Santos Frassati y Acutis, asumir el contexto

Los primeros santos canonizados del papado de León XIV son dos singulares jóvenes italianos. Ambos crecieron y realizaron sendos apostolados al pie de los Alpes, uno al inicio y otro al final del convulso siglo XX: Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Con casi un siglo de distancia entre ambos, estos peculiares varones expresaron y experimentaron, cada uno en su tiempo, un sentido de trascendencia a muy temprana edad y, por ello mismo, fueron signos discordantes para las expectativas de sus respectivas épocas.
Pier Giorgio Frassati (Turín, 1901-1925) nació en el seno de una familia italiana reconocida y acomodada, con capital económico y cultural proveniente de altos privilegios. Su padre fue dueño y director del icónico periódico italiano La Stampa; su madre, una pintora reconocida en las altas esferas del mercado y de la monarquía reinante.
Su hagiografía reconoce que Pier Giorgio no fue un alumno descollante ni siquiera muy dedicado, no terminó la educación superior e incluso fue algo decepcionante para sus padres quienes esperaban que, aunque no sobresaliera, por lo menos supiera aprovechar las oportunidades que su posición de prestigio le daban.
El joven Pier Giorgio, sin embargo, encontró su lugar entre amigos humildes y sirviendo a los pobres, en las actividades simples al aire libre y en la oración comunitaria. En su biografía destaca además la importancia de la amistad, formó y participó en grupos y círculos de amigos y colegas a los que les puso nombres satíricos como “Los Sospechosos” o “Los Estafadores de la Compañía de Chicos Fastidiosos”. Pero, sobre todo, en medio de la locura fascista, Frassati tomó partido por los humillados y por la sociedad sufriente. Murió a los 24 años contagiado de poliomielitis; se cuenta que a su funeral acudieron muchas personas marginadas y pobres, lo que conmovió profundamente a su padre.
Lejos ya del furor por el nacionalismo fascista, Carlo Acutis nació y creció al final del siglo (Londres, 1991 – Monza, 2006) en el pináculo de las expectativas de la globalización. Durante su corta vida se relata que tomó interés y pasión por las prácticas religiosas y las devociones católicas. Se afirma que a muy temprana edad ya tenía asiduidad para participar de la Misa, del Santo Rosario, de la confesión, el catecismo, el voluntariado y especialmente por la divulgación de la fe cristiana, los milagros y los santos.
En el mundo que iniciaba su senda de hiperconexión y el desarrollo exponencial de la Internet, Carlo utilizó las herramientas que comenzaban a popularizarse entre los jóvenes (el ordenador, las videocámaras digitales, la programación y las páginas web) para divulgar Milagros Eucarísticos y vidas de los santos.
El niño Carlo, con los medios y las tecnologías que han configurado la vida social e individual moderna, eligió no sucumbir a las tentaciones de la hipermodernidad, el individualismo, el consumo o la obsesión por el presente; por el contrario, llevó una vida de santidad alegre y con esa certeza espiritual que se manifiesta en sus múltiples apotegmas: “Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, “La Eucaristía es mi autopista al Cielo”, “La tristeza es mirar hacia uno mismo, la felicidad es mirar hacia Dios” y “Lo único que debemos pedirle a Dios es el deseo de ser santos”. Murió a los 15 años víctima de una leucemia fulminante. Tras su muerte, su madre experimentó una exaltación espiritual para promover la vida de santidad de su hijo y los sueños proféticos que él le ha regalado.
La creciente popularidad de los santos Frassati y Acutis quizá se deba a que no tienen la severidad mística o la gravedad espiritual de algunos santos católicos tradicionales. Por el contrario, se entrevé que, en el interés de servir a la comunidad, Pier Giorgio no renuncia al humor, a cierta rebeldía y hasta a la picardía propia de los jóvenes de la época; y en Carlo, se trasluce la inocencia y el asombro de un niño ante las maravillas de la cultura global, la telecomunicación y la informática. En ambos, la forma en que asumieron su corta vida se puede sintetizar con la máxima cristiana de “vivir en el mundo pero no ser del mundo” y recuerdan que la espiritualidad del creyente no reniega del contexto que le toca vivir; por el contrario, la asume y la ilumina con una actitud alegre y comprometida.
Frassati y Acutis también nos hacen recordar que en la historia jamás ha habido tiempos sencillos; y que las dificultades de cada época a las que muchos se deben enfrentar con grandes debilidades (pobreza, enfermedad, ignorancia, discriminación, etc.) no se solucionan ni con los meros avances tecnológicos ni desde las tentaciones ideológicas de superioridad. Nos recuerdan que disponemos de un breve tiempo en esta vida terrena para vivir en paz y alegría; para dar auxilio al que lo necesita y compartir la fascinación por lo extraordinario de este mundo; para donarse en cuerpo y alma, no en ilusorios progresos ni en espejismos nostálgicos, sino en el presente, entre los nuestros; asumiendo el fugaz y retador, complejo y maravilloso, contexto de nuestros días.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
El Estado de Guanajuato enfrenta un gran reto con un proyecto de programa piloto de educación sexual. Instituciones gubernamentales y organismos monotemáticos han propuesto una estrategia basada en una concepción limitada de los “derechos sexuales y reproductivos” y la prevención del embarazo adolescente. En este momento de elaboración del proyecto, existe la noble posibilidad de iniciar un proceso educativo que supere la superficialidad y aborde integralmente esta compleja realidad.
Es un hecho que, según el CONAPO, la entidad supera la media nacional en fecundidad adolescente, con aproximadamente 65 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 a 19 años. Sin embargo, simplificar toda una realidad sociocultural a uno solo de sus síntomas elude la responsabilidad ante los profundos desafíos antropológicos, culturales y educativos que vivimos.
Si bien es loable buscar disminuir esa tasa, un proyecto de esta naturaleza está obligado a partir de fundamentos antropológicos muy claros. Los programas sobre sexualidad requieren una visión clara sobre quién es la persona y de cómo ésta se integra en sus distintas etapas, dimensiones y facultades; la sexualidad es humana y, por tanto hay que resolver lo humano. Implica atender y promover la capacidad de comunión, amor y cuidado por el otro, de transformar la sociedad aportando la riqueza de lo que es como persona en relación.
La urgencia no se reduce a los embarazos inesperados –que incluyen con tristeza muchos casos de abuso y violencia–, sino que comprende complejidades antropológicas en crisis (dignidad, identidad, afectividad). Plantear una solución reduciéndola a una concepción biologicista o encuadrándola solo en problemas sociales como el machismo o la desigualdad, es un reduccionismo de la experiencia de la vida humana en comunidad.
La respuesta no puede ser únicamente competencia de las autoridades civiles; es un desafío que demanda un proceso integral de educación, dignidad, prevención y toma de decisiones que involucra a toda la sociedad: familia, escuela, comunidad y todas las estructuras intermedias.
Los embarazos en adolescentes son el síntoma más visible de una crisis más profunda, que incluye la banalización y comercialización de la intimidad y la sexualidad a través de plataformas digitales, por ejemplo. Estos fenómenos alteran los proyectos de vida, impactan la salud psicosocial y perpetúan mecanismos de abuso. Así como se reduce la sexualidad a un producto de consumo, algunos proyectos estatales, buscando resolver síntomas, también limitan la dignidad de la persona, como si la naturaleza del cuerpo estuviera desligada de la conciencia, la identidad y la libertad.
Por ello, si las políticas públicas se limitan al binomio “salud-enfermedad” o a una visión individualista y técnica, serían omisos en atender a la persona de forma integral. La opinión de diversos sectores converge en que no se debe dejar de lado la formación en la madurez afectiva, el sentido de la donación mutua, la fidelidad, el autodominio y el destino trascendente de la familia, así como la realidad del matrimonio.
La intención del programa “Salud Sexual y Reproductiva para las y los Adolescentes” puede ser positiva si busca garantizar derechos y brindar acceso a servicios, pero no puede reducir la sexualidad a su mínima expresión. Si la educación se centra sólo en el cuerpo, en los procesos biológicos, dejando de lado el carácter, la inteligencia emocional y la dimensión espiritual; o si se margina a los padres de familia como primeros e irremplazables educadores; o si se simplifica la motivación humana a las satisfacciones individuales, entonces se pasa por alto que la verdadera realización personal se encuentra en la donación desinteresada y en el amor comprometido.
La exigencia de distintos sectores de la sociedad guanajuatense de profundizar en el sentido de la persona humana para el desarrollo de las políticas públicas es una invaluable contribución para enriquecer esta política pública. El camino democrático exige la integración de las libertades, el acceso a la información –del que ha adolecido este programa–, la procura de los derechos humanos y las responsabilidades en la construcción de un bienestar compartido. La demanda de un “soporte antropológico amplio, claro y sustentado” es el punto de partida para cualquier proyecto que aspire a ser realmente integral.
Los padres tienen el derecho primordial y la responsabilidad de educar a sus hijos. En México estamos mal acostumbrados a simplificar la educación a las instituciones escolarizadas o a los centros educativos formales. El Estado y la escuela deben ser sus aliados, no sus sustitutos, lo que implica transparencia y una corresponsabilidad efectiva.
Debemos reconocer que toda la educación está en crisis, hay voces que piden un pacto educativo global que ponga a la educación en el centro de la cuestión social –y viceversa–, que observe a la educación de forma integral y pluriparticipativa, necesitamos que toda la sociedad voltee a ver la educación en su conjunto.
Guanajuato tiene la oportunidad de liderar un modelo innovador que, sin descuidar la prevención y el acceso a la salud, se atreva a educar para el verdadero amor. Un modelo que, recuperando su auténtica tradición familiar y dialogando con la ciencia, coloque en el centro a la persona humana en toda su profundidad. Evitar embarazos inesperados será entonces la consecuencia natural de una juventud que se custodia y se valora, que comprende el sentido profundo de su sexualidad y que está acompañada para construir un proyecto de vida pleno. En síntesis, debemos evitar que las políticas públicas sean tan intempestivas y desconcertantes como la sorpresiva y agobiante preñez en menores de edad. La responsabilidad es de un proceso integral, y Guanajuato puede ser el ejemplo de que es posible.
Un informe, dos pirámides
Frente al primer informe sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno desplegó una docena de spots promocionales de los logros y avances de la administración federal. Estos anuncios siempre representan una síntesis discursiva tanto de identidad, sentido y trascendencia del gobierno en turno; o al menos revelan parte de la autopercepción y las lógicas de propaganda de sus dirigentes.
Por ejemplo, López Obrador hizo sus spots en primera persona, totémico y pletórico; de hecho en los comerciales de su primer año literalmente dice: “No es para presumir pero soy un hombre de palabra”. Peña Nieto también divulgó sus primeros spots presidenciales en clave de prohombre: “Como presidente voy a hacer lo que me corresponde”.
Sheinbaum, por el contrario, optó por la primera persona del plural que aspira a ser inclusivo frente al primer informe presidencial de la primera mujer en portar la investidura federal en México (‘somos’, ‘gobernamos’, ‘llegamos’, etc.).
El estudio de los spots presidenciales en la historia también revela la progresión técnica, narrativa, lingüística y estética al servicio de una propaganda política que enmarca y simplifica ideas complejas (como la identidad nacional o el contexto político-económico) en un delicado balance entre el realismo esperanzado, el optimismo ingenuo y la mentira descarada.
Por ejemplo, los spots de Sheinbaum se enfocan en doce ejes temáticos: identidad cultural, educación, salud, programas sociales, vivencia, seguridad, infraestructura, trenes de pasajeros, acceso al agua, energía, feminismo y desarrollo social. Pero de manera transversal hay varios elementos que se mantienen en todos: el eslógan (‘La transformación avanza’), los atuendos de la mandataria estilizados con tejidos y bordados artesanales de motivos indígenas mexicanos, la presencia relevante de gente en cámara (adultos mayores, jóvenes, padres e hijos, agentes de seguridad, obreros, ciudadanos, todos felices) y un filtro de jovialidad entusiasta.
Más allá de las cifras alegres que presenta la mandataria (una constante histórica de estos spots en prácticamente todas las democracias institucionalizadas) merece la pena enfocarse en aquellos comerciales que hablan de la identidad y el sentido nacional; porque, aunque utiliza la fraseología del movimiento político lopezobradorista (transformación, amor al pueblo, primero los pobres), parece desdibujar la línea del proyecto político para integrarlo en la cultura y en la historia patria.
De hecho, es tan sutil, que el spot sobre la misión de su administración (“Somos un gobierno…con principios y causas…para disminuir la pobreza con prosperidad compartida”) es el mismo spot de la identidad nacional donde se comparte “una herencia cultural, una historia y una convicción política”. Pero además, el espacio donde Sheinbaum dice esto es subiendo las escalinatas del sitio arqueológico de Calakmul, cuya traducción del maya significa literalmente “las dos pirámides adyacentes”.
Es decir, en este primer informe presidencial se establece –no sin temeridad– que la identidad cultural del pueblo es la identidad del movimiento político, que en su historia fundacional y perenne (como en las dos pirámides de Ox Te’ Tuun) se revela parte del sentido político de la nueva etapa nacional sustentada en los dos gobiernos adyacentes de la cuarta transformación.
Hay que tomar en cuenta que, desde hace décadas, no vivíamos un fenómeno parecido de continuidad ideológica, política y gremial al inicio del sexenio. Como en muchas instituciones, los cambios gerenciales en cada sexenio federal habían implicado desechar y denostar todo lo previo al mandato regente, mientras se prometían maravillas por la mera función de la transición. Así, la idea del “cambio” se utilizó no sólo como sinónimo de “mejora” sino como cúspide de la “perfección”. De hecho, aún hoy se sigue usando en niveles muy primarios de la propaganda política opositora.
Pero este informe de Sheinbaum no puede sujetarse a la apología del cambio sino a la defensa de la continuidad. La pregunta es: ¿Completa continuidad?
Los spots de Sheinbaum revelan que algunas cosas no pertenecen al continuismo administrativo. Por ejemplo, de la idea de “abrazos y no balazos” en materia de seguridad pública, la mandataria ahora propone “abrazando a los jóvenes y con cero impunidad”; y del proteccionismo precedente para “no extraer más de lo indispensable” ante la demanda energética, ahora Sheinbaum adelanta el consumo y producción de “energía suficiente para atender las necesidades del desarrollo”.
A nivel mediático y propagandístico, los spots del informe de la mandataria hablan de unificar el sentido nacional y ciertas búsquedas colectivas; dibujan cierta identidad patria y la entretejen a la identidad política de un solo movimiento político. Y eso puede ser riesgoso. No sólo porque las cuentas alegres de esta administración encontrarán análisis menos optimistas y más críticos; o porque ´bajo los principios de austeridad y medianía republicana serán justificados privilegios millonarios y nepóticos (como ya ocurre); sino porque incluso las dos majestuosas pirámides adyacentes serán sólo ruinas de un régimen desaparecido.
Ante la propaganda institucional, siempre será imperante el análisis puntual, concreto y sin especulaciones; porque de la historia, ya hablarán otros en el futuro.
Conservadores y/o religiosos, un conflicto paradigmático
En días pasados, dos personajes marginales del escenario político autoidentificados con una idea de “la derecha” se enfrascaron en un aparentemente inútil intercambio de agresiones en redes sociales a partir de una excusa menos que anecdótica. La verborrea digital estuvo llena de agresiones y acusaciones personales de bajísimo nivel; y, sin embargo, entre los sendos discursos de desprecio, odio y oportunismo político, se deja entrever un tema que –por lo menos– sí urge a debate: ¿Todo lo conservador es religioso? ¿Todo lo religioso debe ser conservador? La respuesta es clara, pero hay que desmenuzar.
En primer lugar, hay que sacar la paja discursiva del pleito entre estos personajes, porque mucho del entuerto son ofensas personales. Aunque también es preciso descartar las palabras que están más por su uso propagandístico que por una disputa real por el sentido. En concreto, se trata de temas que se dijeron sin ningún miramiento, casi como si estos personajes los tomaran de una alacena donde han guardado las palabras “políticas” y las utilizan sin una clara idea de por qué: democracia, oposición, corrupción, partidocracia, etc.
Pero donde sí hay que detenerse es en el resto de concepciones vertidas en este pleito, porque se trata formalmente de conceptos en disputa. Entre estas ideas está: la oposición entre la legitimidad carismática frente a la legitimación racional; las fronteras idealizadas en el confesionalismo o la secularización de las instituciones públicas; el juego del pragmatismo político frente al purismo ideológico; y la disputa entre meter “la tradición y la fe en la política” o vivir “una política con tradición y fe”. Es decir, la polémica entre estas figuras trasciende el escándalo personal y nos revela tensiones estructurales no resueltas en la política mexicana contemporánea.
El clímax del conflicto, por ejemplo, una de las partes manifestó un repudio visceral a la identidad religiosa del otro, exaltando la impermeabilidad del Estado laico; pero dos días después utilizó a un colectivo de líderes religiosos y participó de un rito piadoso en una oficina de gobierno y en horario laboral. Su oponente, sin embargo, no es más congruente: Aseguró que una persona que no ejercita la religión que él mismo practica es “verdaderamente enfermo” y después, paradójicamente, alertó de cierta “persecución religiosa” en el país.
En el fondo, ambos personajes parten de una misma confusión que se representa en una colisión entre el ‘mundo de la vida’ y el ‘orden del sistema’. De un lado se nota un laicismo que cuestiona aquellas expresiones religiosas que no abonan a su propia idea de política; y del otro lado, refulge un confesionalismo que cuestiona las políticas que no satisfacen a su propia trascendencia espiritual.
En ambos casos se olvida que, con frecuencia, los valores culturales y morales cuestionan las estructuras políticas e institucionales a través de la disputa por lo “legítimo” en el espacio público; pero también son las estructuras e instituciones las que “moderan” los actos privados y colectivos en pos de la autopreservación del status quo y del desarrollo de la justicia ante los desacuerdos. Y ahí es donde entra la confusión entre los márgenes de lo religioso y el conservadurismo.
En el pleito reluce la idea errónea de que el conservadurismo político es de índole religioso. Desde esta perspectiva, el conflicto por la identidad cultural y nacional se juega esencialmente desde la tradición religiosa en México (principalmente cristiano-católica) y cuestiona no sólo la aportación de la diversidad de formas religiosas sino en particular la elección de no tener una religión.
Este pensamiento es peligroso cuando se traduce en lógica política, porque se abre a la posibilidad de la “revancha de lo sagrado”. Que no se limita a que en la esfera pública se reivindique la participación de actores religiosos –en tanto religiosos no como actores– sino que abiertamente apela a la restauración de gobiernos confesionales.
Y esta disputa también evidencia el error que se encuentra en buena parte de la clase política nacional: al confundir “lo religioso” como sustrato invariable del conservadurismo. Paradójicamente, la mayoría de las dimensiones religiosas comprenden un fin o destino ulterior, para el cual es necesario reclamar el permanente mejoramiento tanto de la persona como de los ámbitos sociales en que se desarrolla. Lo religioso, por tanto, casi siempre tiene una carga de crítica a las condiciones temporales, al anquilosamiento de las estructuras humanas, y a las ideologías que se revisten de destino y de promesa autocumplida.
Por ello, en el pleito tuitero del que hablamos, se evidencian dos modos equívocos que buscan manipular una parte del escenario de la disputa simbólica dentro del campo político de la “oposición”; porque no necesariamente todo lo religioso es conservador ni todo lo conservador es religioso. Es más, la convergencia de los marcos institucionales –como el ‘Estado laico’ o la ‘libertad religiosa’– con las consecuencias prácticas de las tensiones en la cooperación política –como la pluralidad y la diversidad–, tiene la potencialidad de una estratégica y prudente aproximación racional a progresivos cambios sociales que eviten las desgracias y los errores de los intentos de avances precedentes. Pero dudo que los protagonistas, los escuderos y los personajes adláteres del vergonzoso episodio que originó esta reflexión, estén a la altura de ese debate.
León XIV ante el margen episcopal en la Iglesia mexicana
El papa León XIV conoce parte de la realidad eclesial mexicana a través de una singular mirada de la organización, administración y actuación de la jerarquía eclesiástica local; primero como prior general de la Orden de San Agustín (2001-2013) y después como prefecto del dicasterio para los obispos de la Santa Sede (2023-2025). Desde ambas experiencias, el pontífice ha tenido oportunidad de escuchar aspectos que implican la valoración de los perfiles episcopales para un país tan singular como México.
Ahora, como pontífice y aún sin un sustituto en el dicasterio para obispos, tiene frente a sí el enorme reto de configurar el perfil del pastor para la República mexicana en una coyuntura nacional que exige tanto audacia como serenidad.
Por un lado, parece haber una urgencia de atender nombramientos en seis sedes diocesanas vacantes y prever los recambios de una quincena de iglesias particulares cuyos obispos ya han cumplido la edad de retiro canónico o manifiestan algunas debilidades para seguir gobernando. En total, es una quinta parte de los territorios diocesanos en transición; aunque, no es la cantidad de circunscripciones sino la magnitud de las instituciones eclesiales en juego, y la extensión y densidad de población de las iglesias que esperan recambio de pastor.
Al mismo tiempo, también hay un criterio de suma importancia sobre los obispos que habrán de tomar los próximos liderazgos nacionales o regionales: que no sólo tengan una trayectoria impecable (o por lo menos decente) sino que ofrezcan una mirada amplia, con imaginación y temple para participar de las oportunidades y los desafíos de la historia mexicana.
En su discurso para el jubileo de los obispos, el papa León XIV delineó cinco rasgos visibles para los pastores católicos: ser principio de unidad, tener una vida teologal, ser hombres de fe, de esperanza y de caridad pastoral. También los exhortó a practicar y cultivar virtudes cotidianas como vivir en la prudencia pastoral, la pobreza evangélica y custodiar la castidad de corazón y conducta propia y de sus ministros.
El Papa Prévost es profuso en las características que por lo menos él espera de sus pastores: firmes, dóciles, cercanos, coherentes, célibes, leales, sinceros, magnánimos, de mentalidad abierta, empáticos, pacientes, discretos, dialogantes, serviciales. Sus expectativas, sin embargo, se pueden resumir en tres grandes criterios: Ejercitar la “prudencia pastoral” como sabiduría práctica; vivir bajo la “pobreza evangélica” como estilo natural de vida; y sostener la “cercanía paternal” como actitud hacia el pueblo.
León XIV insiste en que los obispos están obligados a asimilar el diálogo como “estilo y método” en las relaciones humanas e institucionales; por tanto, los perfiles de pastores que actúan por su propia cuenta, en solitario, alejados de la fraternidad y la sinodalidad, procurando más su imagen en el carrierismo episcopal tan criticado por Francisco, no son los mejores candidatos para asumir responsabilidades en la nueva etapa en la Iglesia mexicana.
Hoy, las instituciones católicas enfrentan serios desafíos multidimensionales que ponen a prueba tanto su resiliencia como la influencia histórica que la Iglesia ha impreso a la nación mexicana. La Iglesia vive una lenta y sostenida erosión de fieles y adherentes; esto se evidencia en la caída estadística en los sacramentos y en la crisis de vocaciones religiosas y ministeriales. Pero también en el fenómeno poco atendido sobre la credibilidad de organizaciones y congregaciones religiosas, cuyo interés parece no enfocarse en recuperar su participación abierta, transparente y formal en la sociedad sino en refugiarse y afianzarse en el interior de las necesidades de las jerarquías eclesiásticas.
Y, por si fuera poco, es evidente el incremento de una tensión política de características dogmáticas en el entorno público; en gran medida gracias a los discursos moralizantes, identitarios, autorreferenciales, polarizadores y corporativos en el conflicto por la agenda pública. De hecho, gobiernos y poderes fácticos suelen integrar conceptos pseudoreligiosos en su legitimación discursiva y operativa en medio de graves crisis de gobernabilidad, violencia, incertidumbre económica y otras problemáticas colectivas.
Para este panorama, hoy hay casi una veintena de obispos que tienen menos de 55 años, pastores de la era de Bergoglio; la gran mayoría sirven ahora como auxiliares pastorales pero algunos ya han asumido la titularidad diocesana. El papa Francisco esperaba de ellos un sentido fuerte de unión “sin solistas fuera del coro o líderes de batallas personales”; obispos que no desean ser “noticia en los periódicos” ni que anhelan “el consenso del mundo” sino que vivan arraigados en la comunidad “rechazando la tentación de alejarse con frecuencia de su diócesis y huir en búsqueda de sus propias glorias” y esencialmente sin clericalismo que es “una forma anómala de entender la autoridad”. En ellos está buenamente depositada una esperanza de audacia e imaginación pastoral, porque se encuentran en el margen de toda una era que está concluyendo en el episcopado mexicano.
