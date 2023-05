De ángeles y de guerras

Vale la pena preguntarse, a propósito de la celebración del día del maestro, ¿cuál es el aprecio que la Sociedad tiene por la labor de maestras y maestros? Se ha documentado el hecho de que, en aspectos de confianza de la ciudadanía, los maestros tienen mayor credibilidad que las autoridades civiles, partidos políticos y empresarios, así como un lugar tan importante como el que tienen la Iglesia y las fuerzas armadas en esos aspectos.

Su papel social es sumamente importante. En la formación preescolar, ya se ponen las bases de una convivencia armónica, que tanta falta nos hace. En la formación básica se crean los hábitos fundamentales que permiten a los alumnos ingresar al mercado de trabajo en labores muy básicas, mientras que la educación media ya permite llevar a cabo operaciones más complejas. La formación superior permite operar diferentes tipos de organización o parte de ellas, y la educación de posgrado permite dirigir organizaciones complejas y, de modo muy importante, generar nuevos conceptos.

Cabe sin embargo la duda. En la gran mayoría de la Sociedad, ¿verdaderamente se aprecia el valor de los maestros? Si es así, ¿por qué se ha permitido qué el trabajo de los docentes ha sido tradicionalmente mal remunerado? En ciertos medios de la Sociedad se menosprecia su papel. El dicho muy difundido: “Quién sabe, hace y quien no sabe, se dedica a la enseñanza”, refleja en buena parte la creencia de que los docentes no están al mismo nivel qué directivos, políticos y empresarios. No faltan quienes ven en la docencia una especie de martirio, donde un grupo importante de personas se sacrifican por el bien de la infancia y la juventud.