El fuego de la comunicación; arder en el espacio digital

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un encuentro nacional de comunicadores y periodistas que se realiza cada año en octubre. Desde hace algún tiempo, los vertiginosos avances tecnológicos en el ámbito digital han acaparado la atención de los profesionales de la comunicación. Es lógico, porque ahí es donde se encuentran tanto las audiencias individuales como colectivas; en este espacio digital se hallan las nuevas masividades disfrazadas de elecciones personales; y ahora, gracias al control algorítmico, el colosal vertedero de data en la red se ha convertido en la piedra de toque donde se confirman los sesgos informativos de la humanidad entera.
Para no caer en el pesimismo, hay que recordar que cada herramienta de comunicación utiliza su propio lenguaje y sus particulares mecanismos de funcionamiento; y esas son sus propias fronteras: la alfabetización de cada instrumento interno de comunicación no lo hace una sinfonía de verdad, aunque se acerque bastante. Al mismo tiempo, cada nuevo espacio virtual con su ya asumida y naturalizada vida digital (tan real y contingente como la del mundo terrenal) obliga a reflexiones no sólo amplias sino profundas.
En ese mundo saturado de información y pocas cartas de navegación claras, cunden dos fenómenos –aparentemente distintos pero idénticos en su drama– entre los creadores de contenidos comunicativos y periodistas: la hiperproducción incesante e inconsecuente de productos o la paralización sensorial ante la abrumadora y oceánica marquesina digital. En ambos casos, el drama consiste en que lo basto o lo exiguo se diluyen igualmente en el maremagnum de un universo incontenible pero paradójicamente contenido en un puñado de empresas que determinan los mandamientos comunicativos de sus hordas.
Por ello, ante los audaces comunicadores que buscan sembrar algo de humanidad en ese frío océano de bytes, compartí un par de pensamientos que provienen de la antigüedad, de los padres y madres del desierto para quienes las estructuras sociales de su época (la ciudad, la familia, el estado, el orden público, la ciudadanía, el mercado o el comercio) parecían complejizarse al grado de silenciar la voz de la conciencia, de la trascendencia y del sentido de vivir, del ser.
Un discípulo del asceta José de Panefo acude a la cueva del ermitaño para preguntarle qué puede hacer si ya todo lo ha hecho y todo lo ha intentado. Panefo le responde: “Si quieres hazte como el fuego”. Otro discípulo llega con el abba José para quejarse de que acudió a su líder espiritual para recibir palabras de sabiduría pero sólo recibió palabras “vulgares e intrascendentes”; el monje le recomienda que no escuche las palabras sino el mensaje y que la forma de hacerlo es agitando las frases hasta que se caigan las palabras “y lo que quede será un ascua que incendiará tu conciencia”.
La primera historia conmina a transformarse cuando ya se hayan agotado las técnicas y estrategias, cuando aparentemente ya no haya labor concreta, entonces habrá que seguir ardiendo; la segunda historia pide que no nos quedemos con las palabras (ahora que vivimos en la hipertrofia vulgarizada del discurso supermasivo) sino que reconozcamos los incómodos mensajes que subyacen, que se esconden detrás de los filtros y las tendencias, de las modas y los estilos. Si en esta época, la conexión digital masiva produce un universo cómodo de técnicas y productos, estamos obligados a mirar que, paradójicamente, se ha engendrado una epidemia de aterimiento, pasmo, aislamiento, manipulación y falsedad; y si esta época nos promete una conexión instantánea, también nos amenaza con la desconexión auténtica.
Los desafíos son enormes: el aislamiento personal en medio de una multitud conectada genera graves vacíos emocionales; la manipulación a través de la desinformación transforma la realidad social; el control hegemónico de los algoritmos moldea lo que vemos y pensamos; el flujo infinito de estímulos fragmentados provoca la pulverización de la conciencia; y el privilegio mediático del grito pendenciero sobre el diálogo crea una farsa de polemización así como el miedo a la confrontación de realidades contrastantes.
El modelo de comunicación que desarrollaron los monjes del desierto parece llamarnos con una sorprendente actualidad: Es necesario purificar el corazón como primer paso para hallar una palabra verdadera; es preciso reconocer al silencio como ese espacio de acogida antes de dar cualquier tipo de respuesta precipitada; es deseable practicar la escucha activa porque ahí es posible buscar genuinamente al otro; y debemos ponderar que detrás de las palabras hay un mensaje que escuece y que nace de la reflexión profunda.
En medio de la fascinación por las herramientas digitales hay que reconocer que cada tecnología conlleva ciertos valores; los dispositivos no son neutrales, reflejan la visión del mundo de quienes las crean y determinan los mecanismos con los que desarrollan y modifican las comunidades donde se insertan. Por ello, la opción humanista se encuentra en el uso de las mismas de forma creativa y pungente (ser como el fuego, reconocer el fuego) para sembrar la veracidad, la comprensión y servicio, especialmente a quienes más lo necesitan.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Venezuela: los santos son para todos
El 19 de octubre, el papa León XIV canonizó a siete hombres y mujeres que ganaron la santidad por diversas razones en muy distintos contextos sociales y culturales. Desde cristianos mártires que padecieron el genocidio de su pueblo, hasta religiosas dedicadas intensamente en apostolados de promoción humana y laicos que, inscritos en su realidad, vivieron la caridad cristiana de forma heroica.
Dos de estos santos destacaron en la prensa: la religiosa venezolana Carmen Rendiles Martínez y su compatriota laico José Gregorio Hernández Cisneros, conocido popularmente como ‘el médico de los pobres’. Este último personaje simboliza aspectos de gran impacto para la historia, la cultura y la actual política de la nación bolivariana. Su canonización, por tanto, ha sido un gesto de múltiples implicaciones sociales e incluso geopolíticas.
Como se sabe, en los últimos años pero particularmente en las más recientes semanas, la tensión política en Venezuela se ha recrudecido con una serie de declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, orientadas a la posibilidad de una intervención bélica unilateral para destronar del poder a Nicolás Maduro e instaurar un régimen político afín a los intereses norteamericanos. Esta tensión incluso se reactivó con el reconocimiento a la líder política opositora al régimen chavista, María Corina Machado, como premio Nobel de la Paz para este 2025.
El régimen dictatorial en Venezuela ha intentado mantenerse en el poder de todas las formas posibles e incluso ya ha robustecido sus fuerzas armadas previendo una potencial invasión militar. Y, sin embargo, aunque las autoridades fieles a Maduro son repudiadas prácticamente en todo el escenario internacional –con exóticas excepciones–, la Iglesia católica local y los operadores del Vaticano (el sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede es maracaibero, Edgar Peña, quien por cierto ha tomado un particular protagonismo en el pontificado de León XIV) han debido mantener una diplomacia gentil y hasta complaciente con el régimen, justo por la relevancia que ha implicado la canonización de los primeros venezolanos de la historia y especialmente del médico Gregorio Hernández, cuya figura, además de devocional-católica, es política y culturalmente aceptada en todos los estratos sociales.
De hecho, uno de los programas de asistencia y responsabilidad social del gobierno venezolano dirigido a las personas con discapacidad, lleva el nombre del ahora santo “Bono José Gregorio Hernández” debido a que, entre el pueblo local, la fama del laico católico es muy intensa, casi con trazas de magia y misticismo. A ras de suelo, por ejemplo, las historias populares sobre el ‘médico de los pobres’ son de lo más variopintas: desde las personas enfermas que aseguran haber recibido su milagrosa visita a mitad de la noche cuando más se le necesitaba; hasta pomadas, aguas y ‘medicinas’ mágicas cuyas ‘fórmulas científicas’ habrían sido reveladas por el santo para curar todos los males.
