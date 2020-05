Con el paso de tiempo, siento que las personas a veces nos volvemos llenos de estereotipos. El verdadero valor de la belleza se ha deteriorado por el uso de publicidad, de todo lo que consumimos y miramos.

Nos bombardean por todos lados con estereotipos y para algunas agencias de publicidad su tirada es el consumismo.

La belleza de una mujer ha decaído, pensando que con maquillaje, etc., puede ser bella. Se han puesto a pensar que la belleza física es lo que más importa, tanto que muchas mujeres están dispuestas a todo por obtener sus objetivos.

¿Te gustas tal y como eres?

La mujer es bella, no por su figura, no por lo que porta o puede llegar a tener. La verdadera belleza de la mujer está en su alma y lo que hay en su corazón.

El corazón alegre hermosea el rostro… Proverbios 15:13

Si tu actitud es positiva, sin rencor, tu rostro demuestra lo que hay en tu corazón, no importa si estás superficialmente, lo que verdaderamente importa es lo que hay dentro de ti.

La belleza de la mujer se ve en la grandeza de su alma, en su valor espiritual, su entereza ante el dolor, su dedicación a servir a otros y su capacidad de amar.

Lo que ahora vale, es el corazón que puede tener esa persona.

Deja los prejuicios a un lado, esos pasan a un segundo plano.

Da a notar con tu vida lo que realmente vale la pena.

No tienes por qué competir con la persona que está a tu lado, tú eres única y ese es tu mayor poder.

Actualmente creemos que nuestro verdadero valor se mide por medio de likes o seguidores en redes sociales. Por lo que las personas digan o cómo nos estereotipan. Pero un like no te da el valor de ser bonita, empática, etc.

Debes aprender a sanar tus heridas, amarte, y estar bien contigo. Si te amas, y ves el valor que tienes, vas a transmitir eso, y las personas que estén a tu alrededor aprenderán a amarte así como tú te amas.

Se vale reinventarse y seguir creciendo.

Recuerda, lo que quieras en tu vida, lo vas a reflejar: eres linda, eres inteligente, eres única, mereces amor, nunca eres demasiado, porque eres lo suficiente, eres una creación especial de Dios, vales más de lo que te imaginas, vales más de lo que puedes tener. A los ojos de Dios eres amada. Piensa en lo que eres. seas lo que seas, eres importante.

Tienes el poder, libera la mujer que hay dentro de ti. No olvides que eres única.

Nos leemos en la siguiente Neta…

Sígueme en mis redes sociales como:

Twitter: @SamAlcazarF

Instagram: Sam Alcázar F

Facebook: @SamAlcazarF