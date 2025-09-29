Pugna de valores morales en la autoridad pontificia

Antes de ser pontífice, León XIV era un cardenal de la Curia Romana. Fue convocado por Francisco y designado como responsable de la Congregación para los Obispos (hoy Dicasterio tras la reforma curial de 2022). Se trata de una delicada labor para la Iglesia católica que abarca pero no se limita al estudio, selección, nombramiento, atención y vigilancia de los obispos en todo el mundo, de los sucesores de los apóstoles que Jesús llamó a su lado. Este puesto, evidentemente quedó vacante con la entronización pontificia y el Papa Prevost se tomó un largo tiempo de discernimiento para nombrar a su reemplazo en esa oficina.
Finalmente, tras 141 días de pontificado, León XIV tomó la decisión de promover a un experimentado funcionario de la Curia Romana como nuevo Prefecto para el Dicasterio de los Obispos. Se trata del canonista napolitano y fraile carmelita, Filippo Iannone, quien tuvo una meteórica carrera eclesiástica (fue el obispo más jóven de Italia) sustancialmente detrás de los libros y los escritorios: tesorero, consejero, abogado, vicario judicial, profesor de derecho, consultor, vicerregente y finalmente –ya en el pontificado de Francisco– un discreto pero eficaz servidor en la oficina de análisis e interpretación de los Textos Legislativos de la Iglesia (el dicasterio al que le corresponde formular la interpretación auténtica de las leyes de la Iglesia).
Este nombramiento muy esperado ha sido terriblemente manipulado tanto por los críticos del pontificado de Francisco como por los defensores del estilo reformista bergogliano. Para los primeros, el nombramiento de un “duro” canonista en el dicasterio de obispos reflejaría el viraje del actual pontífice para preferir “la norma y la ley” antes que “la intuición y la audacia” en el nombramiento de los nuevos pastores de la era Prevost en la Iglesia; y para los segundos, implicaría la ratificación de la confianza que depositó el propio Bergoglio en Iannone al haberlo promovido de la vicerregencia de Roma al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y finalmente nombrarlo presidente de ese mismo Dicasterio.
Este conflicto entre ciertos grupos católicos anti-Francisco (con pocos liderazgos pero con grandes capacidades mediáticas y de acceso a espacios de poder político y económico) frente a los grupos católicos pro-Francisco (un grupo masivo y sustancialmente heterogéneo de católicos y no católicos periféricos que se sintieron reivindicados por el pontífice argentino) no se parece a las viejas disputas entre papólatras y los papófobos del siglo pasado sino a una verdadera pugna de los valores morales “correctos” en la autoridad pontificia según las diversas colectividades católicas.
La razón de que esto se haya complejizado es simple: Francisco no sólo fue el pontífice para el mundo católico, se convirtió en un líder y referente global para muchos sectores organizados y no organizados de la sociedad contemporánea; y por ello, el juicio sobre cuánto de su estilo y legado debe permanecer o no en los pontificados sucedáneos ebulle no solo a las iglesias locales sino también a las instancias más laicas del orbe.
Así, el primer nombramiento “importante” de Prevost como pontífice se ha tornado en una anodina batalla de apropiación del Papa y en una estratagema política para intentar convencer precisamente a los liderazgos religiosos institucionales (los obispos) sobre cuáles valores morales en la autoridad pontificia son mejores que otros. Ambos extremos del juego plantean que las decisiones de León XIV tienen una direccionalidad oculta trascendente que, paradójicamente, ellos sí pueden entender y explicar. Olvidan reconocer, por ejemplo, que la soberana decisión pontificia pudo haber venido de una simpleza burocrática (o papócrata, para seguir con los terminajos) y que eso ni le quita relevancia al nombramiento ni le resta obligaciones y responsabilidades al cargo que Iannone asumirá el próximo 15 de octubre.
Tristemente esta pugna recién comienza y es probable que, en los meses por venir, las tensiones por intentar explicar la autoridad papal siga siendo un tema. En el fondo no es para tener “un Papa aliado” de las particulares causas gremiales sino porque se cree que, a través de la comprensión del estilo de autoridad moral propia del pontífice, se puede “controlar” a los obispos católicos. Ese es el subtexto de esta pugna y esa es la razón de la extraña apropiación –pero por antípodas razones– del nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos, desde dos estilos de catolicismo contemporáneo confrontados.
Para ellos, para ambos, quizá valga la pena rescatar la lectura de la tesis doctoral de Robert Francis Prevost donde precisamente analiza la autoridad y explica que la autoridad moral no deriva del cargo, sino de la coherencia de vida y entrega; que el superior (la autoridad eclesiástica) está obligado a ejercer un servicio kenótico, es decir, desde el vaciamiento de cualquier mesianismo autoproyectado y vivir como siervo; porque la autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para el crecimiento espiritual de la comunidad. Y si León XIV se tomó todo ese tiempo para nombrar a su sucesor en el dicasterio romano para los obispos quizá fue con esa intención, aunque –felizmente– podría equivocarme.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Buenismo, moralización y la paz tiránica
En principio, todo esfuerzo a favor de la paz es loable y todos los discursos que la exaltan parecen nobles; sin embargo, hay matices muy concretos entre buscar la paz como un proceso siempre perfectible y pedir la paz como un destino prefigurado.
El primer escenario, el orden social anhelado pretende generar las condiciones mínimas para que la diversidad y la pluralidad puedan expresarse con libertad, responsabilidad y tolerancia; y también aspira a compartir un ánimo cultural donde se privilegie la capacidad de creer y luchar por satisfactores mínimos compartidos y justos. En esta idea de paz, la actualización de demandas y reclamos se inscribe no sólo en la posibilidad del futuro sino en la necesidad de éste, de llenar los actos con un sentimiento de esperanza y con respuestas aún no imaginadas ante desafíos progresivos.
Pero en el otro escenario, la paz se convierte en una expectativa que cristalice un designio predicho y en el que se han puesto fronteras al tiempo. Bajo esta idealizada paz, la confianza y la tranquilidad provienen más de la invisibilización de los conflictos que de su reconocimiento y resolución; la estabilidad se presenta bajo la promesa de inmutabilidad; y el orden es efecto de un régimen cuya única responsabilidad sea ejercer el control material e inmaterial de las actitudes y actividades humanas, de la institucionalización y alfabetización hegemónica de todas las dinámicas sociales presentes y futuras.
En medio de las graves crisis generalizadas que padecemos (como la exaltación de la violencia y la discriminación política, el extendido desorden público y mediático, la legitimación de la agresividad discursiva y de poder) y del excruciante clamor por la paz, es sencillo caer en la tentación de promover cierta idea de pacificación bajo el segundo escenario: por vía de la paz tiránica. Y, al contrario de lo que se podría pensar, sus promoventes no siempre parecen agentes absolutistas, calculadores e hiper racionales sino casi siempre se manifiestan a través de discursos “buenistas” de positivismo desequilibrado o a mediante una gentil oposición moralizante contra los ‘no-valores’ sociales (o al menos aquellos no reconocidos como útiles por el “valor supremo” impuesto por el poder).
El exceso de positivismo puede suprimir el pensamiento crítico, la agilidad emocional y la capacidad de enfrentar realidades complejas; conduce a expectativas irreales mientras, paradójicamente, promueve el silencio ante señales de alerta o de normalización de comportamientos éticamente cuestionables. Por otra parte, la moralización jerárquica de los valores sociales “buenos” de aquellos “malos” o “menos buenos”, tiende a construir islas integristas donde un “valor supremo” (por ejemplo: apreciaciones absolutas y unívocas de cierta libertad, cierta democracia, cierto orden, cierta institucionalidad o cierto mercado) se impone de forma tiránica y destructiva sobre otros valores (dignidad, justicia, solidaridad, compasión, etcétera).
Aunque no lo parezca, el discurso ‘buenista’, lleno de positividad e ilusiones retóricas, tiene un vínculo muy estrecho con el autoritarismo; porque la integración narrativa de una realidad o un futuro idealizados del pueblo ha sido utilizada indefectiblemente por regímenes autoritarios para manipular a las masas y suprimir a las disidencias. Así, bajo la apariencia de total comprensión y reconciliación de todas las razones sociales, se suele disimular la verdad (que es casi siempre conflictiva) y acallar los clamores periféricos mediante fugaces gestos de acogida.
Sobre esto último, el artista Quino hizo una mordaz crítica a través de una caricatura donde en cuatro paneles dibujó a miembros risueños de las naciones y líderes globales en la tradicional –y ya rancia– fotografía grupal durante las cumbres internacionales para “combatir el hambre, la pobreza y el desempleo”; mientras en la quinta y última viñeta sale la familia Rosales de Villa Ranchito tratando de resolver sus problemas de hambre, inseguridad, desocupación… etcétera.
El “buenismo” pacificador deslegitima la indignación social y el activismo desde las sufrientes periferias, porque desde la institución del poder “ya se hace todo lo posible”. Así, ¿cómo podría quejarse una víctima de corrupción si “ya no hay corrupción” en un gobierno? ¿Cómo podría denunciar una persona de brutalidad policial si “ya no se tortura” en este régimen? ¿Cómo creerle a alguien que clama desde la hambruna si la autoridad ya declaró “autosuficiencia alimentaria” nacional?
La otra “paz tiránica” proviene de una lógica donde la idea de “valor” (que es inherentemente económico y antagónico al “no-valor”) se traspola a esferas no económicas como la política, la moral o el derecho. Así, alguna precondición de paz erigida como “valor supremo” (el libre comercio, el libre tránsito, la libre empresa, la libre ganancia, la libre explotación, etc.) obliga a declarar una guerra moral contra el disidente o el diferente.
En nuestro contexto, la ideología neoliberal suele priorizar al “mercado” como una naturaleza social de orden superior y perfecta donde se acrisola la única paz posible; y todo aquello que no “sirva” a sus propósitos no sólo es una esencia parasitaria sino una realidad incómoda a la que es necesario deslegitimar, judicializar, privatizar o erradicar.
Esta paz de integrismo moral diluye finalmente todas las instituciones al balcanizar la vida social en una lógica de valor/no-valor que es inherentemente conflictiva y destructiva; ahí donde se han diluido las instancias mediadoras entre los desarrollos individuales y los derechos colectivos hay una paz utilitaria, pero no un espacio donde puedan desarrollarse lenta y progresivamente las búsquedas de la dignidad humana, la justicia y el bien común. Una paz donde los valores intrínsecos de la diversa experiencia humana tengan cabida y se resuelvan a través del reconocimiento de los conflictos, no de su omisión.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Las bajas de la ‘batalla cultural’
Ante todo, el asesinato del activista de la nueva derecha ideológica, Charlie Kirk, ha sido una tragedia, un acto injustificable y el cruel reflejo de una dura ruptura idiosincrática en los Estados Unidos.
No importa qué tan burdas, sardónicas y deshumanizantes hayan sido algunas de sus más célebres opiniones (la más famosa irónicamente fue la de justificar las recurrentes muertes inocentes en las masacres de colegios para poder conservar la ley canónica estadounidense de acceso y portación de armas); el arrancarle la vida en el apogeo de su jactancia, manifiesta lo profundo que hienden los odios en una sociedad armada hasta los dientes y entrenada al miedo, a la vanagloria y a la dominación violenta.
Porque más allá de apuntar con el dedo flamígero al perpetrador del disparo y tornarnos psiquiatras de ocasión para explicar los percutores emocionales que condujeron al joven a utilizar su acceso a armas de precisión y su entrenamiento especializado (asesinó a su objetivo con un disparo al cuello a más de doscientos metros de distancia), es urgente hablar justo de los odios expresados sin pudor en la ‘nueva’ política de la famosa ‘batalla cultural’.
En estos días, el caricaturista José María Nieto compartió una viñeta dramática: un personaje camina frente a tres mamparas donde, a semejanza de decretos de la autoridad, se define el listado de los actos que constituyen “delitos de odio”, “odios permitidos” y “odios recomendados”. La denominada “batalla cultural” parece implicar que, sin importar el posicionamiento político de izquierdas o derechas, algún grupo de poder siempre pretenderá definir aquellos actos de desprecio y crueldad que son punibles, los que pueden ser tolerados y los que, incluso a riesgo de ser considerados misántropos, deben ser promovidos como parte de una potencial y flamante “cultura vencedora”.
La paradoja de la “batalla cultural” radica en que se enfoca en definir al grupo en el poder y así marmolizar también la identidad de la autoridad legítima con capacidad y herramientas objetivas para castigar y reprimir a los excéntricos de su sociedad idealizada; pero también porque pretende un estadío posterior de victoria sobre aquellas realidades incómodas para su mirada, donde los “nuevos ciudadanos” alineados a los vencedores estén facultados o compelidos a odiar ciertas identidades (actos que podrían hacer misericordiosamente en silencio o a través de gestos de desprecio, superioridad moral, agresividad o discriminación).
Fuera de la lógica política, la batalla cultural (o lucha, según se perciba el grado de colisión y reivindicación de ideales) debe ser progresiva en sí misma; es decir, que su búsqueda por las altas expectativas del desarrollo y el bienestar colectivo e individual sea incesante; pero, al mismo tiempo, alimentada de un principio permanente: buscar promover la infinita dignidad humana. Este radical sustento es lo que Chésterton definió como camino hacia la ortodoxia: “Nada hay tan peligroso ni tan emocionante como la ortodoxia”.
Es decir, el acto renovado que se oponga permanentemente a la dominación y a las tentaciones autócratas. Y es que, cuando una autoridad se ve socavada –e invariablemente lo será–, ésta suele intentar redimirse empeorándose: “El empeoramiento –apunta Zizek– es un intento desesperado de mantener viva la vieja autoridad”.
Por fortuna, la realidad cultural contemporánea cuenta con diversas fuentes y tradiciones de potencial emancipatorio que pueden enfrentarse a los distintos grados de presentación ostensible del horror; y que deberán hacerlo incluso en la cúspide de su propio triunfo.
Esto es lo que no suele comprenderse en los que reducen la dignidad de las personas a “bajas ineludibles” de una colisión de intereses y de pretendida dominación e imposición hegemónica, a la que desde el eufemismo y la propaganda se le llama “batalla cultural”.
Porque ¿a qué vencedores les daremos el privilegio de definir la virtud, la verdad, la igualdad, el derecho o la noción de pueblo? Y, en la locura de creernos dueños de esas definiciones eternas, ¿sobre quiénes las impondríamos incluso a costa de volvernos sanguinarios francotiradores (moralizadores o ejecutores) de los ‘indeseables’?
El otro camino, para evitar utilizar la muerte de nadie como herramienta de reivindicación ideológica, es comprender la lógica del conflicto, zafarse de la actitud pendenciera o belicosa y tomar partido por las voces marginales a la colisión de soberbias. Solo así, la lucha por un futuro mejor y compartido podrá adquirir nuevas y más amplias connotaciones.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Santos Frassati y Acutis, asumir el contexto
Los primeros santos canonizados del papado de León XIV son dos singulares jóvenes italianos. Ambos crecieron y realizaron sendos apostolados al pie de los Alpes, uno al inicio y otro al final del convulso siglo XX: Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Con casi un siglo de distancia entre ambos, estos peculiares varones expresaron y experimentaron, cada uno en su tiempo, un sentido de trascendencia a muy temprana edad y, por ello mismo, fueron signos discordantes para las expectativas de sus respectivas épocas.
Pier Giorgio Frassati (Turín, 1901-1925) nació en el seno de una familia italiana reconocida y acomodada, con capital económico y cultural proveniente de altos privilegios. Su padre fue dueño y director del icónico periódico italiano La Stampa; su madre, una pintora reconocida en las altas esferas del mercado y de la monarquía reinante.
Su hagiografía reconoce que Pier Giorgio no fue un alumno descollante ni siquiera muy dedicado, no terminó la educación superior e incluso fue algo decepcionante para sus padres quienes esperaban que, aunque no sobresaliera, por lo menos supiera aprovechar las oportunidades que su posición de prestigio le daban.
El joven Pier Giorgio, sin embargo, encontró su lugar entre amigos humildes y sirviendo a los pobres, en las actividades simples al aire libre y en la oración comunitaria. En su biografía destaca además la importancia de la amistad, formó y participó en grupos y círculos de amigos y colegas a los que les puso nombres satíricos como “Los Sospechosos” o “Los Estafadores de la Compañía de Chicos Fastidiosos”. Pero, sobre todo, en medio de la locura fascista, Frassati tomó partido por los humillados y por la sociedad sufriente. Murió a los 24 años contagiado de poliomielitis; se cuenta que a su funeral acudieron muchas personas marginadas y pobres, lo que conmovió profundamente a su padre.
Lejos ya del furor por el nacionalismo fascista, Carlo Acutis nació y creció al final del siglo (Londres, 1991 – Monza, 2006) en el pináculo de las expectativas de la globalización. Durante su corta vida se relata que tomó interés y pasión por las prácticas religiosas y las devociones católicas. Se afirma que a muy temprana edad ya tenía asiduidad para participar de la Misa, del Santo Rosario, de la confesión, el catecismo, el voluntariado y especialmente por la divulgación de la fe cristiana, los milagros y los santos.
En el mundo que iniciaba su senda de hiperconexión y el desarrollo exponencial de la Internet, Carlo utilizó las herramientas que comenzaban a popularizarse entre los jóvenes (el ordenador, las videocámaras digitales, la programación y las páginas web) para divulgar Milagros Eucarísticos y vidas de los santos.
El niño Carlo, con los medios y las tecnologías que han configurado la vida social e individual moderna, eligió no sucumbir a las tentaciones de la hipermodernidad, el individualismo, el consumo o la obsesión por el presente; por el contrario, llevó una vida de santidad alegre y con esa certeza espiritual que se manifiesta en sus múltiples apotegmas: “Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, “La Eucaristía es mi autopista al Cielo”, “La tristeza es mirar hacia uno mismo, la felicidad es mirar hacia Dios” y “Lo único que debemos pedirle a Dios es el deseo de ser santos”. Murió a los 15 años víctima de una leucemia fulminante. Tras su muerte, su madre experimentó una exaltación espiritual para promover la vida de santidad de su hijo y los sueños proféticos que él le ha regalado.
La creciente popularidad de los santos Frassati y Acutis quizá se deba a que no tienen la severidad mística o la gravedad espiritual de algunos santos católicos tradicionales. Por el contrario, se entrevé que, en el interés de servir a la comunidad, Pier Giorgio no renuncia al humor, a cierta rebeldía y hasta a la picardía propia de los jóvenes de la época; y en Carlo, se trasluce la inocencia y el asombro de un niño ante las maravillas de la cultura global, la telecomunicación y la informática. En ambos, la forma en que asumieron su corta vida se puede sintetizar con la máxima cristiana de “vivir en el mundo pero no ser del mundo” y recuerdan que la espiritualidad del creyente no reniega del contexto que le toca vivir; por el contrario, la asume y la ilumina con una actitud alegre y comprometida.
Frassati y Acutis también nos hacen recordar que en la historia jamás ha habido tiempos sencillos; y que las dificultades de cada época a las que muchos se deben enfrentar con grandes debilidades (pobreza, enfermedad, ignorancia, discriminación, etc.) no se solucionan ni con los meros avances tecnológicos ni desde las tentaciones ideológicas de superioridad. Nos recuerdan que disponemos de un breve tiempo en esta vida terrena para vivir en paz y alegría; para dar auxilio al que lo necesita y compartir la fascinación por lo extraordinario de este mundo; para donarse en cuerpo y alma, no en ilusorios progresos ni en espejismos nostálgicos, sino en el presente, entre los nuestros; asumiendo el fugaz y retador, complejo y maravilloso, contexto de nuestros días.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
El Estado de Guanajuato enfrenta un gran reto con un proyecto de programa piloto de educación sexual. Instituciones gubernamentales y organismos monotemáticos han propuesto una estrategia basada en una concepción limitada de los “derechos sexuales y reproductivos” y la prevención del embarazo adolescente. En este momento de elaboración del proyecto, existe la noble posibilidad de iniciar un proceso educativo que supere la superficialidad y aborde integralmente esta compleja realidad.
Es un hecho que, según el CONAPO, la entidad supera la media nacional en fecundidad adolescente, con aproximadamente 65 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 a 19 años. Sin embargo, simplificar toda una realidad sociocultural a uno solo de sus síntomas elude la responsabilidad ante los profundos desafíos antropológicos, culturales y educativos que vivimos.
Si bien es loable buscar disminuir esa tasa, un proyecto de esta naturaleza está obligado a partir de fundamentos antropológicos muy claros. Los programas sobre sexualidad requieren una visión clara sobre quién es la persona y de cómo ésta se integra en sus distintas etapas, dimensiones y facultades; la sexualidad es humana y, por tanto hay que resolver lo humano. Implica atender y promover la capacidad de comunión, amor y cuidado por el otro, de transformar la sociedad aportando la riqueza de lo que es como persona en relación.
La urgencia no se reduce a los embarazos inesperados –que incluyen con tristeza muchos casos de abuso y violencia–, sino que comprende complejidades antropológicas en crisis (dignidad, identidad, afectividad). Plantear una solución reduciéndola a una concepción biologicista o encuadrándola solo en problemas sociales como el machismo o la desigualdad, es un reduccionismo de la experiencia de la vida humana en comunidad.
La respuesta no puede ser únicamente competencia de las autoridades civiles; es un desafío que demanda un proceso integral de educación, dignidad, prevención y toma de decisiones que involucra a toda la sociedad: familia, escuela, comunidad y todas las estructuras intermedias.
Los embarazos en adolescentes son el síntoma más visible de una crisis más profunda, que incluye la banalización y comercialización de la intimidad y la sexualidad a través de plataformas digitales, por ejemplo. Estos fenómenos alteran los proyectos de vida, impactan la salud psicosocial y perpetúan mecanismos de abuso. Así como se reduce la sexualidad a un producto de consumo, algunos proyectos estatales, buscando resolver síntomas, también limitan la dignidad de la persona, como si la naturaleza del cuerpo estuviera desligada de la conciencia, la identidad y la libertad.
Por ello, si las políticas públicas se limitan al binomio “salud-enfermedad” o a una visión individualista y técnica, serían omisos en atender a la persona de forma integral. La opinión de diversos sectores converge en que no se debe dejar de lado la formación en la madurez afectiva, el sentido de la donación mutua, la fidelidad, el autodominio y el destino trascendente de la familia, así como la realidad del matrimonio.
La intención del programa “Salud Sexual y Reproductiva para las y los Adolescentes” puede ser positiva si busca garantizar derechos y brindar acceso a servicios, pero no puede reducir la sexualidad a su mínima expresión. Si la educación se centra sólo en el cuerpo, en los procesos biológicos, dejando de lado el carácter, la inteligencia emocional y la dimensión espiritual; o si se margina a los padres de familia como primeros e irremplazables educadores; o si se simplifica la motivación humana a las satisfacciones individuales, entonces se pasa por alto que la verdadera realización personal se encuentra en la donación desinteresada y en el amor comprometido.
La exigencia de distintos sectores de la sociedad guanajuatense de profundizar en el sentido de la persona humana para el desarrollo de las políticas públicas es una invaluable contribución para enriquecer esta política pública. El camino democrático exige la integración de las libertades, el acceso a la información –del que ha adolecido este programa–, la procura de los derechos humanos y las responsabilidades en la construcción de un bienestar compartido. La demanda de un “soporte antropológico amplio, claro y sustentado” es el punto de partida para cualquier proyecto que aspire a ser realmente integral.
Los padres tienen el derecho primordial y la responsabilidad de educar a sus hijos. En México estamos mal acostumbrados a simplificar la educación a las instituciones escolarizadas o a los centros educativos formales. El Estado y la escuela deben ser sus aliados, no sus sustitutos, lo que implica transparencia y una corresponsabilidad efectiva.
Debemos reconocer que toda la educación está en crisis, hay voces que piden un pacto educativo global que ponga a la educación en el centro de la cuestión social –y viceversa–, que observe a la educación de forma integral y pluriparticipativa, necesitamos que toda la sociedad voltee a ver la educación en su conjunto.
Guanajuato tiene la oportunidad de liderar un modelo innovador que, sin descuidar la prevención y el acceso a la salud, se atreva a educar para el verdadero amor. Un modelo que, recuperando su auténtica tradición familiar y dialogando con la ciencia, coloque en el centro a la persona humana en toda su profundidad. Evitar embarazos inesperados será entonces la consecuencia natural de una juventud que se custodia y se valora, que comprende el sentido profundo de su sexualidad y que está acompañada para construir un proyecto de vida pleno. En síntesis, debemos evitar que las políticas públicas sean tan intempestivas y desconcertantes como la sorpresiva y agobiante preñez en menores de edad. La responsabilidad es de un proceso integral, y Guanajuato puede ser el ejemplo de que es posible.
