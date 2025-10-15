En equipo, se llega más lejos

Por: Mtro. Alejandro Martínez Álvarez

Vivimos tiempos en los que hombres y mujeres parecen caminar en direcciones opuestas, como si el amor fuera una competencia y no un proyecto compartido. Las redes sociales, los programas y hasta las conversaciones cotidianas están llenas de reproches entre géneros, olvidando que la familia no es una lucha: es un equipo.

La raíz de este desencuentro no está en el presente, sino en cómo una generación fue educada.

Una generación que creció entre ausencias, con madres que tuvieron que serlo todo y padres que, en muchos casos, no estuvieron. De ahí surgieron hijos e hijas que aprendieron a protegerse del amor antes que a prepararse para amar.

Si queremos reconstruir el tejido social, no basta con seguir señalando culpables. El cambio no se logra discutiendo quién sufrió más, sino aprendiendo a criar mejor. Y esa transformación no comienza en los discursos, sino en casa.

Hoy, lamentablemente, los principales formadores de nuestros hijos ya no son los padres ni los maestros, sino las redes sociales.

Las nuevas generaciones crecen bajo la influencia de contenidos virales, de voces anónimas que, con millones de reproducciones, moldean ideas sobre lo que significa amar, respetar, o incluso lo que implica ser hombre o mujer.

A esto se suman ciertos grupos activistas —no mayoritarios, pero sí muy ruidosos— que, con la bandera del progreso, han convertido discursos nobles en consignas divisorias, haciéndonos creer que la rivalidad entre géneros es sinónimo de justicia. Y no, no lo es. Lo justo no enfrenta, lo justo construye.

Educar sin revancha, criar con propósito.

Hoy existen miles de mujeres admirables que sostienen solas a sus familias. Sin embargo, algunas —desde la herida que dejó la irresponsabilidad de otros— transmiten a sus hijos un mensaje equivocado:

“Los hombres no sirven”

“Mejor solas”

“No los necesitamos”

Ese sentimiento es comprensible, pero peligroso si se convierte en enseñanza. Cuando criamos desde el rencor, sembramos miedo donde debería haber formación.

No se trata de justificar a quien abandonó su deber, sino de romper el ciclo y enseñar lo contrario:

A los hijos, que ser hombre significa cuidar, respetar y acompañar.

A las hijas, que amar no implica depender, pero tampoco rechazar; que elegir bien es un acto de sabiduría, no de revancha.

Educar desde la serenidad no borra lo que pasó, pero transforma la herida en lección.

La pareja como equipo, la familia como fuerza

Una familia no se construye con dos perfectos, sino con dos personas que deciden remar en la misma dirección, incluso cuando el agua se complica.

En pareja se avanza con más firmeza porque uno sostiene al otro cuando las fuerzas flaquean.

Y cuando esa unión se convierte en hogar, la familia se transforma en el equipo más poderoso que puede tener la sociedad.

Cada integrante cumple un rol distinto, pero comparte un mismo propósito: crecer juntos.

No hay amor duradero sin empatía, ni liderazgo sin cooperación.

El hombre que respeta y la mujer que confía construyen un entorno donde los hijos aprenden que la verdadera fortaleza no está en hacerlo todo solos, sino en apoyarse y sumar.

Porque la vida, como cualquier meta importante, se conquista así: en equipo.

Cuando una familia aprende a actuar como tal —dialogando, acompañando y perdonando— se convierte en el primer eslabón de una sociedad más humana.

El cambio que anhelamos no vendrá de seguir enfrentándonos, sino de recordar que en equipo se llega más lejos.

De criar a nuestros hijos con ejemplos, no con resentimientos.

De enseñar que el amor verdadero no limita, sino impulsa.

La familia es la célula viva del tejido social porque enseña a cooperar, a confiar y a compartir.

Y cuando cada hogar funciona como un verdadero equipo, no hay obstáculo que no se supere ni herida que no sane.

Porque al final, la historia no la escriben los que gritan más fuerte, sino los que aprenden a remar juntos.

Y en la vida —como en el amor—, en equipo siempre se llega más lejos.

Redes sociales Alejandro Martínez Álvarez