Columna Invitada
Erradicar la violencia y generar oportunidades reales de desarrollo, principales desafíos para el blindaje de los derechos de la niñez
Por: Malcom Aquiles
Cada 20 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Más que una fecha para celebrar, debería ser un momento de reflexión colectiva, porque si bien todas las personas somos titulares de derechos, es en la niñez y adolescencia donde la protección debe ser más firme, hablamos de quienes representan el presente y el futuro de nuestras comunidades, de quienes algún día serán líderes, docentes, artistas, científicos o activistas.
Pero vale la pena preguntarnos: ¿cómo viven y ejercen sus derechos las niñas, niños y adolescentes en México?, ¿cuáles son las barreras y obstáculos para un ejercicio efectivo en su día a día?, ¿tienen las herramientas necesarias y un entorno protector que les permita un desarrollo pleno? Tal vez la mayoría de los mexicanos no sepamos responder con certeza, pues desconocemos sus realidades, necesidades y desafíos.
Si bien, México se comprometió en 1990 a adoptar medidas para garantizar los derechos de la niñez, y aunque en 2014 se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la realidad demuestra que la legislación requiere avanzar a la misma velocidad con la que nuestra sociedad enfrenta desafíos.
Uno de los retos más urgentes es la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del país. Son víctimas directas e indirectas de un entorno hostil que, en ocasiones, también los empuja a formar parte de él, con el riesgo de explotación sexual o laboral, reclutamiento forzado o violencia sexual en su contra. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 2,603 víctimas de homicidio entre menores de 0 a 17 años, una tasa de 6.7 casos por cada 100 mil. Cada número representa una vida truncada y un sueño que no llegó a concretarse, en comunidades donde la violencia e impunidad se normalizan.
Garantizar los derechos universales de la niñez y adolescencias implica asegurar alimentación adecuada y sostenible, acceso a una educación de calidad, servicios de salud, vivienda digna y protección familiar. Sin embargo, la pobreza sigue siendo una barrera enorme: miles de niñas y niños trabajan desde temprana edad, abandonan la escuela y ven limitado su desarrollo. Sin embargo, la deserción escolar no solo obedece a causas económicas, también intervienen factores sociales, culturales e institucionales.
El panorama educativo es preocupante: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las y los estudiantes mexicanos obtuvieron resultados por debajo del promedio internacional en matemáticas, lectura y ciencias. El informe PISA 2022 reveló además un descenso en los puntajes respecto a 2018, y una brecha de género que persiste: los niños superaron a las niñas por 12 puntos en matemáticas. Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer los aprendizajes desde la educación básica, con políticas que garanticen calidad y equidad.
Celebramos que el Plan Nacional de Desarrollo 2024 – 2030 contempla en el Eje General 2 Desarrollo de Bienestar y Humanismo el apartado “República de y para niñas, niños y adolescentes como una política de Estado en la materia, y esperamos que pronto se publique el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030, así como de su Objetivo Estratégico para Prevenir y atender las violencias que enfrentan en todos los entornos en los que se desarrollan, asegurando su protección integral, el acceso a la justicia y la restitución de sus derechos.
Comprendamos que la protección de la niñez requiere la participación activa de la sociedad, donde cada familia, escuela, autoridad, empresa y organización civil puede marcar la diferencia. Solo así será posible construir un entorno donde las niñas, niños y adolescentes vivan sin miedo, con oportunidades reales y con la certeza de que sus derechos no son promesas, sino realidades.
Malcom Aquiles Pérez
Director de incidencia en Políticas Públicas y Movilización World Vision México
Antropólogo social de formación, cuenta con más de diez años de experiencia en gestión de proyectos y desarrollo de capacidades a equipos para las etapas de diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Henry Peralta: llega a Hermosillo para hablar de resiliencia
En un momento donde las ciudades enfrentan riesgos crecientes, incertidumbre social, crisis económicas y eventos extremos cada vez más frecuentes, la resiliencia dejó de ser un concepto académico y se convirtió en una necesidad urgente. Y dentro de ese campo, pocas voces tienen la autoridad, trayectoria y claridad pedagógica de Henry Adolfo Peralta Buriticá, considerado uno de los principales expertos de América Latina en gestión integral del riesgo, resiliencia urbana y resiliencia empresarial.
