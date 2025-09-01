Independencia judicial: un bastión de la libertad en México

En los momentos decisivos de la historia, cuando el poder político amenaza con absorber todo el panorama cívico, son los jueces quienes defienden una parte esencial de la República. Hoy, México vive una coyuntura crítica donde este pilar democrático está bajo bajo riesgo sistemático.
La reciente reforma judicial no es un mero ajuste técnico; se trata de un terremoto institucional absoluto donde todo indica que el Poder Judicial pierde su autonomía e independencia. Mientras se maneja una narrativa donde el “gobierno de los jueces” se deriva del “nepotismo y la corrupción” –con acusaciones en ocasiones ligeras y carentes de sustento– se busca justificar el desmantelamiento de la independencia judicial, la carrera jurisdiccional y el control constitucional.
Esta postura representa un problema que no es menor: confundir derecho con ley. El derecho, como orden jurídico basado en principios y dignidad humana, debe prevalecer sobre la mera ley formal, que puede ser utilizada como un instrumento de abuso.
La reforma constitucional de 2011, que incorporó el enfoque de derechos humanos y el control de convencionalidad, está herida de muerte tras las recientes elecciones del poder judicial. Ahora se tiene una lectura literalista y restrictiva que anula en buena medida la capacidad de los jueces para proteger a las personas frente a normas injustas o inconstitucionales.
Por ejemplo, el llamado “principio de relatividad” –heredero de una época autoritaria y previa a la conciencia universal de los derechos fundamentales del hombre– ha sido usado para limitar el impacto de las sentencias, quedando solo al alcance de quienes pueden costear un amparo, alejando de la justicia principalmente a las personas más vulnerables y necesitadas. Y ahora, los avances jurisprudenciales que permitían efectos más amplios para proteger justamente esos derechos colectivos han sido borrados. Ejemplos internacionales de jurisprudencia orientada en la persona y en la colectividad humana que han logrado derogar, por ejemplo leyes racistas (como en los Estados Unidos), parecen impensables hoy en el nuevo marco mexicano.
Y más aún, bajo el nuevo modelo que tenemos en México con la creación de un “Tribunal de Disciplina” con poder para destituir jueces que no estén alineados, anulando su papel contramayoritario esencial en una democracia. La presión mediante redes sociales, discursos estigmatizadores y ahora este tribunal disciplinario afectan significativamente la independencia crítica de los juzgadores.
La experiencia comparada demuestra que los sistemas robustos en Estados democráticos se construyen sobre pesos y contrapesos. George Washington, James Madison y José María Morelos lo entendieron: el poder no se adora, se limita. Un juez no debe ser “activista” para proteger la Constitución frente a leyes atroces; es garante de la identidad de la República.
Hoy comienza una etapa para México en la que se enfrenta a una disyuntiva profunda: la sumisión judicial y por consecuencia la condena a repetir ciclos autoritarios, o la defensa desde la sociedad, la academia y los actores judiciales, para defender la autonomía de este poder como una trinchera para la libertad. La historia no juzgará nuestros sueños, sino lo que defendimos cuando todo parecía en contra.
Felipe Monroy
Un informe, dos pirámides
Frente al primer informe sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno desplegó una docena de spots promocionales de los logros y avances de la administración federal. Estos anuncios siempre representan una síntesis discursiva tanto de identidad, sentido y trascendencia del gobierno en turno; o al menos revelan parte de la autopercepción y las lógicas de propaganda de sus dirigentes.
Por ejemplo, López Obrador hizo sus spots en primera persona, totémico y pletórico; de hecho en los comerciales de su primer año literalmente dice: “No es para presumir pero soy un hombre de palabra”. Peña Nieto también divulgó sus primeros spots presidenciales en clave de prohombre: “Como presidente voy a hacer lo que me corresponde”.
Sheinbaum, por el contrario, optó por la primera persona del plural que aspira a ser inclusivo frente al primer informe presidencial de la primera mujer en portar la investidura federal en México (‘somos’, ‘gobernamos’, ‘llegamos’, etc.).
El estudio de los spots presidenciales en la historia también revela la progresión técnica, narrativa, lingüística y estética al servicio de una propaganda política que enmarca y simplifica ideas complejas (como la identidad nacional o el contexto político-económico) en un delicado balance entre el realismo esperanzado, el optimismo ingenuo y la mentira descarada.
