Despedirse a balazos de la contienda

Los políticos necesitan que hablemos de los políticos. Más que de otras preocupaciones o necesidades, el personaje político requiere que la conversación social gire en torno a su propia persona y de su narración; por tanto, precisa que también se hable de sus opositores, porque sin adversario no hay una atractiva narrativa política y no hay nada más aburrido que una historia heróica sin obstáculos.

Por ello, lo que ha sucedido estos días de ‘pausa’ sobre las campañas electorales en México no es del todo natural. En parte porque la campaña de Xóchitl Gálvez, como contrincante opositora, no supo –o no pudo– continuar con el empuje de la irrupción mediática que provocó el acuerdo cupular de su designación; y en parte porque la campaña de Claudia Sheinbaum, como delfín del partido en el poder, no ha podido –o no ha sabido– darle una voz propia a la mujer que lidera los intereses de las estructuras políticas hegemónicas.