¿Quién es Henry Peralta?
Henry Peralta es ingeniero civil, Magíster en Educación, especialista en reducción del riesgo de desastres, fundador y CEO de Soluciones Resilientes, director de la Escuela Global de Resiliencia, conferencista internacional, docente de posgrado, y consultor de organismos internacionales como la UNDRR y la OIT. Cuenta con más de 25 años de experiencia formando líderes, empresas, gobiernos y comunidades en América Latina y el Caribe.
En los documentos que compartiste se detalla su trayectoria:
- Docente DELNET–OIT en Turín, Italia desde 2010
- Consultor de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) en evaluación de indicadores urbanos y planes de resiliencia
- Promotor para Colombia de la campaña mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes” de la ONU (2013–2016)
- Autor y coautor de obras claves como Territorios Resilientes, Resiliencia: la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI, Negocios Resilientes y Resiliencia para la Vida – Modelo ADER
- Ganador de premios internacionales, entre ellos el Premio Andrew Maskrey a la Resiliencia 2022 otorgado por ANPROGERI
- Consultor para gobiernos, empresas y organismos multilaterales en Colombia, México, Centroamérica y el Caribe
Su experiencia abarca desde territorios indígenas, grandes ciudades, empresas globales como CEMEX, hasta gobiernos locales y sistemas humanitarios de Centroamérica.
En pocas palabras, Henry Peralta no solo investiga y enseña resiliencia; la construye, la lidera y la transforma.
¿Qué viene a aportar a Hermosillo?
Henry llega a México para impartir el Taller de Resiliencia Empresarial y Urbana, donde abordará:
- Cómo construir ciudades y empresas resilientes en contextos de riesgo creciente.
- El rol de los líderes públicos y privados en la reducción del riesgo.
- Cómo aplicar marcos internacionales como Sendai, ODS, ESG y los 10 Esenciales de UNDRR.
- Herramientas prácticas para gobiernos, empresas, organizaciones y jóvenes.
- Estrategias para prevenir desastres, mejorar la gobernanza y fortalecer el tejido social.
Todo esto está directamente descrito en los programas de curso registrados por INCIDE, donde Henry aparece como instructor oficial y experto principal.
ALIANZA POR LA CULTURA DE LA RESILIENCIA
Durante su visita, ocurrirá algo histórico:
1. Lanzamiento oficial de la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
- Un llamado público, empresarial, académico y ciudadano para prepararnos de manera preventiva ante los posibles desastres del futuro.
- Una agenda conjunta que coloca a la resiliencia como eje de desarrollo.
2. Presentación del libro El Cubo de la Resiliencia
Un nuevo modelo matemático, humano y conceptual que integra seis dimensiones críticas del riesgo humano: técnica, emocional, social, económica, política y familiar.
Un enfoque holístico, crítico y revolucionario que modifica la forma en que entendemos la prevención, la toma de decisiones y la resolución de crisis.
El Cubo llega con una propuesta inédita:
pasar de reaccionar a anticipar,
de sobrevivir a transformar,
de entender una cara del problema a girar el cubo por completo.
La cita es el martes 25 de noviembre en el auditorio de la Asociación: de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México, Sonora a partir de las 8:00 a.m.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Bebidas energizantes y salud de menores de edad
Sea por moda, o por la idea de tener un mejor rendimiento físico para enfrentar situaciones laborales o de estudio, muchos han recurrido a las bebidas energizantes. Lo cierto es que nos han sabido vender la idea de que las bebidas energizantes son potenciadores inofensivos de rendimiento. Al ser un tema de actualidad, tuvimos una mesa de tesis titulada «Bebidas energizantes y salud de menores de edad», la cual fue presentada por la Mtra. Karina Salazar, con estudios de licenciatura y maestría en nutrición, catedrática de la UDEM y nutrióloga olímpica. La presentación formó parte de una dinámica de la Arquidiócesis de Monterrey realizada en colaboración con nuestra organización para generar una tesis de discernimiento y pautas de acción sobre temas de actualidad.
Definición y composición de las bebidas energéticas
La Mtra. Karina Salazar comenzó definiendo a las bebidas energéticas como una categoría de «bebida no alcohólica con alto contenido de cafeína o taurina o guaraná o ambas, azúcares, edulcorantes artificiales y vitaminas del complejo B”.
Estos compuestos aportan una condición de energía aparente, actuando como estimulantes:
- Cafeína: es un estimulante del sistema nervioso central que mejora la alerta y disminuye la percepción de la fatiga. Es el componente con mayor riesgo de generar dependencia, y suspenderlo puede provocar el «síndrome de abstinencia».
- Guaraná: es un extracto vegetal que por su contenido de cafeína ofrece un efecto estimulante adicional.
- Taurina: es un aminoácido que busca aumentar los niveles de energía y promover las funciones musculares.
- Azúcares: hidratos de carbono añadidos para mejorar el sabor y aumentar la glucosa en sangre, correlacionados con el riesgo de obesidad y diabetes.
Es necesario hacer una diferenciación crucial: una cosa es una bebida energética y otra una bebida deportiva (isotónica). Estas últimas no contienen cafeína ni estimulantes, sino azúcares, sodio y potasio/electrolitos, esenciales para reponer las pérdidas por sudoración en la actividad física.
Datos estadísticos y riesgos asociados
La ponente presentó datos que evidencian la creciente preocupación por el consumo de bebidas energéticas en menores de edad, un aumento impulsado en gran parte por el marketing digital, los influencers y la cultura de los videojuegos; esta última requiere mantener el estado de alerta de los consumidores.
Consumo mundial 2024: el primer lugar en consumo global lo ocupa Norteamérica con un 31% de consumo, en segundo lugar se encuentra Sudamérica.
Dosis máxima de cafeína
La recomendación general es no exceder los 3 mg por kilogramo de peso corporal.
- Para un adulto promedio de 70 kg, el límite es de 210 mg/día (equivalente a 2 o 3 tazas de café).
- Para un adolescente de 40 kg, la dosis máxima sería de 120 mg/día en donde con una taza de café, casi llega al tope.
- Exceso en bebidas: la norma mexicana 051 establece un máximo de 33 mg por cada 100 ml. Sin embargo, una bebida energética de 500 ml aporta aproximadamente 160 mg de cafeína, excediendo el límite recomendado para un menor.
- Azúcar simple: una sola lata de bebida energética puede aportar entre 40 a 50 gramos de azúcar, lo que duplica o triplica la ingesta diaria recomendada para adolescentes, que es de 20 gramos.
- Intolerancia genética: se estima que aproximadamente el 20% de la población puede tener intolerancia genética a la cafeína, lo que incrementa el riesgo de daño.
Efectos adversos y científicos
El consumo crónico de estas bebidas en menores, que aún están en desarrollo y crecimiento (especialmente el desarrollo cerebral), ha sido asociado con múltiples riesgos. La ponente expuso algunos de ellos:
- Riesgos cardiovasculares y neurológicos graves: el consumo en dosis elevadas puede provocar «graves eventos adversos en la salud como taquicardias, arritmias y convulsiones».
- Daño cognitivo y cerebral: la cafeína en menores puede afectar considerablemente el «desarrollo cerebral, interfiriendo en patrones del sueño REM», lo que está asociado con desafíos de la «retención de memoria y la atención».
- Salud mental y emocional: estudios de revisión en miles de adolescentes confirman que el alto consumo se relaciona con un elevado nivel de estrés , mal sueño y bajo rendimiento escolar. La ponente afirmó: «El consumo habitual de bebidas energéticas sí definitivamente aumenta el riesgo de alteraciones emocionales graves en jóvenes», incluyendo agresividad, fatiga crónica y comportamiento autodestructivo.
Problemas culturales y pautas de acción
La Mtra. Salazar identificó la problemática en un contexto de «cultura hiperactiva» y «poco descanso», donde la necesidad de aguantar el ritmo de actividades impulsa a los jóvenes a buscar estimulantes. Consumir estas bebidas de forma crónica trae un incremento en la fatiga, altera el sueño y ocasiona problemas de salud a largo plazo, en particular en los menores de edad.
La psicología de la prohibición
Un punto central es el impacto de la prohibición: «Es importante estar reforzando que la prohibición psicológicamente tiene un aspecto básico de «quiero»«. La clave no es la restricción radical, sino la educación y el fomento de la salud. En este sentido, el consumo se vuelve un problema cuando la dosis es excesiva, pues «no existen alimentos buenos ni malos (…), en la dosis se hace el veneno», indica la Mtra. Salazar.
Riesgo inminente: el riesgo más peligroso y de prohibición absoluta es «no mezclar bebidas energéticas con alcohol», lo cual es un problema creciente en la juventud.
En lugar de eliminar, la ciencia sugiere sustituir los hábitos, aplicar el síndrome de abstinencia: «La ciencia ha confirmado que no se quita, se sustituye». Las pautas fundamentales para abordar el problema incluyen:
- Educación y diálogo: «Yo escucho mucho a los adolescentes más allá de hablar con ellos», indica la Mtra. Salazar. Es fundamental escucharlos para entender si el consumo es por gusto, hiperactividad, o simplemente por la necesidad de pertenecer o estar de moda.
- Regulación y etiquetado: mejora de la NOM-051 y las etiquetas para que sean de fácil lectura, indicando los contenidos por lata completa y no por porciones, y reforzando claramente los riesgos.
La importancia de fomentar hábitos saludables:
- Priorizar la ingesta de agua, recordando que el cuerpo está 73% compuesto de ella, y la deshidratación crónica afecta el metabolismo. Se debe reforzar la regla básica de los 2 litros de agua.
- Promover el sueño de 8 horas, esencial para el desarrollo cerebral de los jóvenes, pues la bebida energética «no sustituye el sueño».
- Impulsar una dieta equilibrada (cinco comidas, proteínas al despertar, consumo moderado de frutas y verduras) como alternativa natural para la energía.
- Promover un mejor bienestar físico y mental sin necesidad de recurrir a estimulantes.
La problemática de las bebidas energéticas se ha convertido en un tema de riesgo a nivel mundial. Por ello, las pautas de acción se enfocan en una estrategia integral de educación involucrando a familias, escuelas y gobierno.
Fuente:
Mesa de tesis «Bebidas energizantes y salud de menores de edad», 17 de octubre de 2025, en https://www.youtube.com/watch?v=ndUvnDK7ck4
CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN es una organización ciudadana que vincula a quienes desean promover valores humanos fundamentales, como son: la búsqueda del bienestar social general, la justicia social, el respeto de la vida humana en todas sus etapas, la solidez de los hogares y de los matrimonios, la salud y la educación integral para todos.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
¡Ser Hombre está muy Padre!
Dr. Marco Lôme
Vivimos rodeados de mensajes que reducen al hombre a un estereotipo viejo o a una caricatura nueva, y entre ambos extremos se nos perdió lo esencial: que ser hombre, bien vivido, es algo profundamente bueno, noble y emocionante. ¡Ser hombre está muy padre, y creo que necesitamos volver a decirlo sin miedo y sin vergüenza, porque se nos olvidó!
Ser hombre está padre porque es descubrir que llevamos dentro una fuerza que no aplasta, sino que sostiene; un corazón que, aunque a veces callado, tiene una enorme capacidad de amar; una brújula interna que busca siempre dar sentido, proteger, acompañar. Se nos ha pedido tantas veces que seamos duros o que seamos todo lo contrario, que muchos varones terminaron sin saber quiénes son. Pero volver al origen (a lo que somos en esencia) nos recuerda algo simple y hermoso: ser hombre es un regalo, no una carga.
Ser hombre está muy padre porque no somos la caricatura que nos vendieron. No somos solo fuerza ni solo ternura; somos una mezcla increíble de ambas. Ser hombre es aprender a caminar con firmeza sin dejar de sentir, es reconocer nuestras heridas sin dejar que nos definan, es atrevernos a crecer por dentro mientras avanzamos por fuera.
Ser hombre está padre porque implica una aventura interior: entender de dónde venimos, reconciliarnos con nuestra historia y encontrar una manera propia, auténtica y honesta de amar. El varón que se permite este camino descubre que su verdadero poder no está en imponerse, sino en entregarse; no está en callar lo que siente, sino en reconocerlo; no está en ser perfecto, sino en aparecer con verdad.