Por ejemplo, los spots de Sheinbaum se enfocan en doce ejes temáticos: identidad cultural, educación, salud, programas sociales, vivencia, seguridad, infraestructura, trenes de pasajeros, acceso al agua, energía, feminismo y desarrollo social. Pero de manera transversal hay varios elementos que se mantienen en todos: el eslógan (‘La transformación avanza’), los atuendos de la mandataria estilizados con tejidos y bordados artesanales de motivos indígenas mexicanos, la presencia relevante de gente en cámara (adultos mayores, jóvenes, padres e hijos, agentes de seguridad, obreros, ciudadanos, todos felices) y un filtro de jovialidad entusiasta.
Más allá de las cifras alegres que presenta la mandataria (una constante histórica de estos spots en prácticamente todas las democracias institucionalizadas) merece la pena enfocarse en aquellos comerciales que hablan de la identidad y el sentido nacional; porque, aunque utiliza la fraseología del movimiento político lopezobradorista (transformación, amor al pueblo, primero los pobres), parece desdibujar la línea del proyecto político para integrarlo en la cultura y en la historia patria.
De hecho, es tan sutil, que el spot sobre la misión de su administración (“Somos un gobierno…con principios y causas…para disminuir la pobreza con prosperidad compartida”) es el mismo spot de la identidad nacional donde se comparte “una herencia cultural, una historia y una convicción política”. Pero además, el espacio donde Sheinbaum dice esto es subiendo las escalinatas del sitio arqueológico de Calakmul, cuya traducción del maya significa literalmente “las dos pirámides adyacentes”.
Es decir, en este primer informe presidencial se establece –no sin temeridad– que la identidad cultural del pueblo es la identidad del movimiento político, que en su historia fundacional y perenne (como en las dos pirámides de Ox Te’ Tuun) se revela parte del sentido político de la nueva etapa nacional sustentada en los dos gobiernos adyacentes de la cuarta transformación.
Hay que tomar en cuenta que, desde hace décadas, no vivíamos un fenómeno parecido de continuidad ideológica, política y gremial al inicio del sexenio. Como en muchas instituciones, los cambios gerenciales en cada sexenio federal habían implicado desechar y denostar todo lo previo al mandato regente, mientras se prometían maravillas por la mera función de la transición. Así, la idea del “cambio” se utilizó no sólo como sinónimo de “mejora” sino como cúspide de la “perfección”. De hecho, aún hoy se sigue usando en niveles muy primarios de la propaganda política opositora.
Pero este informe de Sheinbaum no puede sujetarse a la apología del cambio sino a la defensa de la continuidad. La pregunta es: ¿Completa continuidad?
Los spots de Sheinbaum revelan que algunas cosas no pertenecen al continuismo administrativo. Por ejemplo, de la idea de “abrazos y no balazos” en materia de seguridad pública, la mandataria ahora propone “abrazando a los jóvenes y con cero impunidad”; y del proteccionismo precedente para “no extraer más de lo indispensable” ante la demanda energética, ahora Sheinbaum adelanta el consumo y producción de “energía suficiente para atender las necesidades del desarrollo”.
A nivel mediático y propagandístico, los spots del informe de la mandataria hablan de unificar el sentido nacional y ciertas búsquedas colectivas; dibujan cierta identidad patria y la entretejen a la identidad política de un solo movimiento político. Y eso puede ser riesgoso. No sólo porque las cuentas alegres de esta administración encontrarán análisis menos optimistas y más críticos; o porque ´bajo los principios de austeridad y medianía republicana serán justificados privilegios millonarios y nepóticos (como ya ocurre); sino porque incluso las dos majestuosas pirámides adyacentes serán sólo ruinas de un régimen desaparecido.
Ante la propaganda institucional, siempre será imperante el análisis puntual, concreto y sin especulaciones; porque de la historia, ya hablarán otros en el futuro.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
El despertar de la fuerza digital
Por Cecilia Urrea
El abstencionismo en México es la antítesis de la democracia. De acuerdo con el INEGI, los jóvenes son cada vez más ajenos a la vida pública: solo 3 de cada 10, entre 19 y 29 años, participan en alguna organización ciudadana o política. Mientras tanto, nuestra sociedad se hunde en la indiferencia y los grupos de poder avanzan sin contrapeso.
