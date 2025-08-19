¿Qué entendemos por Paz?

Si hiciéramos una consulta ciudadana amplísima, muy probablemente nos encontraríamos con que la carencia más mencionada, por la mayoría de los ciudadanos, es la paz. La extrañamos, no estamos sintiendo que, realmente, la vivimos. Ante este tema se dan distintas reacciones. Algunos niegan el problema, diciendo que estamos mejor que nunca. Otros dicen que ya mejoró y que sigue mejorando. Otros hablan de la necesidad de actuar de una manera más resuelta porque es algo pendiente. Y esto ocurre porque hay muchos modos de entender este concepto.
Algunos podrían decir que tenemos paz en la medida que no hay ataques a la policía o a las Fuerzas Armadas. Lo cual es paz, de algún modo, pero para la mayoría no basta. Habría que ver si la población realmente se siente segura en sus actividades diarias y que no les sean impedidas de manera alguna. Hay paz cuando existe la justicia, cuando no hay impunidad. Cuando se vive el imperio de la Ley.
Para construirla podemos encontrar orientaciones diferentes. Una es buscar acciones que den resultados rápidos: un enfoque generalmente preferido por la casta política. Otro rumbo es pensar que la paz solamente se podrá lograr a largo plazo. Probablemente, la mejor solución incluya acciones con efectos en el corto plazo, que den resultados parciales, que sostengan el entusiasmo y el interés de la ciudadanía por continuar esa labor por la paz, además de incluir tareas de largo plazo, que den resultados más permanentes.
Es un trabajo que no se le puede asignar exclusivamente al gobierno. En realidad, para que logremos tener paz, tiene que haber la combinación de acciones del gobernante con las de la ciudadanía. Vale la pena tener una visión precisa de qué entendemos por la paz. De otra manera, estaremos desarrollando solamente tareas, que pudieran ser poco congruentes.
Hay que incluir algunos conceptos fundamentales. Entender que la paz es el fruto de la justicia, no es un mero equilibrio de fuerzas. Es obra de la ciudadanía, con una dimensión que incluye lo cultural, lo ético y lo espiritual. Para su construcción, hay cuatro fundamentos: que incluya la verdad, que no sea un engaño a la ciudadanía. Que tenga, como un concepto crucial, la justicia. Una paz que no es justa, es una manera de opresión disfrazada. Que se apoye en la amistad social, el aprecio, el apoyo entre los ciudadanos. Y, desde luego, que la libertad sea para todas las personas, para todos los miembros de la Sociedad.
Esto, por supuesto, nos llevaría a buscar un respeto integral a la persona. Basarnos en el concepto de solidaridad y bien común. No se puede construir la paz en una sociedad dividida, donde unos se benefician, mientras otros no reciben los frutos de esa colaboración. La solidaridad y el bien común son sumamente importantes. Seguramente, se debe incluir el perdón y la reconciliación entre los ciudadanos. Y, por supuesto, requiere una serie de acciones en el corto plazo de apoyo a las fuerzas públicas, de dar cumplimiento a las resoluciones de los tribunales, además de un proceso de largo plazo de educación para la paz. ¿Cree usted que estamos en ese camino? Porque no basta con que el gobierno haga su tarea. Nosotros, los ciudadanos, debemos ser constructores de la paz. Que no todo lo debemos dejar al gobierno, por importante que sea su papel.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Borrado de mujeres en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer
Por Paulina Suárez del Real González
Esta semana (del 12 al 15 de agosto de 2025) se llevó a cabo en Ciudad de México la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL en coordinación con ONU Mujeres y la Presidencia del Gobierno de México. Dicha conferencia se desarrolló en el marco de la celebración del 50 aniversario de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, también realizada en México, y del 30 aniversario de la Conferencia de Beijing, ambos eventos considerados de suma importancia para los avances de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el contexto internacional.
