¿Tenemos en México un gobierno autocrático? Sí, dicen la oposición y algunos comentaristas. Definamos el concepto. Se entiende por un gobierno autoritario, al que concentra el poder en manos de un líder o una élite, quien ejerce un control significativo sobre la Sociedad, limitando las libertades individuales y la participación democrática.
Obviamente, el gobierno de la 4T niega que es autocrático. Hay indicadores que se aceptan internacionalmente para definir cuándo un gobierno lo es. Concentración del poder. Poca separación de poderes, contrapesos débiles al Ejecutivo. Supresión de la oposición. Control de los medios. Limitación de las libertades civiles, mediante el poder militar y policíaco. La implantación de una ideología de unidad, con culto a la personalidad. Y control de la economía.
Visto con estos conceptos, difícilmente puede decirse que ya estamos en un gobierno autocrático. Aunque se pueden encontrar índices de que algunos de estos elementos están dados a través del control del poder judicial. La tendencia hacia el autoritarismo está creciendo en México, aunque no estamos, todavía, en tal situación.
Organismos internacionales como, por ejemplo, el Freedom House (https://freedomhouse.org/), piensan que estamos en una sociedad parcialmente libre. Y citan problemas que persisten: la violencia, la corrupción, la impunidad. Ataques focalizados a algunos opositores, por ejemplo, el caso del señor Cuadri o el de la señora María Amparo Casar, a quienes se les atacó en público, y además se informaron datos personales que los ponían en peligro. Así como los asesinatos de comunicadores, que hacen que México sea el lugar más peligroso para los periodistas.
Vamos a un entorno en el cual el poder tiene capacidad para imponerse a espaldas de la ciudadanía. Estamos en una etapa de tránsito a la situación que se define como un autoritarismo competente y tecnocrático, nos dicen. China está así, aunque en su caso lo autocrático predomina. Pero, claramente, tienen también un fuerte enfoque hacia la eficiencia, para ser muy competentes y se desarrollan rápidamente. Otro caso es Singapur, donde predomina lo tecnocrático, aunque tiene elementos importantes de autoritarismo. ¿Dónde quedamos nosotros?
¿Qué posibilidades tiene la oposición para “oponerse” a esta tendencia, que ya está en movimiento? Les hacen falta líderes carismáticos, con arrastre, que generen confianza y que le puedan quitar adeptos a la 4T. En la oposición tienen pocas ideas convincentes para que muchos ciudadanos deseen cambiar esta situación. Muestran escasas opciones para ofrecernos, más allá del clásico “Quítate tú para que me ponga yo”.
No faltan quienes confían en que organismos internacionales o nuestros socios comerciales, impedirán que lleguemos a esa situación. Algo dudoso en estos tiempos de la era Trump. Es muy importante que el ciudadano sin partido tenga una visión clara de qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde nos llevan las transformaciones que proponen los de la 4T. Sin una participación decidida de los ciudadanos sin partido, es muy posible que nos lleven al autoritarismo.
Columna Invitada
Cabildeo legislativo de INCIDE: un antes y un después
Durante más de 25 años, el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (INCIDE, A.C.) ha sido una voz constante en temas que han marcado el rumbo de Sonora: mejora regulatoria, gestión integral de riesgos, ciencia y tecnología, derechos humanos, agentes inmobiliarios y ordenamiento territorial, entre otros.
Hemos sido actores propositivos en la construcción de políticas públicas desde la sociedad civil. Participamos en parlamentos abiertos, elaboramos propuestas, acompañamos dictámenes y contribuimos a la modificación de 21 leyes y reglamentos —como las de Obras Públicas, Profesiones y Protección Civil—, impulsando siempre soluciones con base técnica y visión social.
Hoy ese esfuerzo recibe un reconocimiento formal: INCIDE ha sido inscrito en el Padrón de Personas Morales Cabilderas del Congreso de la Unión, según la Gaceta Parlamentaria del 31 de enero de 2025, y acreditado oficialmente para realizar gestión legislativa durante el periodo 2025–2027.
Pero . . ¿Qué significa realmente ser Cabildero del Congreso de la Unión?
Ser cabildero no es solo portar una acreditación, sino asumir una responsabilidad ante la Nación. Implica promover el diálogo entre sociedad y Estado, acompañar técnicamente los procesos legislativos y asegurar que las decisiones públicas sean más justas, sostenibles y cercanas a la realidad de los sectores productivos.
