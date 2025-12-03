Pirotecnia: una tradición que exige conciencia, no indiferencia

Cada diciembre en México se enciende algo más que pólvora: se enciende la conversación eterna entre tradición y seguridad. Nadie niega que los fuegos artificiales han acompañado nuestras celebraciones por siglos; forman parte de la memoria colectiva y de la estética festiva del país. Pero también es cierto que, detrás de ese brillo, siguen existiendo riesgos que ya no podemos minimizar.
No se trata de atacar a quienes aman la tradición ni de convertir en villano a quien recuerda su infancia con un “cuetito en la mano”. Esto no va de nostalgia. Va de responsabilidad. Va de preguntarnos, como adultos, como padres y como sociedad: ¿cuánto dolor ocasiona lo que seguimos normalizando?
Hermosillo es un ejemplo claro del reto. Durante muchos años, Protección Civil decomisaba alrededor de 200 kilos de pirotecnia clandestina cada temporada. Con la regulación más estricta y la prohibición de pirotecnia sonora, el año pasado se decomisaron solo 25 kilos. Un avance enorme, sí, pero también una señal de alerta: el problema no desapareció, solo se hizo más pequeño… y más disperso.
Basta un artefacto para causar una tragedia
Y aquí es donde debemos ser honestos sin ofender a nadie:
¿Quién compra la pirotecnia? Los adultos.
¿Quién pone el dinero? Los padres.
¿Quién la manipula la mayoría de las veces? Los hijos.
La ecuación está desequilibrada desde el origen.
No es un tema de prohibición; es un tema de decisión familiar.
Durante años me tocó ver de cerca lo que muchos prefieren no imaginar: niños con quemaduras en las manos, en la cara, en los ojos; adolescentes que pierden movilidad o audición; casas enteras consumidas por un globo de Cantoya que cayó donde no debía.
La estadística nacional coincide:
- El 60% de los lesionados por pirotecnia son menores entre 5 y 14 años.
- Las zonas más afectadas son manos (30%), ojos (28%) y rostro (15%).
Ante esos datos, cualquier argumento romántico se queda corto.
La tradición es valiosa, pero ninguna tradición debería sostenerse sobre el sufrimiento de los más pequeños. No es coherente que como sociedad hayamos avanzado en temas de equidad, salud mental, educación y seguridad vial, pero sigamos aceptando prácticas que lesionan a quienes más deberíamos proteger, porque curiosamente, la regulación avanzó porque algunas personas se preocuparon más por los perritos que por los niños o las personas autistas.
El riesgo de la pirotecnia no es una exageración. Tampoco es una persecución. Es una realidad que cada año se cobra vidas en todo el país: explosiones en talleres clandestinos, incendios en viviendas, abarrotes con venta ilegal, menores lesionados por artefactos defectuosos. Hablar de esto no es ser aguafiestas; es ser sensato.
Y aquí la reflexión indispensable:
¿De dónde sale el dinero para comprar pirotecnia?
Del bolsillo de los padres.
Por eso la decisión es profundamente familiar.
No importa si el niño insiste, si “todos los vecinos compraron”, si “es nomás tantito”.
Lo que para un menor es un juego, para un adulto debe ser un análisis de riesgo.
Celebrar, sí.
Poner en peligro a los hijos, jamás.
La regulación actual en Hermosillo demuestra algo importante: cuando la autoridad actúa, el riesgo disminuye. Pero el cierre definitivo del círculo depende de la familia. No de la policía, no del municipio, no de los inspectores, no de las campañas: de la decisión del adulto que entrega o no el billete.
El mayor acto de amor en diciembre no es comprar luces que explotan, sino garantizar que tus hijos regresen a casa sanos, completos y sin cicatrices.
La tradición puede continuar, pero la inconsciencia no.
Hoy Hermosillo está dando pasos. Falta que cada hogar dé los suyos.
Pasemos unas felices posadas y disfrutemos el Guadalupe – Reyes que ya se aproxima.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
Un México que pierde su humanidad… y cómo recuperarla
Por Alessandra García Villela
En medio de los avances tecnológicos, la hiperconexión y el ritmo acelerado con el que vivimos, pareciera que México –y el mundo– ha comenzado a perder algo esencial: su humanidad. Cada vez es más común ver cómo decisiones públicas, conversaciones sociales e incluso debates cotidianos olvidan un principio fundamental: la dignidad de la persona humana. Cuando ese valor se desplaza del centro, todo lo demás se distorsiona. Y entonces, cualquier cosa parece negociable.
La historia reciente nos lo demuestra. Cuando olvidamos la dignidad humana, dejamos de proteger a quienes más lo necesitan: a las mujeres que enfrentan violencia todos los días, a los niños que crecen sin oportunidades, a los adultos mayores sin acompañamiento, a quienes viven en pobreza extrema, a los enfermos sin acceso a atención digna, a los migrantes que arriesgan todo por sobrevivir y, también, a quienes aún no nacen. Lo mismo ocurre con el medio ambiente: cuando dejamos de reconocer que el ser humano tiene un valor intrínseco, se vuelve más fácil destruir aquello que sostiene su vida.
No es casualidad que los países con mayores niveles de desarrollo sean justamente aquellos donde la dignidad humana es la base de sus políticas públicas. México no será la excepción. Para aspirar a un país más justo, más seguro, más próspero y más unido, necesitamos regresar a ese principio elemental.
Duele profundamente ver un país dividido, enfrentado, roto en bandos que parecen imposibles de reconciliar. Duele porque cuando dejamos de reconocer la dignidad del otro, lo convertimos en enemigo, en alguien “cancelado”, en alguien que —según algunos— ya no tiene derecho a opinar, a cuestionar, a participar. Pero un México así no puede avanzar. La dignidad humana nos recuerda que cada persona, incluso quien piensa distinto, merece ser escuchada y respetada. México nos necesita unidos, no idénticos; unidos en reconocer el valor irrenunciable de cada uno. Solo así podremos construir un país donde la diferencia sume, no divida, y donde la esperanza tenga más fuerza que el miedo.
Desde la Red de Jóvenes Activadores en Actívate, una plataforma que impulsa la participación ciudadana para transformar nuestro entorno, el mensaje es claro: si queremos un México mejor, no basta con quejarse, hay que actuar. Y actuar desde convicciones firmes.
Los primeros pasos en el activismo a veces provocan miedo, pero debe prevalecer la determinación. Un país más humano solo es posible si reconocemos, defendemos y promovemos el valor de cada persona, sin excepciones. Esa certeza me llevó a alzar la voz, a comprometerme con causas sociales y a trabajar con jóvenes de todo el país que comparten el mismo anhelo: construir un México más digno.
Cuando la dignidad humana está en el centro, todo cambia. Luchamos por una educación de calidad, porque sabemos que transforma vidas. Impulsamos el emprendimiento y el empleo digno, porque reconocemos la capacidad creadora de las personas. Defendemos los derechos humanos, porque no hay progreso posible sin justicia. Protegemos a los niños y a los no nacidos, porque su valor no depende de circunstancias externas. Cuidamos del medio ambiente, porque entendemos que el bienestar humano está ligado al equilibrio ecológico. Y acompañamos a los más vulnerables, porque su dignidad es tan grande como la de cualquiera.
Esta visión no es teórica; es práctica y transformadora. En Actívate lo hemos comprobado. Un ejemplo es la campaña del Cangrejo Azul, un proyecto que logró movilizar a miles de ciudadanos para proteger una especie en peligro de extinción y su ecosistema. ¿Por qué funcionó? Porque lo hicimos con convicción, con creatividad y partiendo de un principio sencillo: si cuidamos la vida –toda vida–, cuidamos nuestro futuro.
Hoy México necesita recuperar esa mirada humanista. Necesita líderes, ciudadanos y autoridades que recuerden que cada decisión pública tiene rostro, historia y consecuencias reales en vidas concretas. Necesita jóvenes que no se cansen de participar, de cuestionar y de proponer.
La pregunta que nos queda es simple pero urgente: ¿qué pasaría si, como país, decidiéramos colocar nuevamente la dignidad humana en el centro de todo? Tal vez descubriríamos que las respuestas que buscamos –seguridad, justicia, desarrollo, unidad– comienzan justamente ahí.
Porque un México más humano no es un ideal lejano: es un proyecto posible, y empieza con cada uno de nosotros.
El objetivo es que cada mexicano se reconozca responsable del otro, que entendamos que nuestro país no se sostiene solo con instituciones, sino con personas que deciden involucrarse, acompañarse y construir juntas. Si asumimos que todos somos corresponsables de un mejor México —desde lo que hacemos en casa hasta lo que impulsamos en lo público— entonces podremos transformar realidades. Un país verdaderamente humano nace cuando cada uno de nosotros reconoce que su vida está ligada a la dignidad y la esperanza del que tiene a lado.
Alessandra García Villela
Coordinadora Jr. de la Red de jóvenes activadores
¿Está lejos nuestra Paz?
Tras las consecuencias de los asesinatos de alto impacto en Michoacán en las semanas pasadas, han ocurrido algunas secuelas que tienen que ver con esa situación. Como el desarrollo de grupos cívicos locales en esa y otras entidades, así como las manifestaciones de la generación Z que ocurrieron hace días en varios Estados.
Manifestaciones relativamente pequeñas, aunque significativas en impacto simbólico. El éxito de estas manifestaciones se puede medir por números. Sin embargo, la medida del éxito más importante es la preocupación que ha mostrado el gobierno federal frente a las mismas. No las ha ignorado: las ha tomado en cuenta y trata de desacreditarlas en declaraciones públicas. Estos eventos son un síntoma de un malestar más profundo: la desconexión entre la gobernanza y la participación social.
La solución al problema de la Paz difícilmente puede venir del gobierno, no importa su signo, sin que haya una participación decidida y relevante de la sociedad civil, sobre todo de la mayoría que somos los ciudadanos sin partido. Eso es lo más importante en este asunto. ¿Será que la ciudadanía no se está haciendo cargo de su papel político? Como estamos, no se logra el mandato democrático que obliga a los gobiernos a gobernar para todos. Tenemos que lograr romper con el ciclo de la polarización cada vez más creciente, buscar una reconciliación nacional entre todas las personas de buena voluntad, que se encuentran en todos los partidos políticos y en los ciudadanos sin partido.
¿Qué debería estar haciendo la ciudadanía? Primero, saber qué está ocurriendo, estar informada. Una vez teniendo esto, interpretar, entender bien qué significan estas cosas y además reflexionar sobre las causas y las posibles soluciones que pudiera haber. Esta es una labor totalmente personal. Además, a través de grupos pequeños, se comunica, se comenta, se discute la situación. En algunos casos, esos grupos se pelean y generalmente se vuelven a reconciliar. Pero se expone la situación. Buscan que se comparta el conocimiento y la gama de soluciones que estas situaciones pudieran tener.
De diversas maneras: desde las comunicaciones personales, grupos pequeños de vecinos o de amigos y conocidos, a través de las redes sociales. Hasta las manifestaciones, para dar a conocer las inquietudes de los ciudadanos. Más allá de manifestar su oposición, dar a conocer cuál es su propuesta. Y no importa si estas propuestas están listas y acabadas. En todo caso, se tendrían que someter a debate. De hecho, actualmente no se está debatiendo: se está insultando. Hay que exponer sus razones, convencer a través de un debate cuáles son sus méritos.
Proponer es el centro de toda solución al problema de la Paz. Es necesario que la solución no venga meramente del enojo, del ataque, de la manifestación. Se requiere una propuesta. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Le hace falta a la oposición. Le hace falta a la ciudadanía sin partido. Nos hace falta a todos. Tenemos que dejar de agredir a las personas, evitar rigurosamente el ataque personal. Enfrentar las situaciones. Entenderlas, debatirlas y proponer soluciones. Y esto está en nuestras manos. En manos de la ciudadanía.
Algunos, en los partidos políticos, están tan embebidos en conservar su cuota de poder, que no pueden ver más allá. Mientras la ciudadanía, ustedes y yo, no les mostremos nuestro descontento, difícilmente llegaremos a una solución de la Paz, que sea satisfactoria para la gran mayoría.
El Trauma detrás de la Violencia
Por Amalia Osorio Vigil
Si algo duele, es escuchar sobre la normalización de la violencia, ¿qué significa esto?, que, por ser común, se cree que es normal, esto aunado a las creencias que lamentablemente todavía se escuchan como: “por ser mujer”, “es lo que me tocó”, “así me demuestra amor”, “lo hace porque me quiere”, todo esto enmarcado en una sociedad que todavía permite y tolera lo intolerable, lo inadmisible.
Hay muchos factores detrás de la violencia, realidades que viven millones de mujeres, a veces desde la conspiración del silencio, la soledad, el sufrimiento interno, el abandono, el sentimiento de culpa absurda al pensar que hay algo malo en ellas y que se lo merecen.
Vivir violencia deja huellas visibles y evidentes, y un sinfín de huellas invisibles y ocultas, eso que se vive al interior, que sólo ella ve, siente y escucha, esto que paso a paso va consumiendo el bienestar y la calidad de vida de quien lo padece.
Haber vivido violencia puede causar depresión, temor, ansiedad, angustia, culpa absurda, vergüenza, impotencia, desesperación, desolación, desesperanza… debajo de todo esto hay una realidad: trauma psicológico, con síntomas y manifestaciones en el presente.
Cuando hablamos del trauma existen muchas miradas, abordajes, coincidencias y diferencias, sin embargo, hay elementos que nos permiten dimensionar la gravedad y el impacto en la salud física, emocional y mental, de cada persona que lo vive.
Las mujeres que viven violencia están expuestas al trauma desde la primera vez; pudo haber sido un evento único, múltiple, repetido o prolongado: violencia es violencia, la cual casi siempre se presenta dentro de un ciclo que se repite y muchas veces se piensa que será la última vez que suceda y que habrá un cambio significativo de parte de quien ejerce la violencia, sobre todo después de la reconciliación, disculpa y atenciones brindadas, por esto a una mujer generalmente le lleva muchos intentos poder realmente moverse de este ciclo, se requiere toda una red familiar y social de apoyo que acompañe, valide y respalde este proceso.
Cuando hablamos de trauma psicológico, hablamos que lo que se vivió o se vive, ha estado acompañado de estrés agudo, estrés traumático continuado, estrés postraumático y en muchos casos ya de un Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), esto significa que en la vida cotidiana la mujer vive en alerta, en modo sobrevivencia, condicionada, activándose en el presente con cualquier detonante o disparador, reviviendo y re experimentando lo vivido, ya sea mientras permanece en ese ciclo o también cuando ya se movió y logró salir de él, porque en el trauma no se recuerda la experiencia, se revive.
Sin embargo hoy se sabe que hay esperanza, que hay posibilidad y que si como sociedad creamos las condiciones adecuadas, podemos apoyar en el proceso de rompimiento de ese ciclo, de esa relación violenta y hoy también gracias a psicoterapias y diversos abordajes basados en ciencias, en la intervención para remitir el trauma y que la mujer pueda recuperar su vida, con calidad, bienestar, confianza y así poder reconstruirse y retomar su vida.
Por eso es necesario prevenir, hablar, levantar la mano, pedir ayuda, sembrar en las nuevas generaciones una consciencia de la verdadera igualdad, recuerda, aquí estamos para ti.
Dra. Amalia Osorio
Fundadora y directora general de Desarrollo Humano Integral Ágape, empresa comprometida con la persona, la familia y la sociedad, dentro de sus servicios est án: psicoterapia de ni ños, adolescentes, pareja y familia, tanatología, psicotraumatología, capacitación y consultoría empresarial y educativa, impartición de diplomados, cursos, talleres y conferencias. Con más de 25 años de experiencia en favorecer el desarrollo.
La participación ciudadana es urgente, no opcional
“Cuando el río suena, agua lleva”. Este refrán muy bien podría aplicarse a la situación que vivimos actualmente en nuestro país. En México hay una gran inquietud social por las diferentes crisis que vivimos. ¿Hay algo que podamos hacer los ciudadanos? Esa es una pregunta que probablemente tú te hayas hecho o te estés haciendo. En ConParticipación estamos convencidos de que no solo podemos, sino que es necesario que los ciudadanos participemos para cambiar la realidad del país, y de hecho, no hacerlo tiene sus consecuencias. Te invitamos a que sigas leyendo el blog pues profundizaremos en todos estos temas.
Lo que está pasando en México
México, nación de gran riqueza natural y cultural, de gente hospitalaria, trabajadora, con gran potencial productivo y económico, está pasando por diferentes crisis que han llegado a un nivel difícil de ignorar. Nada que no sepas ya: índices altos de violencia e inseguridad, incremento de la influencia y poder del crimen organizado, falta de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, pobre nivel educativo, sistema de justicia deficiente, acciones o decisiones políticas que no siempre responden a los intereses de la ciudadanía, por mencionar algunas problemáticas.
