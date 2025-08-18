Cuando el “cuidado” se convierte en moneda: la agenda que olvida a las mujeres reales

La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en México, organizada por CEPAL y ONU Mujeres, ha dejado al descubierto una fractura profunda en el pensamiento sobre la sociedad que aspiramos y anhelamos. Dentro de sus murallas (porque organizadores y ponentes formalmente se ‘atrincheraron’ para evitar escuchar a la pluralidad social), se ha promovido erróneamente cierta idea de “sociedad del cuidado” que reduce los desafíos humanos a un mero enfoque economicista sin considerar una mirada integral y antropológica donde lo masculino y lo femenino comparten y complementan la misma humanidad en idéntica dignidad.
Sólo desde esta última perspectiva se puede reconocer el papel corresponsable frente a grandes desafíos regionales que viven las mujeres en Latinoamérica.
En este subcontinente hay 118 millones de mujeres en pobreza, se registran 7 mil 200 muertes maternas anuales prevenibles. A diferencia de otras ‘luchas’ de género –casi siempre falseadas tanto en cifras como en destinatarios– hay varios aspectos desafiantes que atañen a las mujeres hoy y que claman una atención urgente, pero también integral. Colectivos como Mujeres Libres y Soberanas denuncian lo evidente: “Se priorizan agendas que no son de supervivencia”. Y es que la paradoja que erigió la CEPAL la semana pasada ha sido grotesca: en nombre de la “inclusión”, se excluye a quienes exigen soluciones concretas para la vida, no ideologías.
El principal engaño se sintetiza en la idea de una supuesta “sociedad de cuidados”, que en el fondo trastoca el ejercicio libre y entregado de la familia con sus miembros más necesitados y, al mismo tiempo, libera a la economía de mercado de su responsabilidad con el sector laboral para que, a través de un trabajo con salario justo y con el tiempo suficiente de descanso para ser dedicado a la familia, todos los trabajadores puedan equilibrar con dignidad en sus hogares el desarrollo y el cuidado de sus miembros. Nathalie Jaimes, sobreviviente de prostitución (una actividad que, paradójicamente, es promovida como opción de actividad económica por grupos feministas), resume el verdadero propósito de una sociedad corresponsable: “Para que algo sea trabajo tiene que tener dignidad”.
En contraposición a esto, el documento central de la Conferencia propone una “economía política del cuidado” con inversiones del 4.7% del PIB regional (un porcentaje similar al que se invierte en educación y salud en la región). Sin embargo, detrás del lenguaje técnico yace el riesgo de trasladar al Estado y al mercado los actos de amor familiar; es decir, convertir la bondad y la justicia en commodity. Neydy Casillas, de Global Center for Human Rights, ironiza y advierte los riesgos de esta agenda: “Resulta que cuando una madre cuida a sus hijos, se le considera víctima del patriarcado”. Por si fuera poco, a pesar de toda inversión pública que se plantea, las mismas autoridades públicas reconocen la imposibilidad de alcanzar a mediano plazo esa “economía política del cuidado”.
La Conferencia además ha silenciado a quienes defienden la realidad material del sexo femenino. El intento de redefinir “mujer” como identidad desconectada de la biología —ejemplificado en la reciente sanción a la policía del Metro por defender vagones exclusivos— amenaza incluso los espacios seguros para mujeres. No es casualidad que también en estos días, la senadora Lilly Téllez haya impulsado definir constitucionalmente “mujer” y “hombre” por sexo biológico; pues, como argumentó, la ausencia de claridad genera vacíos en el espacio público y en la vida social. El gran discurso supranacional, por el contrario, está sustentado en una ideología que borra lo biológico e impulsa una colonización hegemónica a través de mecanismos de control educativo, mediático, cultural y económico. Una ideología que, en su expresión de política pública, conlleva la potencial desaparición de la realidad material y biológica femenina bajo privilegios legales y políticos basados en meras autopercepciones.
Con todo, la Conferencia de la CEPAL realizada en México sí ha servido para que otras voces se expresaran desde los márgenes de la exclusión. Mujeres que abogaron por el reconocimiento de la colaboración transversal en el hogar, el trabajo y el espacio público; colectivos que apelaron a la necesidad de atender deudas importantes para las mujeres en lugar de promover el sacrificio de inocentes como derecho.
Han sido estas voces de mujeres, las que denunciaron que la ONU ignora la soberanía de los países y silencia al sexo femenino que lucha por mejorar condiciones para las familias, que reivindica la libertad de las mujeres sin ser sometidas a modelos económicos de enajenación, y que están en contra de ideologías políticas y comerciales que convierte los cuerpos femeninos en mercancía (como la ‘legitimación’ de los vientres de alquiler o la aceptación de la prostitución de la propia dignidad personal o de la imagen sexualizada del propio cuerpo en plataformas digitales).
Las familias no necesitan una “sociedad del cuidado” dictada por poderes supranacionales o que moneticen el sacrificio paternal y maternal para convertirlos en dependencias políticas. Necesitan políticas sin ideología que garanticen educación y salud de hombres y mujeres con presupuestos que eviten el abandono de los padres de familia a su misión y responsabilidad; modelos de corresponsabilidad real donde las leyes favorezcan equilibrios laborales que posibiliten tanto a hombres como a mujeres a asumir con dignidad y libertad los cuidados familiares por amor y servicio. Y, por supuesto, reconocer que la misma dignidad humana es compartida por hombres y mujeres; aunque ambos modos de ser humano sean distintos y requieran acciones y condiciones de bienestar específicas para cada sexo.
Don Emilio Palafox: un siglo de fidelidad, servicio y alegría
Desde Granada, España hasta Hermosillo, pasando por Culiacán, Don Emilio Palafox recorrió un siglo entero con la fidelidad como bandera, el servicio como oficio y la sonrisa como huella. En sus cien años de vida, fue testigo de los comienzos del Opus Dei y protagonista discreto de muchas historias de fe en México. Nunca buscó ser centro de atención, pero iluminó a generaciones enteras.
Nació el 12 de julio de 1925 en un hogar donde la fe y la alegría familiar marcaron su infancia. En su juventud, mientras estudiaba en Valencia, conoció el Opus Dei y quedó profundamente conmovido por la idea de santificarse en lo cotidiano. En la Residencia de Samaniego, un espacio alegre de formación universitaria, se impregnó del espíritu transmitido por San Josemaría Escrivá. El 15 de junio de 1941 dio su “sí” a Dios, una decisión que marcaría cada paso de su vida.
Se doctoró en Ciencias Naturales y convivió con los primeros miembros de la Obra fuera de Madrid, aprendiendo de cerca del Fundador. Fue ordenado sacerdote el 1º de julio de 1951 y, semanas después, partió a México. Se convirtió en el segundo sacerdote del Opus Dei en llegar al país y dedicó el resto de su vida a esta tierra, con una entrega serena y fecunda.
Su primera misión pastoral fue en Culiacán, donde sembró alegría y fe en muchas almas. En 1977 llegó a Hermosillo, Sonora, donde permaneció casi cinco décadas, siempre discreto, siempre disponible. Entendía que la grandeza de una vida no está en lo que se acumula, sino en lo que se entrega.
Un encuentro que marcó mi vida
La primera vez que lo vi fue cuando yo tenía nueve años, en un fin de cursos del Club Juvenil Cowri, en los campos de Sonora Industrial. En medio de juegos, concursos y cohetes, vi cómo otro niño pedía al padre, Don Gustavo Ruíz (su antecesor), que bendijera su cohete para que se elevara sin problema (algunos no volaban por problemas de ensamble durante semanas); el sacerdote, muy serio, le explicó que no debía jugar con eso. Entonces apareció Don Emilio, quien era nuevo en Hermosillo, y con gesto cómplice le dijo al niño: —Ven, le pondremos una bendición… así, chiquita.
Se volvió de espaldas como guardando un secreto, pero dejando que todos lo vieran. El niño salió corriendo feliz, muchos adultos rieron, recuerdo entre ellos al Dr. Jorge Castro, a Don Luis Acosta, Don Alberto Murray, Don Jorge Gómez del Campo y obvio a mi papá, entre otros más. Yo quedé marcado por esa mezcla de picardía y ternura. Desde entonces nació una cercanía que me acompañó toda la vida. Decía que yo era una “Pulguita”, tanto por mi baja estatura y mi espíritu inquieto y por ende “Don Pulga” a mi papá. En dos de mis momentos más difíciles de mi vida adulta, estuvo a mi lado, con una palabra de aliento, un perdón sincero y una mano que no soltaba la mía.
El hombre que construía almas
En 2003 tuve el privilegio que aceptara colaborar en Revista INCIDE. Al proponerle una sección sobre valores, me preguntó con curiosidad:
—¿Y en una revista de construcción… dónde encajaría eso?
Fue así como nació su columna Camino, que durante quince años unió el lenguaje de la “obra” y la arquitectura con la construcción interior. Inspirado en título y frases del libro de San Josemaría Escribá de Balaguer, hablaba de cimientos, estructuras y planos para explicar la vida espiritual y la importancia de edificar sobre roca firme. Sus textos se convirtieron en un espacio esperado por nuestros lectores.
El Padre Emilio tenía un don: hacía fácil lo imposible, convertía el arrepentimiento en esperanza y el dolor en una oportunidad para acercarse más a Dios. Nunca imponía, siempre invitaba; nunca juzgaba, siempre comprendía.
Su último viaje
El 2 de agosto de 2025, memoria de Nuestra Señora de los Ángeles, participó en la Santa Misa, recibió la Sagrada Comunión y, en silencio, emprendió su último viaje. Así como vivió: en paz, con fe y con una sonrisa.
Hoy, Hermosillo, Culiacán, México entero y quienes recibimos su guía y afecto agradecemos a Dios por su vida. Nos deja el ejemplo de un “sí” renovado cada día, de la santidad hecha de cosas pequeñas y de la certeza de que, si uno se deja querer por Dios, Él hace maravillas. Descanse en Paz nuestro querido Don Emilio.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
Amor o estabilidad: la decisión que puede marcar tu vida
Por Jesús De La Garza
¿Amor o estabilidad económica? Una reflexión para mujeres jóvenes que buscan construir un matrimonio sólido
En algún punto, muchas mujeres jóvenes se hacen una pregunta que parece sencilla, pero que puede definir el rumbo de toda su vida: ¿casarse por amor o por estabilidad económica?
No es solo una cuestión romántica ni meramente práctica. La respuesta implica emociones, sueños, miedos y expectativas. Es también un dilema que preocupa a padres que ven a sus hijas tomar decisiones importantes en un mundo donde el matrimonio ya no es visto igual que hace 30 años.
El objetivo de este artículo es ofrecer una reflexión honesta, sin idealizar ni el amor ni la estabilidad, para ayudar a las mujeres jóvenes a decidir con madurez y, sobre todo, a construir relaciones sólidas basadas en confianza, respeto y compromiso mutuo.
Un dilema más actual de lo que parece
La pregunta “¿amor o estabilidad en una relación?” es más común hoy que en generaciones pasadas. Las mujeres jóvenes han crecido escuchando mensajes sobre independencia, realización personal y libertad para elegir, pero también enfrentan una realidad económica compleja, donde el costo de vida, la inestabilidad laboral y las expectativas sociales pueden pesar tanto como los sentimientos.
La presión social y la imagen perfecta
Redes sociales, películas y series pintan historias románticas donde se puede tener todo: pasión, viajes, estabilidad y una vida perfecta. Sin embargo, en la vida real las decisiones implican renuncias y compromisos. Esto puede generar ansiedad y una sensación de que cualquier elección será incompleta.
¿Qué pesa más, el corazón o la mente?
La atracción y la conexión emocional son esenciales, pero la estabilidad económica y los proyectos de vida compartidos también son determinantes para que una relación prospere. Encontrar el balance es el gran reto, y este balance solo es posible cuando hay respeto mutuo y una confianza que no se quiebra con las dificultades.
Casarse por amor: luces y sombras
Ventajas:
- Vivir la intensidad de una conexión auténtica.
- Sentir que cada logro y cada paso se construye juntos.
- Mayor motivación para superar obstáculos, porque el vínculo afectivo es fuerte y se sostiene en la confianza.
Riesgos:
- La falta de estabilidad financiera puede generar tensiones y discusiones.
- Las metas individuales pueden chocar si no se alinean desde el principio.
Crecer juntos desde cero
Para algunas parejas, elegir solo amor es una oportunidad de crecimiento. Empiezan con poco, pero el esfuerzo compartido fortalece la relación. Ahorrar para una meta, compartir gastos y celebrar cada avance crea un sentido profundo de unión y refuerza el respeto por el esfuerzo de ambos.