Y si algo deja claro que ser hombre está muy padre, es la paternidad. La paternidad despierta la mejor versión de nosotros. Te obliga a crecer, a salir del centro, a ordenar tu vida desde el amor y no desde el ego. Te enseña que tu presencia pesa, que tu palabra marca, que tus actos dejan huella. Ser padre está muy padre porque te hace descubrir que tu fuerza tiene una dirección: proteger, guiar, sostener. Te convierte en hogar. Te vuelve raíz. Y cuando un hombre descubre que puede ser refugio para otro, algo dentro de él se ilumina. No porque sea fácil, sino porque es profundamente humano.
También está muy padre levantarse aun herido. Está muy padre reconocer que no somos perfectos, pero aun así seguir intentando amar mejor. Los hombres cargamos historias duras (ausencia de padre, silencios largos, expectativas imposibles), y sin embargo, ahí siguen: apareciendo, creciendo, corrigiendo, dando lo mejor que pueden. Esa perseverancia es algo muy padre del corazón masculino: caemos, sí, pero nos levantamos con más claridad. Nos equivocamos, sí, pero buscamos aprender. Dudamos, sí, pero no abandonamos. Y eso hace mucho bien al mundo.
Hoy vivimos en un tiempo con mucha orfandad, no solo de padres, sino de figuras masculinas presentes. Por eso, ser hombre está muy padre cuando el hombre aparece, cuando escucha, cuando acompaña, cuando abraza, cuando da dirección. Cuando deja de esconderse detrás del trabajo, del orgullo o del miedo, y decide estar. Porque cuando un hombre aparece con su corazón despierto (aunque no sea perfecto), algo en la vida de los suyos se acomoda. La familia respira diferente. Los hijos caminan distinto. La comunidad se siente menos sola.
Por todo esto, vuelvo a decirlo con más fuerza: ser hombre está muy padre. Está padre sentir, está padre ser fuerte sin destruir, está padre amar sin miedo, está padre sanar lo que nos dolió, está padre aprender nuevas formas de presencia. Ser hombre está muy padre porque significa vivir desde el corazón, con esa mezcla única de fuerza y ternura que solo el varón puede ofrecer. Y en un mundo que necesita esperanza, la presencia de un hombre bueno, fuerte y con corazón no solo está padre: es imprescindible.
Marco Antonio Lôme Doctor en Psicología y Maestro en Ciencias de la Familia, especialista en matrimonio, afectividad, sexualidad y liderazgo. Con una sólida formación académica y humana, combina su experiencia como terapeuta matrimonial —certificado en el método Gottman y en Terapia Enfocada en Emociones— con un enfoque integral que impulsa el crecimiento personal, familiar y empresarial. Fundador de Trascentia Family Consulting, ha impartido conferencias en América y Europa, inspirando a miles de personas a construir relaciones más conscientes, sanas y plenas. Es autor del libro El ring del amor, donde comparte herramientas para fortalecer el vínculo de pareja y superar los retos cotidianos del matrimonio. Con un estilo cercano, profundo y esperanzador, Marco invita a redescubrir el sentido del amor y la familia como el espacio donde se forma lo mejor de cada persona.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
El cubo de la resiliencia
He dedicado una parte de mi vida a entender por qué repetimos los mismos errores.
Lo he visto como funcionario, ciudadano, comunicador, profesionista, empresario, académico y, sobre todo, como humano.
De esas experiencias nació El Cubo de la Resiliencia: un modelo para descifrar y administrar el caos. Lo construí desde mi perspectiva muy personal, buscando una manera sencilla, lúdica y comprensible de explicar —“a la primera”— que cada crisis tiene varias caras, y que la única forma de resolverla es girando el cubo completo, siendo integral, holístico y empático, no sólo “armando nuestra cara”. Sucede con lo urbano, con lo empresarial, con lo político, con lo familiar y sobre todo con uno mismo.
Más allá del estudio de los fenómenos perturbadores, de los análisis de riesgo o de las innumerables leyes y reglamentos, llegué a una conclusión simple y dura, toda tragedia tiene tres raíces principales que son potencializadores del efecto de los fenómenos perturbadores:
La corrupción que no es sólo aceptar o dar un soborno; es asumir responsabilidades que no nos corresponden profesionalmente; es justificar lo injustificable por miedo a perder el empleo o es la ausencia de autonomía para actuar con ética y eficacia.
La ignorancia, que no distingue entre autoridad y ciudadanos. Es la ignorancia de la sociedad que no sabemos identificar y asumir el riesgo, por no percibirlo o entenderlo y por otro lado, donde no se privilegia que la prevención salva más vidas que cualquier operativo emergente.
La indolencia, esa terrible enfermedad digital creciente que nos hace grabar con el celular en lugar de ayudar; que nos da escaparate para opinar sin informarnos o no nos permite actuar porque “ese no es mi problema”.
Mientras no atendamos como sociedad esas tres causas, seguiremos apagando incendios en lugar de evitarlos. Cambiarán a los funcionarios, se endurecerán las normas que nadie cumplirá y se señalarán culpables, pero el verdadero problema seguirá ahí, intacto.
Hay tragedias que llegan disfrazadas de rutina, de negligencia, de ese “no pasa nada” que se repite hasta que pasa. Sabemos que la protección civil existe, pero sólo la recordamos cuando ocurre un desastre. El resto del tiempo, la vemos como un trámite engorroso, tardado, costoso, recaudatorio e incluso innecesario.
Y cuando sucede lo evitable, corremos a buscar culpables, a exigir justicia o a difundir el desastre del día opinando como expertos, pero pocas veces a mirarnos al espejo.
Por eso afirmo sin rodeos: los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Nacen del comportamiento humano, de nuestras decisiones y de la forma en que vivimos, gobernamos y trabajamos.
La resiliencia no es una palabra bonita: es una forma de vida. Es resistir, sí, pero sobre todo reconstruir con conciencia.
Y eso empieza con la ética, la cultura y los valores que enseñamos en casa, en la escuela y en las instituciones.
No se trata de leyes más duras, sino de convicciones más firmes.
No se trata de castigar más, sino de educar mejor.
Cada tragedia que “pudo evitarse” es una lección no aprendida.
Seguir hablando de desarrollo mientras ignoramos la prevención es como construir sobre arena: tarde o temprano, la naturaleza te alcanza o las omisiones te superan.
La prevención no se decreta: se cultiva.
La resiliencia no se impone: se aprende.
Y la cultura del riesgo no se enseña con miedo, sino con conciencia.
Una invitación al cambio
Por eso, hoy no convocamos a un evento de celebración, como tradicionalmente lo hacemos, sino a un punto de inflexión.
El 25 de noviembre, en el auditorio de la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), presentaremos El Cubo de la Resiliencia, un libro con siete años de gestación y que busca transformar la forma en que entendemos los desastres, las crisis y la vida misma.
He pedido a Henry Peralta —ingeniero civil colombiano y uno de los principales promotores de la resiliencia en América Latina—, con quien en 2017 compartí mi interpretación del Cubo y la fórmula del riesgo basada en la ética, que me honre siendo testigo e inspiración de este proyecto. Él impartirá el primer módulo del Taller de Resiliencia Empresarial y Urbana y nos acompañará al llamado por la Alianza por la Cultura de la Resiliencia, un compromiso público, empresarial y ciudadano para construir un futuro más fuerte y consciente.
Porque el verdadero desastre no es lo que destruye, sino lo que no nos enseña.
Y el verdadero cambio no empieza en los gobiernos —esos van y vienen— ni en los manuales, sino en nosotros mismos.
Construyamos juntos la cultura que previene, la ética que sostiene y la resiliencia que transforma.
No esperemos la próxima crisis para aprender lo que hoy podemos cambiar.
Contamos contigo.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Cómo sobreviven los bebés prematuros que llegan al mundo
El Rey León dará funciones con Lenguaje de Señas Mexicano y para niños con autismo
Territorios disputados, economías alteradas y familias bajo presión; México en el epicentro del crimen organizado mundial
Relevo episcopal en Zamora, Michoacán; Papa envía a pastor curtido en Tierra Caliente
Conflictos entre hermanos y su utilidad en la crianza
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
¿Cómo impacta el crecimiento del transporte urbano en la calidad de vida de las familias?
-
Deporteshace 2 días
“En familia metemos gol”, México abre la puerta a un Mundial que unirá deporte, cultura y familia
-
Méxicohace 3 días
Posparto: recuperación y propuestas para fortalecer el cuidado de la madre y el recién nacido
-
Mundohace 2 días
“La verdad salió a la luz” tras salida de Bulkan de la CIDH: Global Center for Human Rights