El título de la conferencia fue: “Sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género” estuvo centrada en las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para impulsar las sociedades de cuidado desde la igualdad de género y en ella participaron delegadas y delegados de 31 Estados miembros y miembros asociados de la CEPAL, 23 agencias de las Naciones Unidas y 25 organismos intergubernamentales, parlamentarias de 14 países de la región y cerca de 600 integrantes de la sociedad civil, principalmente representantes de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, pero esta participación dejó fuera muchas voces pues, aunque se dio voz a las contribuciones de foros previos como: el foro feminista, foros académicos, foro de gobiernos locales y foro parlamentario, desafortunadamente dichos foros, específicamente el foro feminista, excluyó y censuro la voz de distintos feminismos, sesgándose solamente a aquellos que se alineaban a la postura hegemónica que promueve la agenda de las Naciones Unidas y en donde se presentan varias acciones que atentan contra la dignidad, integridad y vida de las mujeres como si fueran las grandes luchas y logros: el aborto, la agenda transgénero, los vientres de alquiler y la prostitución.
Lo más indignante fue que en un foro que supuestamente habla de las políticas y transformaciones necesarias para lograr la igualdad sustantiva para las mujeres, se haya silenciado y usurpando la voz femenina al designar como representante del foro feminista a una “mujer trans” y al haber apagado el micrófono a una representante de las feministas abolicionistas quienes buscaban denunciar este borrado e invisibilización de mujeres con el argumento de inclusión de las personas transexuales y la reglamentación de la prostitución y otras formas de explotación y comercio sexual, nombrándola trabajo sexual.
A esto se le llama borrado de mujeres, y es sumamente preocupante que en nombre de “los derechos de las mujeres” se promuevan estas prácticas que excluyen los verdaderos dolores, realidades y necesidades de las mujeres comunes, que día a día siguen sufriendo marginación, violencia, injusticia, falta de acceso a servicios de salud dignos, oportunidades de trabajo justas, entre otras muchas situaciones que son mucho más apremiantes y necesarias en la agenda global.Para finalizar el foro, se llevó a cabo un segmento llamado “Memoria y futuro: a 50 años de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer” en el que se recordaba y hacía homenaje a las mujeres que en el paso de la historia habían levantado la voz valientemente para denunciar las injusticias y necesidades más apremiantes de las mujeres de su época y cómo habían sido grupos pequeños, pero en lugares y formas puntuales, quienes habían logrado impulsar poco a poco los avances que fueron haciéndose realidad. Esto me lleva necesariamente a reflexionar sobre la necesidad de crear esos pequeños grupos que se comprometan con dar voz a aquellas mujeres que no son representadas, a visibilizar la situación de las mujeres desde la realidad de su experiencia y no desde ideologías y agendas específicas que atienden a intereses particulares y no a la defensa de la dignidad de las mujeres, porque la historia se transforma con pequeñas acciones de personas valientes y dispuestas a abrazar las causas justas y necesarias.
Paulina Suárez del Real González
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Don Emilio Palafox: un siglo de fidelidad, servicio y alegría
Desde Granada, España hasta Hermosillo, pasando por Culiacán, Don Emilio Palafox recorrió un siglo entero con la fidelidad como bandera, el servicio como oficio y la sonrisa como huella. En sus cien años de vida, fue testigo de los comienzos del Opus Dei y protagonista discreto de muchas historias de fe en México. Nunca buscó ser centro de atención, pero iluminó a generaciones enteras.
Nació el 12 de julio de 1925 en un hogar donde la fe y la alegría familiar marcaron su infancia. En su juventud, mientras estudiaba en Valencia, conoció el Opus Dei y quedó profundamente conmovido por la idea de santificarse en lo cotidiano. En la Residencia de Samaniego, un espacio alegre de formación universitaria, se impregnó del espíritu transmitido por San Josemaría Escrivá. El 15 de junio de 1941 dio su “sí” a Dios, una decisión que marcaría cada paso de su vida.
Se doctoró en Ciencias Naturales y convivió con los primeros miembros de la Obra fuera de Madrid, aprendiendo de cerca del Fundador. Fue ordenado sacerdote el 1º de julio de 1951 y, semanas después, partió a México. Se convirtió en el segundo sacerdote del Opus Dei en llegar al país y dedicó el resto de su vida a esta tierra, con una entrega serena y fecunda.
Su primera misión pastoral fue en Culiacán, donde sembró alegría y fe en muchas almas. En 1977 llegó a Hermosillo, Sonora, donde permaneció casi cinco décadas, siempre discreto, siempre disponible. Entendía que la grandeza de una vida no está en lo que se acumula, sino en lo que se entrega.
Un encuentro que marcó mi vida
La primera vez que lo vi fue cuando yo tenía nueve años, en un fin de cursos del Club Juvenil Cowri, en los campos de Sonora Industrial. En medio de juegos, concursos y cohetes, vi cómo otro niño pedía al padre, Don Gustavo Ruíz (su antecesor), que bendijera su cohete para que se elevara sin problema (algunos no volaban por problemas de ensamble durante semanas); el sacerdote, muy serio, le explicó que no debía jugar con eso. Entonces apareció Don Emilio, quien era nuevo en Hermosillo, y con gesto cómplice le dijo al niño: —Ven, le pondremos una bendición… así, chiquita.
Se volvió de espaldas como guardando un secreto, pero dejando que todos lo vieran. El niño salió corriendo feliz, muchos adultos rieron, recuerdo entre ellos al Dr. Jorge Castro, a Don Luis Acosta, Don Alberto Murray, Don Jorge Gómez del Campo y obvio a mi papá, entre otros más. Yo quedé marcado por esa mezcla de picardía y ternura. Desde entonces nació una cercanía que me acompañó toda la vida. Decía que yo era una “Pulguita”, tanto por mi baja estatura y mi espíritu inquieto y por ende “Don Pulga” a mi papá. En dos de mis momentos más difíciles de mi vida adulta, estuvo a mi lado, con una palabra de aliento, un perdón sincero y una mano que no soltaba la mía.
El hombre que construía almas
En 2003 tuve el privilegio que aceptara colaborar en Revista INCIDE. Al proponerle una sección sobre valores, me preguntó con curiosidad:
—¿Y en una revista de construcción… dónde encajaría eso?
Fue así como nació su columna Camino, que durante quince años unió el lenguaje de la “obra” y la arquitectura con la construcción interior. Inspirado en título y frases del libro de San Josemaría Escribá de Balaguer, hablaba de cimientos, estructuras y planos para explicar la vida espiritual y la importancia de edificar sobre roca firme. Sus textos se convirtieron en un espacio esperado por nuestros lectores.
El Padre Emilio tenía un don: hacía fácil lo imposible, convertía el arrepentimiento en esperanza y el dolor en una oportunidad para acercarse más a Dios. Nunca imponía, siempre invitaba; nunca juzgaba, siempre comprendía.
Su último viaje
El 2 de agosto de 2025, memoria de Nuestra Señora de los Ángeles, participó en la Santa Misa, recibió la Sagrada Comunión y, en silencio, emprendió su último viaje. Así como vivió: en paz, con fe y con una sonrisa.
Hoy, Hermosillo, Culiacán, México entero y quienes recibimos su guía y afecto agradecemos a Dios por su vida. Nos deja el ejemplo de un “sí” renovado cada día, de la santidad hecha de cosas pequeñas y de la certeza de que, si uno se deja querer por Dios, Él hace maravillas. Descanse en Paz nuestro querido Don Emilio.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Amor o estabilidad: la decisión que puede marcar tu vida
Por Jesús De La Garza
¿Amor o estabilidad económica? Una reflexión para mujeres jóvenes que buscan construir un matrimonio sólido
En algún punto, muchas mujeres jóvenes se hacen una pregunta que parece sencilla, pero que puede definir el rumbo de toda su vida: ¿casarse por amor o por estabilidad económica?
No es solo una cuestión romántica ni meramente práctica. La respuesta implica emociones, sueños, miedos y expectativas. Es también un dilema que preocupa a padres que ven a sus hijas tomar decisiones importantes en un mundo donde el matrimonio ya no es visto igual que hace 30 años.
El objetivo de este artículo es ofrecer una reflexión honesta, sin idealizar ni el amor ni la estabilidad, para ayudar a las mujeres jóvenes a decidir con madurez y, sobre todo, a construir relaciones sólidas basadas en confianza, respeto y compromiso mutuo.
Un dilema más actual de lo que parece
La pregunta “¿amor o estabilidad en una relación?” es más común hoy que en generaciones pasadas. Las mujeres jóvenes han crecido escuchando mensajes sobre independencia, realización personal y libertad para elegir, pero también enfrentan una realidad económica compleja, donde el costo de vida, la inestabilidad laboral y las expectativas sociales pueden pesar tanto como los sentimientos.
La presión social y la imagen perfecta
Redes sociales, películas y series pintan historias románticas donde se puede tener todo: pasión, viajes, estabilidad y una vida perfecta. Sin embargo, en la vida real las decisiones implican renuncias y compromisos. Esto puede generar ansiedad y una sensación de que cualquier elección será incompleta.
¿Qué pesa más, el corazón o la mente?
La atracción y la conexión emocional son esenciales, pero la estabilidad económica y los proyectos de vida compartidos también son determinantes para que una relación prospere. Encontrar el balance es el gran reto, y este balance solo es posible cuando hay respeto mutuo y una confianza que no se quiebra con las dificultades.
Casarse por amor: luces y sombras
Ventajas:
- Vivir la intensidad de una conexión auténtica.
- Sentir que cada logro y cada paso se construye juntos.
- Mayor motivación para superar obstáculos, porque el vínculo afectivo es fuerte y se sostiene en la confianza.
Riesgos:
- La falta de estabilidad financiera puede generar tensiones y discusiones.
- Las metas individuales pueden chocar si no se alinean desde el principio.
Crecer juntos desde cero
Para algunas parejas, elegir solo amor es una oportunidad de crecimiento. Empiezan con poco, pero el esfuerzo compartido fortalece la relación. Ahorrar para una meta, compartir gastos y celebrar cada avance crea un sentido profundo de unión y refuerza el respeto por el esfuerzo de ambos.
El riesgo de chocar con la realidad
Si no hay un plan claro, las discusiones por dinero o estilo de vida pueden desgastar el amor y minar la confianza. Aquí es donde muchas mujeres jóvenes dicen: “me casé enamorada, pero la realidad nos superó”.
Casarse por estabilidad: ¿seguridad o resignación?
Ventajas:
- Certeza económica para planear proyectos importantes como casa, hijos o estudios.
- Menor estrés por temas financieros en el corto plazo.
Riesgos:
- La ausencia de amor verdadero puede provocar vacío emocional.
- La relación corre el riesgo de volverse rutinaria o distante, afectando el respeto y la conexión.
El valor de sentirse respaldada
Para algunas, elegir estabilidad económica les da paz mental. Les permite enfocarse en otros aspectos de la vida y proyectar un futuro más seguro, siempre y cuando la relación mantenga una base de confianza y cuidado mutuo.
El peligro de una vida sin conexión emocional
Si la seguridad financiera es lo único que sostiene la relación, la falta de pasión y complicidad puede volverse insostenible con el tiempo. Sin respeto ni confianza, la estabilidad se convierte en un espejismo.
Más que elegir: aprender a equilibrar
Quizá la verdadera respuesta a “¿es mejor casarse por amor o por estabilidad?” no sea elegir uno u otro, sino encontrar una relación donde ambos aspectos convivan. Esto requiere tiempo, autoconocimiento y conversaciones profundas antes de dar un paso definitivo.
