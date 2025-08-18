León XIV ante el margen episcopal en la Iglesia mexicana

El papa León XIV conoce parte de la realidad eclesial mexicana a través de una singular mirada de la organización, administración y actuación de la jerarquía eclesiástica local; primero como prior general de la Orden de San Agustín (2001-2013) y después como prefecto del dicasterio para los obispos de la Santa Sede (2023-2025). Desde ambas experiencias, el pontífice ha tenido oportunidad de escuchar aspectos que implican la valoración de los perfiles episcopales para un país tan singular como México.
Ahora, como pontífice y aún sin un sustituto en el dicasterio para obispos, tiene frente a sí el enorme reto de configurar el perfil del pastor para la República mexicana en una coyuntura nacional que exige tanto audacia como serenidad.
Por un lado, parece haber una urgencia de atender nombramientos en seis sedes diocesanas vacantes y prever los recambios de una quincena de iglesias particulares cuyos obispos ya han cumplido la edad de retiro canónico o manifiestan algunas debilidades para seguir gobernando. En total, es una quinta parte de los territorios diocesanos en transición; aunque, no es la cantidad de circunscripciones sino la magnitud de las instituciones eclesiales en juego, y la extensión y densidad de población de las iglesias que esperan recambio de pastor.
Al mismo tiempo, también hay un criterio de suma importancia sobre los obispos que habrán de tomar los próximos liderazgos nacionales o regionales: que no sólo tengan una trayectoria impecable (o por lo menos decente) sino que ofrezcan una mirada amplia, con imaginación y temple para participar de las oportunidades y los desafíos de la historia mexicana.
En su discurso para el jubileo de los obispos, el papa León XIV delineó cinco rasgos visibles para los pastores católicos: ser principio de unidad, tener una vida teologal, ser hombres de fe, de esperanza y de caridad pastoral. También los exhortó a practicar y cultivar virtudes cotidianas como vivir en la prudencia pastoral, la pobreza evangélica y custodiar la castidad de corazón y conducta propia y de sus ministros.
El Papa Prévost es profuso en las características que por lo menos él espera de sus pastores: firmes, dóciles, cercanos, coherentes, célibes, leales, sinceros, magnánimos, de mentalidad abierta, empáticos, pacientes, discretos, dialogantes, serviciales. Sus expectativas, sin embargo, se pueden resumir en tres grandes criterios: Ejercitar la “prudencia pastoral” como sabiduría práctica; vivir bajo la “pobreza evangélica” como estilo natural de vida; y sostener la “cercanía paternal” como actitud hacia el pueblo.
León XIV insiste en que los obispos están obligados a asimilar el diálogo como “estilo y método” en las relaciones humanas e institucionales; por tanto, los perfiles de pastores que actúan por su propia cuenta, en solitario, alejados de la fraternidad y la sinodalidad, procurando más su imagen en el carrierismo episcopal tan criticado por Francisco, no son los mejores candidatos para asumir responsabilidades en la nueva etapa en la Iglesia mexicana.
Hoy, las instituciones católicas enfrentan serios desafíos multidimensionales que ponen a prueba tanto su resiliencia como la influencia histórica que la Iglesia ha impreso a la nación mexicana. La Iglesia vive una lenta y sostenida erosión de fieles y adherentes; esto se evidencia en la caída estadística en los sacramentos y en la crisis de vocaciones religiosas y ministeriales. Pero también en el fenómeno poco atendido sobre la credibilidad de organizaciones y congregaciones religiosas, cuyo interés parece no enfocarse en recuperar su participación abierta, transparente y formal en la sociedad sino en refugiarse y afianzarse en el interior de las necesidades de las jerarquías eclesiásticas.
Y, por si fuera poco, es evidente el incremento de una tensión política de características dogmáticas en el entorno público; en gran medida gracias a los discursos moralizantes, identitarios, autorreferenciales, polarizadores y corporativos en el conflicto por la agenda pública. De hecho, gobiernos y poderes fácticos suelen integrar conceptos pseudoreligiosos en su legitimación discursiva y operativa en medio de graves crisis de gobernabilidad, violencia, incertidumbre económica y otras problemáticas colectivas.
