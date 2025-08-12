Restaurar servicio y cercanía, el desafío de la educación católica

El pasado 1° de agosto, los miembros de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) eligieron al sacerdote de Guadalajara y rector de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Francisco Ramírez Yañez, como presidente de dicha organización. La FIUC tiene correspondencia evidente ante la Santa Sede y diversos dicasterios pontificios pero también ante altos organismos internacionales; por ello, que un mexicano presida el organismo obliga a reflexionar el papel de la educación católica en México en el contexto del Pacto Educativo Global que propusiera el papa Francisco en 2019.
En principio, la elección de Ramírez fue no sólo bien recibida por los obispos de México sino hasta elogiada profusamente pues aseguran que el nombramiento refleja “el aprecio y la confianza de la comunidad académica” y animan al religioso a continuar un servicio de “diálogo entre la fe y la ciencia, y en la construcción de una cultura del encuentro desde las aulas universitarias católicas”.
La expectativa de los obispos mexicanos sobre Ramírez Yañez es alta, ya que –entre otros servicios– ha sido titular de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC) desde 2022. Sin embargo, esta asociación ha vivido en los últimos años una época compleja.
En primer lugar por los desafíos inherentes a la pandemia y postpandemia de COVID-19 que han obligado a reestructuraciones profundas de las universidades y centros educativos asociados; pero también por una persistente sangría y separación de algunas universidades católicas respecto a dicho proyecto colectivo. Al momento, por ejemplo, el principal volumen de instituciones universitarias que integran la AMIESIC lo componen los campus Anáhuac de la universidad de los Legionarios de Cristo, la UPAEP, la UDEM, la UVAQ, la UIC de los Misioneros de Guadalupe, la Universidad Pontificia de México (del Episcopado Mexicano) y un puñado más de universidades de diversas congregaciones religiosas.
Sin embargo, ni el vasto Sistema Universitario Jesuita ni el gran volumen del resto de instituciones de educación superior católicas de gran relevancia nacional trabajan en sintonía con la AMIESIC desde hace algunos años debido a diversas discrepancias.
Y es que el ambiente de la universidad católica en México permanece en un debate profundo e histórico entre el elitismo y el gregarismo o el servicio transversal a la sociedad. Sin duda, la historia glorifica el legado educativo de la Iglesia en México pero, a pesar de todo, la interrogante persiste especialmente en los centros educativos de nivel superior sobre si cumplen con su misión de servicio formativo para la transformación de la sociedad o si se han enclaustrado en torres de marfil, en pequeñas comunidades autorreferenciales de condiciones privilegiadas.
En las universidades católicas en México urge un esfuerzo de reconexión social, especialmente con su propósito de servicio, lejos de ambiciones utilitarias y pragmáticas. El papa Francisco hizo ese llamado: “Hay que recobrar la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión… para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna”.
Esto último es sumamente importante porque en muchos espacios hay severas crisis de identidad; desde hace años varios modelos universitarios católicos se han instalado en mecanismos neoliberales eficientes como escuelas de negocios privilegiadas, mientras se abandonan los barrios y a las comunidades rurales. Y, al mismo tiempo, algunos centros y asociaciones educativas católicas en México se han debilitado internamente por tensiones políticas e ideológicas, por la manipulación de teologías, tendencias sociales y heridas históricas en favor de agendas e intereses; debates que, por otro lado, se observan estériles ante las apremiantes necesidades comunitarias.
Fue Juan Pablo II quien advirtió en Ex Corde Ecclesiae que la universidad católica debe ser una “comunidad que dialoga con los gritos del mundo”. Ante tales urgencias, la formación y educación católica tiene que orientarse hacia el bien público y a la misión de trascendencia; al final, si las universidades católicas no bajan de sus campus a las banquetas rotas más allá de las esferas de su realidad, su misión se reducirá a una anécdota de alegres aplausos y reconocimientos mutuos; pero la sociedad les retirará la confianza que todavía conservan.
*Director VCNoticias.com
Felipe Monroy
Fernando, el sacrificio de una vida inocente
“No lo que pudo ser: es lo que fue. Y lo que fue está muerto”. Octavio Paz
La noticia no mereció siquiera la primera plana de los medios, pero estremece hasta el tuétano: El cadáver en descomposición de un niño de cinco años fue hallado en el interior de una vivienda comunal luego de que policías irrumpieron en el lugar ante una tardía denuncia del secuestro. Después de varios días, la madre del menor pidió auxilio a las autoridades porque unas personas –a las que les debía mil pesos– lo habían secuestrado días atrás como “prenda de garantía” para que la mujer cumpliera con el pago; finalmente cuando intervino el cuerpo policial, el cuerpo del niño Fernando evidenciaba que llevaba varios días muerto.
La sordidez de la historia es una fosa infernal. En principio, la deuda de mil pesos parece minúscula, pero adquiere su ominosa dimensión cuando se contrasta contra el ingreso promedio del decil de la población con los ingresos más bajos en México ($5,000 pesos mensuales) o incluso en el segundo decil ($9 mil pesos aprox.). Los mil pesos de deuda se erigen como una considerable presencia de alivio cuando se tienen; y de pesar, cuando se deben pagar. Eso, por sí sólo, nos debe obligar a reflexionar profundamente cuando discursivamente y desde privilegios muy altos se desprecian los subsidios del gobierno a las personas necesitadas.
Pero ese no es todo el problema. Los hechos evidencian que los usureros criminales han mamado de la impunidad galopante y de una cultura infame varias perversiones profundas: la incapacidad de distinguir la dignidad humana del prójimo, la imposibilidad de reconocer la inocencia de las víctimas y la convicción de que la ley del más fuerte les obliga a vivir con la idea de que, si no son depredadores, serían presas.
Aquí el asunto adquiere matices de una enfermedad psicosocial derivada de una cultura agresiva, hiperviolenta, economicista, criminal, utilitaria, egoísta, corrupta, indolente y que recompensa con impunidad a la mayoría de actos de abuso:
Retener, secuestrar o usar a un ser humano como “garantía” de una retribución esperada, para que la angustia y la desesperación de sus familiares sea el motor que acelere el cumplimiento de los intereses de quien tiene el poder, suena brutal; y sin embargo, no pocos movimientos ideológicos y políticos actuales se apoyan en esta brutalidad y en el darwinismo social para justificar su poder, su posición y sus privilegios por encima de los demás.
La historia además obliga a otras terribles reflexiones. La tardía denuncia que hizo la madre del menor revela que, por lo menos, pasó una semana desde el secuestro y la toma de conciencia de la mujer en que debía llamar a las autoridades y pedir ayuda. Durante 7 u 8 largos días y noches (en los que la mujer afirma haber acudido hasta la casa donde retenían a su hijo sin poderlo recuperar), la mujer parece que estuvo sola en esa situación.
No sólo no tuvo a nadie que la exhortara o acompañara a pedir ayuda a la policía (ahora vamos con eso); pero tampoco a nadie que, desde la caridad, pudiera haberle donado mil pesos para el “rescate” de su hijo. La soledad y la desconfianza son cánceres silenciosos de nuestra sociedad contemporánea.
Quizá la mujer no tenía a nadie para pedirle ayuda o quizá nadie confiaba lo suficiente en ella; y también, quizá la ignorante soledad y falta de confianza en las autoridades hizo que la denuncia llegara mal y tarde al escritorio correcto. Porque, por si fuera poco, según el relato, la mujer no recibió ayuda en la primera dependencia de seguridad pública a la que tocó las puertas y tuvo que acudir a otra instancia.
Y el asunto, incluso aquí, no ha tocado fondo. La información periodística reporta que el cadáver del menor será analizado por los forenses y que la fiscalía estatal realizará las indagatorias que conduzcan a esclarecer el caso e imputar responsabilidades a tres personas que fueron arrestadas en el lugar de los hechos; pero también dice que, en el proceso de asegurar el inmueble donde fue el hallazgo del cuerpo del menor, la autoridad se encontró con un ligero obstáculo:
En el lugar hay otras viviendas y los inquilinos –vecinos o cohabitantes de los secuestradores– dicen que “se supone que tienen que sellar nada más la mitad donde fue el problema” y reclaman sus derechos personales. El egoísmo y la indolencia no pueden ser más abyectos; no sólo estos cohabitantes no hicieron nada cuando sus vecinos llegaron con un menor extraño, ajeno y secuestrado, tampoco se inquietaron cuando el olor pestilente de un cadáver en descomposición inundaba el espacio común de sus viviendas; y sólo quieren seguir como si nada porque “en su mitad” no fue el problema.
Fernando tenía cinco años, murió a solas en su dolor y su grito, y quizá a solas devoró sus lágrimas hasta perecer. La cantidad de horror, la diversidad de actos inhumanos, la indolencia y la impunidad, el rostro vil de la ignorancia en esta historia nos obliga a reflexionar muchas muchas cosas como sociedad: sobre valores y principios, sobre dignidad humana y responsabilidad social, sobre impunidad y desgobierno, sobre nuestra propia esencia humana ante una crisis de humanidad; porque los hechos en Los Reyes La Paz provocan náusea como de vértigo ante un abismo infinito de podredumbre.
*Director VCNoticias.com
Felipe Monroy
¿Qué podemos aprender de un doctor de la Iglesia hoy?
El reciente anuncio del papa León XIV de conferir el título de “Doctor de la Iglesia” a sir John Henry Newman, cardenal, fundador y gigante intelectual del siglo XIX, es una noticia de gran relevancia; porque a pesar del inmenso santoral católico, apenas 37 personas han sido declaradas bajo ese título en los dos mil años de la institución, de las cuales, cuatro han sido mujeres: santa Teresa de Ávila, santa Catalina de Siena, santa Teresita de Lisieux y santa Hildegarda de Bingen.
Hay doctores de la Iglesia muy reconocidos por la devoción católica como san Agustín (el gran fundador, obispo y teólogo), san Jerónimo (a quien debemos la traducción de los libros bíblicos al latín y la difusión de vidas cristianas ilustres), san Francisco de Sales (predicador, patrono de los periodistas y escritores), san Juan de la Cruz (monje carmelita y poeta místico), san Antonio de Padua (fraile franciscano, predicador), etc.
Algunos de estos católicos han sido destacados por su original explicación y divulgación del Evangelio, por la interpretación de la vida cristiana, su combate a las herejías y desviaciones de la fe católica o por haber recogido la historia de los creyentes de su tiempo, su pueblo y sus lenguas; es decir, su influencia en la cultura, el gobierno, la liturgia y la dimensión espiritual cristiana ha sido determinante en la evolución de la obra y el pensamiento católico.
El cardenal Newman se integra a este prestigioso elenco con una historia singular: nació en Londres en el seno de una familia anglicana (la iglesia de Inglaterra fundada por el rey Enrique VIII y la influencia protestante en 1534) y se desarrolló en esa doctrina con mucho talento en los prestigiosos colegios universitarios de Oxford. Como párroco, escritor y distinguido predicador participó en el movimiento teológico al interior de la iglesia protestante para reconocer la herencia apostólica y católica del anglicanismo, en un momento en que esa institución estaba fuertemente sacudida por los efectos de la expansión global del imperio británico, el liberalismo económico y los debates teológicos internos.
El camino emprendido por Newman lo condujo a Roma, a la convivencia con diferentes órdenes religiosas y al diálogo con la catolicidad. De esa exploración vino la conversión, su adhesión al Oratorio de San Felipe Neri, su posterior ordenación sacerdotal, su labor como fundador de comunidades católicas en Inglaterra, su rectorado en la Universidad Católica de Dublín y su nombramiento como cardenal de la Iglesia católica romana por el papa León XIII. Ahora, con el anuncio de su declaración como Doctor de la Iglesia, el Vaticano destaca dos frases muy simbólicas de Newman: “El corazón habla al corazón” (su lema cardenalicio) y “De las sombras y de las imágenes hacia la Verdad” (el epitafio en su tumba).
Ambas son ideas de gran pertinencia actual: la necesidad de una comunicación profunda, personal y vulnerable más allá de las palabras; y el reconocimiento de que la búsqueda de la verdad suele ofrecer caminos difíciles –oscuridad e ilusiones pasajeras– pero necesarios.
La historia del cardenal Newman es ese camino: el ardiente deseo de saber, de dialogar con un mundo aparentemente antagónico, de reconocer la trascendencia mística e histórica que clama a cada comunidad humana en los sitios más insospechados. El religioso dejó escrito: “Luz amable, en la oscuridad que me rodea, ¡condúceme!”.
Vivimos tiempos complejos, con triunfos de oscuridades que creíamos superadas gracias en parte al racionalismo y la ilustración. Hoy no sólo hay una desconfianza en la ciencia sino hay un pensamiento anticientífico boyante; hay una radicalización política basada en liderazgos carismáticos o fanatismos ideológicos; hay una crisis antropológica y cultural que desprecia los sustratos humanos; pero sobre todo, hay una jactancia de conocimientos al alcance de los gadgets. Newman también tuvo un pensamiento para esta clase de problema social: “El conocimiento es una cosa, la virtud es otra”.
Sin embargo, hay un pensamiento del santo Henry Newman cuya pertinencia en la actualidad es radical: “El mal predica la tolerancia hasta que se vuelve dominante. A partir de ahí, busca silenciar el bien”. Esta idea tiene implicaciones políticas evidentes que iluminan nuestra época; en efecto, hay obras de maldad objetiva que a través de la propaganda, la mercadotecnia y la política utilitarista se disfrazan de una supuesta respuesta tolerante ante muchos de los desafíos que vivimos.
De esta forma, el mal cobra fuerza al ser tolerado –y a veces buscado– por amplios sectores sociales. Por ejemplo, en no pocos regímenes políticos actuales, la agresividad, la superioridad y el desprecio del prójimo se venden propositivamente en las democracias modernas asegurando que los gobiernos serán ‘tolerantes’ con los pobres, los marginados, los disidentes, los rezagados, los extranjeros, los migrantes, las personas vulnerables, los que no tienen voz, etcétera. Pero, al llegar al poder –muchas veces omnímodo– comienzan a catalogar los valores de la fraternidad universal, la justicia social, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad como “padecimientos” o “enfermedades”.
Los poderes de dominación contemporáneos, originalmente disfrazados de tolerancia, hoy buscan silenciar las voces disidentes de la virtud y la verdad, especialmente presentes en las realidades vulnerables. Es en estos escenarios donde un doctor de la Iglesia puede ofrecer un camino de comprensión sobre la humanidad, sobre sus dificultades cíclicas y permanentes que no deben hacernos perder la confianza y la fe.
*Director VCNoticias.com
Felipe Monroy
México, en el corazón diplomático de la Santa Sede
El custodio de la diplomacia de la Santa Sede participó primero de un par de reuniones protocolarias en México
La reciente visita a México del arzobispo Paul Richard Gallagher, titular de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, ha sido breve pero llena de implicaciones. En apenas dos discursos públicos delineó con mucha claridad el papel de México en el horizonte de la diplomacia vaticana y en el pontificado de León XIV; y además, es ineludible la reflexión sobre el informe que Gallagher llevará de vuelta al pontífice. Un informe que se antoja imparcial –casi frío– a diferencia de lo que otros miembros de la Secretaría de Estado, viejos conocidos en México –como el cardenal Parolin y el arzobispo Peña–, podrían haber llevado a Roma.
El custodio de la diplomacia de la Santa Sede participó primero de un par de reuniones protocolarias tanto con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano como con los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores de México. Lo más relevante de estos encuentros lo sintetizó la secretaria Rosa Icela Rodríguez, quien confirmó la invitación formal que la Iglesia, el gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum hacen al papa León XIV para visitar el país.
Que se haya insistido sobre esta invitación formal al día siguiente en voz de Octavio Tripp, director general para Europa de la SRE, revela además la escasez de asuntos bilaterales concretos o de fondo abordados por los funcionarios mexicanos con Gallagher. La invitación, no obstante, es un buen deseo; y aunque se vislumbra difícil una visita inminente, la singular cualidad de Robert Prevost como el primer pontífice norteamericano con arraigo latinoamericano –un Papa de identidad transfronteriza– haría de una potencial visita a México todo un suceso político y diplomático.
Por ejemplo, en sus dos únicos discursos públicos en la capital de la República, Gallagher justo destacó que México y la Virgen de Guadalupe tienen un papel clave en la promoción de la fraternidad y la paz en todo el continente americano, como puente entre pueblos y naciones. Dijo que “en tiempos de fragmentación, donde las barreras se erigen más rápido que los puentes”, la Virgen mexicana “une lo que el mundo intenta dividir”. Lo anterior, leído en clave política y social, pone a México –y especialmente a su Iglesia católica– ante una responsabilidad mayúscula hacia el exterior, pero también –y quizá más apremiante– hacia su interior.
Gallagher enumeró el elenco consabido de problemáticas internas de México y en su relación con otros países: migración, violencia, corrupción, desigualdad económica, erosión de la verdad en el discurso público, etcétera; y dijo que estas “heridas silenciosas de la humanidad” se pueden afrontar con dos características notables de la historia del pueblo mexicano: su resiliencia y su esperanza.
De hecho, elogió que incluso en los momentos más críticos de la patria mexicana, los católicos optaron por la esperanza en lugar de continuar el juego de odios: “Cuando pensamos en la violencia que causa muerte y destrucción a tantas personas en tantos lugares diferentes, sabemos que puede fácilmente despertar en nuestros corazones el deseo de venganza, incluso la voluntad de violencia, deseosos de devolver daño con daño. Y, sin embargo, el Señor nos llama a algo radicalmente diferente”, dijo.
De esta forma, Gallagher explicó además una idea reiterada de León XIV sobre la necesidad de construir “paz desarmada y desarmante”, no mediante la imposición ni la dominación sino desde el servicio, el acompañamiento y la acción colegiada orientada a la dignidad humana, la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común.
Quizá por ello, el diplomático también utilizó México como escenario neutral para delinear la crítica más profunda del Vaticano hacia los organismos internacionales vigentes; dijo que para el papa León XIV el multilateralismo sólo tiene sentido cuando se visibilizan, reconocen y escuchan las identidades de todas las naciones, todos los pueblos y todos los clamores de los más necesitados; de lo contrario, la diplomacia se convierte en “burocracia abstracta”.
Este último deseo es crucial en un momento de intensa complejidad político-diplomática en la región y en el mundo; donde parece que desde la mirada pontificia, México puede y debe ofrecer mucho a la pacificación comenzando en su propio territorio: “La política, dijo Gallagher, puede formularse no como un ejercicio de poder, sino como un acto de justicia”. Y ese mensaje del Vaticano, desde México, es de suma relevancia tanto para todos los vecinos de la patria mexicana como para todos sus actores políticos encumbrados.
*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe
Felipe Monroy
Palestina, Gaza y la Sagrada Familia
Aunque fue calificado y asumido rápidamente por las autoridades israelíes como “un terrible y lamentable error”, el bombardeo del ejército de Israel contra la única parroquia católica en Gaza ha motivado las más fuertes declaraciones del papa León XIV sobre la guerra desatada en esos disputados territorios y obliga a un replanteamiento sobre los argumentos diplomáticos que hablan de ‘defensa’ cuando en los hechos hay un desprecio por los pueblos.
El pontífice ha definido como “barbarie” todo el entuerto bélico y odio cultural que ha ido masacrado a inmensas poblaciones bajo el juego de intereses de ejércitos y terroristas ultramodernos; pero, a pesar de todo lo ocurrido, sigue manifestando con mucha cautela la reivindicación del pueblo palestino en sus mensajes pontificios. Por supuesto, a través de los medios de comunicación del Vaticano se habla de Palestina y los palestinos como sujetos de interés diplomático, pero el Papa norteamericano no suele mencionarles bajo la misma categoría que sus predecesores.
Antes del siglo XX, los pontífices hablaban de Palestina en clave geográfica y religiosa. Por ejemplo, Benedicto XIV en tres encíclicas entre 1751 y 1753 habla que, en el contexto del Jubileo del Año Santo, se exigía a los católicos “a viajar a Palestina para luchar y liberar esa región del yugo de los infieles”; que se reconvino a los cristianos de Palestina por “verter agua tibia en la Sangre divina después de la Consagración” y que ante la escasez del “verdadero bálsamo” (hecho de arbustos del Valle de Jericó en Palestina) debido a la invasión turca en la región, se autorizó utilizar bálsamo del Nuevo Mundo a los obispos europeos para elaborar el Santo Crisma.
A inicios del siglo pasado, sin embargo, Palestina se convirtió en una categoría histórica y territorial para los pontífices; Benedicto XV, por ejemplo, en 1920 relata los viajes de san Jerónimo (el heróico Padre de la Iglesia que tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín) por Palestina pues “más claramente entenderá la Escritura el que haya contemplado con sus ojos la Judea y conozca los restos de las antiguas ciudades”.
Fue durante el pontificado de Paulo VI que Palestina tomaría una dimensión místico-política en los discursos del Papa, evidentemente motivado por el primer viaje pontificio a Tierra Santa en 1964 donde recordó las palabras de Tertuliano: “Porque fue primero en Palestina donde los apóstoles establecieron la fe e instalaron sus Iglesias. Luego, partieron a través del mundo y anunciaron la misma doctrina y la misma fe”; pero también conmovido por la guerra de 1967 en la región: “Seguramente no hay otro lugar en el mundo en el que se haga más injuria a Dios qué en esta tierra bendita de Palestina, donde se hallan reunidos los recuerdos y los santuarios, con razón valiosos para los tres grandes grupos religiosos que profesan la creencia en Dios único y misericordioso”, escribió el pontífice al rey de Marruecos, Hassan II Ben Mohammed en la víspera de la Conferencia de jefes de Estados musulmanes.
Más tarde, al inicio de su largo pontificado, Juan Pablo II distinguió con claridad entre Palestina y el pueblo palestino. Lo primero, como aquel territorio bíblico histórico donde creció la fe cristiana; y lo segundo, como una población circunstancial. Sin embargo, tras su viaje apostólico a Tierra Santa en el 2000 (y los eventos terroristas en Nueva York del 2001), Juan Pablo II comenzó a homologar la categoría mítico-política del pueblo israelí a la del pueblo palestino, quizá porque el terrorismo y la guerra ya habían adquirido una dimensión autófaga. Ante su cuerpo diplomático el Papa dijo con claridad en el 2002: “Nadie puede permanecer insensible ante la injusticia de la que es víctima el pueblo palestino desde hace más de cincuenta años… Nadie puede negar el derecho del pueblo israelí a vivir con seguridad. Pero nadie puede olvidar tampoco a las víctimas inocentes que, de una parte y de otra, caen todos los días bajo los golpes y los tiros… Unos contra otros, los Israelíes y los Palestinos no ganarán la guerra. Los unos con los otros, pueden ganar la paz”.
Benedicto XVI mantuvo esa fórmula: “El Estado de Israel tiene que poder subsistir pacíficamente de acuerdo con las normas del derecho internacional; en ella, por igual, el Pueblo Palestino ha de poder desarrollar serenamente las propias instituciones democráticas por un futuro libre y próspero”; y Francisco puso aún más énfasis en las personas pero con la misma definición ulterior de ‘pueblo’: “Pienso también en los palestinos e israelíes de buena voluntad que, entre lágrimas y sufrimientos, no dejan de aguardar con esperanza la llegada de un día nuevo y se esfuerzan por anticipar el alba de un mundo pacífico en el que todos los pueblos”.
El papa Francisco también agregaría que la palabra ‘pueblo’ no se puede explicar sólo desde una categoría lógica (quiénes lo conforman, en qué territorio y bajo qué estructuras) sino esencialmente bajo una categoría mítica que busca entender ese inasible y lento proceso transgeneracional de cultura hacia un proyecto común: “El pueblo es un ser de existencia mítica”, diría Romano Guardini.
En sus escasos meses de pontificado y bajo una de las crisis recurrentes de beligerancia en Tierra Santa, León XIV ha mencionado de propia voz sólo una ocasión a Palestina: en el ángelus del 22 de junio donde la nombra como territorio indefinido “de emergencia” junto a Medio Oriente, Gaza, Irán, Israel; y sólo ha llamado “palestino” a Aziz Sarah, cuyo hermano fue asesinado por el ejército israelí, en el “valiente abrazo” con Maoz Inon, israelí de padres asesinados por Hamás.
León XIV ha preferido hablar de la gente que sufre en Gaza. De hecho, ha orado por Gaza con persistencia en su rezo del Regina Coeli, el Ángelus, catequesis y audiencias generales. Incluso después del proyectil sobre la parroquia de la Sagrada Familia, los reportes de su oficina de prensa sobre las sendas llamadas con Netanyahu y Abbás (respectivos representantes de los estados de Israel y Palestina) refieren que el Papa habla de ambas realidades desde la perspectiva diplomático-institucional eludiendo de forma muy concreta toda interpretación mítica, política, histórica o religiosa de los “pueblos” en conflicto. Como se ha dicho en otros espacios, el Papa Prévost confía en las estructuras y las instituciones, en la dimensión organizativa y funcional de las mismas, en sus formas, sus medios y sus tiempos. Por ello ha rehabilitado el Palacio Apostólico en el Vaticano y la estancia veraniega de Castel Gandolfo, porque las instancias dan sentido al proceder de las personas. Estamos frente a un cambio muy significativo de la ‘teología del pueblo’ de Bergoglio a la ‘teología de las instituciones’ de Prévost, veremos cómo impacta esto dentro y fuera de la Iglesia católica.
*Director VCNoticias.com
