¿Realmente es tiempo de mujeres? 

Por: Luis Antonio Hernández

Desde su arribo al poder, consumado hace ya siete años, el gobierno de la autodenominada cuarta transformación, ha reiterado públicamente su compromiso con las causas y demandas de los segmentos más vulnerables de la sociedad, de manera particular con las mujeres.

El pasado 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum, la primera presidente de la República, modificó los protocolos no escritos de la celebración del inicio de la gesta independiente, así nomas, escenificando un grito de independencia cargado de elementos característicos de la ideología de genero, ataviada en un vestido de color morado, la mandataria incluyó en sus arengas a muchas más mujeres de las que generalmente refiere la historia patria, visibilizando a quienes ella misma definió como heroínas anónimas, a las indígenas y también a las migrantes.

Desde los primeros momentos de su administración la titular del Poder Ejecutivo, exigió ser llamada presidenta con “a”, argumentando que lo que no se nombra no existe, que nombrar es visibilizar y además constituye un acto de justicia histórica. “No llego sola, sino que llegamos todas las mujeres de México”, fueron las palabras centrales de su discurso inaugural, aquella emblemática mañana del 1 de octubre de 2024, sin embargo con el correr de los días, la terca realidad se ha empeñado en mostrar que NO, que no llegaron todas.

Fuera de la fiesta feminista, de la sororidad institucional han quedado las mamás de niños con cáncer, las madres buscadoras, así como también las miles de mujeres desempleadas a causa de la desaparición de los órganos autónomos, de la fallida reforma judicial, por mencionar tan solo algunos casos; muchas de las cuales son el único sostén económico de sus familias, ciudadanas a quienes la jefa del estado mexicano, no solo se ha negado a recibir, a escuchar, sino que además ha descalificado en múltiples ocasiones.

Las embarazadas, sus hijos, los nacidos y aquellos que están por nacer, el 50% por ciento de los cuales serán niñas, así como las millones de jóvenes que en el futuro sueñan con formar una familia, son otras de las grandes ausentes dentro de la planeación e instrumentación del llamado segundo piso de la transformación.

Mujeres y legislación

A falta de leyes y políticas públicas que promuevan y fortalezcan el desarrollo integral de la mujer y las adolescentes, que concilien el derecho a la maternidad con el estudio, la academia y el crecimiento laboral y profesional de la población femenina. Durante los últimos 84 meses las administraciones emanadas de la 4T, el congreso federal, las legislaturas locales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han impulsado ideologizados proyectos que al final del día únicamente vulneran las garantías fundamentales y la dignidad de las mujeres.

Durante este tiempo se han reformado siete constituciones estatales para anular el reconocimiento y protección del Derecho a la Vida desde la concepción, 21 códigos penales han eliminado las sanciones al crimen del aborto durante las primeras doce semanas de la gestación, en este rubro es importante destacar que nueve de estas enmiendas de muerte se han concretado en el primer año de este sexenio.

En las tres últimas semanas legisladoras de Morena, han presentado en los parlamentos del Estado de México, Jalisco y Puebla, diferentes iniciativas que buscan convertir el asesinato de bebés en el vientre de sus madres en un servicio de salud obligatorio y gratuito, además en la perla tapatía ese mismo instituto político plantea la legalización de la maternidad subrogada.

Recientemente el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró ante la Organización de Naciones Unidas, “en México hoy es tiempo de mujeres y nos ha ido muy bien”; afirmación que al menos a la luz de los hechos, decisiones y sobre el balance de resultados a favor de la mayoría de las mujeres, dista mucho de ser real.

Luis Antonio Hernández, abogado y analista político

[email protected]

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx