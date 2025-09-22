Construyamos paz tejiendo redes de corresponsabilidad

Al final del primer semestre de este 2025, la percepción social respecto a la situación de inseguridad y violencia en México, según datos de la reciente Encuesta de Victimización del INEGI, creció significativamente, especialmente entre las mujeres: el 63.2% de la población total considera que ha habido un empeoramiento de la delincuencia, como son los actos criminales, las desapariciones forzadas y la normalización de la agresividad social. Lo más preocupante es que la perspectiva no es halagüeña, ya que casi la tercera parte de los mexicanos considera que la inseguridad no descenderá y la cuarta parte piensa que irá a peor, esencialmente porque las autoridades no han logrado revertir la tendencia de desconfianza entre la población.
En este panorama, que refleja desesperanza, parece complicado que en pocos años se pueda gozar de mayor tranquilidad social; sin embargo, por fortuna hay algunas expresiones de compromiso y generosidad que alientan iniciativas de construcción de paz.
Organizaciones sociales, eclesiales, culturales e incluso de incidencia comercial y política, plantean proyectos que pretenden colaborar con el tejido ciudadano para promover la paz desde la ética, el compromiso, la política pública y las obras concretas.
Estas manifestaciones parten de la idea de que la paz no es un “ideal abstracto” sino un “proceso concreto” que requiere de la participación voluntaria y decidida de toda la sociedad. El Diálogo Nacional por la Paz —impulsado por instituciones como la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Compañía de Jesús— ha logrado articular a más de 45 mil personas y mil 650 instituciones en torno a una agenda común. Esta iniciativa, por ejemplo, demuestra que la paz se edifica desde las acciones locales, mediante estrategias que involucran a ciudadanos, autoridades, empresas, iglesias, medios y centros educativos.
Los esfuerzos y compromisos antes mencionados evidencian que el camino hacia la paz no es sencillo; de hecho, la tentación de quedarse en discursos incesantes de paz o de promover la imposición de ésta a través de alguna fuerza (por legítima que esta sea), lo que revela violencias sistémicas, autoritarias y excluyentes de las necesidades y libertades de la población. Por ello, el camino de paz exige dimensiones corresponsables y abiertas al diálogo plural, y de representatividad de todos los sectores, que aborden con contenido y profundidad las urgencias sociales comunitarias sin interrumpir los procesos de desarrollo progresivo.
Un tema que sin duda preocupa a la población tiene que ver con los liderazgos políticos y con el grado de representatividad y legitimidad que reciben de la población para decidir en nombre de la comunidad los caminos para atender las necesidades sentidas; y es que, en medio de la competencia partidista por los puestos de poder, parece que el servicio político se centra ahora más en la satisfacción de pertenencia a un partido de pensamiento monolítico y liderazgo vertical, que en la integración de las diversas realidades nacionales en búsqueda de respuesta a los problemas comunes.
Es por ello que los liderazgos sociales tienen el reto de mostrar una actitud más abierta de escucha activa, de trabajo a ras de suelo en visitas de campo y diálogo popular para comprender las realidades complejas. Sólo de esta manera, la política podrá ser restaurada para convertirse en un mecanismo de transformación y no quedarse en los foros mediatizados y redes sociales vertiendo retóricas de falsa superioridad, de actitudes pendencieras y revanchismos ideológicos entre fuerzas partidistas.
Poder crear algo innovador a partir del involucramiento de las pluralidades es una forma corresponsable no sólo de rescatar a las comunidades de las garras de la criminalidad y la delincuencia sino para cambiar las lógicas culturales dominadas por el egoísmo, el éxito a costa del sufrimiento del prójimo o la relativización del mal.
No han sido pocas las experiencias globales desafortunadas –quizá la más cercana a México sea la colombiana– donde se ha observado la falta de colaboración entre ciudadanos, autoridades y liderazgos de estructuras intermedias de las sociedad, además de fomentarse el individualismo y la desconfianza. Así, al final, sólo algunos están más “seguros” por la vía de las armas, de la vigilancia, de la corrupción, la connivencia utilitaria o la complicidad.
En cambio, cuando la comunidad y todos los agentes involucrados participan en la seguridad, la justicia y el cuidado del espacio público —como propone la Agenda Nacional de Paz con sus 14 acciones locales y 7 nacionales— se fortalece el tejido social . Programas como los círculos familiares o sanar para construir la paz son ejemplos de cómo la participación ciudadana puede regenerar comunidades.
Finalmente hay que mencionar que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad inmensa en este proceso; no sólo para informar con pretendida objetividad o falsa neutralidad sino para poner la mirada en el ser humano, en su sentido y trascendencia, en el respeto a su naturaleza y a las voces que la enriquecen. Poner a la persona en el centro y dar voz a los invisibilizados, sin perder la aspiración por la verdad, la dignidad y la esperanza, es un servicio que también transforma las narrativas de odio que sobreabundan en el espacio público –especialmente en el digital– a uno que que promueve la cultura del encuentro.
Para construir la paz, hay que retomar la crítica que la filósofa Hannah Arendt advirtió: “El mal no siempre aparece como una figura oscura; a menudo toma la forma de la indiferencia y el conformismo”. El papel de la sociedad mexicana es vencer esas dos tentaciones, rechazar la pasividad y asumir la responsabilidad individual y colectiva.
Buenismo, moralización y la paz tiránica
En principio, todo esfuerzo a favor de la paz es loable y todos los discursos que la exaltan parecen nobles; sin embargo, hay matices muy concretos entre buscar la paz como un proceso siempre perfectible y pedir la paz como un destino prefigurado.
El primer escenario, el orden social anhelado pretende generar las condiciones mínimas para que la diversidad y la pluralidad puedan expresarse con libertad, responsabilidad y tolerancia; y también aspira a compartir un ánimo cultural donde se privilegie la capacidad de creer y luchar por satisfactores mínimos compartidos y justos. En esta idea de paz, la actualización de demandas y reclamos se inscribe no sólo en la posibilidad del futuro sino en la necesidad de éste, de llenar los actos con un sentimiento de esperanza y con respuestas aún no imaginadas ante desafíos progresivos.
Pero en el otro escenario, la paz se convierte en una expectativa que cristalice un designio predicho y en el que se han puesto fronteras al tiempo. Bajo esta idealizada paz, la confianza y la tranquilidad provienen más de la invisibilización de los conflictos que de su reconocimiento y resolución; la estabilidad se presenta bajo la promesa de inmutabilidad; y el orden es efecto de un régimen cuya única responsabilidad sea ejercer el control material e inmaterial de las actitudes y actividades humanas, de la institucionalización y alfabetización hegemónica de todas las dinámicas sociales presentes y futuras.
En medio de las graves crisis generalizadas que padecemos (como la exaltación de la violencia y la discriminación política, el extendido desorden público y mediático, la legitimación de la agresividad discursiva y de poder) y del excruciante clamor por la paz, es sencillo caer en la tentación de promover cierta idea de pacificación bajo el segundo escenario: por vía de la paz tiránica. Y, al contrario de lo que se podría pensar, sus promoventes no siempre parecen agentes absolutistas, calculadores e hiper racionales sino casi siempre se manifiestan a través de discursos “buenistas” de positivismo desequilibrado o a mediante una gentil oposición moralizante contra los ‘no-valores’ sociales (o al menos aquellos no reconocidos como útiles por el “valor supremo” impuesto por el poder).
El exceso de positivismo puede suprimir el pensamiento crítico, la agilidad emocional y la capacidad de enfrentar realidades complejas; conduce a expectativas irreales mientras, paradójicamente, promueve el silencio ante señales de alerta o de normalización de comportamientos éticamente cuestionables. Por otra parte, la moralización jerárquica de los valores sociales “buenos” de aquellos “malos” o “menos buenos”, tiende a construir islas integristas donde un “valor supremo” (por ejemplo: apreciaciones absolutas y unívocas de cierta libertad, cierta democracia, cierto orden, cierta institucionalidad o cierto mercado) se impone de forma tiránica y destructiva sobre otros valores (dignidad, justicia, solidaridad, compasión, etcétera).
Aunque no lo parezca, el discurso ‘buenista’, lleno de positividad e ilusiones retóricas, tiene un vínculo muy estrecho con el autoritarismo; porque la integración narrativa de una realidad o un futuro idealizados del pueblo ha sido utilizada indefectiblemente por regímenes autoritarios para manipular a las masas y suprimir a las disidencias. Así, bajo la apariencia de total comprensión y reconciliación de todas las razones sociales, se suele disimular la verdad (que es casi siempre conflictiva) y acallar los clamores periféricos mediante fugaces gestos de acogida.
Sobre esto último, el artista Quino hizo una mordaz crítica a través de una caricatura donde en cuatro paneles dibujó a miembros risueños de las naciones y líderes globales en la tradicional –y ya rancia– fotografía grupal durante las cumbres internacionales para “combatir el hambre, la pobreza y el desempleo”; mientras en la quinta y última viñeta sale la familia Rosales de Villa Ranchito tratando de resolver sus problemas de hambre, inseguridad, desocupación… etcétera.
El “buenismo” pacificador deslegitima la indignación social y el activismo desde las sufrientes periferias, porque desde la institución del poder “ya se hace todo lo posible”. Así, ¿cómo podría quejarse una víctima de corrupción si “ya no hay corrupción” en un gobierno? ¿Cómo podría denunciar una persona de brutalidad policial si “ya no se tortura” en este régimen? ¿Cómo creerle a alguien que clama desde la hambruna si la autoridad ya declaró “autosuficiencia alimentaria” nacional?
La otra “paz tiránica” proviene de una lógica donde la idea de “valor” (que es inherentemente económico y antagónico al “no-valor”) se traspola a esferas no económicas como la política, la moral o el derecho. Así, alguna precondición de paz erigida como “valor supremo” (el libre comercio, el libre tránsito, la libre empresa, la libre ganancia, la libre explotación, etc.) obliga a declarar una guerra moral contra el disidente o el diferente.
En nuestro contexto, la ideología neoliberal suele priorizar al “mercado” como una naturaleza social de orden superior y perfecta donde se acrisola la única paz posible; y todo aquello que no “sirva” a sus propósitos no sólo es una esencia parasitaria sino una realidad incómoda a la que es necesario deslegitimar, judicializar, privatizar o erradicar.
Esta paz de integrismo moral diluye finalmente todas las instituciones al balcanizar la vida social en una lógica de valor/no-valor que es inherentemente conflictiva y destructiva; ahí donde se han diluido las instancias mediadoras entre los desarrollos individuales y los derechos colectivos hay una paz utilitaria, pero no un espacio donde puedan desarrollarse lenta y progresivamente las búsquedas de la dignidad humana, la justicia y el bien común. Una paz donde los valores intrínsecos de la diversa experiencia humana tengan cabida y se resuelvan a través del reconocimiento de los conflictos, no de su omisión.
Desesperanza
Algo que no es nuevo, pero que ha aumentado recientemente, es el uso de la desesperanza como una arma política. Hay quienes buscan manipular las emociones de la población, dividir a la Sociedad para evitar que pueda unirse de una manera efectiva contra acciones que rechaza. Quieren crear desconfianza y división entre los oponentes o entre los adeptos al gobernante.
Como táctica se usa la victimización para manipular el modo de sentir del ciudadano, buscando el control para capturar o consolidar el poder. Eso ocurre de una manera oculta. Por ejemplo, haciendo énfasis en hechos negativos que ocurren en la Sociedad, como desastres naturales, accidentes o situaciones de dificultad económica, para generar desconfianza hacia quienes podrían haber hecho algo al respecto. La esperanza es algo esencial. La falta de esperanza nos hace no poder construir el bien común. Esa táctica se usa, por desgracia, tanto por la oposición como por el propio gobierno. Y esto ocurre en todos los países, con distinta intensidad y en diferentes tiempos.
El gran riesgo es que se pierda la credibilidad de la ciudadanía, respecto a quién la gobierna o a quienes se oponen y podrían gobernarla. También ocasiona pérdida de estabilidad en el Estado. Como se dijo desde la antigüedad, un reino dividido tiene riesgo de ser destruido. También da como resultado un aislamiento del individuo, que se siente ajeno a los demás, en quien no confía, que no puede creer nada bueno de sus conciudadanos. Y este sentido de aislamiento, lo hace juzgarse impotente, incapaz de participar. Le hace decir, de una manera abierta o en su interior: “No hay nada que hacer. Hay que esconderse, mejor no hay que opinar. No sirve para nada, nadie me hará caso”. Esto es lo que buscan quienes están creando desesperanza. Precisamente.
La oposición, cuando quiere quitar un gobierno basándose en crear desconfianza, tiene el riesgo de perder la credibilidad cuando no propone soluciones. Qué es lo que pasa frente a un gobierno fuerte o autoritario. El ciudadano se entera de fallas y problemas, pero no escucha soluciones, solamente escucha insultos. Con lo cual el opositor pierde credibilidad, pierde su identidad. Y esto lo estamos viendo: los partidos de oposición se están pareciendo cada vez más los unos a los otros. Han perdido sus diferencias, solo saben criticar y lo hacen de la misma manera. Hay fragmentación de su base social, que es preludio de la destrucción de cualquier fuerza política.
Ustedes y yo, como ciudadanos sin partido, ¿qué podemos hacer? Por un lado, hay que hacer visible la desesperanza y hacernos conscientes de que hay a quien le interesa que vivamos así. Por otro lado, recomendar opciones y discutirlas. Siempre será más fácil criticar, siempre será más fácil insultar o hacer burla de las acciones de quien no nos parece. Crear soluciones y arriesgarnos a discutirlas es un riesgo que muchos, como ciudadanos sin partido, no queremos asumir.
Hay necesidad de crear colaboración entre ciudadanos y, sobre todo, entre grupos apolíticos a los que les preocupa la Sociedad y que no están dispuestos a continuar viviendo en la desesperanza. Nada fácil, hay que reconocerlo. ¿Está usted dispuesto, ciudadana o ciudadano sin poder, a construir Esperanza?
Solidaridad: fermento del bien común
En medio del dolor y la consternación que ha dejado la explosión del Puente de la Concordia en el oriente de la Ciudad de México el pasado 10 de septiembre -con un saldo trágico de víctimas mortales y heridos con quemaduras graves y familias destrozadas- hemos sido testigos de cómo emerge nuevamente ese milagro social que es la solidaridad humana. Estos gestos gratuitos y comprometidos parten de un principio que trasciende credos, ideologías y posiciones sociales para revelar lo más esencial del alma humana: su capacidad para conmoverse ante el dolor ajeno y su impulso irrefrenable por auxiliar al prójimo.
La solidaridad representa la fuerza invisible que mantiene cohesionadas las sociedades en momentos de crisis. Lejos de ser un simple sentimiento espontáneo, se trata de un mecanismo complejo de respuesta colectiva que activa redes de apoyo, facilita la organización comunitaria y genera capital social en circunstancias donde las instituciones formales muestran sus limitaciones.
¿Qué es lo que motiva y moviliza a la gente sencilla a auxiliar al prójimo incluso en medio de situaciones que le pueden poner en riesgo? ¿Qué percutor emocional de generosidad y servicio se dispara sin hacer consideraciones de identidades, ideologías, partidismos o condiciones sociales? ¿Por qué estos casos nos recuerdan que los actos humanistas son posibles independientemente de lo que opinemos de las opiniones de los demás?
Antropológicamente, la solidaridad se manifiesta como una práctica cultural profundamente arraigada en las comunidades que han desarrollado mecanismos de supervivencia frente a adversidades recurrentes; es un hecho que nuestro país ha sido y sigue siendo víctima de diversos fenómenos destructivos: desde los naturales hasta los políticos y económicos. Por ello, de manera racional y emocional, actuamos en favor de los que pertenecen a nuestra propia identidad patriótica; porque guardan semejanzas con nosotros; sin embargo, en México, la solidaridad se ha refinado a través de experiencias traumáticas colectivas que han forjado una memoria histórica de resiliencia comunitaria.
