Gobierno mundial: un escenario

Pensando en las pasadas fiestas patrias, es interesante considerar un escenario, que podría darse próximamente. Hay indicios de que puede estar ocurriendo: el escenario de continuar creando un gobierno mundial. Una idea muy propia del siglo XX, con el propósito de evitar guerras y aumentar la solidaridad entre los países. Un deseo que no se ha podido concretar de una manera completa.
El diseño de Naciones Unidas no ha podido cumplir con estos conceptos tan fundamentales. En parte, porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue creada al fin de la Segunda Guerra Mundial, dándoles a cinco países un poder de veto en las determinaciones más importantes de la propia organización. Lo cual la está haciendo ineficaz para procurar la paz. Algunos proponen darle mayor fortaleza a la ONU. Otros, piden cancelar por completo el proyecto, y regresar a nuestra situación del siglo XIX, donde no había un gobierno o asociaciones mundiales.
Las consecuencias para el patriotismo son muy interesantes. Si se creara realmente un gobierno mundial, ¿habría necesidad de patriotismo como tal? Esto nos lleva también a cuestionarnos un concepto tan relevante, que es muy querido por nosotros y muy enseñado en escuelas y asociaciones. Habría que preguntarnos: ¿para qué nos sirve el patriotismo? ¿Qué es lo que se desea con esta idea? Y la respuesta sencilla, pero difícil de entender, es que se necesita para lograr el bien común. Incluyendo la defensa de las minorías, para evitar que otros poderes puedan oprimir a minorías débiles. Para ello, tendríamos que entender a fondo las distintas culturas, para poder protegerlas y desarrollarlas. Se dice que en los últimos tiempos han desaparecido centenares de lenguas minoritarias, Y eso no es más que un ejemplo de cómo se va acabando con ciertas culturas.
Hay que entender que la diferencia entre las culturas no son tanto los valores. En principio, todas las culturas aceptan la mayoría de estos, pero no necesariamente dándole la misma importancia. Por ejemplo: todas las culturas tienen como un valor la hospitalidad. Sin embargo, la importancia de la hospitalidad de los mexicanos es mucho mayor que la que se da en las culturas sajonas. Pero, no llegamos al valor de la hospitalidad que hay en las culturas de Medio Oriente. Esas diferencias residen en la historia, el medio ambiente, la situación geográfica o climática y otros muchos aspectos. Es muy difícil decir que hay culturas inherentemente superiores o inferiores.
En la base de estas diferencias está lo que entendemos en cada cultura por el bien común. Y, al no comprenderlo, se hace difícil la solidaridad, que es la materia prima del patriotismo. Y desde luego, una consecuencia que ocurriría, si desapareciera el concepto de patriotismo en general: las acciones de apoyo mutuo y de solidaridad ocurrirían en niveles mucho más cercanos a la población, en lo que llamamos la patria chica.
¿Estamos dispuestos a pagar el costo de esos cambios? ¿Estamos preparados para hacer el esfuerzo? De eso dependerá el éxito del gobierno mundial, una idea que tiene muchas posibilidades de beneficiar a las poblaciones. Y, por otro lado, también, una idea que puede traer dificultades, molestias y angustias por la destrucción de culturas sumamente valiosas.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
El aborto como fenómeno de riesgo social
Diputadas y Diputados sonorenses:
En México solemos hablar del aborto en términos morales, religiosos o de salud pública, pero rara vez lo analizamos como lo que es: un fenómeno de riesgo socio-organizativo, comparable a los que la Ley General de Protección Civil clasifica como perturbadores del orden social.
La UNDRR y el Marco de Sendai 2015-2030 establecen que toda sociedad debe adoptar un enfoque multiamenaza. México lo concretó en seis categorías: geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, astronómicos y socio-organizativos, estos últimos incluyendo terrorismo, enfrentamientos armados, fallas en servicios estratégicos o narcoviolencia, todos con impacto masivo en comunidades enteras.
Bajo esa lógica, el aborto encaja conceptualmente como fenómeno socio-organizativo:
- Surge de decisiones colectivas —legislativas, médicas y culturales— que lo permiten o promueven.
- Impacta en la población más vulnerable e indefensa.
- Se practica de manera masiva, con consecuencias demográficas, familiares y sociales.
- Erosiona la cohesión cultural y jurídica al normalizar la eliminación de vidas como si fuera una política pública aceptable.
- La mujer que aborta muchas veces es presionada o llevada con engaños, por su entorno familiar, social o económico.
- Los efectos del aborto en la salud física y mental de la mujer son graves y persistentes, dejando secuelas emocionales y psicológicas profundas.
- No existe aborto seguro: aun en entornos médicos, siempre conlleva un riesgo latente para la vida y la salud de la mujer.
La verdadera salida está en impulsar políticas públicas a favor de la mujer embarazada.
El marco jurídico mexicano
La Constitución, en su artículo 1°, obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos conforme al principio pro persona, favoreciendo siempre la interpretación más amplia en favor de la dignidad.
Reconocer la vida prenatal como máxima vulnerabilidad no es un capricho ideológico, es un mandato jurídico y de sentido común. Ignorarla abre la puerta a una contradicción: ¿cómo puede un Estado movilizarse frente a un sismo o tormenta para salvar a los más frágiles, y al mismo tiempo institucionalizar la eliminación de quienes son absolutamente indefensos?
El enfoque de gestión de riesgos
En en protección civil utiliza una fórmula básica y universal:
Riesgo = (Peligro × Vulnerabilidad × Exposición) ÷ Capacidad de respuesta.
Esto significa que el nivel de riesgo no depende solo de la probabilidad de que ocurra un evento, sino de la gravedad del daño potencial (peligro), de qué tan indefensa está la población (vulnerabilidad), de cuán frecuente o constante es la amenaza (exposición), y de qué tan preparados estamos para responder (capacidad de respuesta).
Aplicando esta fórmula al aborto:
- Peligro: máximo, porque el daño es la pérdida de la vida misma.
- Vulnerabilidad: absoluta, ya que el ser humano en gestación carece de toda defensa.
- Exposición: constante, pues cada embarazo se convierte en un punto de riesgo.
- Capacidad de respuesta: nula, ya que el feto depende por completo de terceros, incluyendo la madre.
El resultado es un riesgo total: el aborto se convierte en el fenómeno de mayor riesgo social, porque elimina precisamente al actor más vulnerable de la familia humana.
La pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades no se resuelven con muerte: se resuelven con justicia social, con empleo, con políticas públicas que sostengan a quienes lo necesitan. “No se puede eliminar la pobreza matando a los pobres.”
Una propuesta resiliente
Hablar de resiliencia es hablar de soluciones, no de confrontaciones. Defender la vida en su conjunto implica:
- Apoyo integral a las madres: salud, manutención, empleo, protección contra violencia y adopción como alternativa real.
- Prevención: educación sexual y corresponsabilidad social para reducir embarazos no deseados, fortalecer a la familia y los valores como política pública.
- Reconocimiento médico y ético: proteger la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
- Defensa jurídica: alinear las leyes con el principio pro persona y el deber constitucional de proteger al más vulnerable.
- Cambio cultural: asumir que resiliencia significa salvar vidas, no descartarlas.
Diputadas y diputados:
La gestión de riesgos nos enseña que un sistema solo es tan fuerte como su eslabón más débil, y que en cualquier desastre lo primero es salvar a los más frágiles.
Naciones Unidas lo resume en una frase contundente: en derechos humanos, ‘nadie se quede atrás’. ¿Cómo justificar entonces que sí quede atrás el ser humano en gestación, cuya vulnerabilidad es absoluta, con riesgo total y sin capacidad de respuesta?
En ésta ocasión no estarán votando un trámite o una cuenta pública, están decidiendo qué tipo de sociedad quiere ser Sonora: una que normaliza la muerte de los más indefensos o una que se fortalece protegiendo al débil como signo de verdadera grandeza.
Hoy tienen la oportunidad de legislar con visión, coherencia y responsabilidad histórica. Su voto puede consolidar la resiliencia social o institucionalizar la muerte como política pública.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Desesperanza
Algo que no es nuevo, pero que ha aumentado recientemente, es el uso de la desesperanza como una arma política. Hay quienes buscan manipular las emociones de la población, dividir a la Sociedad para evitar que pueda unirse de una manera efectiva contra acciones que rechaza. Quieren crear desconfianza y división entre los oponentes o entre los adeptos al gobernante.
Como táctica se usa la victimización para manipular el modo de sentir del ciudadano, buscando el control para capturar o consolidar el poder. Eso ocurre de una manera oculta. Por ejemplo, haciendo énfasis en hechos negativos que ocurren en la Sociedad, como desastres naturales, accidentes o situaciones de dificultad económica, para generar desconfianza hacia quienes podrían haber hecho algo al respecto. La esperanza es algo esencial. La falta de esperanza nos hace no poder construir el bien común. Esa táctica se usa, por desgracia, tanto por la oposición como por el propio gobierno. Y esto ocurre en todos los países, con distinta intensidad y en diferentes tiempos.
El gran riesgo es que se pierda la credibilidad de la ciudadanía, respecto a quién la gobierna o a quienes se oponen y podrían gobernarla. También ocasiona pérdida de estabilidad en el Estado. Como se dijo desde la antigüedad, un reino dividido tiene riesgo de ser destruido. También da como resultado un aislamiento del individuo, que se siente ajeno a los demás, en quien no confía, que no puede creer nada bueno de sus conciudadanos. Y este sentido de aislamiento, lo hace juzgarse impotente, incapaz de participar. Le hace decir, de una manera abierta o en su interior: “No hay nada que hacer. Hay que esconderse, mejor no hay que opinar. No sirve para nada, nadie me hará caso”. Esto es lo que buscan quienes están creando desesperanza. Precisamente.
La oposición, cuando quiere quitar un gobierno basándose en crear desconfianza, tiene el riesgo de perder la credibilidad cuando no propone soluciones. Qué es lo que pasa frente a un gobierno fuerte o autoritario. El ciudadano se entera de fallas y problemas, pero no escucha soluciones, solamente escucha insultos. Con lo cual el opositor pierde credibilidad, pierde su identidad. Y esto lo estamos viendo: los partidos de oposición se están pareciendo cada vez más los unos a los otros. Han perdido sus diferencias, solo saben criticar y lo hacen de la misma manera. Hay fragmentación de su base social, que es preludio de la destrucción de cualquier fuerza política.
Ustedes y yo, como ciudadanos sin partido, ¿qué podemos hacer? Por un lado, hay que hacer visible la desesperanza y hacernos conscientes de que hay a quien le interesa que vivamos así. Por otro lado, recomendar opciones y discutirlas. Siempre será más fácil criticar, siempre será más fácil insultar o hacer burla de las acciones de quien no nos parece. Crear soluciones y arriesgarnos a discutirlas es un riesgo que muchos, como ciudadanos sin partido, no queremos asumir.
Hay necesidad de crear colaboración entre ciudadanos y, sobre todo, entre grupos apolíticos a los que les preocupa la Sociedad y que no están dispuestos a continuar viviendo en la desesperanza. Nada fácil, hay que reconocerlo. ¿Está usted dispuesto, ciudadana o ciudadano sin poder, a construir Esperanza?
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Derecho a la Vida bajo presión
Por: Luis Antonio Hernández
Hace apenas una semana comentábamos en este mismo espacio que las presiones de diversas instancias del Poder Judicial hacia algunas legislaturas estatales para imponer enmiendas contrarias a la dignidad de la persona humana, no cederían al menos en el mediano plazo.
Muestra de ello es el nuevo emplazamiento formulado recientemente por el Juez Noveno de Distrito Federal con sede en Morelos, para que la LVI Legislatura de esa localidad concluya a la brevedad el proceso para derogar el asesinato de seres humanos en el vientre de sus madres.
Adicionalmente hace unos días la SCJN, publicó la sentencia definitiva correspondiente al amparo en revisión 570/2024 aprobada el 28 de mayo de 2025, que en términos generales ordenaba al ejecutivo estatal proporcionar servicios de aborto dentro de las primeras doce semanas de la gestación a las 48 mujeres que suscribieron la demanda.
El secretario general de la entidad morelense, Juan Salgado Brito reaccionó de inmediato a esta resolución, así como a las exigencias de diversas organizaciones feministas que buscan confundir a los legisladores sobre el sentido y alcance de estas determinaciones jurisdiccionales, pronunciándose a favor de la imposición de este crimen, argumentando de manera ideologizada que: “nadie como las mujeres tiene el derecho a opinar y decidir sobre ello”, aclarando además que esta es una decisión que se tiene que tomar y debatir al interior del Congreso local.
Por su parte algunos integrantes del legislativo estatal, han asegurado en diferentes espacios y oportunidades que este asunto podría ser analizado por el pleno durante el actual periodo ordinario de sesiones que arrancó el pasado primero de septiembre, una vez que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios decida agendar su discusión. Al respecto es importante destacar que después de varias reuniones de trabajo que por falta de quórum fueron declaradas desiertas, el desafortunado dictamen que propone eliminar el delito de aborto del Código Penal del Estado, finalmente fue avalado durante los últimos días del mes de julio por las Comisión Unidas de Puntos Constitucionales, Legislación e Igualdad de Género.
La aprobación de este proyecto de muerte requiere de 14 de los 20 votos de las diputadas y diputados que actualmente integran esta asamblea legislativa, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría.
Hablando de atentados contra la dignidad humana en esta misma entidad federativa, no podemos ignorar que hace algunos días Luis Eduardo Pedrero González, el único representante del Partido Verde Ecologista de México en la legislatura morelense, presentó una iniciativa que busca reconocer jurídicamente la deplorable figura de la maternidad subrogada, una modalidad que en nuestro país únicamente es aceptada por Tabasco y Sinaloa.
La manera en la que el Estado de Morelos atienda estas circunstancias podría convertirse en un referente nacional en materia de derechos humanos, no solo por el desempeño de los legisladores, quienes hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa de su autonomía y la voluntad de sus electores, sino también por el papel y activismo que podrían asumir la judicatura federal, la nueva Corte de Justicia, que técnicamente ya ha dejado de ser suprema, el Órgano de Administración Judicial e incluso la propia Presidente de la República.
El Derecho a la Vida, la dignidad humana y las libertades fundamentales son temas que no se pueden resolver a partir de decisiones unilaterales o resoluciones judiciales, son temas que se deben debatir ampliamente en el Congreso, con la certeza de que el Parlamento es la máxima representación del pueblo, de la sociedad, un espacio donde concurren todas las corrientes de opinión, todas las ideologías; en una democracia como la que aspiramos a vivir, tiene que prevalecer la verdad.
Luis Antonio Hernández, abogado y analista político
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Resiliencia: Herramienta fundamental para los líderes del futuro
Juventud INCIDE celebró una reunión virtual que reunió a jóvenes estudiantes, líderes, académicos, representantes gremiales y autoridades en un diálogo profundo sobre el papel de la resiliencia como motor del liderazgo juvenil.
El invitado especial fue el Ing. Henry Peralta Buritacá, CEO de Soluciones Resilientes en Colombia, reconocido internacionalmente como especialista en gestión del riesgo y liderazgo resiliente. En su ponencia, delineó con precisión los grandes desafíos que enfrentan las juventudes en México y América Latina: la precariedad laboral, la vivienda inaccesible, la crisis de salud mental, la inseguridad, la migración forzada, el cambio climático y la desconfianza política. Ante esta compleja realidad, afirmó que la clave está en cultivar un nuevo tipo de liderazgo: el liderazgo resiliente.
Resiliencia: la llave del futuro
Mientras lo escuchábamos, se confirmó una convicción que defendemos desde hace años: la resiliencia es la llave del futuro. No es un lujo ni una moda, sino el recurso estratégico más valioso para sobrevivir, adaptarnos y transformar los tiempos difíciles.
