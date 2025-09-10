Independencia, dependencia y soberanía

En el contexto geopolítico actual, marcado por una nueva vuelta de modelos proteccionistas (básicamente modelados por los aranceles de Trump, el ascenso de China como potencia tecnológica y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro), México se encuentra en una encrucijada crítica. Mientras otras naciones consolidan sus modelos de planificación estatal con avances en tecnología, energía limpia y reducción de desigualdades, México enfrenta desafíos estructurales que exigen una reevaluación profunda de su dependencia económica y su soberanía política.
Cada septiembre, motivados por las fiestas patrias, elogiamos la independencia nacional que, en principio, implica la autodeterminación y la decisión soberana de tanto de nuestras autoridades como de los caminos de desarrollo interno respecto a los juegos e intenciones político-económicas de otras naciones e instituciones supranacionales. No obstante, desde hace varias décadas, una nueva integración global de las relaciones entre países propuso una comprensión relativa de los márgenes de la independencia nacionalista; y, ahora en un viraje radical, nuevos vaivenes ideológicos vuelven a proponer a las identidades hegemónicas como el único marco de referencia para el libre ejercicio de la política y del desarrollo económico.
Muchas de las naciones se inspiran en casos exitosos que combinan el endurecimiento de políticas económicas con apuestas prioritarias de desarrollo regionales; México no es la excepción, pero debido a su volatilidad institucional y su gestión económica de los últimos años, parece siempre estar en un margen delicado de dependencia.
Si bien la política nacional se inflama de ardor patrio, de un orgullo independiente y de una visión esperanzada de autosuficiencia; en la realidad, las cuerdas que nos mantienen atados a diferentes fuerzas políticas y económicas se han intensificado con las tensiones comerciales; las políticas arancelarias y la renegociación del T-MEC han creado más incertidumbre de la que se hace ver. Más allá de los discursos e intenciones de buena voluntad, México requiere de una estrategia industrial que le permita reducir su vulnerabilidad externa, de una estrategia de seguridad que facilite el desarrollo comercial y económico interno y contar con instrumentos u organismos que vigilen la transparente y correcta operación de la gestión política.
Por si fuera poco, las reformas judiciales y electorales en México que buscan reconstruir el panorama nacional de manera integral; dependen de la capacidad del gobierno para equilibrar la soberanía política con la estabilidad económica, la voluntad democrática con la certeza institucional y la atención urgente de necesidades con la proyección futura de una patria que debe abrirse paso sin el lastre de deudas hacia el siglo XXI. Es cierto que en las regiones del sur de México, históricamente marginadas, se han acentuado estrategias de desarrollo integral que priorizan la inversión en logística, educación y tecnología; pero, fuera de las cifras oficiales, es claro que han sido insuficiente.
Y en buena medida este alcance mediano de algunos objetivos nacionales se debe a que, en el ámbito global, México aún no ha diversificado sus alianzas. En estos momentos, diversas naciones independientes están redefiniendo el comercio internacional a través de alternativas a la hegemonía económica bipolar. México podría aprovechar esta tendencia para fortalecer sus lazos con economías emergentes, reduciendo así su exposición a las políticas unilaterales y ventajosas.
México se encuentra en un momento decisivo. Las reformas estructurales parecen ser pasos necesarios para fortalecer su independencia política, pero deben ser acompañadas de una estrategia económica integral y una legítima participación democrática institucionalizada, para garantizar independencia a largo plazo y una soberanía que beneficie a todos sus ciudadanos.
Derecho a la Vida bajo presión
Por: Luis Antonio Hernández
Hace apenas una semana comentábamos en este mismo espacio que las presiones de diversas instancias del Poder Judicial hacia algunas legislaturas estatales para imponer enmiendas contrarias a la dignidad de la persona humana, no cederían al menos en el mediano plazo.
Muestra de ello es el nuevo emplazamiento formulado recientemente por el Juez Noveno de Distrito Federal con sede en Morelos, para que la LVI Legislatura de esa localidad concluya a la brevedad el proceso para derogar el asesinato de seres humanos en el vientre de sus madres.
Adicionalmente hace unos días la SCJN, publicó la sentencia definitiva correspondiente al amparo en revisión 570/2024 aprobada el 28 de mayo de 2025, que en términos generales ordenaba al ejecutivo estatal proporcionar servicios de aborto dentro de las primeras doce semanas de la gestación a las 48 mujeres que suscribieron la demanda.
El secretario general de la entidad morelense, Juan Salgado Brito reaccionó de inmediato a esta resolución, así como a las exigencias de diversas organizaciones feministas que buscan confundir a los legisladores sobre el sentido y alcance de estas determinaciones jurisdiccionales, pronunciándose a favor de la imposición de este crimen, argumentando de manera ideologizada que: “nadie como las mujeres tiene el derecho a opinar y decidir sobre ello”, aclarando además que esta es una decisión que se tiene que tomar y debatir al interior del Congreso local.
Por su parte algunos integrantes del legislativo estatal, han asegurado en diferentes espacios y oportunidades que este asunto podría ser analizado por el pleno durante el actual periodo ordinario de sesiones que arrancó el pasado primero de septiembre, una vez que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios decida agendar su discusión. Al respecto es importante destacar que después de varias reuniones de trabajo que por falta de quórum fueron declaradas desiertas, el desafortunado dictamen que propone eliminar el delito de aborto del Código Penal del Estado, finalmente fue avalado durante los últimos días del mes de julio por las Comisión Unidas de Puntos Constitucionales, Legislación e Igualdad de Género.
La aprobación de este proyecto de muerte requiere de 14 de los 20 votos de las diputadas y diputados que actualmente integran esta asamblea legislativa, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría.
Hablando de atentados contra la dignidad humana en esta misma entidad federativa, no podemos ignorar que hace algunos días Luis Eduardo Pedrero González, el único representante del Partido Verde Ecologista de México en la legislatura morelense, presentó una iniciativa que busca reconocer jurídicamente la deplorable figura de la maternidad subrogada, una modalidad que en nuestro país únicamente es aceptada por Tabasco y Sinaloa.
La manera en la que el Estado de Morelos atienda estas circunstancias podría convertirse en un referente nacional en materia de derechos humanos, no solo por el desempeño de los legisladores, quienes hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa de su autonomía y la voluntad de sus electores, sino también por el papel y activismo que podrían asumir la judicatura federal, la nueva Corte de Justicia, que técnicamente ya ha dejado de ser suprema, el Órgano de Administración Judicial e incluso la propia Presidente de la República.
El Derecho a la Vida, la dignidad humana y las libertades fundamentales son temas que no se pueden resolver a partir de decisiones unilaterales o resoluciones judiciales, son temas que se deben debatir ampliamente en el Congreso, con la certeza de que el Parlamento es la máxima representación del pueblo, de la sociedad, un espacio donde concurren todas las corrientes de opinión, todas las ideologías; en una democracia como la que aspiramos a vivir, tiene que prevalecer la verdad.
Luis Antonio Hernández, abogado y analista político
[email protected]
Santos Frassati y Acutis, asumir el contexto
Los primeros santos canonizados del papado de León XIV son dos singulares jóvenes italianos. Ambos crecieron y realizaron sendos apostolados al pie de los Alpes, uno al inicio y otro al final del convulso siglo XX: Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Con casi un siglo de distancia entre ambos, estos peculiares varones expresaron y experimentaron, cada uno en su tiempo, un sentido de trascendencia a muy temprana edad y, por ello mismo, fueron signos discordantes para las expectativas de sus respectivas épocas.
Pier Giorgio Frassati (Turín, 1901-1925) nació en el seno de una familia italiana reconocida y acomodada, con capital económico y cultural proveniente de altos privilegios. Su padre fue dueño y director del icónico periódico italiano La Stampa; su madre, una pintora reconocida en las altas esferas del mercado y de la monarquía reinante.
Su hagiografía reconoce que Pier Giorgio no fue un alumno descollante ni siquiera muy dedicado, no terminó la educación superior e incluso fue algo decepcionante para sus padres quienes esperaban que, aunque no sobresaliera, por lo menos supiera aprovechar las oportunidades que su posición de prestigio le daban.
El joven Pier Giorgio, sin embargo, encontró su lugar entre amigos humildes y sirviendo a los pobres, en las actividades simples al aire libre y en la oración comunitaria. En su biografía destaca además la importancia de la amistad, formó y participó en grupos y círculos de amigos y colegas a los que les puso nombres satíricos como “Los Sospechosos” o “Los Estafadores de la Compañía de Chicos Fastidiosos”. Pero, sobre todo, en medio de la locura fascista, Frassati tomó partido por los humillados y por la sociedad sufriente. Murió a los 24 años contagiado de poliomielitis; se cuenta que a su funeral acudieron muchas personas marginadas y pobres, lo que conmovió profundamente a su padre.
Lejos ya del furor por el nacionalismo fascista, Carlo Acutis nació y creció al final del siglo (Londres, 1991 – Monza, 2006) en el pináculo de las expectativas de la globalización. Durante su corta vida se relata que tomó interés y pasión por las prácticas religiosas y las devociones católicas. Se afirma que a muy temprana edad ya tenía asiduidad para participar de la Misa, del Santo Rosario, de la confesión, el catecismo, el voluntariado y especialmente por la divulgación de la fe cristiana, los milagros y los santos.
En el mundo que iniciaba su senda de hiperconexión y el desarrollo exponencial de la Internet, Carlo utilizó las herramientas que comenzaban a popularizarse entre los jóvenes (el ordenador, las videocámaras digitales, la programación y las páginas web) para divulgar Milagros Eucarísticos y vidas de los santos.
El niño Carlo, con los medios y las tecnologías que han configurado la vida social e individual moderna, eligió no sucumbir a las tentaciones de la hipermodernidad, el individualismo, el consumo o la obsesión por el presente; por el contrario, llevó una vida de santidad alegre y con esa certeza espiritual que se manifiesta en sus múltiples apotegmas: “Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, “La Eucaristía es mi autopista al Cielo”, “La tristeza es mirar hacia uno mismo, la felicidad es mirar hacia Dios” y “Lo único que debemos pedirle a Dios es el deseo de ser santos”. Murió a los 15 años víctima de una leucemia fulminante. Tras su muerte, su madre experimentó una exaltación espiritual para promover la vida de santidad de su hijo y los sueños proféticos que él le ha regalado.
La creciente popularidad de los santos Frassati y Acutis quizá se deba a que no tienen la severidad mística o la gravedad espiritual de algunos santos católicos tradicionales. Por el contrario, se entrevé que, en el interés de servir a la comunidad, Pier Giorgio no renuncia al humor, a cierta rebeldía y hasta a la picardía propia de los jóvenes de la época; y en Carlo, se trasluce la inocencia y el asombro de un niño ante las maravillas de la cultura global, la telecomunicación y la informática. En ambos, la forma en que asumieron su corta vida se puede sintetizar con la máxima cristiana de “vivir en el mundo pero no ser del mundo” y recuerdan que la espiritualidad del creyente no reniega del contexto que le toca vivir; por el contrario, la asume y la ilumina con una actitud alegre y comprometida.
Frassati y Acutis también nos hacen recordar que en la historia jamás ha habido tiempos sencillos; y que las dificultades de cada época a las que muchos se deben enfrentar con grandes debilidades (pobreza, enfermedad, ignorancia, discriminación, etc.) no se solucionan ni con los meros avances tecnológicos ni desde las tentaciones ideológicas de superioridad. Nos recuerdan que disponemos de un breve tiempo en esta vida terrena para vivir en paz y alegría; para dar auxilio al que lo necesita y compartir la fascinación por lo extraordinario de este mundo; para donarse en cuerpo y alma, no en ilusorios progresos ni en espejismos nostálgicos, sino en el presente, entre los nuestros; asumiendo el fugaz y retador, complejo y maravilloso, contexto de nuestros días.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
El Estado de Guanajuato enfrenta un gran reto con un proyecto de programa piloto de educación sexual. Instituciones gubernamentales y organismos monotemáticos han propuesto una estrategia basada en una concepción limitada de los “derechos sexuales y reproductivos” y la prevención del embarazo adolescente. En este momento de elaboración del proyecto, existe la noble posibilidad de iniciar un proceso educativo que supere la superficialidad y aborde integralmente esta compleja realidad.
Es un hecho que, según el CONAPO, la entidad supera la media nacional en fecundidad adolescente, con aproximadamente 65 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 a 19 años. Sin embargo, simplificar toda una realidad sociocultural a uno solo de sus síntomas elude la responsabilidad ante los profundos desafíos antropológicos, culturales y educativos que vivimos.
Si bien es loable buscar disminuir esa tasa, un proyecto de esta naturaleza está obligado a partir de fundamentos antropológicos muy claros. Los programas sobre sexualidad requieren una visión clara sobre quién es la persona y de cómo ésta se integra en sus distintas etapas, dimensiones y facultades; la sexualidad es humana y, por tanto hay que resolver lo humano. Implica atender y promover la capacidad de comunión, amor y cuidado por el otro, de transformar la sociedad aportando la riqueza de lo que es como persona en relación.
La urgencia no se reduce a los embarazos inesperados –que incluyen con tristeza muchos casos de abuso y violencia–, sino que comprende complejidades antropológicas en crisis (dignidad, identidad, afectividad). Plantear una solución reduciéndola a una concepción biologicista o encuadrándola solo en problemas sociales como el machismo o la desigualdad, es un reduccionismo de la experiencia de la vida humana en comunidad.
La respuesta no puede ser únicamente competencia de las autoridades civiles; es un desafío que demanda un proceso integral de educación, dignidad, prevención y toma de decisiones que involucra a toda la sociedad: familia, escuela, comunidad y todas las estructuras intermedias.
Los embarazos en adolescentes son el síntoma más visible de una crisis más profunda, que incluye la banalización y comercialización de la intimidad y la sexualidad a través de plataformas digitales, por ejemplo. Estos fenómenos alteran los proyectos de vida, impactan la salud psicosocial y perpetúan mecanismos de abuso. Así como se reduce la sexualidad a un producto de consumo, algunos proyectos estatales, buscando resolver síntomas, también limitan la dignidad de la persona, como si la naturaleza del cuerpo estuviera desligada de la conciencia, la identidad y la libertad.
Por ello, si las políticas públicas se limitan al binomio “salud-enfermedad” o a una visión individualista y técnica, serían omisos en atender a la persona de forma integral. La opinión de diversos sectores converge en que no se debe dejar de lado la formación en la madurez afectiva, el sentido de la donación mutua, la fidelidad, el autodominio y el destino trascendente de la familia, así como la realidad del matrimonio.
La intención del programa “Salud Sexual y Reproductiva para las y los Adolescentes” puede ser positiva si busca garantizar derechos y brindar acceso a servicios, pero no puede reducir la sexualidad a su mínima expresión. Si la educación se centra sólo en el cuerpo, en los procesos biológicos, dejando de lado el carácter, la inteligencia emocional y la dimensión espiritual; o si se margina a los padres de familia como primeros e irremplazables educadores; o si se simplifica la motivación humana a las satisfacciones individuales, entonces se pasa por alto que la verdadera realización personal se encuentra en la donación desinteresada y en el amor comprometido.
La exigencia de distintos sectores de la sociedad guanajuatense de profundizar en el sentido de la persona humana para el desarrollo de las políticas públicas es una invaluable contribución para enriquecer esta política pública. El camino democrático exige la integración de las libertades, el acceso a la información –del que ha adolecido este programa–, la procura de los derechos humanos y las responsabilidades en la construcción de un bienestar compartido. La demanda de un “soporte antropológico amplio, claro y sustentado” es el punto de partida para cualquier proyecto que aspire a ser realmente integral.
Los padres tienen el derecho primordial y la responsabilidad de educar a sus hijos. En México estamos mal acostumbrados a simplificar la educación a las instituciones escolarizadas o a los centros educativos formales. El Estado y la escuela deben ser sus aliados, no sus sustitutos, lo que implica transparencia y una corresponsabilidad efectiva.
Debemos reconocer que toda la educación está en crisis, hay voces que piden un pacto educativo global que ponga a la educación en el centro de la cuestión social –y viceversa–, que observe a la educación de forma integral y pluriparticipativa, necesitamos que toda la sociedad voltee a ver la educación en su conjunto.
Guanajuato tiene la oportunidad de liderar un modelo innovador que, sin descuidar la prevención y el acceso a la salud, se atreva a educar para el verdadero amor. Un modelo que, recuperando su auténtica tradición familiar y dialogando con la ciencia, coloque en el centro a la persona humana en toda su profundidad. Evitar embarazos inesperados será entonces la consecuencia natural de una juventud que se custodia y se valora, que comprende el sentido profundo de su sexualidad y que está acompañada para construir un proyecto de vida pleno. En síntesis, debemos evitar que las políticas públicas sean tan intempestivas y desconcertantes como la sorpresiva y agobiante preñez en menores de edad. La responsabilidad es de un proceso integral, y Guanajuato puede ser el ejemplo de que es posible.
Rendición de cuentas
Hablando de democracia, existen tres pilares para que, el gobierno verdaderamente lo sea y que este sistema funcione adecuadamente. En primer lugar, el Estado. En segundo lugar, el imperio de la ley. Y el tercero es la rendición de cuentas. Lo cual significa obligar al Estado y al Gobierno a rendir cuentas de su gestión ante aquellos quienes lo eligieron. La rendición de cuentas es una tarea pendiente en nuestro país y en muchos otros. Nunca es completa. Requiere independencia de los encargados de evaluarla. Cuando los gobiernos y los partidos políticos son los mismos que rinden cuentas y evalúan el resultado de ese desempeño, obviamente hay un conflicto de intereses. Y hace muy difícil que la rendición de cuentas sea creíble.
¿Hemos mejorado? Creo que sí. En otros tiempos hubo despidos, exilios obligatorios y ataques a personas que diferían de la visión que presentaba el Ejecutivo. Se ha intentado, por diferentes medios, mejorar la rendición de cuentas. No siempre al gusto de la ciudadanía. Por ejemplo, esa es la idea detrás de las famosas presentaciones mañaneras, donde todos los días el Ejecutivo da cuentas de diferentes aspectos de su gobierno ante un grupo de periodistas. Se puede cuestionar, y por supuesto hay que hacerlo: ¿qué tan imparciales son esos periodistas? ¿Qué tanta independencia tienen? ¿Qué tanto les presentan solamente los logros y no las dificultades? Lo cierto es que ahora se dedica más tiempo a informar sobre el gobierno.
El mecanismo más completo que prevé la Ley, es el Informe presidencial. Ha tenido varios enfoques en nuestro país. Se veía, en otros tiempos, como el día del presidente, a quien se rendía homenaje.
Otras veces ha sido una justificación de sus fallas y la demostración de sus logros. El problema es que, a menudo, en la presentación del informe presidencial, se presentan resultados, sin cuestionarlos, sin compararlos con una planeación. Por ejemplo: se habla de la construcción de 1500 kilómetros de carreteras.
Muy bien. Es un logro. Pero la pregunta sería. ¿Eso fue lo planeado? ¿Habíamos planeado 1500 kilómetros y se lograron? ¿O habíamos planeado 3000 y hemos logrado 1500? Esa información no se presenta en los informes presidenciales. No es porque no existan planes: efectivamente, existe un plan nacional de desarrollo. El cual debería ser el marco para poder medir si este gobierno cumple sus tareas.
Es importante construir una cultura de la rendición de cuentas. Para ello se necesitan algunos elementos: Un marco legal claro. Mecanismos de control independientes del ejecutivo. Transparencia en la información. La obligación de difundir esa información. Construir la participación ciudadana. Confianza, una de nuestras asignaturas pendientes. La construcción de responsabilidad de los funcionarios públicos. Agregar tecnología, conocimiento y análisis a la información que se está proveyendo. Tener evaluación y revisiones, independientes y confiables.
Se necesita, como un requerimiento fundamental, que sea la propia ciudadanía quien exija esta rendición de cuentas y la valide. Mientras no pasemos del chisme, de los chistes y de los memes, el progreso de la rendición de cuentas, será lento y sujeto a retrocesos.
Derecho a la Vida bajo presión
Independencia, dependencia y soberanía
