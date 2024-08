Sembrando la Ingeniería del Futuro en los Niños

Por Antonio Maza Pereda

Todos, lo reconozcamos o no, estamos en deuda con la humanidad. Y no la estamos pagando. Recibimos de la sociedad una gran cantidad de bienes, que damos por hechos. Un patrimonio común, que pertenece a nuestra nación, y a la humanidad entera. Se nos olvida, porque no nos costó desarrollarlo. Aunque no siempre estuvo disponible.

Es un patrimonio que toda la humanidad tenemos, en diversa medida. Estos bienes que usamos, sea como nación o como humanidad, son necesarios para nuestro bienestar. Son aspectos tan importantes como la cultura, distintiva para cada nación, pero también común para la humanidad. Conocimientos de tipo científico y tecnológico que facilitan nuestra vida, que nos permiten vivir mejor y crear nuevos bienes. Capitales intangibles: el arte, la música, la literatura que se vuelven patrimonio de la humanidad. Y, por supuesto, las posesiones materiales, que nos permiten desarrollar nuevos bienes.

Tenemos una deuda con las generaciones pasadas, que fueron construyendo, poco a poco, un acervo de recursos que compartimos todos. Y que tenemos obligación de transmitir y acrecentar. Una deuda que tenemos que honrar. La manera es: poner estos bienes, que recibimos gratuitamente, al servicio de los menos favorecidos.

Esta deuda está entre las razones por las cuales tenemos un deber de solidaridad. Este patrimonio no es para nuestro uso exclusivo. Lo heredamos de incontables generaciones, que contribuyeron a que tengamos este nivel de civilización. La solidaridad, entre otras cosas, consiste en compartir estos bienes a todo ser humano. Los hemos recibido, sin merecerlos, de parte de generaciones anteriores y de todas las naciones, que contribuyeron poniendo a disposición de la humanidad estos bienes.

¿Estamos conscientes de la deuda que tenemos con el género humano? ¿De qué manera podemos honrar esta deuda? ¿Cómo facilitar que se sigan creando nuevos bienes, para el bien de todos?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx