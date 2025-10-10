“Ya no me reconozco sin filtro”: adolescentes, redes y la nueva dismorfia del selfie

Por: Roberta de la Garza

Psicóloga Clínica y de la Salud – Especialista en niños y adolescentes

En el Día Mundial de la Salud Mental, reflexionamos sobre cómo la búsqueda de perfección digital está afectando la forma en que los adolescentes se miran a sí mismos.

La cámara como espejo emocional

Cada día, millones de adolescentes abren la cámara frontal antes que el espejo. Ajustan la luz, el ángulo, el filtro. Capturan versiones de sí mismos que después comparan, editan o descartan. Y aunque muchas de esas fotos no llegan a publicarse, el reflejo idealizado que dejan atrás se queda grabado en su mente.

En tiempos donde la identidad se construye también en línea, las redes sociales se han convertido en un escenario donde verse bien parece más importante que sentirse bien.

Y detrás de ese juego de luces y retoques, cada vez más jóvenes comienzan a experimentar una nueva forma de malestar: la dismorfia del selfie.

¿Qué es la “selfie dysmorphia”?

El término fue acuñado por dermatólogos y psicólogos para describir el fenómeno de personas (en especial adolescentes) que desean parecerse a su versión filtrada o editada en redes.

Según la American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS), el 79 % de los cirujanos faciales ha recibido pacientes jóvenes que piden lucir “como en su selfie con filtro”. Los filtros ya no solo embellecen: están reconfigurando la manera en que los jóvenes perciben su propio rostro.

Lo que antes era una herramienta lúdica para “mejorar” una foto, ahora es un molde invisible de autoexigencia. Labios más grandes, piel sin textura, ojos más claros, mandíbula más marcada. Rasgos que no siempre existen, pero que terminan siendo el estándar con el que se comparan.

La adolescencia: cuando el reflejo se vuelve identidad

Durante la adolescencia, el cerebro se encuentra en una etapa de intensa búsqueda de identidad y validación. Es una época donde la mirada ajena cobra un peso enorme: ser aceptado, sentirse visto, pertenecer. Las redes sociales, con sus algoritmos de “me gusta” y reacciones, activan los circuitos de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa, reforzando ese deseo de aprobación constante.

Cuando la autoestima depende de una cámara o de la cantidad de likes, el yo real comienza a desdibujarse frente al yo digital. El problema no es solo estético, sino psicológico: los adolescentes empiezan a internalizar que su valor está condicionado a su apariencia, y que solo “merecen ser vistos” cuando se ajustan a un ideal de belleza impuesto por el algoritmo.

Las consecuencias invisibles

Los efectos emocionales de esta dinámica pueden ser profundos. Diversos estudios han vinculado el uso intensivo de filtros y la comparación en redes con mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima e insatisfacción corporal. Algunos adolescentes comienzan a evitar verse en fotos sin filtros, a editar obsesivamente su imagen o incluso a experimentar síntomas del trastorno dismórfico corporal, una condición en la que la persona percibe defectos inexistentes o exagerados en su cuerpo.

También se ha observado que esta presión estética puede alimentar trastornos de la conducta alimentaria, generar aislamiento social y afectar el rendimiento académico. En casos más severos, la sensación de “no ser suficiente” sin retoques puede derivar en pensamientos autocríticos y un deterioro significativo de la salud mental.

Cómo ayudarlos a mirarse distinto

No se trata de satanizar las redes, sino de aprender a usarlas con conciencia. Como adultos, padres, educadores o profesionales, es fundamental abrir conversaciones sinceras con los adolescentes sobre cómo se sienten al verse, más allá de cómo se ven. Validar su experiencia sin minimizarla es clave: no es “superficial”, es parte de la construcción de su identidad emocional.

Algunas estrategias que pueden ayudar:



Cuestionar la realidad de los filtros. Hablar sobre cómo las imágenes en redes no reflejan la realidad, sino versiones curadas y retocadas.

Hablar sobre cómo las imágenes en redes no reflejan la realidad, sino versiones curadas y retocadas. Promover la diversidad corporal y facial. Seguir cuentas que muestren cuerpos reales, pieles diversas, y mensajes positivos sobre autoaceptación.

Seguir cuentas que muestren cuerpos reales, pieles diversas, y mensajes positivos sobre autoaceptación. Fomentar el autocuidado y la conexión corporal. Actividades como el ejercicio consciente, el arte o la escritura ayudan a reconectar con el cuerpo desde el bienestar, no desde la apariencia.

Actividades como el ejercicio consciente, el arte o la escritura ayudan a reconectar con el cuerpo desde el bienestar, no desde la apariencia. Limitar el tiempo de exposición digital y reservar espacios “libres de pantallas” que permitan al adolescente verse desde adentro, no solo desde afuera.

Una conversación que apenas comienza

La selfie dysmorphia no es solo una moda ni una exageración generacional. Es un síntoma del tiempo que habitamos: una era donde el cuerpo se ha convertido en interfaz y la autenticidad compite con el algoritmo.

Hablar de salud mental adolescente hoy implica también hablar de imagen, filtros, comparación y autoestima digital. Reconocerlo no es alarmismo, es prevención. Es abrir el camino a una educación emocional que enseñe a los jóvenes que la belleza no se captura: se habita.

Quizá el reto no sea dejar los filtros, sino atrevernos a mirarnos sin miedo cuando no están. Recordar que la salud mental también comienza en ese instante: cuando nos permitimos ser reales, imperfectos y humanos… incluso fuera de cámara.

Referencias consultadas



American Psychological Association. “Reducing Social Media Use Significantly Improves Body Image in Teens, Young Adults.” American Psychological Association, 23 Feb. 2023, www.apa.org/news/press/releases/2023/02/social-media-body-image.

Body Dysmorphic Disorder Foundation. “The BDD Foundation Is Dedicated to the Relief of Suffering from BDD.” BDD, 2013, bddfoundation.org/.

Kugler, Thomas. “American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery.”

American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, 2024, www.aafprs.org/Media/Press_Releases/2024_Annual_Trends_Survey.aspx.

Vidal, Carol, and Jennifer Katzenstein. “Social Media and Mental Health in Children and Teens.” Hopkinsmedicine.org, Johns Hopkins Medicine, 30 Sept. 2024, www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/social-media-and-mental- health-in-children-and-teens.

World Health Organization. “Mental Health of Adolescents.” World Health Organization, 1 Sept. 2025, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health.

Sobre la autora

Roberta De La Garza es psicóloga clínica y de la salud, especialista en psicoterapia infantil, juvenil y terapias contextuales de tercera generación. Combina la psicología con el movimiento consciente y la divulgación emocional. Creadora del proyecto Habitar(se)®, un espacio para hablar de salud mental con calidez, profundidad y lenguaje humano. Instagram: @habitarse.mx Página Web: https://robertadelagarza.com/

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx