La niñez no es un laboratorio social

Hace unos días leí el documento que la Secretaría de Educación Pública dirigió a los Consejos Técnicos Escolares, titulado “Infancias y adolescencias trans y no binarias”.
En apariencia, busca promover la inclusión; en realidad, introduce en la educación básica un discurso ideológico que confunde lo biológico con lo emocional, y lo pedagógico con lo político.
No es un texto neutro: es un instructivo para que maestras y maestros hablen con los niños de “identidad de género”, de “sexo asignado al nacer” y de la posibilidad de cambiar de nombre o uniforme sin la intervención de los padres.
Dicho con todas sus letras: es la sustitución del criterio familiar por el criterio estatal.
Tal vez, si no tuviera una hija de nueve años, esto me habría pasado de largo.
Habría leído el titular, lo habría dejado pasar, como tantos temas que creemos ajenos, sin entender que un día llegarán al salón de clases de nuestros hijos.
A veces los que nos decimos creyentes somos permisivos por cansancio o por ingenuidad. Yo mismo lo fui.
Pero cuando ves a tu hija caminar con mochila al hombro, confiando en una escuela que debería proteger su mente y su inocencia, algo dentro de ti cambia: ya no puedes callar.
La inclusión es necesaria, la discriminación es inaceptable.
Pero una cosa es respetar y otra muy distinta imponer narrativas ideológicas en etapas formativas.
A un niño no se le debe empujar a dudar de quién es; se le debe acompañar a entender su cuerpo, sus emociones y su entorno, con amor y con ciencia, no con consignas.
El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho y deber de los padres a guiar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos confirman que el Estado no puede reemplazar la autoridad moral de las familias.
El papel del maestro es enseñar, no redefinir la identidad de un menor.
La neutralidad educativa también es un derecho. Y los mismos maestros lo saben, pero por temor no se atreven a manifestarlo, pues claro es que también son padres y madres de familia.
México es un país plural, y la escuela pública debe ser neutral, no activista.
La laicidad no significa vaciar de valores a la educación, sino garantizar que ninguna ideología se imponga sobre la conciencia familiar.
Y hoy, paradójicamente, ese principio laico se usa para introducir una moral estatal disfrazada de inclusión.
El verdadero interés superior del menor
El interés superior del menor no consiste en promover dudas precoces ni identidades fluidas, sino en proteger el desarrollo integral del niño: su cuerpo, su mente, su afectividad y su familia.
Quizá por años vivimos anestesiados. Creímos que mientras nuestras familias estuvieran bien, lo demás no importaba.
Pero hoy entendemos que el silencio también educa, y cuando callamos, otros escriben los libros de texto.
Por eso decidí hablar: porque el amor a mi hija me obligó a abrir los ojos y a dejar de ser indolente.
Defender la niñez no es un tema religioso ni ideológico: es un acto de humanidad.
La educación debe volver a su esencia: formar personas íntegras, no identidades experimentales.
La niñez mexicana merece protección, no propaganda.
Y los padres merecemos también de las asociaciones que dicen representarnos, algo más que comunicados tibios o reuniones protocolarias: merecemos una voz que nos defienda, no que nos administre. Porque hay quienes confunden el diálogo con la sumisión y la prudencia con la omisión. No necesitamos guardianes del discurso oficial, sino defensores del derecho familiar. Quien calla ante la intromisión del Estado en la conciencia de los niños, deja de ser mediador y se convierte en cómplice.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
Prevenir, o…
La frase completa dice: más vale prevenir que remediar. Una expresión muy usada, pero que difícilmente se puede decir que sea una frase mexicana. Porque no refleja nuestra realidad.
Los desastres naturales de las semanas pasadas demuestran cómo actuamos en esos asuntos. Vimos desastres de diferentes tipos, donde no hubo prevención, donde a la población la tomó desprevenida el desastre y los gobiernos se escudaron diciendo que se trataban de hechos atípicos. La prevención no ocurrió, a pesar de que hubo avisos, con varios días de anticipación, de que podían venir inundaciones importantes, porque se estaban formando fuertes ciclones. Este problema no es ideológico. Es un asunto de administración pública. Se ha dado en todos los tipos de gobierno, pertenecientes a diferentes partidos, y el problema ha sido muy parecido: no se asignan recursos suficientes y no se actúa con rapidez para prevenir los daños.
Podría decirse que es un tema de nuestra cultura. No nos hemos distinguido por prevenir en lugar de remediar. No nos hemos distinguido por tener visión de largo plazo en los costos de este tipo. Los gastos en prevención no son lucidores. Casi siempre los resultados de prevención son ocultos. Por poner un ejemplo muy común, en la mayoría de las ciudades del país se hace desazolve de las cañerías, cuando ya ocurrieron las inundaciones. Y eso, obviamente, se podía haber hecho antes de que lloviera, pero no es un resultado visible para la mayoría. Y por eso se pospone.
Por otro lado, es claro también que, en nuestro país, no tenemos una cultura de prevención. Algunos datos. En los países con mejor cultura en este asunto, por ejemplo, en Japón, el 0.6 % del PIB se dedica a gastos de aseguramiento. Y algo parecido ocurre en Holanda, donde se destina el 0.4 % del total del PIB. En México se dedica el 0.1 % del PIB a gastos de seguros. La sexta parte de lo que se gasta en Japón o la cuarta parte de lo que se emplea en Holanda.
Claramente, en conjunto, estamos muy escasamente asegurados para defendernos de todo tipo de desastres. Estos datos se podrían ver también desde otros ángulos. En el año 2024 tuvimos desastres con un costo total de 85 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno, a través de sus esquemas de atención a desastres, sufragó 19 mil millones de pesos.
De esos gastos del gobierno para desastres, solamente un 5 % fueron para prevención; todo el resto fue para atender a las personas afectadas. ¿Y la diferencia? Como ocurre en estos casos, la población hace acopio de insumos para los damnificados. Pero el peso del daño lo asumen las familias damnificadas.
La clase política ha tenido un desempeño muy irregular en este aspecto. En todo el debate sobre este tema, no se ha escuchado ninguna voz con ofertas claras y viables para mejorar la prevención de los desastres. Ese gasto del Gobierno para emergencias, en 2024, fue el 0.3% % de la recaudación total que tiene el gobierno. Todas las fuerzas políticas, gobiernistas u opositoras, deberían estar proponiendo soluciones a largo plazo.
Porque el cambio climático y otras condiciones hacen que estos eventos sean cada vez más frecuentes. ¿Ha escuchado usted alguna propuesta de la clase política para lograr que tengamos una prevención adecuada frente a este tipo de desastres? ¿O para exigir cuentas a los que tienen responsabilidades en estos casos? Hasta ahora, no se escucha nada así. Lo que sí hay son intentos de evadir su responsabilidad o salvar su imagen.
Cuando las palabras tropiezan: relación entre la salud mental y el tartamudeo en la infancia
Por: Roberta de la Garza
Psicóloga Clínica y de la Salud – Especialista en niños y adolescentes
El tartamudeo no es solo una dificultad para hablar: es una experiencia emocional profunda. Detrás de cada pausa o repetición puede haber ansiedad, miedo a ser juzgado y un anhelo de ser escuchado.
Cuando hablar se vuelve un desafío
Imagina que cada palabra que intentas decir se atasca, se repite o se enreda. Que antes de hablar, ya estás preocupado por si los demás notarán cómo tartamudeas.
Para muchos niños, hablar se convierte en una fuente de ansiedad, no por lo que quieren decir, sino por cómo lo dirán.
El tartamudeo, también conocido como disfluencia del habla, afecta aproximadamente al 5 % de los niños en edad escolar, y aunque en la mayoría de los casos mejora con el tiempo, su impacto emocional puede durar mucho más que los síntomas físicos.
Mucho más que palabras que se repiten
El tartamudeo no es una señal de nerviosismo ni mucho menos de una falta de inteligencia, como muchas veces se piensa.
Se trata de una alteración en la fluidez del habla que puede tener múltiples causas, entre ellas neurobiológicas, genéticas y emocionales.