Para INCIDE, esta acreditación no nos cambia, sino que formaliza la labor que ya realizábamos, ahora con respaldo jurídico y administrativo. Antes abríamos puertas por mérito y relaciones; hoy tenemos una llave institucional para permanecer en ellas, participar en comisiones, presentar observaciones y emitir opiniones técnicas que incidan directamente en las leyes.
De la buena voluntad a la especialización técnica
Este paso representa una evolución natural. Durante años, nuestra participación se sustentó en la buena voluntad y el trabajo colaborativo; hoy, esa etapa da paso a una colaboración técnica, estructurada y constante con los poderes públicos.
El registro como cabildero es, en esencia, un voto de confianza hacia nuestra capacidad para articular causas, generar propuestas y acompañar soluciones, consolidando a INCIDE como un aliado técnico y estratégico en la construcción de políticas públicas.
No somos todólogos: somos integradores
En INCIDE sabemos que el conocimiento está distribuido y que ningún sector lo sabe todo. Por eso insistimos: no somos todólogos, somos integradores.
Representamos y articulamos con visión de conjunto a las voces que participan en nuestro Consejo —cámaras empresariales, colegios profesionales, instituciones académicas y organismos técnicos—, porque cada uno sabe dónde le duele, y ahí comienza el verdadero trabajo del cabildeo.
Invitamos a revisar las Gacetas Parlamentarias, mantenerse atentos a las iniciativas y detectar oportunamente los temas que impactan su sector. La gestión legislativa no debe hacerse “al cuarto para las doce”, sino con información, análisis y colaboración constante.
Cabildeo con causa
INCIDE defiende causas con visión de largo plazo. Nuestra esencia permanece: una organización civil sin fines de lucro, comprometida con el desarrollo integral de México y el bienestar de sus comunidades.
El registro nos otorga un nuevo nivel de interlocución, donde las ideas tienen más peso, acceso y continuidad. No cambia lo que somos, pero amplía lo que podemos hacer. Nos consolida como un puente confiable entre sectores e instituciones, donde convergen técnica, ética y experiencia para construir acuerdos sostenibles.
Desde esta nueva posición, llevaremos la voz del noroeste de México al debate nacional, con argumentos y propuestas sustentadas. Sonora requiere infraestructura, agua, inversión, vivienda, empleo, certeza minera y nuevos modelos de desarrollo. Y para lograrlo, también necesita una representación técnica y política sólida ante quienes toman decisiones en la capital.
Conclusión: una nueva responsabilidad compartida
Esta acreditación no es una medalla, sino un compromiso. Nos exige estar mejor preparados, trabajar con mayor coordinación y mantenernos a la altura de la confianza depositada.
INCIDE alcanza así su madurez institucional, consolidándose como aliado estratégico del desarrollo nacional. Pero el reto apenas comienza: mantener independencia técnica, transparencia y constancia en cada gestión.
Los invitamos a caminar junto a nosotros en esta nueva etapa. Porque la verdadera transformación no surge del escritorio ni de la protesta, sino de la participación informada, responsable y constante en las decisiones que dan forma a las leyes del país.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
Columna Invitada
¿Realmente es tiempo de mujeres?
Por: Luis Antonio Hernández
Desde su arribo al poder, consumado hace ya siete años, el gobierno de la autodenominada cuarta transformación, ha reiterado públicamente su compromiso con las causas y demandas de los segmentos más vulnerables de la sociedad, de manera particular con las mujeres.
El pasado 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum, la primera presidente de la República, modificó los protocolos no escritos de la celebración del inicio de la gesta independiente, así nomas, escenificando un grito de independencia cargado de elementos característicos de la ideología de genero, ataviada en un vestido de color morado, la mandataria incluyó en sus arengas a muchas más mujeres de las que generalmente refiere la historia patria, visibilizando a quienes ella misma definió como heroínas anónimas, a las indígenas y también a las migrantes.
Desde los primeros momentos de su administración la titular del Poder Ejecutivo, exigió ser llamada presidenta con “a”, argumentando que lo que no se nombra no existe, que nombrar es visibilizar y además constituye un acto de justicia histórica. “No llego sola, sino que llegamos todas las mujeres de México”, fueron las palabras centrales de su discurso inaugural, aquella emblemática mañana del 1 de octubre de 2024, sin embargo con el correr de los días, la terca realidad se ha empeñado en mostrar que NO, que no llegaron todas.
Fuera de la fiesta feminista, de la sororidad institucional han quedado las mamás de niños con cáncer, las madres buscadoras, así como también las miles de mujeres desempleadas a causa de la desaparición de los órganos autónomos, de la fallida reforma judicial, por mencionar tan solo algunos casos; muchas de las cuales son el único sostén económico de sus familias, ciudadanas a quienes la jefa del estado mexicano, no solo se ha negado a recibir, a escuchar, sino que además ha descalificado en múltiples ocasiones.
Las embarazadas, sus hijos, los nacidos y aquellos que están por nacer, el 50% por ciento de los cuales serán niñas, así como las millones de jóvenes que en el futuro sueñan con formar una familia, son otras de las grandes ausentes dentro de la planeación e instrumentación del llamado segundo piso de la transformación.
Mujeres y legislación
A falta de leyes y políticas públicas que promuevan y fortalezcan el desarrollo integral de la mujer y las adolescentes, que concilien el derecho a la maternidad con el estudio, la academia y el crecimiento laboral y profesional de la población femenina. Durante los últimos 84 meses las administraciones emanadas de la 4T, el congreso federal, las legislaturas locales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han impulsado ideologizados proyectos que al final del día únicamente vulneran las garantías fundamentales y la dignidad de las mujeres.
Durante este tiempo se han reformado siete constituciones estatales para anular el reconocimiento y protección del Derecho a la Vida desde la concepción, 21 códigos penales han eliminado las sanciones al crimen del aborto durante las primeras doce semanas de la gestación, en este rubro es importante destacar que nueve de estas enmiendas de muerte se han concretado en el primer año de este sexenio.
En las tres últimas semanas legisladoras de Morena, han presentado en los parlamentos del Estado de México, Jalisco y Puebla, diferentes iniciativas que buscan convertir el asesinato de bebés en el vientre de sus madres en un servicio de salud obligatorio y gratuito, además en la perla tapatía ese mismo instituto político plantea la legalización de la maternidad subrogada.
Recientemente el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró ante la Organización de Naciones Unidas, “en México hoy es tiempo de mujeres y nos ha ido muy bien”; afirmación que al menos a la luz de los hechos, decisiones y sobre el balance de resultados a favor de la mayoría de las mujeres, dista mucho de ser real.
Luis Antonio Hernández, abogado y analista político
[email protected]
Columna Invitada
Resistir o rendirse: lo que nadie te dice sobre cómo dar la batalla
Por: Uriel Esqueda
México atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia en materia de defensa de la vida. Son ya contados los estados que no han cedido a la despenalización del aborto, y hoy, más que nunca, defender a los no nacidos se ha convertido en un reto cada vez más complejo. Hemos pasado de tolerar el aborto bajo causales específicas, a su reconocimiento como un supuesto “derecho” incluso a nivel constitucional, como ocurrió en San Luis Potosí.
En medio de este panorama, muchas personas, incluso líderes provida con los que he dialogado, me han preguntado con preocupación: “¿Todavía podemos hacer algo? ¿Ya perdimos, no?”
La última batalla que dimos en Guanajuato me dejó aprendizajes que considero necesarios para responder a esas preguntas y fortalecer las luchas que aún tenemos por delante.
- Planeación teórica
Antes de entrar en la acción, necesitamos claridad en la estrategia. Esto implica definir los objetivos con precisión, investigar el contexto político y social, identificar a los actores involucrados y anticipar los posibles escenarios para estar listos frente a cada reacción. En muchas ocasiones, las “urgencias legislativas” nos han obligado a actuar de forma reactiva; sin embargo, la clave está en sentarnos a planear con inteligencia lo que vamos a enfrentar.
- Planeación operativa
La estrategia debe aterrizarse en acciones concretas. En Actívate, desde que se presentó la iniciativa en el Congreso de Guanajuato, dimos seguimiento cercano a cada paso: participamos en las cinco comisiones donde se debatió el tema, realizamos un cabildeo meses antes de la discusión, y trabajamos de la mano con actores clave. A la par, acompañamos movilizaciones ciudadanas, pusimos en marcha una camioneta móvil para llevar el mensaje provida a legisladores y ciudadanos, entregamos más de 20 mil firmas y mantuvimos una presión constante en el ámbito digital.
Dos claves fundamentales
Si algo aprendimos de Guanajuato es que dos elementos fueron determinantes: compromiso y trabajo en equipo. Cuando cada persona pone sus talentos al servicio de la causa, cuando se suman liderazgos y se ejecuta con estrategia, el “ejército celeste” despierta con fuerza y demuestra que la vida tiene defensores dispuestos a dar la batalla.