Ese desinterés en lo público contrasta con la intensa participación digital. Según la Encuesta de Disponibilidad y Uso de Tecnologías en Hogares (ENDUTIH 2024), el 83.1% de la población cuenta con acceso a internet (más de 108 millones de personas) y el 90.4% de ellos utiliza redes sociales, es decir, 98.3 millones de usuarios. Si consideramos que en México viven más de 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años —quienes concentran la mayor penetración digital—, el panorama es claro: la juventud está ausente en la vida pública, pero muy presente en la vida digital.
Ahí surge el reto: ¿cómo transformar esa energía digital en participación ciudadana real?
Desde hace tres años, y con más de 50 campañas que han alcanzado a más de 2 millones de personas, Actívate.org.mx ha demostrado que el activismo digital puede ser puente entre la indignación ciudadana en redes y la exigencia concreta ante las autoridades.
El fenómeno no es exclusivo de México. Movimientos como #BlackLivesMatter en Estados Unidos o #MeToo a nivel global muestran cómo lo digital puede detonar transformaciones profundas. En nuestro país, iniciativas como #YoSoy132 marcaron un antes y un después en la manera de participar y exigir.
En este contexto, Actívate funge como detonador de exigencia ciudadana e información colectiva. Su método es sencillo: elegir un tema, investigarlo, sustentar argumentos, generar contenidos y difundirlos. La diferencia está en el siguiente paso: trasladar la fuerza digital al espacio público. Las firmas no se quedan en línea; se entregan en fiscalías, congresos, secretarías o ayuntamientos, creando una red que conecta lo digital con lo real.
Este puente se refleja en casos concretos. Aunque en México no hemos vivido un hecho tan mediático como el de George Floyd en Estados Unidos, sí existen historias que encontraron eco gracias al ciberactivismo. Tal es el caso de Agustín Medina, víctima de violencia automovilística en Puebla. Ante la posible liberación del responsable, su madre levantó la voz y, en colaboración con Actívate, se recolectaron más de 4,700 firmas que, entregadas a la fiscalía y acompañadas de presión mediática, lograron justicia para su hijo y evitaron la impunidad.
Otro ejemplo es Veracruz: la “Cangreseñal” proyectada en la Riviera Veracruzana visibilizó la amenaza contra el cangrejo azul, especie en riesgo local, lo que abrió mesas de trabajo con autoridades y escaló el tema a nivel nacional.
Estos casos confirman que el activismo digital, bien canalizado, no es ruido pasajero: es una herramienta para transformar descontento en acción, indignación en resultados e individualismo en comunidad.
México enfrenta una encrucijada: normalizar el abstencionismo y la indiferencia, o construir redes ciudadanas que equilibren el poder y obliguen a rendir cuentas. La primera opción lleva a la inercia; la segunda abre la posibilidad de un futuro distinto.
El cambio no llegará de la noche a la mañana, pero comienza con un paso: pasar del clic aislado a la acción colectiva. La democracia no muere cuando se pierde una elección, muere cuando dejamos de participar. Y hoy, frente a la indiferencia, necesitamos una ciudadanía activa, organizada y digitalmente conectada.
Cecilia Urrea
Gerente General – Actívate.org.mx
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Felipe Monroy
Conservadores y/o religiosos, un conflicto paradigmático
En días pasados, dos personajes marginales del escenario político autoidentificados con una idea de “la derecha” se enfrascaron en un aparentemente inútil intercambio de agresiones en redes sociales a partir de una excusa menos que anecdótica. La verborrea digital estuvo llena de agresiones y acusaciones personales de bajísimo nivel; y, sin embargo, entre los sendos discursos de desprecio, odio y oportunismo político, se deja entrever un tema que –por lo menos– sí urge a debate: ¿Todo lo conservador es religioso? ¿Todo lo religioso debe ser conservador? La respuesta es clara, pero hay que desmenuzar.
En primer lugar, hay que sacar la paja discursiva del pleito entre estos personajes, porque mucho del entuerto son ofensas personales. Aunque también es preciso descartar las palabras que están más por su uso propagandístico que por una disputa real por el sentido. En concreto, se trata de temas que se dijeron sin ningún miramiento, casi como si estos personajes los tomaran de una alacena donde han guardado las palabras “políticas” y las utilizan sin una clara idea de por qué: democracia, oposición, corrupción, partidocracia, etc.
Pero donde sí hay que detenerse es en el resto de concepciones vertidas en este pleito, porque se trata formalmente de conceptos en disputa. Entre estas ideas está: la oposición entre la legitimidad carismática frente a la legitimación racional; las fronteras idealizadas en el confesionalismo o la secularización de las instituciones públicas; el juego del pragmatismo político frente al purismo ideológico; y la disputa entre meter “la tradición y la fe en la política” o vivir “una política con tradición y fe”. Es decir, la polémica entre estas figuras trasciende el escándalo personal y nos revela tensiones estructurales no resueltas en la política mexicana contemporánea.
El clímax del conflicto, por ejemplo, una de las partes manifestó un repudio visceral a la identidad religiosa del otro, exaltando la impermeabilidad del Estado laico; pero dos días después utilizó a un colectivo de líderes religiosos y participó de un rito piadoso en una oficina de gobierno y en horario laboral. Su oponente, sin embargo, no es más congruente: Aseguró que una persona que no ejercita la religión que él mismo practica es “verdaderamente enfermo” y después, paradójicamente, alertó de cierta “persecución religiosa” en el país.
En el fondo, ambos personajes parten de una misma confusión que se representa en una colisión entre el ‘mundo de la vida’ y el ‘orden del sistema’. De un lado se nota un laicismo que cuestiona aquellas expresiones religiosas que no abonan a su propia idea de política; y del otro lado, refulge un confesionalismo que cuestiona las políticas que no satisfacen a su propia trascendencia espiritual.
En ambos casos se olvida que, con frecuencia, los valores culturales y morales cuestionan las estructuras políticas e institucionales a través de la disputa por lo “legítimo” en el espacio público; pero también son las estructuras e instituciones las que “moderan” los actos privados y colectivos en pos de la autopreservación del status quo y del desarrollo de la justicia ante los desacuerdos. Y ahí es donde entra la confusión entre los márgenes de lo religioso y el conservadurismo.
En el pleito reluce la idea errónea de que el conservadurismo político es de índole religioso. Desde esta perspectiva, el conflicto por la identidad cultural y nacional se juega esencialmente desde la tradición religiosa en México (principalmente cristiano-católica) y cuestiona no sólo la aportación de la diversidad de formas religiosas sino en particular la elección de no tener una religión.
Este pensamiento es peligroso cuando se traduce en lógica política, porque se abre a la posibilidad de la “revancha de lo sagrado”. Que no se limita a que en la esfera pública se reivindique la participación de actores religiosos –en tanto religiosos no como actores– sino que abiertamente apela a la restauración de gobiernos confesionales.
Y esta disputa también evidencia el error que se encuentra en buena parte de la clase política nacional: al confundir “lo religioso” como sustrato invariable del conservadurismo. Paradójicamente, la mayoría de las dimensiones religiosas comprenden un fin o destino ulterior, para el cual es necesario reclamar el permanente mejoramiento tanto de la persona como de los ámbitos sociales en que se desarrolla. Lo religioso, por tanto, casi siempre tiene una carga de crítica a las condiciones temporales, al anquilosamiento de las estructuras humanas, y a las ideologías que se revisten de destino y de promesa autocumplida.
Por ello, en el pleito tuitero del que hablamos, se evidencian dos modos equívocos que buscan manipular una parte del escenario de la disputa simbólica dentro del campo político de la “oposición”; porque no necesariamente todo lo religioso es conservador ni todo lo conservador es religioso. Es más, la convergencia de los marcos institucionales –como el ‘Estado laico’ o la ‘libertad religiosa’– con las consecuencias prácticas de las tensiones en la cooperación política –como la pluralidad y la diversidad–, tiene la potencialidad de una estratégica y prudente aproximación racional a progresivos cambios sociales que eviten las desgracias y los errores de los intentos de avances precedentes. Pero dudo que los protagonistas, los escuderos y los personajes adláteres del vergonzoso episodio que originó esta reflexión, estén a la altura de ese debate.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Opinión
La crisis de salud que no se quiere ver
Doña María Rodríguez (60 años) despierta cada día a las 4:30 de la madrugada en su casa de Ecatepec. Su mañana no comienza con un café o con el morning routine que han popularizado influencers en Internet, sino con la meticulosa revisión de los medicamentos que su esposo, Don José Pérez (62 años), necesita para sobrevivir.
Él padece diabetes e hipertensión desde hace ocho años, pero también enfrenta el desafío de un cáncer de estómago detectado tardíamente. Mientras prepara el desayuno, María calcula mentalmente los gastos del mes: 9 mil 200 pesos mensuales en medicamentos, más los costos de estudios clínicos que el Seguro Social sí cubre, pero cuyas citas serán hasta el 2026. Su familia es uno de los millones de hogares que, entre 2018 y 2024, incrementaron su gasto en salud en 41.4%, a pesar de que las estadísticas oficiales celebran una reducción en la pobreza.