Estudios recientes del National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) muestran que existen diferencias en la actividad cerebral entre quienes tartamudean y quienes no, especialmente en las áreas del lenguaje y la coordinación motora del habla.
Sin embargo, más allá de las causas, el entorno emocional del niño juega un papel crucial.
Cuando el habla se convierte en motivo de burla, presión o impaciencia, la experiencia del tartamudeo se transforma en un sufrimiento emocional.
La relación entre tartamudeo y salud mental
Los niños que tartamudean suelen ser más propensos a experimentar ansiedad, vergüenza o retraimiento social, especialmente si enfrentan críticas o se sienten constantemente observados. No es raro que desarrollen miedo a hablar en clase, a leer en voz alta o a responder preguntas espontáneamente.
La autopercepción, como ha demostrado la psicología del desarrollo, se forma a través de cómo nos ven los demás. Si un niño percibe que su forma de hablar es “incorrecta”, puede internalizar la creencia de que él mismo es incorrecto.
Por lo tanto, el tartamudeo, más allá de ser una dificultad en el habla, se transforma en una experiencia emocional profunda que impacta la autoestima, la identidad y la confianza personal.
El círculo entre ansiedad y tartamudeo
El tartamudeo y la ansiedad suelen retroalimentarse. La ansiedad anticipatoria surge del miedo del niño a tartamudear y a ser juzgado, lo que aumenta la tensión muscular y agrava el problema. Al final, cada tropiezo refuerza la sensación de fracaso o vergüenza, creando un círculo vicioso difícil de romper.
Este patrón, conocido como “círculo de la evitación”, lleva a que algunos niños hablen menos, eviten interacciones sociales o se vuelvan más dependientes de sus padres para comunicarse.
Con el tiempo, el tartamudeo puede dejar de ser solo un trastorno del habla y convertirse en un factor de riesgo emocional si no se aborda adecuadamente.
El papel de la escuela y la familia
La forma en que los adultos responden al tartamudeo puede marcar la diferencia entre una infancia segura o una llena de miedo a hablar.
Frases como “tranquilo, respira”, “habla bien” o “piensa antes de hablar”, aunque sean con una buena intención, pueden aumentar la presión y la autoconciencia.
En cambio, lo que el niño requiere es:
- Escucha paciente: Permitirle expresarse sin interrupciones ni completar sus frases.
- Ambiente tranquilo: Reducir la presión por hablar rápido o de manera “perfecta”.
- Apoyo emocional: Resaltar su valía, independientemente de cómo se exprese, enfatizando que lo que dice es qué como lo dice.
- Colaboración profesional: La intervención conjunta de terapeutas del lenguaje y psicólogos infantiles es fundamental para abordar tanto los desafíos comunicativos como el impacto emocional.
El abordaje integral: más que corregir, acompañar
Los tratamientos actuales para el tartamudeo combinan terapia del lenguaje con intervenciones psicológicas centradas en la regulación emocional, la autoestima y la exposición gradual.
Desde la psicología infantil, se busca ayudar al niño a:
- Reconocer y expresar emociones asociadas a su habla.
- Reducir la autocrítica y la evitación social.
- Desarrollar estrategias de afrontamiento y relajación.
- Construir una narrativa positiva de sí mismo, donde el tartamudeo no define quién es, sino sólo cómo comunica.
La terapia puede incluir juegos, respiración consciente, ejercicios de ritmo, y sobre todo, espacios de validación.
El objetivo no es eliminar el tartamudeo, sino disminuir su carga emocional y fortalecer la confianza del niño.
Hablar de tartamudez es hablar de inclusión
En la sociedad actual, donde la fluidez y la rapidez se valoran como virtudes, los niños que tartamudean nos recuerdan la importancia de escuchar con paciencia.
La salud mental infantil también implica enseñarles que su voz tiene valor incluso si no es perfecta.
Destacar la tartamudez desde la empatía es una acción preventiva que contribuye a disminuir el bullying, el aislamiento y el malestar emocional. Cuando un niño se siente libre de hablar sin temor a ser juzgado, no solo perfecciona su comunicación, sino que también fortalece su seguridad y su sentido de pertenencia.
Cierre
Las palabras que se enredan no son errores, son momentos de humanidad que nos invitan a hacer una pausa. Cada silencio entre sílabas puede ser una oportunidad para respirar y aprender a escuchar de una manera diferente. Porque apoyar la salud mental infantil también implica enseñar que la voz de un niño tiene el mismo valor, incluso si tartamudea.
Sobre la autora
Roberta De La Garza es psicóloga clínica y de la salud, especialista en psicoterapia infantil, juvenil y terapias contextuales de tercera generación. Combina la psicología con el movimiento consciente y la divulgación emocional. Creadora del proyecto Habitar(se)®, un espacio para hablar de salud mental con calidez, profundidad y lenguaje humano.
Instagram: @habitarse.mx Página Web: https://robertadelagarza.com/
México dice “suficiente” al hambre y promueve una alimentación digna y saludable
Por: Malcom Aquiles
A veces olvidamos que comer no es solo una necesidad biológica sino también un acto de dignidad, de pertenencia y de cuidado. Detrás de cada plato ausente hay una historia de niñas y niños que crecen con hambre, con el cuerpo pidiendo nutrientes y el alma aprendiendo a conformarse desde la tristeza.
A nivel mundial 45 millones de niñas y niños sufren de un estado de delgadez extrema y tan solo un 18% de ellos en edad escolar en países de bajos ingresos reciben comidas escolares, de acuerdo con el informe de progreso de la campaña global “SUFICIENTE” (World Vision Internacional 2024). En contraste, se estima que a nivel global se producen 8,000 millones de toneladas de alimentos que podrían bastar para alimentar a todas las niñas, niños, mujeres y hombres del planeta. Sin embargo, entre el 14% y el 15% de los alimentos se pierden antes de ser consumidos, durante el proceso de cosecha y la venta al por menor.
Este panorama es un llamado a la acción para los diferentes actores sociales, considerando que la alimentación saludable, adecuada y suficiente, es un derecho de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo señalado en tratados internacionales y a la legislación de diferentes países. Las economías globales están invitadas a trabajar para asegurar el acceso a una nutrición adecuada, como parte del segundo objetivo de desarrollo sostenible (ODS) sobre el “hambre cero”.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, organizaciones como World Vision México dicen “SUFICIENTE”, para poner un alto a las desigualdades que impiden a millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país acceder a una alimentación adecuada y sostenible.
Partamos de las definiciones, ya que hay que distinguir entre el hambre y la malnutrición. A pesar de que hay una relación entre ellas, el hambre tiene que ver con la falta de alimentos, mientras que la malnutrición refiere a las deficiencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía y nutrientes de una persona, es decir, también se vincula a la sobrealimentación.
La obesidad y el sobrepeso son una disparidad que forma parte también de este llamado a la acción en favor de la niñez mexicana, pues no es suficiente que la niñez mexicana consuma tres alimentos al día, es igual de importante identificar si acceden a alimentos adecuados por la calidad de sus nutrientes; ya que de ello dependerá su desarrollo futuro y el evitar enfermedades crónicas en el mediano y largo plazo. En este aspecto, la nutrición es fundamental.
¿Y acaso sabemos qué piensa la niñez mexicana respecto a esto? De acuerdo con los hallazgos de la “Consulta Nacional de niñas, niños y adolescentes: Comer es nuestro derecho”, en la que participaron 125,720 niñas, niños y adolescentes de más de mil municipios de todo el país, más del 50% de las niñas y niños mencionaron sentir tristeza o angustia cuando tienen hambre.
Para convertir el desafío de la alimentación en un círculo virtuoso y lograr transformar la sensación de desánimo y preocupación de la niñez en esperanza, es indispensable sumar esfuerzos desde todos los frentes. El gobierno y los organismos humanitarios pueden marcar el rumbo con políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación, pero también la iniciativa privada tiene un papel clave, que es invertir, innovar e impulsar acciones que aseguren el acceso a alimentos nutritivos para la niñez en situación de vulnerabilidad.
Además, en la misma consulta, el 37% de la niñez mexicana señaló un acceso limitado a recibir comida saludable, por lo que transformarnos en agentes de cambio desde nuestro propio sector hará que juntos trabajemos por un mundo en el que todas las niñas y niños disfruten alimentos nutritivos para su desarrollo.
Es momento de decir “SUFICIENTE”, es momento de actuar en favor de la niñez y adolescencia de nuestro país y dotarlos de una alimentación digna y de las herramientas adecuadas para que se conviertan en adultos conscientes de lo que consumen.
Malcom Aquiles Pérez
Director de incidencia en Políticas Públicas y Movilización World Vision México
Antropólogo social de formación, cuenta con más de diez años de experiencia en gestión de proyectos y desarrollo de capacidades a equipos para las etapas de diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación.
Apoyos a los ancianos
Uno de los temas importantes en nuestra época ha sido la situación de los adultos mayores. Un asunto que no significaba un problema hace algunos años y que ha venido desarrollándose de manera relevante. En parte por el aumento de la esperanza de vida, y también por la reducción drástica de la natalidad.
El apoyo a los ancianos ha sido una de las banderas de la 4T, que ha resultado la más sonada. Ha tenido éxito desde el punto de vista mediático y también desde el de una rentabilidad política medida en votos a favor de MORENA. Es curioso que, originalmente, el apoyo a los adultos mayores, se creó por el PRI, con el Instituto Nacional de la Senectud, INSEN, que tuvo poco éxito.
Posteriormente, en la transición democrática, el Partido Acción Nacional creó el INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores). Pero, finalmente, en ambos casos el impacto no fue grande por una sencilla razón: solamente significaba tener acceso a algunos descuentos que eran voluntarios por parte de quienes los ofrecían. Por otra parte, si no se gastaba, no se recibía nada. A diferencia de lo que da el programa Bienestar, que da apoyos sin condiciones.
Se calcula que Bienestar apoya de manera indirecta al 80 % de las familias mexicanas. Hay críticas, por supuesto. Se habla de que esto nos ha provocado endeudamiento y también que ha causado recortes en presupuesto. Con lo cual, según dice la oposición, muchas veces lo que se recibe en recursos de Bienestar se tiene que gastar en exceso de pago por medicamentos.
Por otro lado, hay apoyos a la ancianidad que dan otros organismos. Dos casos: algunos institutos de salud, por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición, han creado programas especiales de atención e investigación sobre la nutrición de las personas mayores. Otro: la UNAM tiene ya desde hace varios años un programa interdisciplinario que estudia el asunto de la ancianidad y sus necesidades de atenderlo de diferentes maneras. Y eso, en cuanto a lo que hablamos del gobierno. Hay otros apoyos que están otorgando organismos privados.
Se critica que, en su mayoría, estos son apoyos asistenciales. El gran problema de esas ayudas es que estamos considerando apoyar a una persona en riesgo sin aprovechar lo que pueden aportar a la Sociedad. Cuando hay ideas, entre otras, que los ancianos pueden llevar a cabo, todas ellas en distintos niveles de capacidad: consultoría, mentoría, emprendimiento o capacitación, donde se podrían aprovechar sus experiencias y generar al anciano un sentido de autoestima, que redundaría, de paso, en su mejor salud física y psicológica.
La duda es, ¿qué debería estar haciendo la Sociedad? Es claro que no podemos dejar todo en manos del gobierno. Una parte importante del problema, es que una porción de la sociedad actúa con la cultura del descarte: arrinconar y dejar de tomar en cuenta al adulto mayor. Lo cual casi siempre es el problema fundamental. ¿Hasta cuándo podremos lograr que el asunto sea resuelto? Se dice mucho que los ancianos son un tesoro para la sociedad, que son los guardianes de nuestra cultura y tradiciones. ¿Podremos encontrar el modo de hacer que el anciano se sienta y sea útil para la Sociedad, con lo cual muchas de sus carencias económicas, de salud física, mental y de relaciones, se remediarían en automático?