En medio de estas crisis, el 1.º de noviembre sucedió un hecho que incrementó aún más el clima de tensión que se vive en México: el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan, población del estado de Michoacán. Lamentablemente el asesinato de funcionarios no es algo nuevo en nuestro país. En lo que va del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, suman ya diez alcaldes a los se les ha quitado la vida (Manzo fue el décimo) [1]. Sin embargo, es posible que la muerte de Manzo haya acentuado la preocupación por lo que se vive en nuestro país, pues él ya había advertido que había recibido amenazas por las denuncias que hacía sobre el control del crimen organizado que había en su municipio. De hecho, se dio a conocer que contaba con protección de personal de la policía municipal y elementos de la Guardia Nacional. Estos hechos, sumados a la forma en que ocurrió el asesinato —fue baleado en un evento público—, nos hablan de la influencia y control que ha alcanzado el crimen organizado, el cual no se detuvo a cometer este crimen en un evento donde había familias y niños.
Las reacciones
- Indignación social
La muerte de Manzo desató reacciones en todo el país. El común denominador fue la preocupación por un estado de derecho fallido, en el que este tipo de crímenes se cometen con frecuencia y en el que pocas veces la justicia se ejecuta con eficacia o cabalmente. A Manzo no le daba miedo denunciar las acciones del crimen organizado en su estado, estaba a favor de la “mano dura” contra este tipo de delincuencia y por ello empezó a ser muy popular. El sentimiento de injusticia e inconformidad por la impunidad e inacción del gobierno creció al conocerse su muerte y al difundirse una publicación de redes sociales en la que Manzo pedía a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que no dejaran solo a Uruapan “en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender». En este mensaje Manzo criticaba también que se hubiera retirado a 200 elementos de la Guardia Nacional del municipio, lo que para él exponía más a dicha localidad a la acción del crimen organizado [2].
- La marcha “Generación Z”
Tan solo dos semanas después del asesinato de Manzo, se dieron marchas en algunas ciudades del país organizadas por un movimiento que se ha autodenominado “Generación Z”. Cabe aclarar que el término generación Z define a un grupo de la población nacida aproximadamente entre 1997 y 2012, de modo que quienes pertenecen a esta generación están en un rango de entre los 13 y 28 años.
Se ha informado que este movimiento surgió en redes sociales, a partir de lo ocurrido en Nepal. En septiembre de 2025 el gobierno de dicho país bloqueó 26 redes sociales. Jóvenes —principalmente de la Generación Z— protestaron hasta lograr que la medida fuera revertida y que el primer ministro KP Sharma Oli renunciara. La presión social continuó hasta lograr el nombramiento de Sushila Karki como primera ministra interina, resultado de negociaciones con los líderes juveniles que exigían cambios políticos de fondo. El movimiento ha surgido también en países como Marruecos, Perú y Madagascar, en los que han circulado convocatorias para que los jóvenes salgan a las calles a manifestarse por las problemáticas de sus países [3].
En México, el movimiento tomó fuerza tras el asesinato Carlos Manzo, hecho que como ya comentamos, generó indignación social. Una convocatoria viral llamó a jóvenes a marchar el 15 de noviembre en distintos estados, incluida la Ciudad de México. Entre las exigencias de este movimiento estaban el alto a la violencia, mayor acceso a la educación y mejores condiciones laborales. Aunque actores políticos intentaron vincularse, cuentas asociadas al movimiento insistieron en su carácter apartidista. La marcha en CDMX terminó con incidentes violentos, 29 detenidos y 19 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía capitalina [4], aunque en otros estados no hubo violencia. Diferentes medios de comunicación reportaron que se realizaron marchas de este mismo movimiento en Michoacán, Aguascalientes, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Yucatán, Durango, Chihuahua, Nuevo León y Chiapas, entre otros [5].
Nuestro análisis: necesitamos participar
Nos preocupa que al hablar de este movimiento se empiece a señalar a grupos políticos, se hable de distintos tipos de intereses o intenciones, o se intente desviar la atención con otras noticias, en lugar de atender las causas que originaron esta inquietud y movilización social. La convocatoria y las manifestaciones son consecuencia del hartazgo que viven los mexicanos con respecto a las situaciones que describimos al inicio de este blog. No parece haber un enfoque a solucionar las problemáticas, o si han surgido estrategias son más bien una reacción al reclamo social, como es el caso del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del que aún faltaría ver los resultados. Hay muchos asuntos inconclusos: no se da una respuesta efectiva a la problemática de las desapariciones de personas, la crisis de salud ha escalado al punto de que no existen suficientes quimioterapias para quienes sufren de cáncer, y hasta personal del sector salud ha declarado el rezago que existe en tratamientos y cirugías porque no hay suficientes insumos y recursos. El poder del crimen organizado es cada vez mayor, pide derecho de piso y se adueña de la economía en distintas zonas del país…la lista puede seguir.
Nos parece que en medio de todo esto hay algo positivo: la ciudadanía está empezando a reaccionar. Las marchas son una forma en que el pueblo está expresando su inconformidad, pero cabría preguntarse ¿es así como se solucionarán los problemas? Pensamos que las marchas son apenas un primer paso. Significan una toma de conciencia de la gente de que hay que hacer algo ya. Otro punto importante es que observamos que son los jóvenes los que están empujando a que se haga un cambio, pues sea o no que se hayan sumado otro tipo de actores al movimiento Generación Z, vemos que están reaccionando y pidiendo acciones para solucionar los problemas. Y no podemos desoír su voz.
Decíamos que las marchas son un primer paso ¿pero qué más se puede hacer? Aquí es en donde entra uno de los temas que de hecho es parte de la razón de ser de ConParticipación: la participación ciudadana. Mirón Lince afirma que “el funcionamiento óptimo de la democracia requiere de una ciudadanía involucrada, informada, participativa y vigilante de la actuación de sus autoridades” [6]. Es decir, no podemos esperar que el rumbo del país vaya hacia donde lo deseamos los ciudadanos si no intervenimos, si no participamos. Sin participación no es posible una verdadera democracia.
La participación puede tomar muy variadas formas, existe un tipo de participación establecida las leyes y normas, que se le denomina institucionalizada, y hay otra que surge desde la sociedad (sin necesidad de usar canales institucionales) a la que se llama autónoma. En la primera tenemos, por supuesto, el voto y los mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato, las candidaturas independientes, el presupuesto participativo, el referéndum, el plebiscito, las audiencias públicas, entre otros.
¿Sabías que existen estos mecanismos? Es importante que como ciudadanos los conozcamos y sepamos cómo funcionan pues a través de ellos podemos influir en las decisiones del gobierno. Por su parte la participación autónoma puede ser desde escribir una carta a un diputado, debatir temas políticos con amigos, hasta participar en un movimiento, como fue el caso del llamado Generación Z.
Como ciudadanos tenemos obligaciones, hay algo que se espera de nosotros, de hecho, la ciudadanía se entiende como la capacidad de las personas de influir sobre el destino de la comunidad [7]. Si pensamos que con votar es suficiente estamos equivocados.
¿Qué sigue?
Seguir insistiendo a las autoridades que se enfoquen en solucionar los problemas más urgentes. Puedes unirte a organizaciones como ConParticipación y otras, que defienden los valores fundamentales y fomentan la participación. Puedes formar parte de las marchas cuando se convoquen, si así lo deseas, pero también puedes, por ejemplo, organizarte con los miembros de tu colonia y emprender acciones para mejorar la seguridad. Puedes dar algo de tu tiempo para formar a líderes jóvenes que tengan la inquietud de ayudar al país. El cielo es el límite. Lo importante es no quedarnos pasivos, esperando a que el gobierno solucione todo. Cada uno puede emprender una pequeña, mediana o gran acción para contribuir a solucionar alguna de las problemáticas. ¿A qué te vas a comprometer? Te animamos a escribirnos a través de nuestras redes sociales y a compartirnos lo que piensas.
CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN es una organización ciudadana que vincula a quienes desean promover valores humanos fundamentales, como son: la búsqueda del bienestar social general, la justicia social, el respeto de la vida humana en todas sus etapas, la solidez de los hogares y de los matrimonios, la salud y la educación integral para todos.
Cuando las voces se unen, el alma respira: la fuerza de cantar
Crece endeudamiento y familias refuerzan consumo consciente
Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”
Modelo pionero del Dr. Flores Cantisani transforma atención del dolor en México
Pirotecnia: una tradición que exige conciencia, no indiferencia
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
Sisley Fernanda y el calvario del acoso escolar en México
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