Conocerse antes de decidir
Saber qué es lo más importante para ti y qué no es negociable te ayuda a elegir con mayor claridad. Pregúntate:
- ¿Qué tipo de vida quiero construir?
- ¿Qué me haría sentir plena dentro de 10 o 20 años?
- ¿Puedo confiar y crecer junto a esta persona?
El matrimonio como camino de crecimiento
Un matrimonio sano no es un estado fijo de felicidad, sino un viaje con días luminosos y días nublados. Las parejas que permanecen juntas lo hacen porque aprenden a resolver problemas con respeto, comunicación y confianza, no porque no los tengan.
El papel de los padres en este dilema
Los padres de mujeres jóvenes pueden ser un apoyo valioso, siempre que sepan orientar sin imponer.
Consejos que ayudan sin imponer
- Escuchar sin juzgar.
- Compartir experiencias reales, incluyendo los momentos difíciles y cómo la confianza y el respeto ayudaron a superarlos.
- Respetar la decisión final, pero asegurarse de que sea consciente.
Enseñar con el ejemplo y el diálogo
El matrimonio de los padres —y cómo lo viven— suele ser la referencia más fuerte que un hijo o hija tendrá. Mostrar cómo se enfrenta una crisis en pareja con respeto y confianza es una lección más poderosa que cualquier consejo verbal.
Claves para relaciones que duren
- Compatibilidad de valores y visión de vida: más allá de la atracción, compartir principios es esencial para construir una base sólida.
- Confianza mutua: la certeza de que la otra persona actuará con honestidad y buscará siempre el bien común es la columna vertebral de una relación duradera.
- Respeto profundo: reconocer la dignidad del otro en cada palabra, gesto y decisión fortalece el vínculo y previene heridas innecesarias.
- Comunicación honesta y constante: hablar de lo bueno y lo difícil sin miedo crea cercanía y comprensión.
- Manejo de conflictos sin romper el compromiso: aprender a ceder, negociar y resolver diferencias con madurez.
- Convertir las crisis en oportunidades: cada obstáculo superado juntos se convierte en una experiencia que los une y los hace más fuertes.
Conclusión
El dilema entre amor o estabilidad en mujeres jóvenes no tiene una respuesta universal, pero sí una constante: las mejores decisiones se toman desde la madurez y se sostienen en confianza y respeto. Elegir con el corazón sin dejar de lado la razón, o con la razón sin matar al corazón, es el reto.
A las mujeres jóvenes: dense el tiempo de conocerse, de reflexionar y de hablar de temas incómodos antes de casarse.
A los padres: sean guías y ejemplo, porque su experiencia puede prevenir errores y fortalecer matrimonios que perduren.
El matrimonio no es un destino estático, es un viaje que requiere amor, compromiso, confianza y respeto para remar juntos, incluso en medio de las tormentas.
Preguntas frecuentes
1. ¿Es mejor casarse por amor o por estabilidad?
Lo ideal es buscar un balance. El amor da sentido y conexión, la estabilidad permite planificar y reducir tensiones. Sin confianza ni comunicación, ni respeto, ninguno de los dos aspectos funcionará a largo plazo.
2. ¿Se puede tener amor y estabilidad al mismo tiempo?
Sí, pero requiere compatibilidad, comunicación, respeto y compromiso de ambos para mantener el equilibrio.
3. ¿Qué pasa si elijo solo por amor?
Puede funcionar si ambos trabajan juntos para construir estabilidad, mantienen la confianza y comparten valores familiares sólidos.
4. ¿Qué pasa si elijo solo por estabilidad?
La vida será más segura económicamente, pero si no hay conexión emocional, respeto y confianza, con el tiempo puede surgir insatisfacción.
Jesús de la Garza. Ingeniero Administrador de Sistemas, egresado de la F.I.M.E (U.A.N.L.) con basta experiencia en todo tipo de temas de Internet (marketing digital, posicionamiento web SEO, desarrollo y diseño web, contenidos digitales y mucho más)
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Todas las mujeres debemos participar
Por Alejandra Yáñez @AleYaRu
Hace unas semanas, el Congreso de México, a través de la Comisión de Equidad de Género, convocó en redes sociales a un “Parlamento de Mujeres 2025”. Dos integrantes del colectivo CASO 992 mandamos solicitud de inscripción para poder participar en este ejercicio. Sólo una de nosotras pudo quedar inscrita (no fui yo). Quiero resaltar lo necesario e importante que es que todas las mujeres, sobre todo las que pertenecemos a los sectores más ignorados, participemos en estos espacios: visibilizar nuestras necesidades reales en política pública. En las últimas décadas, estos espacios han sido ocupados por un sector “progresista”, que sólo impulsa los intereses de agendas ideológicas que no resuelven nuestros problemas reales. La única manera de equilibrar el tema de “género” es con la participación de todos los sectores de la población femenina. Las mujeres que creemos en los valores de vida-familia-libertades debemos hacer esfuerzos para recuperar espacios. Nuestro reto es incidir con propuestas ante el Poder Legislativo.
Durante esos mismos días (del 12 al 15 de agosto) se estará llevando a cabo, de manera paralela, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la CEPAL. Supimos por varios movimientos de mujeres que se excluyó de toda participación a las mujeres “no incluyentes” sin que exista un parámetro para tan sospechoso calificativo. La realidad es que se evitó la participación de quienes que denuncian la violencia de la prostitución, de los vientres de alquiler y de la agenda transgenerista. Es decir, una conferencia “regional” organizada por Naciones Unidas dejó fuera a un gran sector de mujeres. Por esta razón, se llevaron a cabo dos Foros Alternos. El domingo 10 de agosto, mujeres conservadoras organizaron el foro “Mujer y Dignidad. Contra la explotación y por la verdadera igualdad” y el día lunes 11 de agosto se llevó a cabo el Foro Alterno Feminista (organizado por abolicionistas), entre otras actividades.
En el “Parlamento de Mujeres 2025”, CASO 992 está promoviendo reformar el artículo 196 del Código Civil del Distrito Federal, hoy CDMX, para que no se criminalice al “cónyuge que huye del domicilio junto con sus dependientes por razones de violencia doméstica”. El artículo 196 actualmente establece que “El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso”. El espíritud del legislador fue castigar al abandonante con la pérdida del patrimonio formado durante el matrimanio. El problema es que ha habido muchos casos, en los cuales uno de los cónyuges (generalmente mujeres) ha huido junto con sus dependientes del domicilio conyugal para salvaguardar su vida e integridad. Estas personas, en juicio, al tramitar su divorcio, fueron criminalizadas con la pérdida de su patrimonio. Podemos incidir con propuestas que apunten a la erradicación de la violencia contra todas las personas para recuperar espacios. Haz lo propio en tu congreso local.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Retos virales, riesgo creciente para jóvenes en redes sociales
Cuidado con WhatsApp y videojuegos: detectan secuestros virtuales contra niños en México
Invertir en educación superior abre caminos de esperanza en México
Jóvenes en México enfrentan más barreras para superar los estudios de sus padres
Futbol y familia unidos: cabina de lactancia en estadio, ejemplo de México rumbo al 2026
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Amy Winehouse: cuando la fama y la libertad no son suficientes
Familias mexicanas fortalecen valores durante el descanso en casa
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
-
Felipe Monroyhace 1 día
León XIV ante el margen episcopal en la Iglesia mexicana
-
Celebridadeshace 1 día
Respeto, amistad y familia: así vivió Franco Escamilla su noche de victoria
-
Estilohace 2 días
Beneficios físicos y psicológicos de mantener una casa limpia