El riesgo de chocar con la realidad
Si no hay un plan claro, las discusiones por dinero o estilo de vida pueden desgastar el amor y minar la confianza. Aquí es donde muchas mujeres jóvenes dicen: “me casé enamorada, pero la realidad nos superó”.
Casarse por estabilidad: ¿seguridad o resignación?
Ventajas:
- Certeza económica para planear proyectos importantes como casa, hijos o estudios.
- Menor estrés por temas financieros en el corto plazo.
Riesgos:
- La ausencia de amor verdadero puede provocar vacío emocional.
- La relación corre el riesgo de volverse rutinaria o distante, afectando el respeto y la conexión.
El valor de sentirse respaldada
Para algunas, elegir estabilidad económica les da paz mental. Les permite enfocarse en otros aspectos de la vida y proyectar un futuro más seguro, siempre y cuando la relación mantenga una base de confianza y cuidado mutuo.
El peligro de una vida sin conexión emocional
Si la seguridad financiera es lo único que sostiene la relación, la falta de pasión y complicidad puede volverse insostenible con el tiempo. Sin respeto ni confianza, la estabilidad se convierte en un espejismo.
Más que elegir: aprender a equilibrar
Quizá la verdadera respuesta a “¿es mejor casarse por amor o por estabilidad?” no sea elegir uno u otro, sino encontrar una relación donde ambos aspectos convivan. Esto requiere tiempo, autoconocimiento y conversaciones profundas antes de dar un paso definitivo.
Conocerse antes de decidir
Saber qué es lo más importante para ti y qué no es negociable te ayuda a elegir con mayor claridad. Pregúntate:
- ¿Qué tipo de vida quiero construir?
- ¿Qué me haría sentir plena dentro de 10 o 20 años?
- ¿Puedo confiar y crecer junto a esta persona?
El matrimonio como camino de crecimiento
Un matrimonio sano no es un estado fijo de felicidad, sino un viaje con días luminosos y días nublados. Las parejas que permanecen juntas lo hacen porque aprenden a resolver problemas con respeto, comunicación y confianza, no porque no los tengan.
El papel de los padres en este dilema
Los padres de mujeres jóvenes pueden ser un apoyo valioso, siempre que sepan orientar sin imponer.
Consejos que ayudan sin imponer
- Escuchar sin juzgar.
- Compartir experiencias reales, incluyendo los momentos difíciles y cómo la confianza y el respeto ayudaron a superarlos.
- Respetar la decisión final, pero asegurarse de que sea consciente.
Enseñar con el ejemplo y el diálogo
El matrimonio de los padres —y cómo lo viven— suele ser la referencia más fuerte que un hijo o hija tendrá. Mostrar cómo se enfrenta una crisis en pareja con respeto y confianza es una lección más poderosa que cualquier consejo verbal.
Claves para relaciones que duren
- Compatibilidad de valores y visión de vida: más allá de la atracción, compartir principios es esencial para construir una base sólida.
- Confianza mutua: la certeza de que la otra persona actuará con honestidad y buscará siempre el bien común es la columna vertebral de una relación duradera.
- Respeto profundo: reconocer la dignidad del otro en cada palabra, gesto y decisión fortalece el vínculo y previene heridas innecesarias.
- Comunicación honesta y constante: hablar de lo bueno y lo difícil sin miedo crea cercanía y comprensión.
- Manejo de conflictos sin romper el compromiso: aprender a ceder, negociar y resolver diferencias con madurez.
- Convertir las crisis en oportunidades: cada obstáculo superado juntos se convierte en una experiencia que los une y los hace más fuertes.
Conclusión
El dilema entre amor o estabilidad en mujeres jóvenes no tiene una respuesta universal, pero sí una constante: las mejores decisiones se toman desde la madurez y se sostienen en confianza y respeto. Elegir con el corazón sin dejar de lado la razón, o con la razón sin matar al corazón, es el reto.
A las mujeres jóvenes: dense el tiempo de conocerse, de reflexionar y de hablar de temas incómodos antes de casarse.
A los padres: sean guías y ejemplo, porque su experiencia puede prevenir errores y fortalecer matrimonios que perduren.
El matrimonio no es un destino estático, es un viaje que requiere amor, compromiso, confianza y respeto para remar juntos, incluso en medio de las tormentas.
Preguntas frecuentes
1. ¿Es mejor casarse por amor o por estabilidad?
Lo ideal es buscar un balance. El amor da sentido y conexión, la estabilidad permite planificar y reducir tensiones. Sin confianza ni comunicación, ni respeto, ninguno de los dos aspectos funcionará a largo plazo.
2. ¿Se puede tener amor y estabilidad al mismo tiempo?
Sí, pero requiere compatibilidad, comunicación, respeto y compromiso de ambos para mantener el equilibrio.
3. ¿Qué pasa si elijo solo por amor?
Puede funcionar si ambos trabajan juntos para construir estabilidad, mantienen la confianza y comparten valores familiares sólidos.
4. ¿Qué pasa si elijo solo por estabilidad?
La vida será más segura económicamente, pero si no hay conexión emocional, respeto y confianza, con el tiempo puede surgir insatisfacción.
Jesús de la Garza. Ingeniero Administrador de Sistemas, egresado de la F.I.M.E (U.A.N.L.)
Todas las mujeres debemos participar
Por Alejandra Yáñez @AleYaRu
Hace unas semanas, el Congreso de México, a través de la Comisión de Equidad de Género, convocó en redes sociales a un “Parlamento de Mujeres 2025”. Dos integrantes del colectivo CASO 992 mandamos solicitud de inscripción para poder participar en este ejercicio. Sólo una de nosotras pudo quedar inscrita (no fui yo). Quiero resaltar lo necesario e importante que es que todas las mujeres, sobre todo las que pertenecemos a los sectores más ignorados, participemos en estos espacios: visibilizar nuestras necesidades reales en política pública. En las últimas décadas, estos espacios han sido ocupados por un sector “progresista”, que sólo impulsa los intereses de agendas ideológicas que no resuelven nuestros problemas reales. La única manera de equilibrar el tema de “género” es con la participación de todos los sectores de la población femenina. Las mujeres que creemos en los valores de vida-familia-libertades debemos hacer esfuerzos para recuperar espacios. Nuestro reto es incidir con propuestas ante el Poder Legislativo.
Durante esos mismos días (del 12 al 15 de agosto) se estará llevando a cabo, de manera paralela, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la CEPAL. Supimos por varios movimientos de mujeres que se excluyó de toda participación a las mujeres “no incluyentes” sin que exista un parámetro para tan sospechoso calificativo. La realidad es que se evitó la participación de quienes que denuncian la violencia de la prostitución, de los vientres de alquiler y de la agenda transgenerista. Es decir, una conferencia “regional” organizada por Naciones Unidas dejó fuera a un gran sector de mujeres. Por esta razón, se llevaron a cabo dos Foros Alternos. El domingo 10 de agosto, mujeres conservadoras organizaron el foro “Mujer y Dignidad. Contra la explotación y por la verdadera igualdad” y el día lunes 11 de agosto se llevó a cabo el Foro Alterno Feminista (organizado por abolicionistas), entre otras actividades.
En el “Parlamento de Mujeres 2025”, CASO 992 está promoviendo reformar el artículo 196 del Código Civil del Distrito Federal, hoy CDMX, para que no se criminalice al “cónyuge que huye del domicilio junto con sus dependientes por razones de violencia doméstica”. El artículo 196 actualmente establece que “El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso”. El espíritud del legislador fue castigar al abandonante con la pérdida del patrimonio formado durante el matrimanio. El problema es que ha habido muchos casos, en los cuales uno de los cónyuges (generalmente mujeres) ha huido junto con sus dependientes del domicilio conyugal para salvaguardar su vida e integridad. Estas personas, en juicio, al tramitar su divorcio, fueron criminalizadas con la pérdida de su patrimonio. Podemos incidir con propuestas que apunten a la erradicación de la violencia contra todas las personas para recuperar espacios. Haz lo propio en tu congreso local.
Juventud sitiada entre la precariedad y los falsos atajos
Cada 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, se hace relevante reflexionar sobre las condiciones de los jóvenes mexicanos que, más que celebrar, se encuentran en una verdadera encrucijada ética y de mirada al futuro.
Los 30.4 millones de jóvenes que tiene nuestro país entre 15 y 29 años —el 23.3% de la población— enfrentan un panorama donde las promesas de desarrollo chocan contra muros de precariedad, desesperanza y falsas salidas. El problema no es que haya desafíos –siempre los ha habido– sino que en el mundo contemporáneo, parece que la dignidad humana es la moneda de cambio con la que se hipoteca el futuro de las jóvenes generaciones.
A pesar de las diferencias socioeconómicas, paradójicamente, los problemas de la juventud mexicana son semejantes: la violencia en su derredor (que los hace igualmente víctimas como destinatarios de sus seducciones) y el cambio cultural en el que su dignidad personal se ha convertido en un bien de cambio económico.
En el ámbito laboral, los datos del INEGI reflejan que los jóvenes son el mayor sector poblacional que trabaja sin seguridad social; casi el 60% de ellos realiza alguna labor de remuneración sin ninguna protección legal, social o colectiva. Son 7.6 millones de jóvenes (más que la población entera de Dinamarca o Finlandia) que trabajan en condiciones precarias, esto es: más de la mitad de todos los jóvenes que laboran en México, reciben ingresos y lo gastan sin posibilidad de construirse un futuro o un patrimonio.
Son 4 millones de jóvenes en México los que trabajan entorno a las 50 horas semanales (el promedio de horas por semana en los países de la OCDE es de 37) y gran parte de ellos (el 67%) no reciben un ingreso suficiente para cubrir dos canastas básicas que rondan alrededor de 9 mil pesos mensuales.
Tanto el rezago educativo en los jóvenes (22%) como su acceso a bienes y servicios sociales dignos (58%) colocan a este sector en una alta probabilidad de perpetuar la pobreza truncando cualquier proyecto de familia o vida independiente.
Por si eso fuera poco, existen dos fenómenos complejos que ponen más presión en la juventud: el clima de inseguridad y violencia, así como una cultura que les seduce a intercambiar su dignidad por fama, éxito, dinero y placeres.
El problema de la violencia en México no se limita a amenazar la vida e integridad de la población –que ya es dramático–; sino porque en su rostro menos evidente se hace cultura y seduce a la población a su lógica utilitaria y mercantilista: para alcanzar un bien deseado o anhelado (ya sea por justicia o por privilegio) se legitima todo uso de estrategia, incluso la violencia, el crimen o la maldad. Así, el lenguaje criminal y violento se expresa como una narración lógica de un país donde el seguimiento de la ley se ha hecho opcional o donde, por filiación ideológica o política, se excluye a diversas personalidades del alcance del orden ético, moral o legal.
En esta nueva cultura suena el canto de falsos atajos para la juventud: la violencia y la venta de sí mismos. Es decir, cuando la dignidad se negocia por supervivencia o lujos. La seducción del dinero fácil es una respuesta a situaciones de alta precarización o de estilos de vida ‘exitosos’ inalcanzables. Así, el comercio ilegal y la explotación corporal aparecen como “opciones” ante salarios de hambre, gentrificación y ambiciones desmedidas. Esta situación también viene acompañada de una salud mental cada vez más fracturada.
Según datos oficiales, uno de cada siete jóvenes padece trastornos mentales. Muchos de ellos agravados por la falta de perspectivas al futuro. El denominado Proyecto Hombre alerta sobre el uso problemático de nuevas tecnologías (plataformas digitales donde se ‘vende’ la intimidad, la imagen y la dignidad) y el consumo de sustancias adictivas crecen como un escape a la incertidumbre de la juventud.
Y todo esto sucede no solo al amparo de las instituciones tradicionales sino también intensamente promovido por los medios y la cultura digital. La glorificación del “éxito rápido” en redes y narco-series normaliza vías que destruyen vidas. Frente a esto, apenas un puñado de organizaciones exigen contranarrativas que dignifiquen el trabajo formal, el esfuerzo paciente y la lenta construcción de una vida segura y digna.
¿Qué hace falta para que el país no hipoteque el futuro de los jóvenes a la violencia o la mercantilización de su dignidad personal? Las respuestas se dicen rápido pero requieren un involucramiento social transversal: reformas laborales donde se ofrezcan mínimos de certeza a los jóvenes trabajadores, pactos educativos en los que se involucren todas las instancias sociales, asistencia temprana en materia de salud mental y cuidados, y finalmente el fomento a la participación ciudadana desde organizaciones juveniles independientes.
