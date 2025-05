Humo y consenso: la comunicación en su esplendor

Quienes trabajan en la política y el espectáculo saben que el alcance y difusión de las ideas o contenidos suele exigir una proporcionalidad directa de capital que se invierta en tecnología y herramientas de comunicación.

Por eso, en una época en que los medios de registro y difusión se han hiper tecnificado e hiper especializado, resulta un fenómeno exótico, aparentemente contraintuitivo y singular que miles de millones de personas se mantengan expectantes al resultado de una columna de humo expulsada por una estufa y una chimenea.

Estos mecanismos proceden de una era socializadora ancestral y, por ello no son exclusivos ni de la Iglesia católica ni de la religión; significan tanto y con tal profundidad que muchas instancias sociales en las diversas culturas tienen sus propios ritos semejantes.

El anuncio público de las papeletas quemadas en la elección pontificia remonta al siglo XVIII; hace sólo cien años se introdujo la fumata blanca; y apenas hace medio siglo, se perfeccionó el quemado para distinguir con claridad la oposición entre el humo blanco y el negro.

Es decir, aunque la herramienta no sea formalmente moderna (fuego y humo), la intencionalidad del mensaje sí lo es. Pero, para que su mensaje sea comprendido tan ampliamente y en plenitud, para que cause tanta expectación e interés, el mecanismo y el medio no bastan, se requiere un extenso, nutrido, consistente y simbólico conjunto de signos que construyen el mensaje antes de manifestarlo o hacerlo público.