Y, sin embargo, más allá del instinto humano, la solidaridad puede alcanzar grados de virtud social fundamental. Y por ello, no es solo un sentimiento superficial o pasajero –o no debería serlo–, sino la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común.
Pero ¿hacia dónde debemos encauzar estos sentimientos solidarios? ¿Sólo debemos esperarlos en emergencias o tragedias? ¿O es posible promoverla ante otras crisis menos estruendosas pero más urgentes y profundas? ¿Cómo promover la solidaridad también en situaciones complejas como la defensa de la vida humana en todas sus condiciones y circunstancias; o en la custodia de las estructuras familiares y comunitarias para reconstruir los derechos naturales y las responsabilidades personales y colectivas? ¿Cómo vivir la solidaridad en el llamado a la opción preferencial por los pobres y marginados, por las víctimas de violencia y corrupción; cómo solidarizarnos para ser un pueblo que propugne por la dignidad del trabajo y el cuidado de la creación?
Como nunca antes, hoy las sociedades humanas están interconectadas y relacionadas. Más allá de las notables diferencias gremiales (identidad, raza, etnia, lengua, credo, ideología, etc.) pertenecemos a una sola familia humana; sólo un misántropo no apostaría por una solidaridad extensa, abierta, integradora y fraterna orientada al bien común más que al beneficio propio, el peculio individual o el privilegio exclusivo.
Los actos de solidaridad espontáneos y desinteresados como los que hemos visto de los vecinos y ciudadanos ante la tragedia del 10 de septiembre (aunque también nos recuerdan los gestos de entrega y sacrificio de la gente en otras tragedias como en los sismos de 1985 y 2017, entre otros) evidencian que el concepto del “bien común” aún se encuentra presente en la conciencia y el corazón de las personas, y que es parte de su propia realización humana. O como apuntó el poeta John Donne: “Ningún hombre es una isla”.
Si hay una lección que aprender de estas experiencias trágicas es que la solidaridad natural, reactiva y en ocasiones incluso intempestiva, debe complementarse con una prevención proactiva. Si la experiencia del sismo de 1985 forzó la creación del Sistema Nacional de Protección Civil en el país así como organizar programas para fomentar la cultura de la prevención en escuelas y centros de trabajo; y el terremoto de 2017 volvió a reactivar en varias ciudades protocolos de actuación y alertas tempranas de sismos. Sin embargo, las tragedias recurrentes evidencian que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes.
Es imperativo que la ciudadanía y el gobierno trabajen conjuntamente para fortalecer los mecanismos de prevención, actualizar protocolos de actuación y garantizar que los recursos destinados a protección civil no se desvíen hacia otros fines, como lamentablemente ocurrió después del sismo de 2017.
La solidaridad espontánea que emerge en momentos de crisis representa lo más valioso del carácter mexicano: esa capacidad para convertir el dolor en acción colectiva, la tragedia en oportunidad para reconstruir, y la adversidad en ocasión para reafirmar los lazos comunitarios. La solidaridad no es sólo un sentimiento fugaz de compasión, sino una virtud social fundamental que nos impulsa a buscar juntos el bien común, especialmente con los más vulnerables. En un país marcado por divisiones crecientes, este principio civilizatorio se erige como antídoto contra la indiferencia y el egoísmo.
Las bajas de la ‘batalla cultural’
Ante todo, el asesinato del activista de la nueva derecha ideológica, Charlie Kirk, ha sido una tragedia, un acto injustificable y el cruel reflejo de una dura ruptura idiosincrática en los Estados Unidos.
No importa qué tan burdas, sardónicas y deshumanizantes hayan sido algunas de sus más célebres opiniones (la más famosa irónicamente fue la de justificar las recurrentes muertes inocentes en las masacres de colegios para poder conservar la ley canónica estadounidense de acceso y portación de armas); el arrancarle la vida en el apogeo de su jactancia, manifiesta lo profundo que hienden los odios en una sociedad armada hasta los dientes y entrenada al miedo, a la vanagloria y a la dominación violenta.
Porque más allá de apuntar con el dedo flamígero al perpetrador del disparo y tornarnos psiquiatras de ocasión para explicar los percutores emocionales que condujeron al joven a utilizar su acceso a armas de precisión y su entrenamiento especializado (asesinó a su objetivo con un disparo al cuello a más de doscientos metros de distancia), es urgente hablar justo de los odios expresados sin pudor en la ‘nueva’ política de la famosa ‘batalla cultural’.
En estos días, el caricaturista José María Nieto compartió una viñeta dramática: un personaje camina frente a tres mamparas donde, a semejanza de decretos de la autoridad, se define el listado de los actos que constituyen “delitos de odio”, “odios permitidos” y “odios recomendados”. La denominada “batalla cultural” parece implicar que, sin importar el posicionamiento político de izquierdas o derechas, algún grupo de poder siempre pretenderá definir aquellos actos de desprecio y crueldad que son punibles, los que pueden ser tolerados y los que, incluso a riesgo de ser considerados misántropos, deben ser promovidos como parte de una potencial y flamante “cultura vencedora”.
La paradoja de la “batalla cultural” radica en que se enfoca en definir al grupo en el poder y así marmolizar también la identidad de la autoridad legítima con capacidad y herramientas objetivas para castigar y reprimir a los excéntricos de su sociedad idealizada; pero también porque pretende un estadío posterior de victoria sobre aquellas realidades incómodas para su mirada, donde los “nuevos ciudadanos” alineados a los vencedores estén facultados o compelidos a odiar ciertas identidades (actos que podrían hacer misericordiosamente en silencio o a través de gestos de desprecio, superioridad moral, agresividad o discriminación).
Fuera de la lógica política, la batalla cultural (o lucha, según se perciba el grado de colisión y reivindicación de ideales) debe ser progresiva en sí misma; es decir, que su búsqueda por las altas expectativas del desarrollo y el bienestar colectivo e individual sea incesante; pero, al mismo tiempo, alimentada de un principio permanente: buscar promover la infinita dignidad humana. Este radical sustento es lo que Chésterton definió como camino hacia la ortodoxia: “Nada hay tan peligroso ni tan emocionante como la ortodoxia”.
Es decir, el acto renovado que se oponga permanentemente a la dominación y a las tentaciones autócratas. Y es que, cuando una autoridad se ve socavada –e invariablemente lo será–, ésta suele intentar redimirse empeorándose: “El empeoramiento –apunta Zizek– es un intento desesperado de mantener viva la vieja autoridad”.
Por fortuna, la realidad cultural contemporánea cuenta con diversas fuentes y tradiciones de potencial emancipatorio que pueden enfrentarse a los distintos grados de presentación ostensible del horror; y que deberán hacerlo incluso en la cúspide de su propio triunfo.
Esto es lo que no suele comprenderse en los que reducen la dignidad de las personas a “bajas ineludibles” de una colisión de intereses y de pretendida dominación e imposición hegemónica, a la que desde el eufemismo y la propaganda se le llama “batalla cultural”.
Porque ¿a qué vencedores les daremos el privilegio de definir la virtud, la verdad, la igualdad, el derecho o la noción de pueblo? Y, en la locura de creernos dueños de esas definiciones eternas, ¿sobre quiénes las impondríamos incluso a costa de volvernos sanguinarios francotiradores (moralizadores o ejecutores) de los ‘indeseables’?
El otro camino, para evitar utilizar la muerte de nadie como herramienta de reivindicación ideológica, es comprender la lógica del conflicto, zafarse de la actitud pendenciera o belicosa y tomar partido por las voces marginales a la colisión de soberbias. Solo así, la lucha por un futuro mejor y compartido podrá adquirir nuevas y más amplias connotaciones.
