Construyamos paz tejiendo redes de corresponsabilidad

Al final del primer semestre de este 2025, la percepción social respecto a la situación de inseguridad y violencia en México, según datos de la reciente Encuesta de Victimización del INEGI, creció significativamente, especialmente entre las mujeres: el 63.2% de la población total considera que ha habido un empeoramiento de la delincuencia, como son los actos criminales, las desapariciones forzadas y la normalización de la agresividad social. Lo más preocupante es que la perspectiva no es halagüeña, ya que casi la tercera parte de los mexicanos considera que la inseguridad no descenderá y la cuarta parte piensa que irá a peor, esencialmente porque las autoridades no han logrado revertir la tendencia de desconfianza entre la población.

En este panorama, que refleja desesperanza, parece complicado que en pocos años se pueda gozar de mayor tranquilidad social; sin embargo, por fortuna hay algunas expresiones de compromiso y generosidad que alientan iniciativas de construcción de paz.

Organizaciones sociales, eclesiales, culturales e incluso de incidencia comercial y política, plantean proyectos que pretenden colaborar con el tejido ciudadano para promover la paz desde la ética, el compromiso, la política pública y las obras concretas.

Estas manifestaciones parten de la idea de que la paz no es un “ideal abstracto” sino un “proceso concreto” que requiere de la participación voluntaria y decidida de toda la sociedad. El Diálogo Nacional por la Paz —impulsado por instituciones como la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Compañía de Jesús— ha logrado articular a más de 45 mil personas y mil 650 instituciones en torno a una agenda común. Esta iniciativa, por ejemplo, demuestra que la paz se edifica desde las acciones locales, mediante estrategias que involucran a ciudadanos, autoridades, empresas, iglesias, medios y centros educativos.

Los esfuerzos y compromisos antes mencionados evidencian que el camino hacia la paz no es sencillo; de hecho, la tentación de quedarse en discursos incesantes de paz o de promover la imposición de ésta a través de alguna fuerza (por legítima que esta sea), lo que revela violencias sistémicas, autoritarias y excluyentes de las necesidades y libertades de la población. Por ello, el camino de paz exige dimensiones corresponsables y abiertas al diálogo plural, y de representatividad de todos los sectores, que aborden con contenido y profundidad las urgencias sociales comunitarias sin interrumpir los procesos de desarrollo progresivo.

Un tema que sin duda preocupa a la población tiene que ver con los liderazgos políticos y con el grado de representatividad y legitimidad que reciben de la población para decidir en nombre de la comunidad los caminos para atender las necesidades sentidas; y es que, en medio de la competencia partidista por los puestos de poder, parece que el servicio político se centra ahora más en la satisfacción de pertenencia a un partido de pensamiento monolítico y liderazgo vertical, que en la integración de las diversas realidades nacionales en búsqueda de respuesta a los problemas comunes.

Es por ello que los liderazgos sociales tienen el reto de mostrar una actitud más abierta de escucha activa, de trabajo a ras de suelo en visitas de campo y diálogo popular para comprender las realidades complejas. Sólo de esta manera, la política podrá ser restaurada para convertirse en un mecanismo de transformación y no quedarse en los foros mediatizados y redes sociales vertiendo retóricas de falsa superioridad, de actitudes pendencieras y revanchismos ideológicos entre fuerzas partidistas.

Poder crear algo innovador a partir del involucramiento de las pluralidades es una forma corresponsable no sólo de rescatar a las comunidades de las garras de la criminalidad y la delincuencia sino para cambiar las lógicas culturales dominadas por el egoísmo, el éxito a costa del sufrimiento del prójimo o la relativización del mal.

No han sido pocas las experiencias globales desafortunadas –quizá la más cercana a México sea la colombiana– donde se ha observado la falta de colaboración entre ciudadanos, autoridades y liderazgos de estructuras intermedias de las sociedad, además de fomentarse el individualismo y la desconfianza. Así, al final, sólo algunos están más “seguros” por la vía de las armas, de la vigilancia, de la corrupción, la connivencia utilitaria o la complicidad.

En cambio, cuando la comunidad y todos los agentes involucrados participan en la seguridad, la justicia y el cuidado del espacio público —como propone la Agenda Nacional de Paz con sus 14 acciones locales y 7 nacionales— se fortalece el tejido social . Programas como los círculos familiares o sanar para construir la paz son ejemplos de cómo la participación ciudadana puede regenerar comunidades.

Finalmente hay que mencionar que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad inmensa en este proceso; no sólo para informar con pretendida objetividad o falsa neutralidad sino para poner la mirada en el ser humano, en su sentido y trascendencia, en el respeto a su naturaleza y a las voces que la enriquecen. Poner a la persona en el centro y dar voz a los invisibilizados, sin perder la aspiración por la verdad, la dignidad y la esperanza, es un servicio que también transforma las narrativas de odio que sobreabundan en el espacio público –especialmente en el digital– a uno que que promueve la cultura del encuentro.

Para construir la paz, hay que retomar la crítica que la filósofa Hannah Arendt advirtió: “El mal no siempre aparece como una figura oscura; a menudo toma la forma de la indiferencia y el conformismo”. El papel de la sociedad mexicana es vencer esas dos tentaciones, rechazar la pasividad y asumir la responsabilidad individual y colectiva.