Resistir o rendirse: lo que nadie te dice sobre cómo dar la batalla

México atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia en materia de defensa de la vida. Son ya contados los estados que no han cedido a la despenalización del aborto, y hoy, más que nunca, defender a los no nacidos se ha convertido en un reto cada vez más complejo. Hemos pasado de tolerar el aborto bajo causales específicas, a su reconocimiento como un supuesto “derecho” incluso a nivel constitucional, como ocurrió en San Luis Potosí.

En medio de este panorama, muchas personas, incluso líderes provida con los que he dialogado, me han preguntado con preocupación: “¿Todavía podemos hacer algo? ¿Ya perdimos, no?”

La última batalla que dimos en Guanajuato me dejó aprendizajes que considero necesarios para responder a esas preguntas y fortalecer las luchas que aún tenemos por delante.

Planeación teórica

Antes de entrar en la acción, necesitamos claridad en la estrategia. Esto implica definir los objetivos con precisión, investigar el contexto político y social, identificar a los actores involucrados y anticipar los posibles escenarios para estar listos frente a cada reacción. En muchas ocasiones, las “urgencias legislativas” nos han obligado a actuar de forma reactiva; sin embargo, la clave está en sentarnos a planear con inteligencia lo que vamos a enfrentar.

Planeación operativa

La estrategia debe aterrizarse en acciones concretas. En Actívate, desde que se presentó la iniciativa en el Congreso de Guanajuato, dimos seguimiento cercano a cada paso: participamos en las cinco comisiones donde se debatió el tema, realizamos un cabildeo meses antes de la discusión, y trabajamos de la mano con actores clave. A la par, acompañamos movilizaciones ciudadanas, pusimos en marcha una camioneta móvil para llevar el mensaje provida a legisladores y ciudadanos, entregamos más de 20 mil firmas y mantuvimos una presión constante en el ámbito digital.

Dos claves fundamentales

Si algo aprendimos de Guanajuato es que dos elementos fueron determinantes: compromiso y trabajo en equipo. Cuando cada persona pone sus talentos al servicio de la causa, cuando se suman liderazgos y se ejecuta con estrategia, el “ejército celeste” despierta con fuerza y demuestra que la vida tiene defensores dispuestos a dar la batalla.

Lo que aquí comparto es solo una parte de la estrategia que desde nuestra plataforma Actívate hemos desarrollado en distintas campañas. Si en tu estado se enfrentan a un reto semejante, no dudes en contactarnos. Estamos para sumar esfuerzos, acompañar y demostrar que en México aún hay quienes creen y defienden con firmeza el derecho a la vida.