Para este panorama, hoy hay casi una veintena de obispos que tienen menos de 55 años, pastores de la era de Bergoglio; la gran mayoría sirven ahora como auxiliares pastorales pero algunos ya han asumido la titularidad diocesana. El papa Francisco esperaba de ellos un sentido fuerte de unión “sin solistas fuera del coro o líderes de batallas personales”; obispos que no desean ser “noticia en los periódicos” ni que anhelan “el consenso del mundo” sino que vivan arraigados en la comunidad “rechazando la tentación de alejarse con frecuencia de su diócesis y huir en búsqueda de sus propias glorias” y esencialmente sin clericalismo que es “una forma anómala de entender la autoridad”. En ellos está buenamente depositada una esperanza de audacia e imaginación pastoral, porque se encuentran en el margen de toda una era que está concluyendo en el episcopado mexicano.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Restaurar servicio y cercanía, el desafío de la educación católica
El pasado 1° de agosto, los miembros de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) eligieron al sacerdote de Guadalajara y rector de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Francisco Ramírez Yañez, como presidente de dicha organización. La FIUC tiene correspondencia evidente ante la Santa Sede y diversos dicasterios pontificios pero también ante altos organismos internacionales; por ello, que un mexicano presida el organismo obliga a reflexionar el papel de la educación católica en México en el contexto del Pacto Educativo Global que propusiera el papa Francisco en 2019.
En principio, la elección de Ramírez fue no sólo bien recibida por los obispos de México sino hasta elogiada profusamente pues aseguran que el nombramiento refleja “el aprecio y la confianza de la comunidad académica” y animan al religioso a continuar un servicio de “diálogo entre la fe y la ciencia, y en la construcción de una cultura del encuentro desde las aulas universitarias católicas”.
La expectativa de los obispos mexicanos sobre Ramírez Yañez es alta, ya que –entre otros servicios– ha sido titular de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC) desde 2022. Sin embargo, esta asociación ha vivido en los últimos años una época compleja.
En primer lugar por los desafíos inherentes a la pandemia y postpandemia de COVID-19 que han obligado a reestructuraciones profundas de las universidades y centros educativos asociados; pero también por una persistente sangría y separación de algunas universidades católicas respecto a dicho proyecto colectivo. Al momento, por ejemplo, el principal volumen de instituciones universitarias que integran la AMIESIC lo componen los campus Anáhuac de la universidad de los Legionarios de Cristo, la UPAEP, la UDEM, la UVAQ, la UIC de los Misioneros de Guadalupe, la Universidad Pontificia de México (del Episcopado Mexicano) y un puñado más de universidades de diversas congregaciones religiosas.
Sin embargo, ni el vasto Sistema Universitario Jesuita ni el gran volumen del resto de instituciones de educación superior católicas de gran relevancia nacional trabajan en sintonía con la AMIESIC desde hace algunos años debido a diversas discrepancias.
Y es que el ambiente de la universidad católica en México permanece en un debate profundo e histórico entre el elitismo y el gregarismo o el servicio transversal a la sociedad. Sin duda, la historia glorifica el legado educativo de la Iglesia en México pero, a pesar de todo, la interrogante persiste especialmente en los centros educativos de nivel superior sobre si cumplen con su misión de servicio formativo para la transformación de la sociedad o si se han enclaustrado en torres de marfil, en pequeñas comunidades autorreferenciales de condiciones privilegiadas.
En las universidades católicas en México urge un esfuerzo de reconexión social, especialmente con su propósito de servicio, lejos de ambiciones utilitarias y pragmáticas. El papa Francisco hizo ese llamado: “Hay que recobrar la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión… para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna”.
Esto último es sumamente importante porque en muchos espacios hay severas crisis de identidad; desde hace años varios modelos universitarios católicos se han instalado en mecanismos neoliberales eficientes como escuelas de negocios privilegiadas, mientras se abandonan los barrios y a las comunidades rurales. Y, al mismo tiempo, algunos centros y asociaciones educativas católicas en México se han debilitado internamente por tensiones políticas e ideológicas, por la manipulación de teologías, tendencias sociales y heridas históricas en favor de agendas e intereses; debates que, por otro lado, se observan estériles ante las apremiantes necesidades comunitarias.
Fue Juan Pablo II quien advirtió en Ex Corde Ecclesiae que la universidad católica debe ser una “comunidad que dialoga con los gritos del mundo”. Ante tales urgencias, la formación y educación católica tiene que orientarse hacia el bien público y a la misión de trascendencia; al final, si las universidades católicas no bajan de sus campus a las banquetas rotas más allá de las esferas de su realidad, su misión se reducirá a una anécdota de alegres aplausos y reconocimientos mutuos; pero la sociedad les retirará la confianza que todavía conservan.
Felipe Monroy
Fernando, el sacrificio de una vida inocente
“No lo que pudo ser: es lo que fue. Y lo que fue está muerto”. Octavio Paz
La noticia no mereció siquiera la primera plana de los medios, pero estremece hasta el tuétano: El cadáver en descomposición de un niño de cinco años fue hallado en el interior de una vivienda comunal luego de que policías irrumpieron en el lugar ante una tardía denuncia del secuestro. Después de varios días, la madre del menor pidió auxilio a las autoridades porque unas personas –a las que les debía mil pesos– lo habían secuestrado días atrás como “prenda de garantía” para que la mujer cumpliera con el pago; finalmente cuando intervino el cuerpo policial, el cuerpo del niño Fernando evidenciaba que llevaba varios días muerto.
La sordidez de la historia es una fosa infernal. En principio, la deuda de mil pesos parece minúscula, pero adquiere su ominosa dimensión cuando se contrasta contra el ingreso promedio del decil de la población con los ingresos más bajos en México ($5,000 pesos mensuales) o incluso en el segundo decil ($9 mil pesos aprox.). Los mil pesos de deuda se erigen como una considerable presencia de alivio cuando se tienen; y de pesar, cuando se deben pagar. Eso, por sí sólo, nos debe obligar a reflexionar profundamente cuando discursivamente y desde privilegios muy altos se desprecian los subsidios del gobierno a las personas necesitadas.
Pero ese no es todo el problema. Los hechos evidencian que los usureros criminales han mamado de la impunidad galopante y de una cultura infame varias perversiones profundas: la incapacidad de distinguir la dignidad humana del prójimo, la imposibilidad de reconocer la inocencia de las víctimas y la convicción de que la ley del más fuerte les obliga a vivir con la idea de que, si no son depredadores, serían presas.
Aquí el asunto adquiere matices de una enfermedad psicosocial derivada de una cultura agresiva, hiperviolenta, economicista, criminal, utilitaria, egoísta, corrupta, indolente y que recompensa con impunidad a la mayoría de actos de abuso:
Retener, secuestrar o usar a un ser humano como “garantía” de una retribución esperada, para que la angustia y la desesperación de sus familiares sea el motor que acelere el cumplimiento de los intereses de quien tiene el poder, suena brutal; y sin embargo, no pocos movimientos ideológicos y políticos actuales se apoyan en esta brutalidad y en el darwinismo social para justificar su poder, su posición y sus privilegios por encima de los demás.
La historia además obliga a otras terribles reflexiones. La tardía denuncia que hizo la madre del menor revela que, por lo menos, pasó una semana desde el secuestro y la toma de conciencia de la mujer en que debía llamar a las autoridades y pedir ayuda. Durante 7 u 8 largos días y noches (en los que la mujer afirma haber acudido hasta la casa donde retenían a su hijo sin poderlo recuperar), la mujer parece que estuvo sola en esa situación.
No sólo no tuvo a nadie que la exhortara o acompañara a pedir ayuda a la policía (ahora vamos con eso); pero tampoco a nadie que, desde la caridad, pudiera haberle donado mil pesos para el “rescate” de su hijo. La soledad y la desconfianza son cánceres silenciosos de nuestra sociedad contemporánea.
