el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró ante la Organización de Naciones Unidas, “en México hoy es tiempo de mujeres y nos ha ido muy bien”; afirmación que al menos a la luz de los hechos, decisiones y sobre el balance de resultados a favor de la mayoría de las mujeres, dista mucho de ser real.
Luis Antonio Hernández, abogado y analista político
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Videojuegos: cómo convertirlo en aliados del aprendizaje y no en enemigos
Dar voz al silencio, el Instituto IRMA acompaña a las familias tras la pérdida gestacional
Escuchar música ayuda a niños a concentrarse mejor al estudiar
En equipo, se llega más lejos
Programa piloto ofrece hospedaje gratuito a familias de niños con cáncer
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Saúl “Canelo” Álvarez: cuando la derrota enseña y la familia sostiene
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
Exponen vida y obra de Ing. Arturo Álvarez
-
Méxicohace 2 días
El costo de la vida en México: alimentos y servicios presionan el ingreso familiar en 2025
-
Méxicohace 2 días
“La familia es lo más importante”: Carlos Slim
-
Méxicohace 2 días
Proponen juzgados de adopción para garantizar el derecho del niño a vivir en familia