Involuntariamente, Gregorio Hernández forma parte de esa tradición popular duramente arraigada en aquellos países que, al final del siglo XIX e inicios del XX, padecían grandes carencias básicas, especialmente de orden sanitario y educativo, mientras se deslumbraban con los avances tecnológicos de la época: la luz eléctrica, la radio, las modernas droguerías y los automóviles. Los ‘santones’, curanderos, chamanes y místicos sincréticos de principios del siglo pasado son un fenómeno compartido en varias localidades latinoamericanas; y sus implicaciones sociales no han sido menores ni para las religiones formalmente constituidas ni para los procesos de secularización institucional que las Repúblicas aspiran; pero forman parte respectivamente de la identidad y las culturas nacionales.
En Venezuela, la canonización de ambos personajes –pero en especial por el médico Hernández– logró unir momentáneamente a una ciudadanía tensionada hasta la violencia por la radicalización política; así, como no sucedía hace mucho, tanto personas afines al régimen como opositores fueron parte del mismo pueblo y celebraron incluso el deseo expresado por el presidente: “Es un día de júbilo espiritual para toda Venezuela y más allá de nuestra frontera… hemos elevado una oración por el espíritu eterno de quien va a ser santo, también el papa Francisco, que le dio este regalo tan hermoso a Venezuela”.
Tiene razón, los santos venezolanos son ya universales y quien ha puesto esta semilla de unidad en el pueblo ha sido el papa Francisco quien declaró beato al ‘Médico de los pobres’ en medio de la pandemia de COVID-19 y quien firmó su canonización desde el hospital durante su larga enfermedad en febrero de este año. Ya lo dijo León XIV en la ceremonia de canonización: “Es esta fe la que sostiene nuestro compromiso por la justicia, precisamente porque creemos que Dios salva el mundo por amor, liberándonos del fatalismo”.
Ante los tambores de guerra, los santos venezolanos –que son de todos– reafirman que hay esperanza para construir justicia, paz y libertad sin destrozarlo todo en el proceso.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
¿Quién escucha a los sacerdotes en México?
Si no es en misa, en algún curso de formación o ante alguna información escandalosa, los sacerdotes católicos son raramente escuchados en el espacio público; y casi siempre, sus opiniones se mediatizan por vía jerárquica o a través de mecanismos internos de consulta sin repercusiones en el ámbito social.
Por ello, resulta tan interesante la encuesta realizada por ‘The Catholic Project’ (2025) que recoge pensamientos, opiniones y pareceres de ministros de culto católicos en los Estados Unidos. Los resultados y las opiniones de los religiosos son valiosas en dos sentidos: porque manifiestan urgencias internas que sus propios obispos parecen no priorizar y porque revelan una temperatura social muchas veces ignorada por las autoridades civiles y la propia comunidad.
La encuesta recoge opiniones en diferentes ámbitos: sobre el bienestar físico, emocional y espiritual propio del ministro y también del de su comunidad; estado de ánimo y carga de trabajo de los sacerdotes; el nivel de confianza respecto a sus obispos; la afinidad política con sus superiores; las prioridades pastorales y administrativas, etcétera.
Los resultados son interesantes para los ministros católicos en EU: Ellos mismos valoran que viven con un nivel alto de bienestar personal frente al que tienen sus feligreses y comunidades; declaran un creciente agotamiento (especialmente entre sacerdotes jóvenes) debido a que junto a su servicio pastoral deben asumir tareas burocráticas y administrativas; hay una alta desconfianza en el liderazgo de sus obispos; y cuestionan las prioridades pastorales que no provengan de la realidad comunitaria.
Entre los datos más significativos del reporte –y que implicarían una toma de decisiones para su atención– se encuentran aquellos que reflejan signos de alerta sobre la salud mental y física de los presbíteros: casi la mitad de los curas con 25 años de servicio o menos asegura sentirse abrumado por responsabilidades que exceden su vocación; y casi la misma cantidad declaró lidiar con las dificultades de la soledad. De hecho, en gran medida, la desconfianza sentida por sus obispos y líderes se debe a la falta de cuidados, atención y cercanía que aquellos les proveen.
La encuesta revela desafíos importantes para la Iglesia estadounidense; sin embargo, la buena noticia es que hay un diagnóstico objetivo que ayuda a tomar decisiones claras al respecto. Sin embargo, en México no se cuenta con ese diagnóstico.
Como el segundo país con más católicos bautizados del mundo, México cuenta con aproximadamente 17 mil sacerdotes para atender una feligresía inmensa que ronda los 90 millones de miembros. Y, por desgracia no se cuenta con amplios mecanismos para escuchar a ese universo presbiteral.
De hecho, incluso en el tema tan acuciante y específico de la agresión, extorsión, cobro de derecho de piso, intimidación y hasta crímenes mortales contra sacerdotes católicos en México, la única instancia que sistematiza y organiza esta información es el Centro Católico Multimedial; sin ese trabajo, las autoridades episcopales dependerían de falibles reportes de la prensa, si acaso.
Lamentablemente, para los temas de bienestar emocional y afectivo, de la confianza en sus superiores, de la carga de trabajo u otras preocupaciones legítimas, los esfuerzos nacionales de escucha y atención a ministros ordenados son prácticamente inexistentes.
Las investigaciones en el más reciente caso de asesinato de un ministro católico en México revelan por lo pronto que el religioso no fue ultimado en un tiroteo cruzado o por la estructurada violencia criminal en el país, sino por personas de su círculo cercano y de confianza; y no es el único caso semejante.
Como apunta el estudio en EU, la soledad y el sentido de auxilio a una comunidad menos favorecida que ellos, suele llevar a los sacerdotes a propiciar relaciones desiguales y en ocasiones sustentadas en intereses poco sanos; y ahí hay una responsabilidad que atañe a diversas estructuras y liderazgos eclesiásticos que no se puede desdeñar.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
La estrecha senda: cultivar armonía desde la expresión religiosa
En los últimos meses ha cundido un fenómeno político-religioso de gran trascendencia para los regímenes democráticos actuales, en el que los liderazgos políticos se refugian detrás de fórmulas y recursos mesiánicos o pseudo religiosos para legitimar tanto su poder como el destino ulterior de sus decisiones.
En ello radica un germen importante de la radicalización y la polarización discursiva; porque el debate público se limita a un falso dilema que propone, por un lado, la secularización radical que confine la fe al ámbito privado; y, por el otro, sugiere la capitulación ante un dogmatismo monolítico identitario que impone una visión única del mundo. Ambas perspectivas atentan contra la libertad y dignidad humana; pero además ponen en peligro los procesos de pluralización y diversificación de creyentes y no creyentes.
Sin embargo, lejos de los juegos políticos de controversia y de los intereses de ciertos líderes religiosos para congraciarse con el poder, hay comunidades que han encontrado una senda estrecha y virtuosa para integrar las realidades y diversidades religiosas en los desafíos y alegrías del espacio público compartido.
En medio de la Isla de Borneo, en el archipiélago malayo, la aldea de Tewang Darayu demuestra cómo es posible la armonía social en entornos de diversidad religiosa. De hecho, más que prescindir u ocultar la fe debajo de las instancias formales (la secularización institucional o el laicismo ideológico), parten del reconocimiento de una práctica profunda y contextualizada de la fe.
Los lugareños acuñaron el concepto de “Belum Ruhui Rahayu” –vivir en paz y prosperidad compartida– que no constituye una utopía sino el resultado de un proceso social de alteridad, diálogo, respeto e integración de la religión y la cultura como pilares gemelos de la cohesión social.
¿Por qué esto resulta tan relevante ahora? A lo largo y ancho del orbe, especialmente en sociedades de herencia occidental, crece el debate sobre cómo preservar las supuestas ‘auténticas’ raíces culturales y religiosas de un pueblo destinado a vencer y trascender sobre ‘otro’ pueblo. Varios fenómenos antropológicos y sociales como la migración, el proteccionismo económico y la racialización política (con su consecuente colisión entre lenguajes y prácticas culturales) conducen inexorablemente a modelos socio-culturales totalizantes para los cuales, el poder político, echa mano de dimensiones místicas, míticas y religiosas para justificar la conservación de “cierto tipo de pueblo” mediante el control, la expulsión o el exterminio de “los otros”.
Según los antropólogos del Instituto Agama Kristen Negeri de Indonesia, el caso de Tewang Darayu demuestra que la moderación religiosa es hija de la teología contextual. No es una fe diluida, sino una fe encarnada. Los líderes islámicos, cristianos y kaharingan (religión tradicional de los nativos dayak con elementos hindúes-javaneses) no esconden sus doctrinas, sino que buscan dentro de sus propias tradiciones sagradas los principios que fomentan el respeto y el amor al prójimo. Un imán cita el Corán, un pastor la parábola del Buen Samaritano, y un líder kaharingan sus textos revelados, y todos convergen en el mismo imperativo ético: la armonía es un mandato divino que se expresa en la cultura local. La fe no vive en una burbuja, sino que dialoga con su tiempo y lugar.
En segundo lugar, las tradiciones religiosas y no religiosas en la localidad parten de un principio de oportunidad: la cultura no es el enemigo de la religión, sino su medio de transporte más efectivo. Así, ciertas prácticas ancestrales como el handep (trabajo colectivo) o el Mapas Lewu (una ceremonia de agradecimiento) se convierten en un aglutinante social donde todos, independientemente de su credo, aportan una parte de sí, al proceso social y cultural. Por ejemplo, los investigadores refieren que un musulmán no tiene empacho de ayudar en un ritual kaharingan mientras se asegura de que la comida sea halal; también cuentan que los cristianos con frecuencia contribuyen en la construcción de espacios de convivencia, aunque los operadores y beneficiarios tengan una identidad religiosa diversa a ellos. Dicen los antropólogos que, de esta manera, los distintos líderes religiosos, no están traicionando su fe, sino que cumplen con un valor cultural superior que, a su vez, está santificado por la interpretación moderada de su propia religión.
¿Qué lecciones puede esta experiencia ofrecer a México, que es un mosaico cultural donde la diversidad religiosa no es tan evidente, por lo menos en el ámbito público? Lo primero es reconocer que la dimensión religiosa es relevante en el contexto social y cultural; lo segundo, que las diferentes autoridades religiosas y los educadores deben liderar una relectura de sus textos y tradiciones que enfaticen los valores de convivencia, misericordia y justicia social por encima de los posicionamientos políticos o excluyentes.
Pero esencialmente, la experiencia en Tewang Darayu revela que siempre serán necesarios espacios formales e informales donde los líderes religiosos y los guardianes de la cultura local (artistas, ancianos, intelectuales, educadores) participen y colaboren. Se trata de fomentar “campos neutrales” donde se diseñen narrativas y prácticas compartidas.
La participación multicultural y plurirreligiosa quizá aún no es una realidad tan acuciante en México; sin embargo, la experiencia indonesia recalca la importancia de que todos los sectores sociales participen más allá de una defensa de la fe o la apologética sino que colaboren en un terreno común y con obras sociales conjuntas tangibles.
Una última reflexión de los académicos ayuda a poner los pies sobre la tierra: el modelo no está exento de controversias y conflictos. Pero justamente a través de la legitimación de los liderazgos intermedios como interlocutores y “arquitectos de la armonía” es que se nutre la conversación social más allá de tentaciones fundamentalistas o de secularización forzada. Y este tema sí es de gran relevancia actual para nuestro país.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Dilexi te, el puente teológico-pastoral entre Francisco y León XIV cimentado en la opción preferencial por los pobres
Este 9 de octubre se ha presentado la primera Exhortación Apostólica de León XIV, un documento intensamente esperado del Papa norteamericano el cual supone una brújula de intenciones, estilo y acentos clave del pontificado.
Al igual que hiciera Francisco con la encíclica de Lumen Fidei en junio del 2013 (publicada bajo su pontificado y con algunas aportaciones del Papa Bergoglio pero prácticamente completada en una primera redacción por Benedicto XVI); ahora se publica este texto también nacido en el pontificado previo y culminado por el sucesor. León XIV explica al inicio del documento: “Habiendo recibido como herencia este proyecto, me alegra hacerlo mío —añadiendo algunas reflexiones— y proponerlo al comienzo de mi pontificado”.
Este gesto de ambos pontífices confirma que el magisterio pontificio no es solo la intuición o el esfuerzo singular de una persona sino la confianza en que el espíritu asiste al depositario de la responsabilidad petrina en su misión, incluso a pesar de las muchas diferencias individuales que puedan tener. Pero además, este gesto tira por borda todas las intenciones políticas de exaltar personalidades y crear ‘capillismos’ de identificación gregaria o popular. Así como Francisco no llegó para romper o transformar todo lo hecho por el pontificado de Benedicto XVI; así tampoco León XIV no llegó a reformar o restaurar un estilo idealizado del papado.
Esta nueva exhortación está enfocada en la opción preferencial por los pobres y la dignidad humana. El tema central por supuesto está conectado con la última encíclica de Francisco Dilexit Nos (2024) que reflexiona sobre la participación del amor humano y divino de Jesucristo en la liberación del sufrimiento y de las carencias de las muchas pobrezas humanas. El texto pide abrazar el sentido teológico de que “los pobres son quienes nos evangelizan” desde el silencio de su condición, al colocarnos “frente a la realidad de nuestra debilidad”. De esta manera, el papa León XIV explica que la pobreza “no es una fatalidad”, sino una condición estructural que interpela a la sociedad y a la Iglesia.
El documento también cuestiona aquellas narrativas (casi siempre de índole ideológicas) que culpan a los pobres de su situación y el Papa critica la meritocracia como justificación de la desigualdad. Frente a la idea perniciosa de considerar que “los pobres son pobres porque quieren” (como se dice despreciativamente), el pontífice recupera de su predecesor la perspectiva de que “los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino” y menos aún que sea para ellos una elección: “No podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos, según esa falsa visión de la meritocracia”.
El documento denuncia directamente al sistema económico que genera exclusión y acumulación de riqueza en pocas manos; lo denomina como una “dictadura de una economía que mata” porque “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz”.
En su sentido más exhortativo, el Papa llama a resolver la falta de equidad en las sociedades contemporáneas pues la denomina “la raíz de los males” y el detonante de que los derechos humanos no sean iguales para todos. Por ello, el texto también aborda temas polémicos contemporáneos como la migración y el sentido de acogida recordando que existe un marco ético y moral centrado en la dignidad humana frente a los discursos antiinmgración y frente a las políticas de exclusión, discriminación e integrismo racial, religioso, lingüístico o cultural; reflexiona sobre la degradación ambiental como producto de una perniciosa cultura del descarte que por afecta “de un modo especial a los más débiles del planeta”; convoca al deber de una misión educativa “llena de obstáculos y alegrías” porque “no se puede enseñar sin amar”; motiva a fortalecer los sistemas democráticos mediante la escucha a los más vulnerables; y llama a la Iglesia a sostener su conversión cultural y pastoral siendo “pobre y para los pobres”, asistiendo con atención espiritual y limosna a los más necesitados.
En un primer golpe de ojo, Dilexi Te es un documento de gran relevancia sociopolítica y pastoral. Aborda con crudeza y esperanza los grandes desafíos del siglo XXI y lo hace desde una opción clara por los pobres como sujetos de derechos y de historia. Es, finalmente un renovado llamado al compromiso por el bien común más amplio, en tiempos donde la exclusión, la discriminación y el gregarismo identitario (por nacionalismos, religiones, lenguajes, consumos e ideologías de ocasión) campean en los órdenes políticos, económicos y mediáticos.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