Quizá la mujer no tenía a nadie para pedirle ayuda o quizá nadie confiaba lo suficiente en ella; y también, quizá la ignorante soledad y falta de confianza en las autoridades hizo que la denuncia llegara mal y tarde al escritorio correcto. Porque, por si fuera poco, según el relato, la mujer no recibió ayuda en la primera dependencia de seguridad pública a la que tocó las puertas y tuvo que acudir a otra instancia.
Y el asunto, incluso aquí, no ha tocado fondo. La información periodística reporta que el cadáver del menor será analizado por los forenses y que la fiscalía estatal realizará las indagatorias que conduzcan a esclarecer el caso e imputar responsabilidades a tres personas que fueron arrestadas en el lugar de los hechos; pero también dice que, en el proceso de asegurar el inmueble donde fue el hallazgo del cuerpo del menor, la autoridad se encontró con un ligero obstáculo:
En el lugar hay otras viviendas y los inquilinos –vecinos o cohabitantes de los secuestradores– dicen que “se supone que tienen que sellar nada más la mitad donde fue el problema” y reclaman sus derechos personales. El egoísmo y la indolencia no pueden ser más abyectos; no sólo estos cohabitantes no hicieron nada cuando sus vecinos llegaron con un menor extraño, ajeno y secuestrado, tampoco se inquietaron cuando el olor pestilente de un cadáver en descomposición inundaba el espacio común de sus viviendas; y sólo quieren seguir como si nada porque “en su mitad” no fue el problema.
Fernando tenía cinco años, murió a solas en su dolor y su grito, y quizá a solas devoró sus lágrimas hasta perecer. La cantidad de horror, la diversidad de actos inhumanos, la indolencia y la impunidad, el rostro vil de la ignorancia en esta historia nos obliga a reflexionar muchas muchas cosas como sociedad: sobre valores y principios, sobre dignidad humana y responsabilidad social, sobre impunidad y desgobierno, sobre nuestra propia esencia humana ante una crisis de humanidad; porque los hechos en Los Reyes La Paz provocan náusea como de vértigo ante un abismo infinito de podredumbre.
Felipe Monroy
¿Qué podemos aprender de un doctor de la Iglesia hoy?
El reciente anuncio del papa León XIV de conferir el título de “Doctor de la Iglesia” a sir John Henry Newman, cardenal, fundador y gigante intelectual del siglo XIX, es una noticia de gran relevancia; porque a pesar del inmenso santoral católico, apenas 37 personas han sido declaradas bajo ese título en los dos mil años de la institución, de las cuales, cuatro han sido mujeres: santa Teresa de Ávila, santa Catalina de Siena, santa Teresita de Lisieux y santa Hildegarda de Bingen.
Hay doctores de la Iglesia muy reconocidos por la devoción católica como san Agustín (el gran fundador, obispo y teólogo), san Jerónimo (a quien debemos la traducción de los libros bíblicos al latín y la difusión de vidas cristianas ilustres), san Francisco de Sales (predicador, patrono de los periodistas y escritores), san Juan de la Cruz (monje carmelita y poeta místico), san Antonio de Padua (fraile franciscano, predicador), etc.
Algunos de estos católicos han sido destacados por su original explicación y divulgación del Evangelio, por la interpretación de la vida cristiana, su combate a las herejías y desviaciones de la fe católica o por haber recogido la historia de los creyentes de su tiempo, su pueblo y sus lenguas; es decir, su influencia en la cultura, el gobierno, la liturgia y la dimensión espiritual cristiana ha sido determinante en la evolución de la obra y el pensamiento católico.
El cardenal Newman se integra a este prestigioso elenco con una historia singular: nació en Londres en el seno de una familia anglicana (la iglesia de Inglaterra fundada por el rey Enrique VIII y la influencia protestante en 1534) y se desarrolló en esa doctrina con mucho talento en los prestigiosos colegios universitarios de Oxford. Como párroco, escritor y distinguido predicador participó en el movimiento teológico al interior de la iglesia protestante para reconocer la herencia apostólica y católica del anglicanismo, en un momento en que esa institución estaba fuertemente sacudida por los efectos de la expansión global del imperio británico, el liberalismo económico y los debates teológicos internos.
El camino emprendido por Newman lo condujo a Roma, a la convivencia con diferentes órdenes religiosas y al diálogo con la catolicidad. De esa exploración vino la conversión, su adhesión al Oratorio de San Felipe Neri, su posterior ordenación sacerdotal, su labor como fundador de comunidades católicas en Inglaterra, su rectorado en la Universidad Católica de Dublín y su nombramiento como cardenal de la Iglesia católica romana por el papa León XIII. Ahora, con el anuncio de su declaración como Doctor de la Iglesia, el Vaticano destaca dos frases muy simbólicas de Newman: “El corazón habla al corazón” (su lema cardenalicio) y “De las sombras y de las imágenes hacia la Verdad” (el epitafio en su tumba).
Ambas son ideas de gran pertinencia actual: la necesidad de una comunicación profunda, personal y vulnerable más allá de las palabras; y el reconocimiento de que la búsqueda de la verdad suele ofrecer caminos difíciles –oscuridad e ilusiones pasajeras– pero necesarios.
La historia del cardenal Newman es ese camino: el ardiente deseo de saber, de dialogar con un mundo aparentemente antagónico, de reconocer la trascendencia mística e histórica que clama a cada comunidad humana en los sitios más insospechados. El religioso dejó escrito: “Luz amable, en la oscuridad que me rodea, ¡condúceme!”.
Vivimos tiempos complejos, con triunfos de oscuridades que creíamos superadas gracias en parte al racionalismo y la ilustración. Hoy no sólo hay una desconfianza en la ciencia sino hay un pensamiento anticientífico boyante; hay una radicalización política basada en liderazgos carismáticos o fanatismos ideológicos; hay una crisis antropológica y cultural que desprecia los sustratos humanos; pero sobre todo, hay una jactancia de conocimientos al alcance de los gadgets. Newman también tuvo un pensamiento para esta clase de problema social: “El conocimiento es una cosa, la virtud es otra”.
Sin embargo, hay un pensamiento del santo Henry Newman cuya pertinencia en la actualidad es radical: “El mal predica la tolerancia hasta que se vuelve dominante. A partir de ahí, busca silenciar el bien”. Esta idea tiene implicaciones políticas evidentes que iluminan nuestra época; en efecto, hay obras de maldad objetiva que a través de la propaganda, la mercadotecnia y la política utilitarista se disfrazan de una supuesta respuesta tolerante ante muchos de los desafíos que vivimos.
De esta forma, el mal cobra fuerza al ser tolerado –y a veces buscado– por amplios sectores sociales. Por ejemplo, en no pocos regímenes políticos actuales, la agresividad, la superioridad y el desprecio del prójimo se venden propositivamente en las democracias modernas asegurando que los gobiernos serán ‘tolerantes’ con los pobres, los marginados, los disidentes, los rezagados, los extranjeros, los migrantes, las personas vulnerables, los que no tienen voz, etcétera. Pero, al llegar al poder –muchas veces omnímodo– comienzan a catalogar los valores de la fraternidad universal, la justicia social, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad como “padecimientos” o “enfermedades”.
Los poderes de dominación contemporáneos, originalmente disfrazados de tolerancia, hoy buscan silenciar las voces disidentes de la virtud y la verdad, especialmente presentes en las realidades vulnerables. Es en estos escenarios donde un doctor de la Iglesia puede ofrecer un camino de comprensión sobre la humanidad, sobre sus dificultades cíclicas y permanentes que no deben hacernos perder la confianza y la fe.
Felipe Monroy
México, en el corazón diplomático de la Santa Sede
El custodio de la diplomacia de la Santa Sede participó primero de un par de reuniones protocolarias en México
La reciente visita a México del arzobispo Paul Richard Gallagher, titular de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, ha sido breve pero llena de implicaciones. En apenas dos discursos públicos delineó con mucha claridad el papel de México en el horizonte de la diplomacia vaticana y en el pontificado de León XIV; y además, es ineludible la reflexión sobre el informe que Gallagher llevará de vuelta al pontífice. Un informe que se antoja imparcial –casi frío– a diferencia de lo que otros miembros de la Secretaría de Estado, viejos conocidos en México –como el cardenal Parolin y el arzobispo Peña–, podrían haber llevado a Roma.
El custodio de la diplomacia de la Santa Sede participó primero de un par de reuniones protocolarias tanto con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano como con los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores de México. Lo más relevante de estos encuentros lo sintetizó la secretaria Rosa Icela Rodríguez, quien confirmó la invitación formal que la Iglesia, el gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum hacen al papa León XIV para visitar el país.
Que se haya insistido sobre esta invitación formal al día siguiente en voz de Octavio Tripp, director general para Europa de la SRE, revela además la escasez de asuntos bilaterales concretos o de fondo abordados por los funcionarios mexicanos con Gallagher. La invitación, no obstante, es un buen deseo; y aunque se vislumbra difícil una visita inminente, la singular cualidad de Robert Prevost como el primer pontífice norteamericano con arraigo latinoamericano –un Papa de identidad transfronteriza– haría de una potencial visita a México todo un suceso político y diplomático.
Por ejemplo, en sus dos únicos discursos públicos en la capital de la República, Gallagher justo destacó que México y la Virgen de Guadalupe tienen un papel clave en la promoción de la fraternidad y la paz en todo el continente americano, como puente entre pueblos y naciones. Dijo que “en tiempos de fragmentación, donde las barreras se erigen más rápido que los puentes”, la Virgen mexicana “une lo que el mundo intenta dividir”. Lo anterior, leído en clave política y social, pone a México –y especialmente a su Iglesia católica– ante una responsabilidad mayúscula hacia el exterior, pero también –y quizá más apremiante– hacia su interior.
Gallagher enumeró el elenco consabido de problemáticas internas de México y en su relación con otros países: migración, violencia, corrupción, desigualdad económica, erosión de la verdad en el discurso público, etcétera; y dijo que estas “heridas silenciosas de la humanidad” se pueden afrontar con dos características notables de la historia del pueblo mexicano: su resiliencia y su esperanza.
De hecho, elogió que incluso en los momentos más críticos de la patria mexicana, los católicos optaron por la esperanza en lugar de continuar el juego de odios: “Cuando pensamos en la violencia que causa muerte y destrucción a tantas personas en tantos lugares diferentes, sabemos que puede fácilmente despertar en nuestros corazones el deseo de venganza, incluso la voluntad de violencia, deseosos de devolver daño con daño. Y, sin embargo, el Señor nos llama a algo radicalmente diferente”, dijo.
De esta forma, Gallagher explicó además una idea reiterada de León XIV sobre la necesidad de construir “paz desarmada y desarmante”, no mediante la imposición ni la dominación sino desde el servicio, el acompañamiento y la acción colegiada orientada a la dignidad humana, la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común.
Quizá por ello, el diplomático también utilizó México como escenario neutral para delinear la crítica más profunda del Vaticano hacia los organismos internacionales vigentes; dijo que para el papa León XIV el multilateralismo sólo tiene sentido cuando se visibilizan, reconocen y escuchan las identidades de todas las naciones, todos los pueblos y todos los clamores de los más necesitados; de lo contrario, la diplomacia se convierte en “burocracia abstracta”.
Este último deseo es crucial en un momento de intensa complejidad político-diplomática en la región y en el mundo; donde parece que desde la mirada pontificia, México puede y debe ofrecer mucho a la pacificación comenzando en su propio territorio: “La política, dijo Gallagher, puede formularse no como un ejercicio de poder, sino como un acto de justicia”. Y ese mensaje del Vaticano, desde México, es de suma relevancia tanto para todos los vecinos de la patria mexicana como para todos sus actores políticos encumbrados.
