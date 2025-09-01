Un informe, dos pirámides

Frente al primer informe sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno desplegó una docena de spots promocionales de los logros y avances de la administración federal. Estos anuncios siempre representan una síntesis discursiva tanto de identidad, sentido y trascendencia del gobierno en turno; o al menos revelan parte de la autopercepción y las lógicas de propaganda de sus dirigentes.
Por ejemplo, López Obrador hizo sus spots en primera persona, totémico y pletórico; de hecho en los comerciales de su primer año literalmente dice: “No es para presumir pero soy un hombre de palabra”. Peña Nieto también divulgó sus primeros spots presidenciales en clave de prohombre: “Como presidente voy a hacer lo que me corresponde”.
Sheinbaum, por el contrario, optó por la primera persona del plural que aspira a ser inclusivo frente al primer informe presidencial de la primera mujer en portar la investidura federal en México (‘somos’, ‘gobernamos’, ‘llegamos’, etc.).
El estudio de los spots presidenciales en la historia también revela la progresión técnica, narrativa, lingüística y estética al servicio de una propaganda política que enmarca y simplifica ideas complejas (como la identidad nacional o el contexto político-económico) en un delicado balance entre el realismo esperanzado, el optimismo ingenuo y la mentira descarada.
Por ejemplo, los spots de Sheinbaum se enfocan en doce ejes temáticos: identidad cultural, educación, salud, programas sociales, vivencia, seguridad, infraestructura, trenes de pasajeros, acceso al agua, energía, feminismo y desarrollo social. Pero de manera transversal hay varios elementos que se mantienen en todos: el eslógan (‘La transformación avanza’), los atuendos de la mandataria estilizados con tejidos y bordados artesanales de motivos indígenas mexicanos, la presencia relevante de gente en cámara (adultos mayores, jóvenes, padres e hijos, agentes de seguridad, obreros, ciudadanos, todos felices) y un filtro de jovialidad entusiasta.
Más allá de las cifras alegres que presenta la mandataria (una constante histórica de estos spots en prácticamente todas las democracias institucionalizadas) merece la pena enfocarse en aquellos comerciales que hablan de la identidad y el sentido nacional; porque, aunque utiliza la fraseología del movimiento político lopezobradorista (transformación, amor al pueblo, primero los pobres), parece desdibujar la línea del proyecto político para integrarlo en la cultura y en la historia patria.
De hecho, es tan sutil, que el spot sobre la misión de su administración (“Somos un gobierno…con principios y causas…para disminuir la pobreza con prosperidad compartida”) es el mismo spot de la identidad nacional donde se comparte “una herencia cultural, una historia y una convicción política”. Pero además, el espacio donde Sheinbaum dice esto es subiendo las escalinatas del sitio arqueológico de Calakmul, cuya traducción del maya significa literalmente “las dos pirámides adyacentes”.
Es decir, en este primer informe presidencial se establece –no sin temeridad– que la identidad cultural del pueblo es la identidad del movimiento político, que en su historia fundacional y perenne (como en las dos pirámides de Ox Te’ Tuun) se revela parte del sentido político de la nueva etapa nacional sustentada en los dos gobiernos adyacentes de la cuarta transformación.
Hay que tomar en cuenta que, desde hace décadas, no vivíamos un fenómeno parecido de continuidad ideológica, política y gremial al inicio del sexenio. Como en muchas instituciones, los cambios gerenciales en cada sexenio federal habían implicado desechar y denostar todo lo previo al mandato regente, mientras se prometían maravillas por la mera función de la transición. Así, la idea del “cambio” se utilizó no sólo como sinónimo de “mejora” sino como cúspide de la “perfección”. De hecho, aún hoy se sigue usando en niveles muy primarios de la propaganda política opositora.
Pero este informe de Sheinbaum no puede sujetarse a la apología del cambio sino a la defensa de la continuidad. La pregunta es: ¿Completa continuidad?
Los spots de Sheinbaum revelan que algunas cosas no pertenecen al continuismo administrativo. Por ejemplo, de la idea de “abrazos y no balazos” en materia de seguridad pública, la mandataria ahora propone “abrazando a los jóvenes y con cero impunidad”; y del proteccionismo precedente para “no extraer más de lo indispensable” ante la demanda energética, ahora Sheinbaum adelanta el consumo y producción de “energía suficiente para atender las necesidades del desarrollo”.
A nivel mediático y propagandístico, los spots del informe de la mandataria hablan de unificar el sentido nacional y ciertas búsquedas colectivas; dibujan cierta identidad patria y la entretejen a la identidad política de un solo movimiento político. Y eso puede ser riesgoso. No sólo porque las cuentas alegres de esta administración encontrarán análisis menos optimistas y más críticos; o porque ´bajo los principios de austeridad y medianía republicana serán justificados privilegios millonarios y nepóticos (como ya ocurre); sino porque incluso las dos majestuosas pirámides adyacentes serán sólo ruinas de un régimen desaparecido.
Ante la propaganda institucional, siempre será imperante el análisis puntual, concreto y sin especulaciones; porque de la historia, ya hablarán otros en el futuro.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Conservadores y/o religiosos, un conflicto paradigmático
En días pasados, dos personajes marginales del escenario político autoidentificados con una idea de “la derecha” se enfrascaron en un aparentemente inútil intercambio de agresiones en redes sociales a partir de una excusa menos que anecdótica. La verborrea digital estuvo llena de agresiones y acusaciones personales de bajísimo nivel; y, sin embargo, entre los sendos discursos de desprecio, odio y oportunismo político, se deja entrever un tema que –por lo menos– sí urge a debate: ¿Todo lo conservador es religioso? ¿Todo lo religioso debe ser conservador? La respuesta es clara, pero hay que desmenuzar.
En primer lugar, hay que sacar la paja discursiva del pleito entre estos personajes, porque mucho del entuerto son ofensas personales. Aunque también es preciso descartar las palabras que están más por su uso propagandístico que por una disputa real por el sentido. En concreto, se trata de temas que se dijeron sin ningún miramiento, casi como si estos personajes los tomaran de una alacena donde han guardado las palabras “políticas” y las utilizan sin una clara idea de por qué: democracia, oposición, corrupción, partidocracia, etc.
Pero donde sí hay que detenerse es en el resto de concepciones vertidas en este pleito, porque se trata formalmente de conceptos en disputa. Entre estas ideas está: la oposición entre la legitimidad carismática frente a la legitimación racional; las fronteras idealizadas en el confesionalismo o la secularización de las instituciones públicas; el juego del pragmatismo político frente al purismo ideológico; y la disputa entre meter “la tradición y la fe en la política” o vivir “una política con tradición y fe”. Es decir, la polémica entre estas figuras trasciende el escándalo personal y nos revela tensiones estructurales no resueltas en la política mexicana contemporánea.
El clímax del conflicto, por ejemplo, una de las partes manifestó un repudio visceral a la identidad religiosa del otro, exaltando la impermeabilidad del Estado laico; pero dos días después utilizó a un colectivo de líderes religiosos y participó de un rito piadoso en una oficina de gobierno y en horario laboral. Su oponente, sin embargo, no es más congruente: Aseguró que una persona que no ejercita la religión que él mismo practica es “verdaderamente enfermo” y después, paradójicamente, alertó de cierta “persecución religiosa” en el país.
En el fondo, ambos personajes parten de una misma confusión que se representa en una colisión entre el ‘mundo de la vida’ y el ‘orden del sistema’. De un lado se nota un laicismo que cuestiona aquellas expresiones religiosas que no abonan a su propia idea de política; y del otro lado, refulge un confesionalismo que cuestiona las políticas que no satisfacen a su propia trascendencia espiritual.
En ambos casos se olvida que, con frecuencia, los valores culturales y morales cuestionan las estructuras políticas e institucionales a través de la disputa por lo “legítimo” en el espacio público; pero también son las estructuras e instituciones las que “moderan” los actos privados y colectivos en pos de la autopreservación del status quo y del desarrollo de la justicia ante los desacuerdos. Y ahí es donde entra la confusión entre los márgenes de lo religioso y el conservadurismo.
En el pleito reluce la idea errónea de que el conservadurismo político es de índole religioso. Desde esta perspectiva, el conflicto por la identidad cultural y nacional se juega esencialmente desde la tradición religiosa en México (principalmente cristiano-católica) y cuestiona no sólo la aportación de la diversidad de formas religiosas sino en particular la elección de no tener una religión.
Este pensamiento es peligroso cuando se traduce en lógica política, porque se abre a la posibilidad de la “revancha de lo sagrado”. Que no se limita a que en la esfera pública se reivindique la participación de actores religiosos –en tanto religiosos no como actores– sino que abiertamente apela a la restauración de gobiernos confesionales.
Y esta disputa también evidencia el error que se encuentra en buena parte de la clase política nacional: al confundir “lo religioso” como sustrato invariable del conservadurismo. Paradójicamente, la mayoría de las dimensiones religiosas comprenden un fin o destino ulterior, para el cual es necesario reclamar el permanente mejoramiento tanto de la persona como de los ámbitos sociales en que se desarrolla. Lo religioso, por tanto, casi siempre tiene una carga de crítica a las condiciones temporales, al anquilosamiento de las estructuras humanas, y a las ideologías que se revisten de destino y de promesa autocumplida.
Por ello, en el pleito tuitero del que hablamos, se evidencian dos modos equívocos que buscan manipular una parte del escenario de la disputa simbólica dentro del campo político de la “oposición”; porque no necesariamente todo lo religioso es conservador ni todo lo conservador es religioso. Es más, la convergencia de los marcos institucionales –como el ‘Estado laico’ o la ‘libertad religiosa’– con las consecuencias prácticas de las tensiones en la cooperación política –como la pluralidad y la diversidad–, tiene la potencialidad de una estratégica y prudente aproximación racional a progresivos cambios sociales que eviten las desgracias y los errores de los intentos de avances precedentes. Pero dudo que los protagonistas, los escuderos y los personajes adláteres del vergonzoso episodio que originó esta reflexión, estén a la altura de ese debate.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
León XIV ante el margen episcopal en la Iglesia mexicana
El papa León XIV conoce parte de la realidad eclesial mexicana a través de una singular mirada de la organización, administración y actuación de la jerarquía eclesiástica local; primero como prior general de la Orden de San Agustín (2001-2013) y después como prefecto del dicasterio para los obispos de la Santa Sede (2023-2025). Desde ambas experiencias, el pontífice ha tenido oportunidad de escuchar aspectos que implican la valoración de los perfiles episcopales para un país tan singular como México.
Ahora, como pontífice y aún sin un sustituto en el dicasterio para obispos, tiene frente a sí el enorme reto de configurar el perfil del pastor para la República mexicana en una coyuntura nacional que exige tanto audacia como serenidad.
Por un lado, parece haber una urgencia de atender nombramientos en seis sedes diocesanas vacantes y prever los recambios de una quincena de iglesias particulares cuyos obispos ya han cumplido la edad de retiro canónico o manifiestan algunas debilidades para seguir gobernando. En total, es una quinta parte de los territorios diocesanos en transición; aunque, no es la cantidad de circunscripciones sino la magnitud de las instituciones eclesiales en juego, y la extensión y densidad de población de las iglesias que esperan recambio de pastor.
Al mismo tiempo, también hay un criterio de suma importancia sobre los obispos que habrán de tomar los próximos liderazgos nacionales o regionales: que no sólo tengan una trayectoria impecable (o por lo menos decente) sino que ofrezcan una mirada amplia, con imaginación y temple para participar de las oportunidades y los desafíos de la historia mexicana.
En su discurso para el jubileo de los obispos, el papa León XIV delineó cinco rasgos visibles para los pastores católicos: ser principio de unidad, tener una vida teologal, ser hombres de fe, de esperanza y de caridad pastoral. También los exhortó a practicar y cultivar virtudes cotidianas como vivir en la prudencia pastoral, la pobreza evangélica y custodiar la castidad de corazón y conducta propia y de sus ministros.
El Papa Prévost es profuso en las características que por lo menos él espera de sus pastores: firmes, dóciles, cercanos, coherentes, célibes, leales, sinceros, magnánimos, de mentalidad abierta, empáticos, pacientes, discretos, dialogantes, serviciales. Sus expectativas, sin embargo, se pueden resumir en tres grandes criterios: Ejercitar la “prudencia pastoral” como sabiduría práctica; vivir bajo la “pobreza evangélica” como estilo natural de vida; y sostener la “cercanía paternal” como actitud hacia el pueblo.
León XIV insiste en que los obispos están obligados a asimilar el diálogo como “estilo y método” en las relaciones humanas e institucionales; por tanto, los perfiles de pastores que actúan por su propia cuenta, en solitario, alejados de la fraternidad y la sinodalidad, procurando más su imagen en el carrierismo episcopal tan criticado por Francisco, no son los mejores candidatos para asumir responsabilidades en la nueva etapa en la Iglesia mexicana.
Hoy, las instituciones católicas enfrentan serios desafíos multidimensionales que ponen a prueba tanto su resiliencia como la influencia histórica que la Iglesia ha impreso a la nación mexicana. La Iglesia vive una lenta y sostenida erosión de fieles y adherentes; esto se evidencia en la caída estadística en los sacramentos y en la crisis de vocaciones religiosas y ministeriales. Pero también en el fenómeno poco atendido sobre la credibilidad de organizaciones y congregaciones religiosas, cuyo interés parece no enfocarse en recuperar su participación abierta, transparente y formal en la sociedad sino en refugiarse y afianzarse en el interior de las necesidades de las jerarquías eclesiásticas.
Y, por si fuera poco, es evidente el incremento de una tensión política de características dogmáticas en el entorno público; en gran medida gracias a los discursos moralizantes, identitarios, autorreferenciales, polarizadores y corporativos en el conflicto por la agenda pública. De hecho, gobiernos y poderes fácticos suelen integrar conceptos pseudoreligiosos en su legitimación discursiva y operativa en medio de graves crisis de gobernabilidad, violencia, incertidumbre económica y otras problemáticas colectivas.
Para este panorama, hoy hay casi una veintena de obispos que tienen menos de 55 años, pastores de la era de Bergoglio; la gran mayoría sirven ahora como auxiliares pastorales pero algunos ya han asumido la titularidad diocesana. El papa Francisco esperaba de ellos un sentido fuerte de unión “sin solistas fuera del coro o líderes de batallas personales”; obispos que no desean ser “noticia en los periódicos” ni que anhelan “el consenso del mundo” sino que vivan arraigados en la comunidad “rechazando la tentación de alejarse con frecuencia de su diócesis y huir en búsqueda de sus propias glorias” y esencialmente sin clericalismo que es “una forma anómala de entender la autoridad”. En ellos está buenamente depositada una esperanza de audacia e imaginación pastoral, porque se encuentran en el margen de toda una era que está concluyendo en el episcopado mexicano.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Restaurar servicio y cercanía, el desafío de la educación católica
El pasado 1° de agosto, los miembros de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) eligieron al sacerdote de Guadalajara y rector de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Francisco Ramírez Yañez, como presidente de dicha organización. La FIUC tiene correspondencia evidente ante la Santa Sede y diversos dicasterios pontificios pero también ante altos organismos internacionales; por ello, que un mexicano presida el organismo obliga a reflexionar el papel de la educación católica en México en el contexto del Pacto Educativo Global que propusiera el papa Francisco en 2019.
En principio, la elección de Ramírez fue no sólo bien recibida por los obispos de México sino hasta elogiada profusamente pues aseguran que el nombramiento refleja “el aprecio y la confianza de la comunidad académica” y animan al religioso a continuar un servicio de “diálogo entre la fe y la ciencia, y en la construcción de una cultura del encuentro desde las aulas universitarias católicas”.
La expectativa de los obispos mexicanos sobre Ramírez Yañez es alta, ya que –entre otros servicios– ha sido titular de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC) desde 2022. Sin embargo, esta asociación ha vivido en los últimos años una época compleja.
En primer lugar por los desafíos inherentes a la pandemia y postpandemia de COVID-19 que han obligado a reestructuraciones profundas de las universidades y centros educativos asociados; pero también por una persistente sangría y separación de algunas universidades católicas respecto a dicho proyecto colectivo. Al momento, por ejemplo, el principal volumen de instituciones universitarias que integran la AMIESIC lo componen los campus Anáhuac de la universidad de los Legionarios de Cristo, la UPAEP, la UDEM, la UVAQ, la UIC de los Misioneros de Guadalupe, la Universidad Pontificia de México (del Episcopado Mexicano) y un puñado más de universidades de diversas congregaciones religiosas.
Sin embargo, ni el vasto Sistema Universitario Jesuita ni el gran volumen del resto de instituciones de educación superior católicas de gran relevancia nacional trabajan en sintonía con la AMIESIC desde hace algunos años debido a diversas discrepancias.
Y es que el ambiente de la universidad católica en México permanece en un debate profundo e histórico entre el elitismo y el gregarismo o el servicio transversal a la sociedad. Sin duda, la historia glorifica el legado educativo de la Iglesia en México pero, a pesar de todo, la interrogante persiste especialmente en los centros educativos de nivel superior sobre si cumplen con su misión de servicio formativo para la transformación de la sociedad o si se han enclaustrado en torres de marfil, en pequeñas comunidades autorreferenciales de condiciones privilegiadas.
En las universidades católicas en México urge un esfuerzo de reconexión social, especialmente con su propósito de servicio, lejos de ambiciones utilitarias y pragmáticas. El papa Francisco hizo ese llamado: “Hay que recobrar la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión… para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna”.
Esto último es sumamente importante porque en muchos espacios hay severas crisis de identidad; desde hace años varios modelos universitarios católicos se han instalado en mecanismos neoliberales eficientes como escuelas de negocios privilegiadas, mientras se abandonan los barrios y a las comunidades rurales. Y, al mismo tiempo, algunos centros y asociaciones educativas católicas en México se han debilitado internamente por tensiones políticas e ideológicas, por la manipulación de teologías, tendencias sociales y heridas históricas en favor de agendas e intereses; debates que, por otro lado, se observan estériles ante las apremiantes necesidades comunitarias.
Fue Juan Pablo II quien advirtió en Ex Corde Ecclesiae que la universidad católica debe ser una “comunidad que dialoga con los gritos del mundo”. Ante tales urgencias, la formación y educación católica tiene que orientarse hacia el bien público y a la misión de trascendencia; al final, si las universidades católicas no bajan de sus campus a las banquetas rotas más allá de las esferas de su realidad, su misión se reducirá a una anécdota de alegres aplausos y reconocimientos mutuos; pero la sociedad les retirará la confianza que todavía conservan.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
Fernando, el sacrificio de una vida inocente
“No lo que pudo ser: es lo que fue. Y lo que fue está muerto”. Octavio Paz
La noticia no mereció siquiera la primera plana de los medios, pero estremece hasta el tuétano: El cadáver en descomposición de un niño de cinco años fue hallado en el interior de una vivienda comunal luego de que policías irrumpieron en el lugar ante una tardía denuncia del secuestro. Después de varios días, la madre del menor pidió auxilio a las autoridades porque unas personas –a las que les debía mil pesos– lo habían secuestrado días atrás como “prenda de garantía” para que la mujer cumpliera con el pago; finalmente cuando intervino el cuerpo policial, el cuerpo del niño Fernando evidenciaba que llevaba varios días muerto.
La sordidez de la historia es una fosa infernal. En principio, la deuda de mil pesos parece minúscula, pero adquiere su ominosa dimensión cuando se contrasta contra el ingreso promedio del decil de la población con los ingresos más bajos en México ($5,000 pesos mensuales) o incluso en el segundo decil ($9 mil pesos aprox.). Los mil pesos de deuda se erigen como una considerable presencia de alivio cuando se tienen; y de pesar, cuando se deben pagar. Eso, por sí sólo, nos debe obligar a reflexionar profundamente cuando discursivamente y desde privilegios muy altos se desprecian los subsidios del gobierno a las personas necesitadas.
Pero ese no es todo el problema. Los hechos evidencian que los usureros criminales han mamado de la impunidad galopante y de una cultura infame varias perversiones profundas: la incapacidad de distinguir la dignidad humana del prójimo, la imposibilidad de reconocer la inocencia de las víctimas y la convicción de que la ley del más fuerte les obliga a vivir con la idea de que, si no son depredadores, serían presas.
Aquí el asunto adquiere matices de una enfermedad psicosocial derivada de una cultura agresiva, hiperviolenta, economicista, criminal, utilitaria, egoísta, corrupta, indolente y que recompensa con impunidad a la mayoría de actos de abuso:
Retener, secuestrar o usar a un ser humano como “garantía” de una retribución esperada, para que la angustia y la desesperación de sus familiares sea el motor que acelere el cumplimiento de los intereses de quien tiene el poder, suena brutal; y sin embargo, no pocos movimientos ideológicos y políticos actuales se apoyan en esta brutalidad y en el darwinismo social para justificar su poder, su posición y sus privilegios por encima de los demás.
La historia además obliga a otras terribles reflexiones. La tardía denuncia que hizo la madre del menor revela que, por lo menos, pasó una semana desde el secuestro y la toma de conciencia de la mujer en que debía llamar a las autoridades y pedir ayuda. Durante 7 u 8 largos días y noches (en los que la mujer afirma haber acudido hasta la casa donde retenían a su hijo sin poderlo recuperar), la mujer parece que estuvo sola en esa situación.
No sólo no tuvo a nadie que la exhortara o acompañara a pedir ayuda a la policía (ahora vamos con eso); pero tampoco a nadie que, desde la caridad, pudiera haberle donado mil pesos para el “rescate” de su hijo. La soledad y la desconfianza son cánceres silenciosos de nuestra sociedad contemporánea.
Quizá la mujer no tenía a nadie para pedirle ayuda o quizá nadie confiaba lo suficiente en ella; y también, quizá la ignorante soledad y falta de confianza en las autoridades hizo que la denuncia llegara mal y tarde al escritorio correcto. Porque, por si fuera poco, según el relato, la mujer no recibió ayuda en la primera dependencia de seguridad pública a la que tocó las puertas y tuvo que acudir a otra instancia.
Y el asunto, incluso aquí, no ha tocado fondo. La información periodística reporta que el cadáver del menor será analizado por los forenses y que la fiscalía estatal realizará las indagatorias que conduzcan a esclarecer el caso e imputar responsabilidades a tres personas que fueron arrestadas en el lugar de los hechos; pero también dice que, en el proceso de asegurar el inmueble donde fue el hallazgo del cuerpo del menor, la autoridad se encontró con un ligero obstáculo:
En el lugar hay otras viviendas y los inquilinos –vecinos o cohabitantes de los secuestradores– dicen que “se supone que tienen que sellar nada más la mitad donde fue el problema” y reclaman sus derechos personales. El egoísmo y la indolencia no pueden ser más abyectos; no sólo estos cohabitantes no hicieron nada cuando sus vecinos llegaron con un menor extraño, ajeno y secuestrado, tampoco se inquietaron cuando el olor pestilente de un cadáver en descomposición inundaba el espacio común de sus viviendas; y sólo quieren seguir como si nada porque “en su mitad” no fue el problema.
Fernando tenía cinco años, murió a solas en su dolor y su grito, y quizá a solas devoró sus lágrimas hasta perecer. La cantidad de horror, la diversidad de actos inhumanos, la indolencia y la impunidad, el rostro vil de la ignorancia en esta historia nos obliga a reflexionar muchas muchas cosas como sociedad: sobre valores y principios, sobre dignidad humana y responsabilidad social, sobre impunidad y desgobierno, sobre nuestra propia esencia humana ante una crisis de humanidad; porque los hechos en Los Reyes La Paz provocan náusea como de vértigo ante un abismo infinito de podredumbre.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
