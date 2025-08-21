Por una breve temporada en la humanidad hubo un crecimiento importante de los sistemas democráticos, como un modo preferente de gobernar. Tres décadas, de 1990 en adelante. Se generalizó un aprecio por la democracia y muchos países buscaron construir este sistema, que actualmente se está reduciendo por dos motivos: por el hecho de que no todas las nuevas democracias han resultado eficientes y, por otro lado, porque ha habido grupos que han ido corrompiendo el sistema democrático, falsificando el que fue diseñado originalmente.
También es cierto que la democracia no existe sin dificultades. Hay la posibilidad de que se le malinterprete y existan trampas que le mermen su eficacia. Y una de esas trampas es el caso de la tiranía de las mayorías que recibe diferentes nombres. Por ejemplo, cuando se promovía la dictadura del proletariado, y se decía, sin pudor alguno, que era una tiranía muy benéfica. Es el enfoque que supone que la mayoría tiene el derecho de ignorar a todas las minorías.
¿Cómo evitar que la democracia se vuelva una situación dañina para la ciudadanía? Esa tiranía de las mayorías hace que las minorías se queden sin una representación y la mayoría funcione sin contrapesos efectivos. La mayoría tuvo un acceso legítimo y democrático al poder, pero una vez instalados en el mismo, ocurre que empieza a destruir los contrapesos a su gobierno o simplemente no se construyen los mismos, aquellos que hacen que la mayoría tenga que, obligatoriamente, tomar en cuenta los derechos y las necesidades de las minorías.
El daño para las minorías es que tienen poca o nula representación en las decisiones del gobierno. No se escuchan sus voces y, si se llegan a escuchar, no se toman en cuenta. A la hora de tomar decisiones, de construir leyes o decretos que rijan la acción del gobierno, se les escucha, pero no se toman en cuenta sus opiniones. También se da una gran desinformación porque el gobierno tiene el monopolio de su comunicación y solamente ellos saben lo que verdaderamente ocurre. Y por eso también muchos de los métodos que construyen una tiranía de las mayorías, tienen que ver con formas de censura abierta o disfrazada.
Obviamente, eso crea y promueve la intolerancia. La mayoría ataca, difama y maneja de una manera facciosa la información que llega a las minorías. Y esto obviamente lleva a una polarización, donde solo hablan los representantes de la mayoría y los demás no tienen más que escuchar y tal vez criticar, pero sin posibilidad para de ser tomados en cuenta.
¿Habrá solución? La salida más institucional es que las leyes den protección a las minorías, imponiendo contrapesos que limiten la acción del gobierno. También se requiere de los ciudadanos, educación cívica; entender de fondo: ¿qué es lo que significan los distintos términos de la política? Se requerirá un continuo debate público, abierto, con una gran diversidad, sin que se limite a nadie. Necesitaremos observatorios independientes sobre las acciones de la mayoría.
Eso, obviamente, tiene un costo para la ciudadanía, sobre todo para los que están en minoría. Un costo en tiempo, en descuido de actividades prioritarias. Pagar el precio del desprecio de los conciudadanos que están afiliados a la mayoría tiránica. El costo de padecer un miedo, muy explicable. Pero, sin afrontar esos temores, esta situación no se remediará por sí sola.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
El Péndulo del abuso al absurdo
La historia social se mueve como un péndulo. Durante siglos, los extremos han marcado el rumbo de los pueblos: del abuso al hartazgo, de la opresión a la rebeldía, del silencio a la protesta. Así se han logrado conquistas importantes: derechos civiles, igualdad ante la ley, espacios de respeto para quienes antes eran marginados. Nadie con un mínimo de conciencia podría negar que esos avances han sido necesarios y justos.
Pero todo péndulo que va demasiado lejos corre el riesgo de convertirse en caricatura de sí mismo. Lo que empezó como una exigencia legítima de respeto y dignidad se ha transformado en un escenario de exageraciones, imposiciones y absurdos. Hoy parece que hemos pasado del péndulo del abuso al péndulo del absurdo.
De la justicia al absurdo
No hablamos de rechazar a nadie. Cada persona tiene derecho a vivir conforme a su conciencia, a tomar decisiones sobre su vida, a ser respetada en su dignidad. Ese principio es incuestionable. Pero lo que observamos en la actualidad ya no es la defensa de los derechos básicos, sino la imposición de una ideología que pretende que todos, sin excepción, la aceptemos, la aplaudamos y la promovamos, aunque vaya en contra de la razón y del sentido común.
Un ejemplo evidente se dio en el Metro de la Ciudad de México: una policía fue sancionada por impedir que una persona trans ingresara en un vagón exclusivo para mujeres y niñas. ¿En qué momento se dejó de proteger a las más vulnerables para someterlas a caprichos ideológicos? Otro caso son los deportes: mujeres obligadas a competir contra hombres biológicos que se autodefinen como mujeres, alterando la justicia deportiva y desconociendo la diferencia natural entre sexos. Y de los perros mejor ni hablamos, que si bien es cierto ningún animal debe de ser maltratado, pero de eso a tener más derechos que los humanos, es un exceso.
Y en lo cotidiano, millones de padres de familia se sienten presionados a aceptar que en las escuelas se enseñen ideologías confusas a niños que apenas comienzan a formar su identidad. Se les presenta lo extraño como deseable, lo pasajero como definitivo, y lo polémico como incuestionable.
Respeto no es sumisión
No se trata de negar derechos. Nadie debería maltratar ni humillar a una persona trans, ni a ninguna otra. Pero respetar no es lo mismo que someterse. Tolerar no es lo mismo que celebrar. Y aceptar la diversidad no significa borrar las bases de la sociedad: la familia, la complementariedad entre hombre y mujer, la educación de los hijos en valores sólidos.
Como decía mi abuela, “cada quien hace de su vida un papalote”. Que cada quien viva como decida, pero sin imponer su forma de vivir al resto. La libertad personal termina donde comienza la libertad del otro, y el respeto mutuo solo es posible si ninguna parte obliga a la otra a rendirse ante su visión del mundo.
El riesgo del péndulo
Estamos en un punto peligroso: lo que alguna vez fue una lucha justa ahora amenaza con volverse privilegio, y lo que fue legítima defensa de derechos se convierte en imposición absurda. El péndulo se ha movido tanto que ya no equilibra, sino que golpea con fuerza del otro lado.
El riesgo es evidente: una sociedad que sustituye el sentido común por la corrección política termina debilitando su propia cohesión. Al minimizar la figura del varón, ridiculizar la familia tradicional o censurar a quienes piensan distinto, se destruyen los pilares que sostienen la vida social. Y cuando esos pilares se derrumban, lo que viene no es progreso, sino confusión.
Hacia el equilibrio
No necesitamos volver atrás ni negar la dignidad de nadie. Pero tampoco podemos permitir que la exageración se convierta en regla. La salida no está en elegir un extremo, sino en recuperar el equilibrio. Un equilibrio que ponga límites claros a los abusos, que defienda a los niños de ideologías forzadas, que reconozca diferencias sin imponer uniformidades, y que vuelva a darle valor al sentido común.
El péndulo social siempre se moverá. Lo que nos corresponde como ciudadanos es aprender a detenerlo en el centro: donde la justicia no sea privilegio, donde el respeto no sea sometimiento, y donde la libertad no sea pretexto para imponer absurdos.
Hoy, más que nunca, necesitamos despertar de este letargo. No es cuestión de ideología, sino de cordura. No se trata de ser “mochos” ni de negar el progreso, sino de rescatar lo que nos hace humanos: el respeto verdadero, la familia, la razón, y la capacidad de convivir sin que nadie imponga sus excesos como si fueran verdad absoluta.
Tampoco se trata de regresar al pasado ni de negar la dignidad de nadie. Tampoco de caer en fanatismos ni moralismos. Se trata de encontrar un equilibrio sano, donde haya igualdad sin borrosidad, respeto sin imposición, derechos sin abusos.
Porque una sociedad que sustituye el sentido común por la estupidez corre el riesgo de destruir los valores que le han dado cohesión. Y tarde o temprano, el péndulo volverá a moverse: la pregunta es si tendremos la madurez suficiente para que lo haga hacia el equilibrio, y no hacia un nuevo extremo.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
Borrado de mujeres en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer
Por Paulina Suárez del Real González
Esta semana (del 12 al 15 de agosto de 2025) se llevó a cabo en Ciudad de México la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL en coordinación con ONU Mujeres y la Presidencia del Gobierno de México. Dicha conferencia se desarrolló en el marco de la celebración del 50 aniversario de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, también realizada en México, y del 30 aniversario de la Conferencia de Beijing, ambos eventos considerados de suma importancia para los avances de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el contexto internacional.
El título de la conferencia fue: “Sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género” estuvo centrada en las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para impulsar las sociedades de cuidado desde la igualdad de género y en ella participaron delegadas y delegados de 31 Estados miembros y miembros asociados de la CEPAL, 23 agencias de las Naciones Unidas y 25 organismos intergubernamentales, parlamentarias de 14 países de la región y cerca de 600 integrantes de la sociedad civil, principalmente representantes de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, pero esta participación dejó fuera muchas voces pues, aunque se dio voz a las contribuciones de foros previos como: el foro feminista, foros académicos, foro de gobiernos locales y foro parlamentario, desafortunadamente dichos foros, específicamente el foro feminista, excluyó y censuro la voz de distintos feminismos, sesgándose solamente a aquellos que se alineaban a la postura hegemónica que promueve la agenda de las Naciones Unidas y en donde se presentan varias acciones que atentan contra la dignidad, integridad y vida de las mujeres como si fueran las grandes luchas y logros: el aborto, la agenda transgénero, los vientres de alquiler y la prostitución.
Lo más indignante fue que en un foro que supuestamente habla de las políticas y transformaciones necesarias para lograr la igualdad sustantiva para las mujeres, se haya silenciado y usurpando la voz femenina al designar como representante del foro feminista a una “mujer trans” y al haber apagado el micrófono a una representante de las feministas abolicionistas quienes buscaban denunciar este borrado e invisibilización de mujeres con el argumento de inclusión de las personas transexuales y la reglamentación de la prostitución y otras formas de explotación y comercio sexual, nombrándola trabajo sexual.
A esto se le llama borrado de mujeres, y es sumamente preocupante que en nombre de “los derechos de las mujeres” se promuevan estas prácticas que excluyen los verdaderos dolores, realidades y necesidades de las mujeres comunes, que día a día siguen sufriendo marginación, violencia, injusticia, falta de acceso a servicios de salud dignos, oportunidades de trabajo justas, entre otras muchas situaciones que son mucho más apremiantes y necesarias en la agenda global.Para finalizar el foro, se llevó a cabo un segmento llamado “Memoria y futuro: a 50 años de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer” en el que se recordaba y hacía homenaje a las mujeres que en el paso de la historia habían levantado la voz valientemente para denunciar las injusticias y necesidades más apremiantes de las mujeres de su época y cómo habían sido grupos pequeños, pero en lugares y formas puntuales, quienes habían logrado impulsar poco a poco los avances que fueron haciéndose realidad. Esto me lleva necesariamente a reflexionar sobre la necesidad de crear esos pequeños grupos que se comprometan con dar voz a aquellas mujeres que no son representadas, a visibilizar la situación de las mujeres desde la realidad de su experiencia y no desde ideologías y agendas específicas que atienden a intereses particulares y no a la defensa de la dignidad de las mujeres, porque la historia se transforma con pequeñas acciones de personas valientes y dispuestas a abrazar las causas justas y necesarias.
Paulina Suárez del Real González
¿Qué entendemos por Paz?
Si hiciéramos una consulta ciudadana amplísima, muy probablemente nos encontraríamos con que la carencia más mencionada, por la mayoría de los ciudadanos, es la paz. La extrañamos, no estamos sintiendo que, realmente, la vivimos. Ante este tema se dan distintas reacciones. Algunos niegan el problema, diciendo que estamos mejor que nunca. Otros dicen que ya mejoró y que sigue mejorando. Otros hablan de la necesidad de actuar de una manera más resuelta porque es algo pendiente. Y esto ocurre porque hay muchos modos de entender este concepto.
Algunos podrían decir que tenemos paz en la medida que no hay ataques a la policía o a las Fuerzas Armadas. Lo cual es paz, de algún modo, pero para la mayoría no basta. Habría que ver si la población realmente se siente segura en sus actividades diarias y que no les sean impedidas de manera alguna. Hay paz cuando existe la justicia, cuando no hay impunidad. Cuando se vive el imperio de la Ley.
Para construirla podemos encontrar orientaciones diferentes. Una es buscar acciones que den resultados rápidos: un enfoque generalmente preferido por la casta política. Otro rumbo es pensar que la paz solamente se podrá lograr a largo plazo. Probablemente, la mejor solución incluya acciones con efectos en el corto plazo, que den resultados parciales, que sostengan el entusiasmo y el interés de la ciudadanía por continuar esa labor por la paz, además de incluir tareas de largo plazo, que den resultados más permanentes.
Es un trabajo que no se le puede asignar exclusivamente al gobierno. En realidad, para que logremos tener paz, tiene que haber la combinación de acciones del gobernante con las de la ciudadanía. Vale la pena tener una visión precisa de qué entendemos por la paz. De otra manera, estaremos desarrollando solamente tareas, que pudieran ser poco congruentes.
Hay que incluir algunos conceptos fundamentales. Entender que la paz es el fruto de la justicia, no es un mero equilibrio de fuerzas. Es obra de la ciudadanía, con una dimensión que incluye lo cultural, lo ético y lo espiritual. Para su construcción, hay cuatro fundamentos: que incluya la verdad, que no sea un engaño a la ciudadanía. Que tenga, como un concepto crucial, la justicia. Una paz que no es justa, es una manera de opresión disfrazada. Que se apoye en la amistad social, el aprecio, el apoyo entre los ciudadanos. Y, desde luego, que la libertad sea para todas las personas, para todos los miembros de la Sociedad.
Esto, por supuesto, nos llevaría a buscar un respeto integral a la persona. Basarnos en el concepto de solidaridad y bien común. No se puede construir la paz en una sociedad dividida, donde unos se benefician, mientras otros no reciben los frutos de esa colaboración. La solidaridad y el bien común son sumamente importantes. Seguramente, se debe incluir el perdón y la reconciliación entre los ciudadanos. Y, por supuesto, requiere una serie de acciones en el corto plazo de apoyo a las fuerzas públicas, de dar cumplimiento a las resoluciones de los tribunales, además de un proceso de largo plazo de educación para la paz. ¿Cree usted que estamos en ese camino? Porque no basta con que el gobierno haga su tarea. Nosotros, los ciudadanos, debemos ser constructores de la paz. Que no todo lo debemos dejar al gobierno, por importante que sea su papel.
Don Emilio Palafox: un siglo de fidelidad, servicio y alegría
Desde Granada, España hasta Hermosillo, pasando por Culiacán, Don Emilio Palafox recorrió un siglo entero con la fidelidad como bandera, el servicio como oficio y la sonrisa como huella. En sus cien años de vida, fue testigo de los comienzos del Opus Dei y protagonista discreto de muchas historias de fe en México. Nunca buscó ser centro de atención, pero iluminó a generaciones enteras.
Nació el 12 de julio de 1925 en un hogar donde la fe y la alegría familiar marcaron su infancia. En su juventud, mientras estudiaba en Valencia, conoció el Opus Dei y quedó profundamente conmovido por la idea de santificarse en lo cotidiano. En la Residencia de Samaniego, un espacio alegre de formación universitaria, se impregnó del espíritu transmitido por San Josemaría Escrivá. El 15 de junio de 1941 dio su “sí” a Dios, una decisión que marcaría cada paso de su vida.
Se doctoró en Ciencias Naturales y convivió con los primeros miembros de la Obra fuera de Madrid, aprendiendo de cerca del Fundador. Fue ordenado sacerdote el 1º de julio de 1951 y, semanas después, partió a México. Se convirtió en el segundo sacerdote del Opus Dei en llegar al país y dedicó el resto de su vida a esta tierra, con una entrega serena y fecunda.
Su primera misión pastoral fue en Culiacán, donde sembró alegría y fe en muchas almas. En 1977 llegó a Hermosillo, Sonora, donde permaneció casi cinco décadas, siempre discreto, siempre disponible. Entendía que la grandeza de una vida no está en lo que se acumula, sino en lo que se entrega.
Un encuentro que marcó mi vida
La primera vez que lo vi fue cuando yo tenía nueve años, en un fin de cursos del Club Juvenil Cowri, en los campos de Sonora Industrial. En medio de juegos, concursos y cohetes, vi cómo otro niño pedía al padre, Don Gustavo Ruíz (su antecesor), que bendijera su cohete para que se elevara sin problema (algunos no volaban por problemas de ensamble durante semanas); el sacerdote, muy serio, le explicó que no debía jugar con eso. Entonces apareció Don Emilio, quien era nuevo en Hermosillo, y con gesto cómplice le dijo al niño: —Ven, le pondremos una bendición… así, chiquita.
Se volvió de espaldas como guardando un secreto, pero dejando que todos lo vieran. El niño salió corriendo feliz, muchos adultos rieron, recuerdo entre ellos al Dr. Jorge Castro, a Don Luis Acosta, Don Alberto Murray, Don Jorge Gómez del Campo y obvio a mi papá, entre otros más. Yo quedé marcado por esa mezcla de picardía y ternura. Desde entonces nació una cercanía que me acompañó toda la vida. Decía que yo era una “Pulguita”, tanto por mi baja estatura y mi espíritu inquieto y por ende “Don Pulga” a mi papá. En dos de mis momentos más difíciles de mi vida adulta, estuvo a mi lado, con una palabra de aliento, un perdón sincero y una mano que no soltaba la mía.
El hombre que construía almas
En 2003 tuve el privilegio que aceptara colaborar en Revista INCIDE. Al proponerle una sección sobre valores, me preguntó con curiosidad:
—¿Y en una revista de construcción… dónde encajaría eso?
Fue así como nació su columna Camino, que durante quince años unió el lenguaje de la “obra” y la arquitectura con la construcción interior. Inspirado en título y frases del libro de San Josemaría Escribá de Balaguer, hablaba de cimientos, estructuras y planos para explicar la vida espiritual y la importancia de edificar sobre roca firme. Sus textos se convirtieron en un espacio esperado por nuestros lectores.
El Padre Emilio tenía un don: hacía fácil lo imposible, convertía el arrepentimiento en esperanza y el dolor en una oportunidad para acercarse más a Dios. Nunca imponía, siempre invitaba; nunca juzgaba, siempre comprendía.
Su último viaje
El 2 de agosto de 2025, memoria de Nuestra Señora de los Ángeles, participó en la Santa Misa, recibió la Sagrada Comunión y, en silencio, emprendió su último viaje. Así como vivió: en paz, con fe y con una sonrisa.
Hoy, Hermosillo, Culiacán, México entero y quienes recibimos su guía y afecto agradecemos a Dios por su vida. Nos deja el ejemplo de un “sí” renovado cada día, de la santidad hecha de cosas pequeñas y de la certeza de que, si uno se deja querer por Dios, Él hace maravillas. Descanse en Paz nuestro querido Don Emilio.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
