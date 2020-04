Covid-19 y la discapacidad

En los últimos días, meses, con lo que está pasando en relación al Coronavirus a nivel mundial, me he dado cuenta al escuchar los noticieros y entrevistas en diferentes medios de México y del mundo que ninguno ha mencionado ningún tipo de aviso, beneficio, programa social o fundación que alerte, prevenga y ayude a algún tipo de persona con discapacidad.

Entiendo la desesperación, la urgencia, el miedo, la falta de información que se tiene, sin embargo se habla mucho acerca de personas de la tercera edad que están muy vulnerables o personas con problemas previos respiratorios… Y yo me pregunto: ¿qué pasa con las personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran solas o sin ningún tipo de ayuda o apoyo?

En México, se da una ayuda económica bimestral a las personas discapacitadas hasta los 29 años de edad de poco más de $2,500 pesos ($95 USD, aproximadamente), sin embargo, vuelvo a cuestionarme: ¿qué pasa con las personas después de 29 años y que no tengan trabajo o perciban algún sueldo?

Creo que este porcentaje de la población no solo necesita la ayuda sino que ahora está más propensa a enfermar o no saber cómo actuar ante esta pandemia. Nadie prepara ni da información para este grupo que ahora sí somos los más vulnerables; y particularmente, hablo de las empresas y del gobierno, que no prestan nada de atención ante los discapacitados.

Esperemos que la palabra inclusión que pregonan las compañías, marcas y gobierno no sea un modismo sino que incluya un plan integral, real, para los que nos encontramos en dicha condición.



Yo les hago una pregunta a todos y todas: ¿qué será peor, infectarte de Coronavirus o tener una discapacidad en este país?

Que quede muy claro que no estoy minimizando esta enfermedad tan terrible que estamos viviendo y padeciendo, simplemente quiero concientizar a las personas que el Coronavirus es una infección que tienen casi 3.1 millones de personas en el mundo, esperando que ya no se sumen muchas más.

En contraparte, hay más de 1,000 millones de personas en el mundo que viven con alguna discapacidad según la Organización Mundial de la Salud.

En el caso del Coronavirus, países enteros, gobiernos de todo el mundo, farmacéuticas, médicos, investigadores, universidades están buscando de manera activa y urgente la vacuna o posible tratamiento efectivo que, espero, sea lo más pronto posible por el beneficio de todos.