El mensaje fue claro: necesitamos un liderazgo que no se imponga, sino que influya; que no espere órdenes, sino que genere confianza, respeto y compromiso en todas direcciones. Inspirado en John C. Maxwell, Peralta recordó que el liderazgo 360° es posible: liderarnos a nosotros mismos, influir hacia arriba, colaborar a los lados e inspirar hacia abajo. Lo que importa no es el cargo, sino la capacidad de transformar realidades desde cualquier posición.
Las diez cualidades del líder resiliente
Peralta compartió las diez cualidades que todo líder resiliente debe cultivar: autoconocimiento, compromiso, respeto, confianza, inclusión, reciprocidad, articulación, flexibilidad, creatividad y comunicación. No como virtudes humanas aisladas, sino como parte de un proceso sistémico que nos permite anticipar riesgos, absorber impactos, recuperarnos y transformarnos.
A este enfoque lo llamó modelo ADER+, y dejó una enseñanza clave: la resiliencia no es aguante ni resignación, es transformación.
La resiliencia como derecho humano
Peralta planteó que la resiliencia debe reconocerse como un derecho humano, base de un futuro sostenible, pues sin ella no habrá desarrollo ni equilibrio entre sociedad y naturaleza. Entendida como fenómeno sistémico, trasciende la virtud individual y abre la posibilidad de transformar la convivencia y la gestión del entorno. Así, se convierte en principio civilizatorio: en la relación sociedad–sociedad fomenta confianza, cooperación e inclusión para recomponer el tejido social; y en la sociedad–naturaleza impulsa un cambio cultural que exige no solo adaptarse al clima, sino transformar hábitos y modelos de desarrollo hacia la sustentabilidad.
INCIDE: puente de resiliencia en México
El expositor reconoció a INCIDE como la principal puerta de entrada de la resiliencia en México, resaltando la importancia de articular esfuerzos, tender puentes y crear redes que unan a las juventudes con la política pública, la empresa, la academia y la vida comunitaria.
“México siempre para mí, mi segundo hogar… ya que la resiliencia entró por México a través de Guillermo”, expresó el conferencista, comentario que agradecemos profundamente.
Moderación y aportaciones
La jornada fue moderada por el Ing. Ángel Manríquez, presidente de Juventud INCIDE, quien reafirmó el compromiso de la organización con la formación de líderes resilientes. Entre los anuncios destacó la intención de extender la presencia de Juventud INCIDE en Colombia, así como la confirmación de la participación del Ing. Peralta en el Foro de Resiliencia Juvenil, a realizarse en noviembre próximo.
Asimismo, Óscar Aganza, presidente juvenil de la Red Profesional por los Derechos Humanos, subrayó la importancia de la colaboración entre redes juveniles, en particular mediante espacios como el Foro Internacional de Estudiantes de Ingeniería de años anteriores, que es necesario retomar.
El encuentro reafirmó que la resiliencia no es solo virtud personal, sino estrategia del siglo XXI: con creatividad, compromiso e inclusión, los jóvenes pueden convertir crisis en oportunidades y, desde Juventud INCIDE, consolidarse como una generación de líderes capaces de diseñar un futuro más justo, humano y resiliente.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Piden alumnos y padres resguardar paz y seguridad en el CCH Sur
¿Cómo construir entornos de paz en las escuelas? la respuesta urgente frente a la violencia juvenil
El aborto como fenómeno de riesgo social
Gobierno mundial: un escenario
¿Cuánto cuesta un niño? Alerta por trata de menores en México
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Cinehace 3 días
Antes que actriz soy madre y abuela: Jacqueline Andere
-
CDMXhace 2 días
Tras violencia en CCH Sur; piden que escuelas sean espacios de vida y de paz
-
Cinehace 3 días
Con el drama de un migrante en NY cuyo sueño es ser padre, “La cocina” gana cinco premios Ariel
-
CDMXhace 2 días
“Familias sin miedo”; transforman edificios dañados en hogares dignos