Vientres subrogados: niños en riesgo

Por Alejandra Yáñez

Trascendió en las noticias el caso de un bebé que había nacido en noviembre de 2024 en Córdoba, Argentina, y que había sido abandonado en el hospital. Durante sus primeros dos meses de vida estuvo ahí, probablemente sin que nadie le hablara bonito, le acariciara o le dijera “te quiero”. La mujer que parió al bebé dijo que “no era la madre”, ya que el óvulo había sido proporcionado por una francesa, quien la había contratado para que gestara al bebé. Al mismo tiempo, la francesa se desentendió de su hijo biológico debido a que nació con problemas de salud. Ese bebé fue dejado a su suerte tanto por la mujer que lo parió como por la mujer que aportó el material genético y que pagó por el “tratamiento”.

El bebé fue trasladado a un hogar de acogida y se reporta que podrá ser dado en adopción. Las autoridades argentinas involucradas en el caso han manifestado su total rechazo a esta práctica deshumanizante al ver cómo un niño fue cosificado y privado de sus derechos humanos.

Esta práctica se ha romantizado en algunas películas y series, pero la realidad es que la explotación reproductiva pone en riesgo tanto a las mujeres como a los niños. Este caso es el primero reportado en Argentina. Pero no es el único caso en el mundo. Bridget fue abandonada en Ucrania, por nacer con daños neurológicos, al igual que Gammy quien fue separado de su cuata y dejado a su suerte en Tailandia por tener sindrome de Down y una cardiopatía.

En México, Nico y Mateo fueron abandonados por sus “padres estadounidenses” por serios problemas de salud. En el expediente se refiere que uno de los niños requería de una intervención ya que tenía hidrocefalía, pero que la mujer se negó debido a que no le habían terminado de pagar.

Este retraso derivó en muchas complicaciones de salud para uno de los pequeños (retraso cognitivo y mental, desprendimiento de retinas y otras complicaciones físicas que afectaran su movilidad y marcha).

En México, nuestro Código Civil Federal estipula en el artículo 360 lo siguiente: “La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad”. Es decir, se asume que la madre es quien pare. Pero igual que en Argentina, la ley es omitida cuando por contrato, surgen quienes quieren comprar un niño.

El ex ministro de la SCJN Arturo Zaldivar Lelo cimentó la ficción jurídica de “voluntad procreacional”, por la cual una persona, con el sólo hecho de aspirar a tener un hijo y pagar, puede anular el derecho de filiación de una mujer por contrato.

La propaganda de la maternidad subrogada vende la fantasía de que mujeres pueden gestar los hijos de quienes no pueden engendrar y ayudarles a tener una familia. En la realidad, mujeres pobres son manipuladas para gestar niños de personas que pueden pagar, pero que no necesariamente tienen las herramientas humanas para criar. Algunos criarán con amor y dedicación, pero otros abandonarán al niño que nace con problemas de salud o simplemente se harán de un hijo para satisfacer algún anhelo o pulsión. ¿Vale la pena abrir la caja de pandora y legalizar la cosificación humana?

Ni las mujeres en renta ni los niños en venta.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx