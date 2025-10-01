¿Realmente es tiempo de mujeres? 

Por: Luis Antonio Hernández
Desde su arribo al poder, consumado hace ya siete años, el gobierno de la autodenominada cuarta transformación, ha reiterado públicamente su compromiso con las causas y demandas de los segmentos más vulnerables de la sociedad, de manera particular con las mujeres.
El pasado 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum, la primera presidente de la República, modificó los protocolos no escritos de la celebración del inicio de la gesta independiente, así nomas, escenificando un grito de independencia cargado de elementos característicos de la ideología de genero, ataviada en un vestido de color morado, la mandataria incluyó en sus arengas a muchas más mujeres de las que generalmente refiere la historia patria, visibilizando a quienes ella misma definió como heroínas anónimas, a las indígenas y también a las migrantes.
Desde los primeros momentos de su administración la titular del Poder Ejecutivo, exigió ser llamada presidenta con “a”, argumentando que lo que no se nombra no existe, que nombrar es visibilizar y además constituye un acto de justicia histórica. “No llego sola, sino que llegamos todas las mujeres de México”, fueron las palabras centrales de su discurso inaugural, aquella emblemática mañana del 1 de octubre de 2024, sin embargo con el correr de los días, la terca realidad se ha empeñado en mostrar que NO, que no llegaron todas.
Fuera de la fiesta feminista, de la sororidad institucional han quedado las mamás de niños con cáncer, las madres buscadoras, así como también las miles de mujeres desempleadas a causa de la desaparición de los órganos autónomos, de la fallida reforma judicial, por mencionar tan solo algunos casos; muchas de las cuales son el único sostén económico de sus familias, ciudadanas a quienes la jefa del estado mexicano, no solo se ha negado a recibir, a escuchar, sino que además ha descalificado en múltiples ocasiones.
Las embarazadas, sus hijos, los nacidos y aquellos que están por nacer, el 50% por ciento de los cuales serán niñas, así como las millones de jóvenes que en el futuro sueñan con formar una familia, son otras de las grandes ausentes dentro de la planeación e instrumentación del llamado segundo piso de la transformación.
Mujeres y legislación
A falta de leyes y políticas públicas que promuevan y fortalezcan el desarrollo integral de la mujer y las adolescentes, que concilien el derecho a la maternidad con el estudio, la academia y el crecimiento laboral y profesional de la población femenina. Durante los últimos 84 meses las administraciones emanadas de la 4T, el congreso federal, las legislaturas locales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han impulsado ideologizados proyectos que al final del día únicamente vulneran las garantías fundamentales y la dignidad de las mujeres.
Durante este tiempo se han reformado siete constituciones estatales para anular el reconocimiento y protección del Derecho a la Vida desde la concepción, 21 códigos penales han eliminado las sanciones al crimen del aborto durante las primeras doce semanas de la gestación, en este rubro es importante destacar que nueve de estas enmiendas de muerte se han concretado en el primer año de este sexenio.
En las tres últimas semanas legisladoras de Morena, han presentado en los parlamentos del Estado de México, Jalisco y Puebla, diferentes iniciativas que buscan convertir el asesinato de bebés en el vientre de sus madres en un servicio de salud obligatorio y gratuito, además en la perla tapatía ese mismo instituto político plantea la legalización de la maternidad subrogada.
Recientemente el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró ante la Organización de Naciones Unidas, “en México hoy es tiempo de mujeres y nos ha ido muy bien”; afirmación que al menos a la luz de los hechos, decisiones y sobre el balance de resultados a favor de la mayoría de las mujeres, dista mucho de ser real.
Luis Antonio Hernández, abogado y analista político
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Resistir o rendirse: lo que nadie te dice sobre cómo dar la batalla
Por: Uriel Esqueda
México atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia en materia de defensa de la vida. Son ya contados los estados que no han cedido a la despenalización del aborto, y hoy, más que nunca, defender a los no nacidos se ha convertido en un reto cada vez más complejo. Hemos pasado de tolerar el aborto bajo causales específicas, a su reconocimiento como un supuesto “derecho” incluso a nivel constitucional, como ocurrió en San Luis Potosí.
En medio de este panorama, muchas personas, incluso líderes provida con los que he dialogado, me han preguntado con preocupación: “¿Todavía podemos hacer algo? ¿Ya perdimos, no?”
La última batalla que dimos en Guanajuato me dejó aprendizajes que considero necesarios para responder a esas preguntas y fortalecer las luchas que aún tenemos por delante.
- Planeación teórica
Antes de entrar en la acción, necesitamos claridad en la estrategia. Esto implica definir los objetivos con precisión, investigar el contexto político y social, identificar a los actores involucrados y anticipar los posibles escenarios para estar listos frente a cada reacción. En muchas ocasiones, las “urgencias legislativas” nos han obligado a actuar de forma reactiva; sin embargo, la clave está en sentarnos a planear con inteligencia lo que vamos a enfrentar.
- Planeación operativa
La estrategia debe aterrizarse en acciones concretas. En Actívate, desde que se presentó la iniciativa en el Congreso de Guanajuato, dimos seguimiento cercano a cada paso: participamos en las cinco comisiones donde se debatió el tema, realizamos un cabildeo meses antes de la discusión, y trabajamos de la mano con actores clave. A la par, acompañamos movilizaciones ciudadanas, pusimos en marcha una camioneta móvil para llevar el mensaje provida a legisladores y ciudadanos, entregamos más de 20 mil firmas y mantuvimos una presión constante en el ámbito digital.
Dos claves fundamentales
Si algo aprendimos de Guanajuato es que dos elementos fueron determinantes: compromiso y trabajo en equipo. Cuando cada persona pone sus talentos al servicio de la causa, cuando se suman liderazgos y se ejecuta con estrategia, el “ejército celeste” despierta con fuerza y demuestra que la vida tiene defensores dispuestos a dar la batalla.
Lo que aquí comparto es solo una parte de la estrategia que desde nuestra plataforma Actívate hemos desarrollado en distintas campañas. Si en tu estado se enfrentan a un reto semejante, no dudes en contactarnos. Estamos para sumar esfuerzos, acompañar y demostrar que en México aún hay quienes creen y defienden con firmeza el derecho a la vida.
1 Congreso del Estado de San Luis Potosí. (2025, 29 de agosto). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí [PDF]. https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/constitucion/2025/09/Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20del%20Estado%20de%20Luis%20Potos%C3%AD%20%28al%2029%20de%20agosto%202025%29.pdf
2 El País. (2025, 5 de junio). Guanajuato rechaza despenalizar el aborto. EL PAÍS México. https://elpais.com/mexico/2025-06-05/guanajuato-rechaza-despenalizar-el-aborto.html
3 Barragán, E. (2025, 16 de mayo). Camión provida recorre Guanajuato en defensa de los bebés y mujeres embarazadas. Siete24. https://siete24.mx/mexico/estados/camion-provida- recorre-guanajuato-en-defensa-de-los-bebes-y-mujeres-embarazadas/
4 Adame, W. (2025, 26 de mayo). Organizaciones provida recaban 20 mil firmas contra la despenalización del aborto en Guanajuato. Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/despenalizacion-aborto-guanajuato-providas-recaban-firmas
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Vientres subrogados: niños en riesgo
Por Alejandra Yáñez
Trascendió en las noticias el caso de un bebé que había nacido en noviembre de 2024 en Córdoba, Argentina, y que había sido abandonado en el hospital. Durante sus primeros dos meses de vida estuvo ahí, probablemente sin que nadie le hablara bonito, le acariciara o le dijera “te quiero”. La mujer que parió al bebé dijo que “no era la madre”, ya que el óvulo había sido proporcionado por una francesa, quien la había contratado para que gestara al bebé. Al mismo tiempo, la francesa se desentendió de su hijo biológico debido a que nació con problemas de salud. Ese bebé fue dejado a su suerte tanto por la mujer que lo parió como por la mujer que aportó el material genético y que pagó por el “tratamiento”.
El bebé fue trasladado a un hogar de acogida y se reporta que podrá ser dado en adopción. Las autoridades argentinas involucradas en el caso han manifestado su total rechazo a esta práctica deshumanizante al ver cómo un niño fue cosificado y privado de sus derechos humanos.
Esta práctica se ha romantizado en algunas películas y series, pero la realidad es que la explotación reproductiva pone en riesgo tanto a las mujeres como a los niños. Este caso es el primero reportado en Argentina. Pero no es el único caso en el mundo. Bridget fue abandonada en Ucrania, por nacer con daños neurológicos, al igual que Gammy quien fue separado de su cuata y dejado a su suerte en Tailandia por tener sindrome de Down y una cardiopatía.
En México, Nico y Mateo fueron abandonados por sus “padres estadounidenses” por serios problemas de salud. En el expediente se refiere que uno de los niños requería de una intervención ya que tenía hidrocefalía, pero que la mujer se negó debido a que no le habían terminado de pagar.
Este retraso derivó en muchas complicaciones de salud para uno de los pequeños (retraso cognitivo y mental, desprendimiento de retinas y otras complicaciones físicas que afectaran su movilidad y marcha).
En México, nuestro Código Civil Federal estipula en el artículo 360 lo siguiente: “La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad”. Es decir, se asume que la madre es quien pare. Pero igual que en Argentina, la ley es omitida cuando por contrato, surgen quienes quieren comprar un niño.
El ex ministro de la SCJN Arturo Zaldivar Lelo cimentó la ficción jurídica de “voluntad procreacional”, por la cual una persona, con el sólo hecho de aspirar a tener un hijo y pagar, puede anular el derecho de filiación de una mujer por contrato.
La propaganda de la maternidad subrogada vende la fantasía de que mujeres pueden gestar los hijos de quienes no pueden engendrar y ayudarles a tener una familia. En la realidad, mujeres pobres son manipuladas para gestar niños de personas que pueden pagar, pero que no necesariamente tienen las herramientas humanas para criar. Algunos criarán con amor y dedicación, pero otros abandonarán al niño que nace con problemas de salud o simplemente se harán de un hijo para satisfacer algún anhelo o pulsión. ¿Vale la pena abrir la caja de pandora y legalizar la cosificación humana?
Ni las mujeres en renta ni los niños en venta.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
El aborto como fenómeno de riesgo social
Diputadas y Diputados sonorenses:
En México solemos hablar del aborto en términos morales, religiosos o de salud pública, pero rara vez lo analizamos como lo que es: un fenómeno de riesgo socio-organizativo, comparable a los que la Ley General de Protección Civil clasifica como perturbadores del orden social.
La UNDRR y el Marco de Sendai 2015-2030 establecen que toda sociedad debe adoptar un enfoque multiamenaza. México lo concretó en seis categorías: geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, astronómicos y socio-organizativos, estos últimos incluyendo terrorismo, enfrentamientos armados, fallas en servicios estratégicos o narcoviolencia, todos con impacto masivo en comunidades enteras.
Bajo esa lógica, el aborto encaja conceptualmente como fenómeno socio-organizativo:
- Surge de decisiones colectivas —legislativas, médicas y culturales— que lo permiten o promueven.
- Impacta en la población más vulnerable e indefensa.
- Se practica de manera masiva, con consecuencias demográficas, familiares y sociales.
- Erosiona la cohesión cultural y jurídica al normalizar la eliminación de vidas como si fuera una política pública aceptable.
- La mujer que aborta muchas veces es presionada o llevada con engaños, por su entorno familiar, social o económico.
- Los efectos del aborto en la salud física y mental de la mujer son graves y persistentes, dejando secuelas emocionales y psicológicas profundas.
- No existe aborto seguro: aun en entornos médicos, siempre conlleva un riesgo latente para la vida y la salud de la mujer.
La verdadera salida está en impulsar políticas públicas a favor de la mujer embarazada.
El marco jurídico mexicano
La Constitución, en su artículo 1°, obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos conforme al principio pro persona, favoreciendo siempre la interpretación más amplia en favor de la dignidad.
Reconocer la vida prenatal como máxima vulnerabilidad no es un capricho ideológico, es un mandato jurídico y de sentido común. Ignorarla abre la puerta a una contradicción: ¿cómo puede un Estado movilizarse frente a un sismo o tormenta para salvar a los más frágiles, y al mismo tiempo institucionalizar la eliminación de quienes son absolutamente indefensos?
El enfoque de gestión de riesgos
En en protección civil utiliza una fórmula básica y universal:
Riesgo = (Peligro × Vulnerabilidad × Exposición) ÷ Capacidad de respuesta.
Esto significa que el nivel de riesgo no depende solo de la probabilidad de que ocurra un evento, sino de la gravedad del daño potencial (peligro), de qué tan indefensa está la población (vulnerabilidad), de cuán frecuente o constante es la amenaza (exposición), y de qué tan preparados estamos para responder (capacidad de respuesta).
Aplicando esta fórmula al aborto:
- Peligro: máximo, porque el daño es la pérdida de la vida misma.
- Vulnerabilidad: absoluta, ya que el ser humano en gestación carece de toda defensa.
- Exposición: constante, pues cada embarazo se convierte en un punto de riesgo.
- Capacidad de respuesta: nula, ya que el feto depende por completo de terceros, incluyendo la madre.
El resultado es un riesgo total: el aborto se convierte en el fenómeno de mayor riesgo social, porque elimina precisamente al actor más vulnerable de la familia humana.
La pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades no se resuelven con muerte: se resuelven con justicia social, con empleo, con políticas públicas que sostengan a quienes lo necesitan. “No se puede eliminar la pobreza matando a los pobres.”
Una propuesta resiliente
Hablar de resiliencia es hablar de soluciones, no de confrontaciones. Defender la vida en su conjunto implica:
- Apoyo integral a las madres: salud, manutención, empleo, protección contra violencia y adopción como alternativa real.
- Prevención: educación sexual y corresponsabilidad social para reducir embarazos no deseados, fortalecer a la familia y los valores como política pública.
- Reconocimiento médico y ético: proteger la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
- Defensa jurídica: alinear las leyes con el principio pro persona y el deber constitucional de proteger al más vulnerable.
- Cambio cultural: asumir que resiliencia significa salvar vidas, no descartarlas.
Diputadas y diputados:
La gestión de riesgos nos enseña que un sistema solo es tan fuerte como su eslabón más débil, y que en cualquier desastre lo primero es salvar a los más frágiles.
Naciones Unidas lo resume en una frase contundente: en derechos humanos, ‘nadie se quede atrás’. ¿Cómo justificar entonces que sí quede atrás el ser humano en gestación, cuya vulnerabilidad es absoluta, con riesgo total y sin capacidad de respuesta?
En ésta ocasión no estarán votando un trámite o una cuenta pública, están decidiendo qué tipo de sociedad quiere ser Sonora: una que normaliza la muerte de los más indefensos o una que se fortalece protegiendo al débil como signo de verdadera grandeza.
Hoy tienen la oportunidad de legislar con visión, coherencia y responsabilidad histórica. Su voto puede consolidar la resiliencia social o institucionalizar la muerte como política pública.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Gobierno mundial: un escenario
Pensando en las pasadas fiestas patrias, es interesante considerar un escenario, que podría darse próximamente. Hay indicios de que puede estar ocurriendo: el escenario de continuar creando un gobierno mundial. Una idea muy propia del siglo XX, con el propósito de evitar guerras y aumentar la solidaridad entre los países. Un deseo que no se ha podido concretar de una manera completa.
El diseño de Naciones Unidas no ha podido cumplir con estos conceptos tan fundamentales. En parte, porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue creada al fin de la Segunda Guerra Mundial, dándoles a cinco países un poder de veto en las determinaciones más importantes de la propia organización. Lo cual la está haciendo ineficaz para procurar la paz. Algunos proponen darle mayor fortaleza a la ONU. Otros, piden cancelar por completo el proyecto, y regresar a nuestra situación del siglo XIX, donde no había un gobierno o asociaciones mundiales.
Las consecuencias para el patriotismo son muy interesantes. Si se creara realmente un gobierno mundial, ¿habría necesidad de patriotismo como tal? Esto nos lleva también a cuestionarnos un concepto tan relevante, que es muy querido por nosotros y muy enseñado en escuelas y asociaciones. Habría que preguntarnos: ¿para qué nos sirve el patriotismo? ¿Qué es lo que se desea con esta idea? Y la respuesta sencilla, pero difícil de entender, es que se necesita para lograr el bien común. Incluyendo la defensa de las minorías, para evitar que otros poderes puedan oprimir a minorías débiles. Para ello, tendríamos que entender a fondo las distintas culturas, para poder protegerlas y desarrollarlas. Se dice que en los últimos tiempos han desaparecido centenares de lenguas minoritarias, Y eso no es más que un ejemplo de cómo se va acabando con ciertas culturas.
Hay que entender que la diferencia entre las culturas no son tanto los valores. En principio, todas las culturas aceptan la mayoría de estos, pero no necesariamente dándole la misma importancia. Por ejemplo: todas las culturas tienen como un valor la hospitalidad. Sin embargo, la importancia de la hospitalidad de los mexicanos es mucho mayor que la que se da en las culturas sajonas. Pero, no llegamos al valor de la hospitalidad que hay en las culturas de Medio Oriente. Esas diferencias residen en la historia, el medio ambiente, la situación geográfica o climática y otros muchos aspectos. Es muy difícil decir que hay culturas inherentemente superiores o inferiores.
En la base de estas diferencias está lo que entendemos en cada cultura por el bien común. Y, al no comprenderlo, se hace difícil la solidaridad, que es la materia prima del patriotismo. Y desde luego, una consecuencia que ocurriría, si desapareciera el concepto de patriotismo en general: las acciones de apoyo mutuo y de solidaridad ocurrirían en niveles mucho más cercanos a la población, en lo que llamamos la patria chica.
¿Estamos dispuestos a pagar el costo de esos cambios? ¿Estamos preparados para hacer el esfuerzo? De eso dependerá el éxito del gobierno mundial, una idea que tiene muchas posibilidades de beneficiar a las poblaciones. Y, por otro lado, también, una idea que puede traer dificultades, molestias y angustias por la destrucción de culturas sumamente valiosas.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
