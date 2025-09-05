Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito

El Estado de Guanajuato enfrenta un gran reto con un proyecto de programa piloto de educación sexual. Instituciones gubernamentales y organismos monotemáticos han propuesto una estrategia basada en una concepción limitada de los “derechos sexuales y reproductivos” y la prevención del embarazo adolescente. En este momento de elaboración del proyecto, existe la noble posibilidad de iniciar un proceso educativo que supere la superficialidad y aborde integralmente esta compleja realidad.

Es un hecho que, según el CONAPO, la entidad supera la media nacional en fecundidad adolescente, con aproximadamente 65 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 a 19 años. Sin embargo, simplificar toda una realidad sociocultural a uno solo de sus síntomas elude la responsabilidad ante los profundos desafíos antropológicos, culturales y educativos que vivimos.

Si bien es loable buscar disminuir esa tasa, un proyecto de esta naturaleza está obligado a partir de fundamentos antropológicos muy claros. Los programas sobre sexualidad requieren una visión clara sobre quién es la persona y de cómo ésta se integra en sus distintas etapas, dimensiones y facultades; la sexualidad es humana y, por tanto hay que resolver lo humano. Implica atender y promover la capacidad de comunión, amor y cuidado por el otro, de transformar la sociedad aportando la riqueza de lo que es como persona en relación.

La urgencia no se reduce a los embarazos inesperados –que incluyen con tristeza muchos casos de abuso y violencia–, sino que comprende complejidades antropológicas en crisis (dignidad, identidad, afectividad). Plantear una solución reduciéndola a una concepción biologicista o encuadrándola solo en problemas sociales como el machismo o la desigualdad, es un reduccionismo de la experiencia de la vida humana en comunidad.

La respuesta no puede ser únicamente competencia de las autoridades civiles; es un desafío que demanda un proceso integral de educación, dignidad, prevención y toma de decisiones que involucra a toda la sociedad: familia, escuela, comunidad y todas las estructuras intermedias.

Los embarazos en adolescentes son el síntoma más visible de una crisis más profunda, que incluye la banalización y comercialización de la intimidad y la sexualidad a través de plataformas digitales, por ejemplo. Estos fenómenos alteran los proyectos de vida, impactan la salud psicosocial y perpetúan mecanismos de abuso. Así como se reduce la sexualidad a un producto de consumo, algunos proyectos estatales, buscando resolver síntomas, también limitan la dignidad de la persona, como si la naturaleza del cuerpo estuviera desligada de la conciencia, la identidad y la libertad.

Por ello, si las políticas públicas se limitan al binomio “salud-enfermedad” o a una visión individualista y técnica, serían omisos en atender a la persona de forma integral. La opinión de diversos sectores converge en que no se debe dejar de lado la formación en la madurez afectiva, el sentido de la donación mutua, la fidelidad, el autodominio y el destino trascendente de la familia, así como la realidad del matrimonio.

La intención del programa “Salud Sexual y Reproductiva para las y los Adolescentes” puede ser positiva si busca garantizar derechos y brindar acceso a servicios, pero no puede reducir la sexualidad a su mínima expresión. Si la educación se centra sólo en el cuerpo, en los procesos biológicos, dejando de lado el carácter, la inteligencia emocional y la dimensión espiritual; o si se margina a los padres de familia como primeros e irremplazables educadores; o si se simplifica la motivación humana a las satisfacciones individuales, entonces se pasa por alto que la verdadera realización personal se encuentra en la donación desinteresada y en el amor comprometido.

La exigencia de distintos sectores de la sociedad guanajuatense de profundizar en el sentido de la persona humana para el desarrollo de las políticas públicas es una invaluable contribución para enriquecer esta política pública. El camino democrático exige la integración de las libertades, el acceso a la información –del que ha adolecido este programa–, la procura de los derechos humanos y las responsabilidades en la construcción de un bienestar compartido. La demanda de un “soporte antropológico amplio, claro y sustentado” es el punto de partida para cualquier proyecto que aspire a ser realmente integral.

Los padres tienen el derecho primordial y la responsabilidad de educar a sus hijos. En México estamos mal acostumbrados a simplificar la educación a las instituciones escolarizadas o a los centros educativos formales. El Estado y la escuela deben ser sus aliados, no sus sustitutos, lo que implica transparencia y una corresponsabilidad efectiva.

Debemos reconocer que toda la educación está en crisis, hay voces que piden un pacto educativo global que ponga a la educación en el centro de la cuestión social –y viceversa–, que observe a la educación de forma integral y pluriparticipativa, necesitamos que toda la sociedad voltee a ver la educación en su conjunto.

Guanajuato tiene la oportunidad de liderar un modelo innovador que, sin descuidar la prevención y el acceso a la salud, se atreva a educar para el verdadero amor. Un modelo que, recuperando su auténtica tradición familiar y dialogando con la ciencia, coloque en el centro a la persona humana en toda su profundidad. Evitar embarazos inesperados será entonces la consecuencia natural de una juventud que se custodia y se valora, que comprende el sentido profundo de su sexualidad y que está acompañada para construir un proyecto de vida pleno. En síntesis, debemos evitar que las políticas públicas sean tan intempestivas y desconcertantes como la sorpresiva y agobiante preñez en menores de edad. La responsabilidad es de un proceso integral, y Guanajuato puede ser el ejemplo de que es posible.