El poder del nombre

Parece un suspiro, pero llevamos ya una cuarta parte del siglo XXI y cada vez quedan más distantes los recuerdos y aprendizajes de los tiempos antes del fin del milenio pasado. Este 2025 anticipa momentos y planteamientos sociales que sin duda repercutirán en la comprensión del devenir universal.

No podemos dejar de mencionar el inicio del segundo periodo presidencial de Donald Trump en Estados Unidos el próximo 20 de enero. No sólo por el personaje que llega al poder y los efectos que ha prometido a sus vecinos y socios; sino cómo y por qué un personaje así ha vuelto al mando a pesar o gracias a estar sumido en un sinfín de polémicas.

Este estilo mediático, confrontativo, disruptivo y agresivo hasta la provocación de violencias (ahora se le denomina como ‘egopolítica’) no sólo repercutirá en norteamérica sino que ya también anticipa que jugará un papel importante en los procesos electorales que sucederán en el año que comienza: Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras, Argentina (el legislativo), Filipinas, Polonia, Alemania, etcétera.

Los procesos europeos, por ejemplo, serán importantes porque sin duda repercutirán en la actitud europea ante la reconfiguración del poder en Europa del Este y el Medio Oriente: la renovación dinástica en Bielorrusia, la guerra en Ucrania, las fronteras de la OTAN, los proteccionismos nacionalistas y el nuevo poder islamista en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Todo ello aderezado por la agudización de conflictos bélicos domésticos, la migración y la moderna expoliación de las viejas colonias europeas.

Este 2025 será un año de intensa reflexión sobre el renovado individualismo consumista y sobre la distancia emocional de la propia patria; los cuales repercuten directamente en el sentido de colectividad y comunidad. A la sociedad privilegiada –inmersa en las posibilidades tecnológicas del trabajo, la inversión, el peculio y el infoentretenimiento–, parece no preocuparle las necesidades comunitarias concretas como salud, seguridad, movilidad y justicia social, desarrollo regional, bienestar y derechos colectivos; estos pasan a un segundo orden de relevancia. El Reporte de Solidaridad Global del 2024 indicó que las generaciones de jóvenes (15-24) y adultos jóvenes (25-34) abrazan más las cualidades de la globalización sin fronteras (viajes, experiencias, expresiones y consumos) frente a los productos culturales, oportunidades y desafíos de sus propias identidades y comunidades nacionales.

Y esto que sucede a niveles individuales y familiares, también se replica en esferas más amplias. Este 2025 será un año clave en la reconfiguración de los organismos globales e internacionales; si retoman un liderazgo de referencia ante las problemáticas mundiales (ecología integral, armamentismo nuclear, hiperconsumismo y desregulación económica, ideologías anticientíficas) o si, por el contrario, sólo se limitan a justificar ideologías de los capitales y el poder. También este año será el fin de la presidencia de Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos; el uruguayo lideró el organismo durante una década en medio de grandes acusaciones sobre la forma en que se utilizan los recursos de algunas naciones poderosas para la imposición de agendas ideológicas que atentan contra la soberanía de otros países miembros.

Y respecto a los procesos electorales bajo nuevos modelos democráticos o post-democráticos (nuevos populismos, egopolítica, ideologización y polarización emocional), en México se celebrarán las primeras elecciones de miembros del Poder Judicial de la Federación. La histórica medida alcanzada por un congreso dominado en cuotas mayoritarias para el partido en el gobierno no deja de recibir críticas y polemizaciones; no sólo por la manera en cómo se alcanzó la reforma, sino por el destino de la misma. Aún entre los propios impulsores de la transformación hay inquietudes sobre qué tipo de nación se desarrollará cuando los jueces, magistrados y ministros sean elegidos en un proceso presumiblemente ciudadano; y no por las vías a veces oligárquicas a veces plutocráticas y a veces meritocráticas favorecidas por el carrierismo nepótico a las que se estaba acostumbrado.

Por si fuera poco, México además tendrá un año complejo en materia económica. Los anuncios realizados sobre cómo el gobierno habrá de apretar la disciplina en el ejercicio presupuestal indican que se hacen previsiones cautelosas sobre lo que quizá llegue a suceder en esa compleja triada que las ‘maganomics’ (la economía de la política trumpista) ha creado sobre México para presionarlo: fentanilo, migración y aranceles.

Como ya hemos hablado, este 2025 también se celebrará el Jubileo Ordinario en Roma y la proyectada visita del papa Francisco a Turquía para la celebración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Ambos eventos serán importantes pero el aniversario del Concilio tiene una relevancia especial porque a partir de aquel no sólo se comenzó a reconocer poderes y potestades para regular la organización de la institución religiosa, sino que por la vía de la participación y el consenso se llegó a converger en un signo de fe trascendente, el cual ha sido indispensable para el devenir de la historia universal y que incluso en nuestros días continúa alimentando las razones éticas y morales en varios conflictos en los que se anteponen derechos, privilegios y usufructos de las élites por encima de la naturaleza y la dignidad humana, reflejos de la divinidad del Dios-hombre, semejante a todos nosotros excepto en el pecado.

Insistiría en que esto último es relevante para el orden global actual toda vez que, por lo menos en la última década, los conflictos y presiones para aceptar e integrar obligatoriamente formas utilitarias de la existencia humana provienen de misántropos ideólogos económicos como los que lideran grandes corporaciones financieras y que directamente sugieren o indican a las naciones cómo implementar políticas públicas para reducir la población (por las vías que sean) con tal de mejorar las ganancias y privilegios de élites cada vez más estrechas. Tanto la celebración del Jubileo como del aniversario del Concilio Niceno irán en contrasentido a la propuesta tecno-política y de la cultura del descarte promovida por los nuevos industriales y financieros de la hipertecnificación; el resto del siglo parece depender de en qué medida, la infinita, irrenunciable e intrínseca dignidad humana es asumida por las colectividades, reconocida por los poderosos y respetada por todos.

Qué sea un esperanzado y luminoso 2025 para todos ustedes.

*Director VNoticias.com

@monroyfelipe