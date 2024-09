Inteligencia artificial para la resiliencia

Durante años, se ha enfrentado a situaciones de liderazgo de equipos en la gestión de riesgos, utilizando mapas, datos y mucha paciencia para predecir e interpretar posibles eventos. Hoy en día, este proceso, que antes tomaba semanas, meses o incluso años, se realiza en minutos o incluso segundos gracias a la inteligencia artificial (IA). La IA ha revolucionado la capacidad para almacenar, procesar y generar resultados de manera rápida y eficiente. Llena vacíos de información automáticamente, detecta y corrige errores, y proporciona resultados preliminares para decisiones cruciales. Al recordar los años dedicados a evaluar riesgos, se plantea cuánto tiempo se habría ahorrado con esta tecnología. Imaginemos ejecutar un modelo de predicciones en minutos en lugar de semanas, o evitar noches interminables esperando a que los sistemas antiguos procesaran datos solo para que fallaran al final.

Sin embargo, la IA no solo ahorra tiempo; también crea conocimiento profundo que, sabiamente utilizado, puede cambiar vidas. Ofrece la capacidad de predecir con mayor precisión eventos súbitos como terremotos o procesos en desarrollo como tormentas tropicales. Esto significa que se puede reducir la incertidumbre, elaborar mapas y escenarios de riesgo más precisos y, lo más importante, tomar decisiones en tiempo real que pueden salvar vidas.

Pero no todo es tan sencillo. Integrar esta tecnología en gobiernos locales, empresas y comunidades con recursos limitados no será fácil; requiere inversión, compromiso y un enfoque inteligente para que todos puedan beneficiarse de estas herramientas. La IA necesita datos confiables, actualizados y accesibles; sin ellos, es como un vehículo sin combustible. Además, enfrentamos desafíos como el sesgo en los datos y algoritmos, que pueden llevar a decisiones erróneas si los datos no son diversos o de alta calidad.

Mientras antes se transformaba un desierto de datos en un oasis de conocimiento, hoy se navega en un océano de información y es crucial evitar la sobrecarga informativa. También es fundamental la transparencia y la explicabilidad de los modelos de IA, especialmente en emergencias. Los responsables de la toma de decisiones deben comprender cómo y por qué la IA llega a sus conclusiones, ya que el criterio humano sigue siendo esencial.

La privacidad y el manejo de datos sensibles son cuestiones críticas. La IA depende de grandes cantidades de datos, algunos extremadamente sensibles, como información personal o datos geográficos. Proteger estos datos es esencial para evitar su mal uso, ya que un fallo en la ciberseguridad podría comprometer tanto la integridad de los datos como la eficacia de la IA en la gestión de riesgos. Además, la IA puede ayudar a gestionar riesgos en infraestructura crítica como redes eléctricas y sistemas de agua, pero estos sistemas también pueden ser vulnerables a ciberataques que desestabilicen los esfuerzos de reducción del riesgo. Finalmente, la implementación de la IA debe seguir principios éticos sólidos para evitar sesgos y desigualdades, asegurando que los datos provengan de fuentes confiables. La IA es poderosa, pero su manejo requiere cuidado para evitar riesgos tecnológicos, humanos, políticos y sociales, y la decisión final siempre debe estar en manos humanas.

En última instancia, la IA en la gestión del riesgo de desastres es una herramienta transformadora, pero no infalible. Requiere supervisión, validación y, sobre todo, el complemento del razonamiento humano. La ciencia avanza por ensayo y error, y la IA no es una excepción. El futuro de la IA en la gestión del riesgo de desastres no solo depende de la tecnología, sino de cómo se decide utilizarla como sociedad. La IA puede reducir la incertidumbre, pero la decisión final siempre es humana. Estamos en medio de una revolución tecnológica. La IA está aquí para quedarse, pero su verdadero poder se desbloquea solo cuando se combina con inteligencia, ética y responsabilidad humana. Juntos, se puede construir un futuro más seguro, más resiliente y más preparado para enfrentar los desafíos que vienen.

Todo lo anterior, lo tomé del video que realiza el Ingeniero y hermano colombiano Henry Peralta, CEO de Soluciones Resilientes, quien será ponente en el XXV Aniversario de nuestro consejo INCIDE en noviembre de 2024 . Liga aquí

Mtro. Guillermo Moreno Ríos

Ingeniero civil, académico, editor y especialista en gestión integral de riesgos, resiliencia empresarial, seguros y derechos humanos.

incide.guillermo@gmail.com

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx