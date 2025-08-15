Don Emilio Palafox: un siglo de fidelidad, servicio y alegría

Desde Granada, España hasta Hermosillo, pasando por Culiacán, Don Emilio Palafox recorrió un siglo entero con la fidelidad como bandera, el servicio como oficio y la sonrisa como huella. En sus cien años de vida, fue testigo de los comienzos del Opus Dei y protagonista discreto de muchas historias de fe en México. Nunca buscó ser centro de atención, pero iluminó a generaciones enteras.
Nació el 12 de julio de 1925 en un hogar donde la fe y la alegría familiar marcaron su infancia. En su juventud, mientras estudiaba en Valencia, conoció el Opus Dei y quedó profundamente conmovido por la idea de santificarse en lo cotidiano. En la Residencia de Samaniego, un espacio alegre de formación universitaria, se impregnó del espíritu transmitido por San Josemaría Escrivá. El 15 de junio de 1941 dio su “sí” a Dios, una decisión que marcaría cada paso de su vida.
Se doctoró en Ciencias Naturales y convivió con los primeros miembros de la Obra fuera de Madrid, aprendiendo de cerca del Fundador. Fue ordenado sacerdote el 1º de julio de 1951 y, semanas después, partió a México. Se convirtió en el segundo sacerdote del Opus Dei en llegar al país y dedicó el resto de su vida a esta tierra, con una entrega serena y fecunda.
Su primera misión pastoral fue en Culiacán, donde sembró alegría y fe en muchas almas. En 1977 llegó a Hermosillo, Sonora, donde permaneció casi cinco décadas, siempre discreto, siempre disponible. Entendía que la grandeza de una vida no está en lo que se acumula, sino en lo que se entrega.
Un encuentro que marcó mi vida
La primera vez que lo vi fue cuando yo tenía nueve años, en un fin de cursos del Club Juvenil Cowri, en los campos de Sonora Industrial. En medio de juegos, concursos y cohetes, vi cómo otro niño pedía al padre, Don Gustavo Ruíz (su antecesor), que bendijera su cohete para que se elevara sin problema (algunos no volaban por problemas de ensamble durante semanas); el sacerdote, muy serio, le explicó que no debía jugar con eso. Entonces apareció Don Emilio, quien era nuevo en Hermosillo, y con gesto cómplice le dijo al niño: —Ven, le pondremos una bendición… así, chiquita.
Se volvió de espaldas como guardando un secreto, pero dejando que todos lo vieran. El niño salió corriendo feliz, muchos adultos rieron, recuerdo entre ellos al Dr. Jorge Castro, a Don Luis Acosta, Don Alberto Murray, Don Jorge Gómez del Campo y obvio a mi papá, entre otros más. Yo quedé marcado por esa mezcla de picardía y ternura. Desde entonces nació una cercanía que me acompañó toda la vida. Decía que yo era una “Pulguita”, tanto por mi baja estatura y mi espíritu inquieto y por ende “Don Pulga” a mi papá. En dos de mis momentos más difíciles de mi vida adulta, estuvo a mi lado, con una palabra de aliento, un perdón sincero y una mano que no soltaba la mía.
El hombre que construía almas
En 2003 tuve el privilegio que aceptara colaborar en Revista INCIDE. Al proponerle una sección sobre valores, me preguntó con curiosidad:
—¿Y en una revista de construcción… dónde encajaría eso?
Fue así como nació su columna Camino, que durante quince años unió el lenguaje de la “obra” y la arquitectura con la construcción interior. Inspirado en título y frases del libro de San Josemaría Escribá de Balaguer, hablaba de cimientos, estructuras y planos para explicar la vida espiritual y la importancia de edificar sobre roca firme. Sus textos se convirtieron en un espacio esperado por nuestros lectores.
El Padre Emilio tenía un don: hacía fácil lo imposible, convertía el arrepentimiento en esperanza y el dolor en una oportunidad para acercarse más a Dios. Nunca imponía, siempre invitaba; nunca juzgaba, siempre comprendía.
Su último viaje
El 2 de agosto de 2025, memoria de Nuestra Señora de los Ángeles, participó en la Santa Misa, recibió la Sagrada Comunión y, en silencio, emprendió su último viaje. Así como vivió: en paz, con fe y con una sonrisa.
Hoy, Hermosillo, Culiacán, México entero y quienes recibimos su guía y afecto agradecemos a Dios por su vida. Nos deja el ejemplo de un “sí” renovado cada día, de la santidad hecha de cosas pequeñas y de la certeza de que, si uno se deja querer por Dios, Él hace maravillas. Descanse en Paz nuestro querido Don Emilio.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
Amor o estabilidad: la decisión que puede marcar tu vida
Por Jesús De La Garza
¿Amor o estabilidad económica? Una reflexión para mujeres jóvenes que buscan construir un matrimonio sólido
En algún punto, muchas mujeres jóvenes se hacen una pregunta que parece sencilla, pero que puede definir el rumbo de toda su vida: ¿casarse por amor o por estabilidad económica?
No es solo una cuestión romántica ni meramente práctica. La respuesta implica emociones, sueños, miedos y expectativas. Es también un dilema que preocupa a padres que ven a sus hijas tomar decisiones importantes en un mundo donde el matrimonio ya no es visto igual que hace 30 años.
El objetivo de este artículo es ofrecer una reflexión honesta, sin idealizar ni el amor ni la estabilidad, para ayudar a las mujeres jóvenes a decidir con madurez y, sobre todo, a construir relaciones sólidas basadas en confianza, respeto y compromiso mutuo.
Un dilema más actual de lo que parece
La pregunta “¿amor o estabilidad en una relación?” es más común hoy que en generaciones pasadas. Las mujeres jóvenes han crecido escuchando mensajes sobre independencia, realización personal y libertad para elegir, pero también enfrentan una realidad económica compleja, donde el costo de vida, la inestabilidad laboral y las expectativas sociales pueden pesar tanto como los sentimientos.
La presión social y la imagen perfecta
Redes sociales, películas y series pintan historias románticas donde se puede tener todo: pasión, viajes, estabilidad y una vida perfecta. Sin embargo, en la vida real las decisiones implican renuncias y compromisos. Esto puede generar ansiedad y una sensación de que cualquier elección será incompleta.
¿Qué pesa más, el corazón o la mente?
La atracción y la conexión emocional son esenciales, pero la estabilidad económica y los proyectos de vida compartidos también son determinantes para que una relación prospere. Encontrar el balance es el gran reto, y este balance solo es posible cuando hay respeto mutuo y una confianza que no se quiebra con las dificultades.
Casarse por amor: luces y sombras
Ventajas:
- Vivir la intensidad de una conexión auténtica.
- Sentir que cada logro y cada paso se construye juntos.
- Mayor motivación para superar obstáculos, porque el vínculo afectivo es fuerte y se sostiene en la confianza.
Riesgos:
- La falta de estabilidad financiera puede generar tensiones y discusiones.
- Las metas individuales pueden chocar si no se alinean desde el principio.
Crecer juntos desde cero
Para algunas parejas, elegir solo amor es una oportunidad de crecimiento. Empiezan con poco, pero el esfuerzo compartido fortalece la relación. Ahorrar para una meta, compartir gastos y celebrar cada avance crea un sentido profundo de unión y refuerza el respeto por el esfuerzo de ambos.
El riesgo de chocar con la realidad
Si no hay un plan claro, las discusiones por dinero o estilo de vida pueden desgastar el amor y minar la confianza. Aquí es donde muchas mujeres jóvenes dicen: “me casé enamorada, pero la realidad nos superó”.
Casarse por estabilidad: ¿seguridad o resignación?
Ventajas:
- Certeza económica para planear proyectos importantes como casa, hijos o estudios.
- Menor estrés por temas financieros en el corto plazo.
Riesgos:
- La ausencia de amor verdadero puede provocar vacío emocional.
- La relación corre el riesgo de volverse rutinaria o distante, afectando el respeto y la conexión.
El valor de sentirse respaldada
Para algunas, elegir estabilidad económica les da paz mental. Les permite enfocarse en otros aspectos de la vida y proyectar un futuro más seguro, siempre y cuando la relación mantenga una base de confianza y cuidado mutuo.
El peligro de una vida sin conexión emocional
Si la seguridad financiera es lo único que sostiene la relación, la falta de pasión y complicidad puede volverse insostenible con el tiempo. Sin respeto ni confianza, la estabilidad se convierte en un espejismo.
Más que elegir: aprender a equilibrar
Quizá la verdadera respuesta a “¿es mejor casarse por amor o por estabilidad?” no sea elegir uno u otro, sino encontrar una relación donde ambos aspectos convivan. Esto requiere tiempo, autoconocimiento y conversaciones profundas antes de dar un paso definitivo.
Conocerse antes de decidir
Saber qué es lo más importante para ti y qué no es negociable te ayuda a elegir con mayor claridad. Pregúntate:
- ¿Qué tipo de vida quiero construir?
- ¿Qué me haría sentir plena dentro de 10 o 20 años?
- ¿Puedo confiar y crecer junto a esta persona?
El matrimonio como camino de crecimiento
Un matrimonio sano no es un estado fijo de felicidad, sino un viaje con días luminosos y días nublados. Las parejas que permanecen juntas lo hacen porque aprenden a resolver problemas con respeto, comunicación y confianza, no porque no los tengan.
El papel de los padres en este dilema
Los padres de mujeres jóvenes pueden ser un apoyo valioso, siempre que sepan orientar sin imponer.
Consejos que ayudan sin imponer
- Escuchar sin juzgar.
- Compartir experiencias reales, incluyendo los momentos difíciles y cómo la confianza y el respeto ayudaron a superarlos.
- Respetar la decisión final, pero asegurarse de que sea consciente.
Enseñar con el ejemplo y el diálogo
El matrimonio de los padres —y cómo lo viven— suele ser la referencia más fuerte que un hijo o hija tendrá. Mostrar cómo se enfrenta una crisis en pareja con respeto y confianza es una lección más poderosa que cualquier consejo verbal.
Claves para relaciones que duren
- Compatibilidad de valores y visión de vida: más allá de la atracción, compartir principios es esencial para construir una base sólida.
- Confianza mutua: la certeza de que la otra persona actuará con honestidad y buscará siempre el bien común es la columna vertebral de una relación duradera.
- Respeto profundo: reconocer la dignidad del otro en cada palabra, gesto y decisión fortalece el vínculo y previene heridas innecesarias.
- Comunicación honesta y constante: hablar de lo bueno y lo difícil sin miedo crea cercanía y comprensión.
- Manejo de conflictos sin romper el compromiso: aprender a ceder, negociar y resolver diferencias con madurez.
- Convertir las crisis en oportunidades: cada obstáculo superado juntos se convierte en una experiencia que los une y los hace más fuertes.
Conclusión
El dilema entre amor o estabilidad en mujeres jóvenes no tiene una respuesta universal, pero sí una constante: las mejores decisiones se toman desde la madurez y se sostienen en confianza y respeto. Elegir con el corazón sin dejar de lado la razón, o con la razón sin matar al corazón, es el reto.
A las mujeres jóvenes: dense el tiempo de conocerse, de reflexionar y de hablar de temas incómodos antes de casarse.
A los padres: sean guías y ejemplo, porque su experiencia puede prevenir errores y fortalecer matrimonios que perduren.
El matrimonio no es un destino estático, es un viaje que requiere amor, compromiso, confianza y respeto para remar juntos, incluso en medio de las tormentas.
Preguntas frecuentes
1. ¿Es mejor casarse por amor o por estabilidad?
Lo ideal es buscar un balance. El amor da sentido y conexión, la estabilidad permite planificar y reducir tensiones. Sin confianza ni comunicación, ni respeto, ninguno de los dos aspectos funcionará a largo plazo.
2. ¿Se puede tener amor y estabilidad al mismo tiempo?
Sí, pero requiere compatibilidad, comunicación, respeto y compromiso de ambos para mantener el equilibrio.
3. ¿Qué pasa si elijo solo por amor?
Puede funcionar si ambos trabajan juntos para construir estabilidad, mantienen la confianza y comparten valores familiares sólidos.
4. ¿Qué pasa si elijo solo por estabilidad?
La vida será más segura económicamente, pero si no hay conexión emocional, respeto y confianza, con el tiempo puede surgir insatisfacción.
Jesús de la Garza. Ingeniero Administrador de Sistemas, egresado de la F.I.M.E (U.A.N.L.) con basta experiencia en todo tipo de temas de Internet (marketing digital, posicionamiento web SEO, desarrollo y diseño web, contenidos digitales y mucho más)
Todas las mujeres debemos participar
Por Alejandra Yáñez @AleYaRu
Hace unas semanas, el Congreso de México, a través de la Comisión de Equidad de Género, convocó en redes sociales a un “Parlamento de Mujeres 2025”. Dos integrantes del colectivo CASO 992 mandamos solicitud de inscripción para poder participar en este ejercicio. Sólo una de nosotras pudo quedar inscrita (no fui yo). Quiero resaltar lo necesario e importante que es que todas las mujeres, sobre todo las que pertenecemos a los sectores más ignorados, participemos en estos espacios: visibilizar nuestras necesidades reales en política pública. En las últimas décadas, estos espacios han sido ocupados por un sector “progresista”, que sólo impulsa los intereses de agendas ideológicas que no resuelven nuestros problemas reales. La única manera de equilibrar el tema de “género” es con la participación de todos los sectores de la población femenina. Las mujeres que creemos en los valores de vida-familia-libertades debemos hacer esfuerzos para recuperar espacios. Nuestro reto es incidir con propuestas ante el Poder Legislativo.
Durante esos mismos días (del 12 al 15 de agosto) se estará llevando a cabo, de manera paralela, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la CEPAL. Supimos por varios movimientos de mujeres que se excluyó de toda participación a las mujeres “no incluyentes” sin que exista un parámetro para tan sospechoso calificativo. La realidad es que se evitó la participación de quienes que denuncian la violencia de la prostitución, de los vientres de alquiler y de la agenda transgenerista. Es decir, una conferencia “regional” organizada por Naciones Unidas dejó fuera a un gran sector de mujeres. Por esta razón, se llevaron a cabo dos Foros Alternos. El domingo 10 de agosto, mujeres conservadoras organizaron el foro “Mujer y Dignidad. Contra la explotación y por la verdadera igualdad” y el día lunes 11 de agosto se llevó a cabo el Foro Alterno Feminista (organizado por abolicionistas), entre otras actividades.
En el “Parlamento de Mujeres 2025”, CASO 992 está promoviendo reformar el artículo 196 del Código Civil del Distrito Federal, hoy CDMX, para que no se criminalice al “cónyuge que huye del domicilio junto con sus dependientes por razones de violencia doméstica”. El artículo 196 actualmente establece que “El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso”. El espíritud del legislador fue castigar al abandonante con la pérdida del patrimonio formado durante el matrimanio. El problema es que ha habido muchos casos, en los cuales uno de los cónyuges (generalmente mujeres) ha huido junto con sus dependientes del domicilio conyugal para salvaguardar su vida e integridad. Estas personas, en juicio, al tramitar su divorcio, fueron criminalizadas con la pérdida de su patrimonio. Podemos incidir con propuestas que apunten a la erradicación de la violencia contra todas las personas para recuperar espacios. Haz lo propio en tu congreso local.
Inteligencia artificial
Un tema que no es totalmente nuevo. En realidad, viene de hace un par de décadas o más. Pero el asunto de la inteligencia artificial está teniendo un crecimiento exponencial. Algo de lo que se hablaba muy poco hace tres años y solamente en ambientes muy sofisticados, ahora está incorporado en muchos dispositivos y paquetería de cómputo. A veces, sin preguntar al usuario si lo desea o no.
Promete una gran mejora en las actividades humanas, pero al mismo tiempo, amenaza de quedar obsoleto a quien no lo adopta rápidamente. “Tenemos que estar ahí”, dicen empresarios, sociólogos, investigadores y hasta políticos. Lo cual tiene ventajas y desventajas. El problema es que no se cuestionan los resultados emanados de estos sistemas, sino que se aceptan como si fueran verdad incontestable. Sustituyen el sentido común. Genera una uniformidad de pensamiento, que daña la riqueza de diversidad que nos caracteriza como seres humanos. Es un tema muy complejo, así que me centraré, someramente, en sus impactos en lo sociopolítico.
Sus ventajas, claramente, son muchas. Por ejemplo, apoya a muchas actividades, mejorando su eficiencia. Es una solución al invierno demográfico, con menos personas en edad productiva, y una gran cantidad de individuos en etapa de jubilación. Es un remedio al demérito constante de la educación, que se ve en muchos países y que se refleja muchas veces en la fuga de talentos.
Desventajas, por supuesto, son la pérdida de empleo para personal poco capacitado, con labores repetitivas. Cómo ocurrió en la industria cinematográfica, donde se sustituyeron a los extras, personas poco capacitadas, por figuras generadas por inteligencia artificial o por imágenes de los extras, las cuales después se incorporan en otras películas sin su consentimiento.
Su uso generalizado minimiza la diversidad porque sus resultados buscan las coincidencias de opiniones en distintas áreas, imponen prioridades y valores, que son los de los diseñadores de los algoritmos para tomar decisiones. Mismas que van, muchas veces, a contrapelo de los valores y las prioridades de los pueblos y naciones.
Existe un problema más profundo: la pérdida de capacidad de decisión, sobre todo en problemas mediana o altamente complejos, donde llegaríamos a tener una elite de tomadores de decisiones mucho más capacitados que la mayoría y que sustituirían a una gran cantidad de personas, pero que, además, limitarían la capacitación y acceso de personas de buen nivel, a esos procesos de decisión.
Nos estamos acostumbrando a no cuestionar los resultados de la inteligencia artificial. Se ha vuelto un argumento para decidir si algo es verdad o no. “Esta decisión procede de la inteligencia artificial”, se dice, y esa es para algunos la última palabra. Es importante cuestionar esos resultados. Conocer los algoritmos y las jerarquías de valores de quienes diseñan estos sistemas de inteligencia artificial. Deberíamos tratar sus resultados como si fueran opiniones humanas, de un modo más exigente, incluso, de lo que haríamos si estuviéramos cuestionando decisiones de las personas.
Columna Invitada
Un Horror que no debe Olvidarse; Hiroshima y Nagasaki
Revista LA NACIÓN, Partido Acción Nacional, núm. 2160, 23 de agosto de 2001.
Por Salvador I. Reding V.
La volátil memoria histórica
La falta de memoria histórica es uno de los más graves defectos de nuestra humanidad. Para empezar, la gente tiende con gran facilidad a echar en el olvido todo aquello que no le gusta, sea de cosas que ha visto o de experiencias personales. Los psicólogos explican esto. A largo plazo el asunto es aún peor, ya que mientras los historiadores nos dicen que “la historia tiende a repetirse”, y cómo los grandes imperios crecen, se estancan y declinan, los políticos y militares del mundo vuelven a cometer los mismos errores, cada vez en mayor escala. Tras la llamada “Gran Guerra” de 1914-18, con víctimas calculadas, directa e indirectamente en diez millones, nadie imaginó que sólo unos años más tarde, se iniciaría otra peor, con un cálculo de sesenta millones de víctimas (17 millones de combatientes): la Segunda Guerra Mundial.
A 56 años de Hiroshima y Nagasaki
El 6 de agosto se “celebró” el quincuagésimo sexto aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre una ciudad, Hiroshima, seguida tres días después por la segunda sobre Nagasaki. No mucho tiempo antes, el 16 de julio, el gobierno de Estados Unidos había hecho una prueba nuclear en Alamogordo, en donde pudo apreciarse la enorme energía generada por un artefacto nuclear, el “proyecto Manhattan”.
La destrucción instantánea de vidas humanas fue pavorosa (unos 140 mil muertos estimados en Hiroshima a diciembre de 1945) la gente simplemente se evaporó junto con sus propiedades; nada, nada quedó. En Nagasaki los muertos se estimaron (a fines de 1945) en unos 74 mil. Los sobrevivientes, los “hibakusha”, continuaron sufriendo por la radiación nuclear (física, mental y socialmente, escribe un tratadista francés) y con la amenaza de enfermedades inducidas por la radiación. El efecto en 1945 fue tan terrible, que el Imperio Japonés ofreció rendirse al día siguiente, y se rindió el 14 de agosto, considerando posible que otras bombas similares continuaran destruyendo Tokio y otras ciudades del Japón, aunque los bombardeos incendiarios “convencionales” sobre sus zonas urbanas eran igualmente devastadores.
En esos días, dentro de la velocidad y alcance de los medios de difusión, (antes de la televisión, el video, el internet…) el mundo quedó estupefacto ante el horror de ver en los diarios y en los noticieros cinematográficos ciudades convertidas en nada. Las fotografías mostraban un panorama de destrucción que la mente humana no había imaginado. Aún frente a la evidencia fotográfica, resultaba difícil asimilar lo que la destrucción por bombardeo atómico significaba.
Entonces y hasta ahora, se discute si la decisión de Harry S. Truman, de bombardear ciudades matando instantáneamente miles de personas fue o no correcta. Se decía que la bomba, lanzada por ejemplo frente a la bahía de Tokio, hubiera sido suficientemente impresionante para que el Emperador y el Alto Mando militar decidieran rendirse. Nunca lo sabremos. La decisión de lanzar bombas atómicas sobre el Japón tenía el efecto calculado de que el número de vidas perdidas (japonesas, por cierto) era mucho menor que el que hubiera significado una invasión terrestre de sus islas por los aliados. Este razonamiento militar parece más certero, pero siempre permanecerán las dudas sobre lo correcto de las decisiones.
El problema de la guerra es que la estrategia implica un cálculo de vidas a sacrificar para ganar una batalla y finalmente triunfar en el conflicto bélico, como un mal necesario. Un comandante en pie de batalla calcula cuántas vidas de su tropa (y equipo bélico) perderá para tomar una posición enemiga y evalúa el riesgo antes de atacar. Es un problema no de personas, sino de medios de combate. En el alto mando militar y en el poder político que debe avalar o tomar las grandes decisiones militares, el hecho es el mismo; se pierden vidas como un elemento de combate. Es el caso del llamado Día “D”, el de la invasión de Europa continental desde Inglaterra en 1944. El costo humano del desembarco fue atroz, pero el haber establecido cabezas de playa para un desembarco total y la invasión contra el ejército alemán se consideró un éxito militar.
En todos los casos, las personas como individuos no cuentan, sólo las batallas y las guerras. Y este es el problema de las armas nucleares. En la postguerra, se creó un nuevo antagonismo, al confirmarse un nuevo enemigo de los antiguos aliados: la Unión Soviética, convertida en amenaza militar para Europa. Ante dicha amenaza, se pensó que la mejor defensa era la disuasión por el poder militar, el nuevo poderío de las armas nucleares. Ambas partes de la llamada guerra fría incrementaron no solamente sus arsenales nucleares en forma escalofriante, sino también los vehículos capaces de transportarlas a largas distancias, los “misiles”, que llegaron a tener tal alcance como para atravesar el Atlántico y destruir ciudades de ultramar, fueran rusas o norteamericanas.
Proliferación de armas atómicas
Todavía persiste este gran arsenal, aunque las partes de la guerra fría han hecho, al parecer, las paces, integrando sus mundos de tal manera que no pueden destruirse mutuamente. Durante mucho tiempo se consideró que el principio de que “el que da primero da dos veces” era válido, y que el que lanzara primero sus misiles con cabezas atómicas destruiría más que la destrucción sufrida por la represalia (“retaliation”). Tanto Rusia, como Estados Unidos, mantienen unas 2,000-2,500 armas nucleares en alerta máxima, listas a ser lanzadas en cualquier momento.
Los intentos de acuerdos de control entre Estados Unidos y la URSS primero, y después Rusia, apenas han tocado la superficie del asunto. El viejo proyecto reaganiano del escudo protector de Estados Unidos contra misiles nucleares, conocido como “la guerra de las galaxias”, ha renacido en la administración de George W. Bush, enfureciendo a otros líderes mundiales, en especial a los rusos y chinos.
A estas dos “superpotencias” militares, se sumaron los ingleses, los chinos, amén de los franceses, quienes todavía hace pocos meses continuaron sus pruebas en el pacífico sur y aún construyen submarinos para transportarlas. Nació lo que se llamó “el club nuclear”.
Israel construyó bombas atómicas como lo que consideró el mayor disuasivo para los árabes. La India, con millones de compatriotas muriéndose, textualmente, de hambre, invirtió millones de dólares en desarrollar su propia bomba atómica, como disuasivo para sus vecinos. Y Pakistán, igualmente poblado por muertos de hambre, decidió tener la suya frente a su enemigo hindú. Y no hay muchas más por la gran presión que el mundo político, civil y religioso, ejercieron en contra, llevando al mundo al Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares, de Tlatelolco primeramente y después al Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (Comprehensive Test Ban Treaty: CTBT).
Además de Irak, intentan entrar al club nuclear Irán, para enfrentarlo, Corea del Norte (quien ya tiene algunas “cabezas” atómicas) y Libia, ambos conocidos por su actitud belicosa y apoyo al terrorismo, y a la vez, muy pobres.
Armamento y odios ancestrales
Después del desmembramiento de la URSS, el problema de las armas nucleares se agravó, ya que se perdió el control central político y militar sobre las que quedaron fuera de Rusia, como por ejemplo en Ucrania. Ahora predomina la incertidumbre sobre la localización de cientos de cabezas nucleares, las cuales se han convertido en el más preciado botín militar a echar mano por gente como Sadam Hussein, quien desea fervientemente lanzar algunas sobre el territorio judío y Arabia Saudita, para empezar. (Se estima que existen actualmente entre 24 mil 700 a 33 mil 307 “cabezas” nucleares en el mundo). Existen antecedentes de comercio ilegal de armas en el antiguo Ejército Rojo, que pudiera repetirse con las nucleares y del poder económico de las nuevas “mafias” rusas. Esta preocupación ha sido varias veces manifestada por grupos de inteligencia militar.
Terrorismo y guerrillas
No hay duda que el sueño dorado de cualquier terrorista es poseer un arma atómica, para amenazar, chantajear o destruir a “sus” enemigos. El peligro es totalmente real. El terror de una bomba atómica en el centro de Nueva York, Tel-Aviv, Madrid, Bogotá o Londres es una pesadilla factible, desgraciadamente. O imaginemos a los militares chechenos con una bomba atómica en las manos, en su guerra secesionista, o de otros grupos guerrilleros revolucionarios.
Necesidad de recordar
En vista de que las armas nucleares y sus medios de transporte a largo alcance están disponibles, y que la amenaza de ataques nucleares es una pesadilla que ronda el mundo, es muy importante RECORDAR las ciudades bombardeadas, Hiroshima y Nagasaki, cuyos horrores aún persisten, tanto en el recuerdo de los sobrevivientes o de quienes tuvieron el triste honor de contemplar la destrucción, como de quienes tienen herencias genéticas deformadas, aún tras varias generaciones.
Ante la volátil memoria histórica del mundo, y a más de medio siglo de distancia, es necesario revivir esos malos recuerdos de destrucción masiva e instantánea, para reducir el riesgo de que algunos locos decidan, con criterios “militares”, que vale la pena destruir poblaciones enteras para reducir o aniquilar a sus enemigos. Desalentar el uso de las armas nucleares como terrible amenaza con fines políticos. Los países ex soviéticos tienen armas atómicas en cantidades y posiciones desconocidas, y en cualquier medio militar, algún loco puede pensar que sabe mejor que sus “timoratos” jefes políticos y militares lo que más conviene, y llegue a apoderarse de bombas atómicas y usarlas. Peor aún, la tecnología de fabricación de “la bomba” es ya de dominio público, y lo que se requiere es echar mano sobre un poco de material fisionable para construirla.
Si se examina la decisión de Truman a la luz del análisis histórico militar, se confirma que la oposición al uso de bombas atómicas era importante y justificada y que sus posibles razones no fueron militares, sino de revancha, (Pearl Harbor), de intimidación a Rusia y de simple ejercicio de un poder desmedido de destrucción. Para el 13 de julio la inteligencia militar aliada ya sabía que Japón pensaba en la rendición “honorable”. Este tipo de mentalidades son el gran peligro, pues siempre buscan justificar lo injustificable y celebrarlo como grandioso; Truman exclamó que el 6 de agosto, tras la destrucción de Hiroshima, “Era el día más grande de la historia”, y todavía agradeció a Dios el favorecer a los americanos (¡).
La amenaza de destrucción atómica persiste, y estuvo presente en las guerras de la segunda mitad del siglo XX, en Corea, Vietnam, Irán–Irak, y todavía en “la batalla del desierto” entre Hussein y los Estados Unidos y sus aliados de la ONU: Israel amenazó con usar las suyas contra Hussein. Y estará presente en cualquier conflicto interno o externo de las naciones. Pero se agrava con la existencia de otras armas terribles, las de guerras bacteriológica y química, o la llamada bomba de neutrones, diseñadas para aniquilar personas, no edificaciones.
Tengámoslo presente: Hiroshima y Nagasaki, nunca, nunca más.