Lo que aquí comparto es solo una parte de la estrategia que desde nuestra plataforma Actívate hemos desarrollado en distintas campañas. Si en tu estado se enfrentan a un reto semejante, no dudes en contactarnos. Estamos para sumar esfuerzos, acompañar y demostrar que en México aún hay quienes creen y defienden con firmeza el derecho a la vida.
1 Congreso del Estado de San Luis Potosí. (2025, 29 de agosto). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí [PDF]. https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/constitucion/2025/09/Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20del%20Estado%20de%20Luis%20Potos%C3%AD%20%28al%2029%20de%20agosto%202025%29.pdf
2 El País. (2025, 5 de junio). Guanajuato rechaza despenalizar el aborto. EL PAÍS México. https://elpais.com/mexico/2025-06-05/guanajuato-rechaza-despenalizar-el-aborto.html
3 Barragán, E. (2025, 16 de mayo). Camión provida recorre Guanajuato en defensa de los bebés y mujeres embarazadas. Siete24. https://siete24.mx/mexico/estados/camion-provida- recorre-guanajuato-en-defensa-de-los-bebes-y-mujeres-embarazadas/
4 Adame, W. (2025, 26 de mayo). Organizaciones provida recaban 20 mil firmas contra la despenalización del aborto en Guanajuato. Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/despenalizacion-aborto-guanajuato-providas-recaban-firmas
Columna Invitada
Vientres subrogados: niños en riesgo
Por Alejandra Yáñez
Trascendió en las noticias el caso de un bebé que había nacido en noviembre de 2024 en Córdoba, Argentina, y que había sido abandonado en el hospital. Durante sus primeros dos meses de vida estuvo ahí, probablemente sin que nadie le hablara bonito, le acariciara o le dijera “te quiero”. La mujer que parió al bebé dijo que “no era la madre”, ya que el óvulo había sido proporcionado por una francesa, quien la había contratado para que gestara al bebé. Al mismo tiempo, la francesa se desentendió de su hijo biológico debido a que nació con problemas de salud. Ese bebé fue dejado a su suerte tanto por la mujer que lo parió como por la mujer que aportó el material genético y que pagó por el “tratamiento”.
El bebé fue trasladado a un hogar de acogida y se reporta que podrá ser dado en adopción. Las autoridades argentinas involucradas en el caso han manifestado su total rechazo a esta práctica deshumanizante al ver cómo un niño fue cosificado y privado de sus derechos humanos.
Esta práctica se ha romantizado en algunas películas y series, pero la realidad es que la explotación reproductiva pone en riesgo tanto a las mujeres como a los niños. Este caso es el primero reportado en Argentina. Pero no es el único caso en el mundo. Bridget fue abandonada en Ucrania, por nacer con daños neurológicos, al igual que Gammy quien fue separado de su cuata y dejado a su suerte en Tailandia por tener sindrome de Down y una cardiopatía.
En México, Nico y Mateo fueron abandonados por sus “padres estadounidenses” por serios problemas de salud. En el expediente se refiere que uno de los niños requería de una intervención ya que tenía hidrocefalía, pero que la mujer se negó debido a que no le habían terminado de pagar.
Este retraso derivó en muchas complicaciones de salud para uno de los pequeños (retraso cognitivo y mental, desprendimiento de retinas y otras complicaciones físicas que afectaran su movilidad y marcha).
En México, nuestro Código Civil Federal estipula en el artículo 360 lo siguiente: “La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad”. Es decir, se asume que la madre es quien pare. Pero igual que en Argentina, la ley es omitida cuando por contrato, surgen quienes quieren comprar un niño.
El ex ministro de la SCJN Arturo Zaldivar Lelo cimentó la ficción jurídica de “voluntad procreacional”, por la cual una persona, con el sólo hecho de aspirar a tener un hijo y pagar, puede anular el derecho de filiación de una mujer por contrato.
La propaganda de la maternidad subrogada vende la fantasía de que mujeres pueden gestar los hijos de quienes no pueden engendrar y ayudarles a tener una familia. En la realidad, mujeres pobres son manipuladas para gestar niños de personas que pueden pagar, pero que no necesariamente tienen las herramientas humanas para criar. Algunos criarán con amor y dedicación, pero otros abandonarán al niño que nace con problemas de salud o simplemente se harán de un hijo para satisfacer algún anhelo o pulsión. ¿Vale la pena abrir la caja de pandora y legalizar la cosificación humana?
Ni las mujeres en renta ni los niños en venta.