El caso de los Rodríguez no es aislado. Es el reflejo de una crisis estructural que obliga a las familias a convertirse en enfermeras, financieras y gestoras de su propia salud, mientras el Estado se limita a discursos y programas insuficientes. En México, aunque se niegue permanentemente a través de la propaganda oficial, se observan los efectos de unas políticas públicas fallidas en materia de salud, especialmente por el desabasto y la necesidad de acudir a la medicación privada y, casi siempre, marginal e insuficiente.
Los datos del panorama son estremecedores: el gasto en medicamentos se duplicó en seis años, (según los datos de México Evalúa). Este incremento del 116% no es resultado de una mayor conciencia sanitaria, sino del desabasto crónico en clínicas y hospitales públicos. Los fallidos proyectos como la Megafarmacia del Bienestar (durante el sexenio pasado) o Salud Casa por Casa (de esta administración federal), ha provocado que las familias tengan que pagar de sus ingresos precios cantidades considerables por fármacos que, en un Estado que cuentan con un sistema de seguridad social y de atención a población abierta que se financia por los impuestos de todos los contribuyentes, deberían estar disponibles sin costo adicional y al alcance de las personas que los requieran.
El problema es que, ante el colapso de los servicios de salud públicos por la reducción del presupuesto, y la falta de una distribución correcta de medicamentos, los mexicanos han cedido a la automedicación o a atención médica desestructurada, sin seguimiento y comercial. Se trata de una acción desesperada, pero es lo que la mayoría de la población tiene al alcance, debido a la proliferación de farmacias populares, muchas veces operadas por personas sin la adecuada formación farmacológica o por personal médico que es empleado en un modelo rotatorio y con el interés de vender medicinas más que atender a la salud integral y preventiva de la comunidad. Nuevamente los datos son abrumadores: 16 millones de personas se auto prescribieron algún tipo de medicamento en 2024, frente a 9.6 millones que lo hicieron en 2018. Esto ocurre porque los tiempos de espera en clínicas públicas son interminables, no hay unidades médicas cercanas o, simplemente, porque la calidad de la atención esperada deja mucho que desear.
Las familias mexicanas están pagando dos o más veces por los mismos servicios. Primero, a través de impuestos que financian instituciones como el Seguro Social o el ISSSTE, y luego, con sus propios ahorros, cuando el sistema les falla e incluso se busca algún tipo de cobertura de servicios básicos de salud en clínicas privadas mediante “membresías”. Los hogares afiliados al IMSS gastan 365 pesos trimestrales en medicamentos (98% más que en 2018), mientras los del ISSSTE destinan 607 pesos (80% más). Pero quienes más sufren son los que carecen de seguridad social: 554 pesos trimestrales, un aumento del 141%.
Frente a esta realidad, las familias siempre han respondido con una red propia de cuidados que el Estado nunca podrá emular. La señora María baña a su esposo, le administra sus medicamentos, le prepara alimentos especiales y vela por sus noches difíciles. Una de sus hijas que vive con ellos, madre soltera con un trabajo en una tienda de conveniencia, aprendió a aplicar inyecciones y monitorear signos vitales en videos de YouTube. Esto sin contar historias que desgraciadamente truncan el sueño o aspiraciones de alguien de la familia: la mujer que quería terminar la preparatoria y estudiar contabilidad, pero entre el cuidado a su padre, a su hijo de tres años y también a su madre que requiere una operación de rodilla por osteoartritis, sólo le permite aspirar a un trabajo donde la paga es inferior al salario mínimo. Son estas dos mujeres las que dedican largas horas a mantener de pie la casa familiar, con una paciencia y un tesón que no tiene precio.
Entre 2020 y 2025, las movilizaciones por el derecho a la salud han sido una constante en el panorama social mexicano. Desde la gestión de la pandemia de COVID-19 hasta la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, los colectivos han reclamado esencialmente la indolencia de las autoridades civiles. En 2022, grupos de familiares de pacientes como Justicia Saludable organizaron plantones frente al Hospital General de México para exigir medicamentos para tratamientos de cáncer y en 2024, la Marcha Nacional por la Dignidad de la Salud reunió a miles de personas en la capital de la República, luego de que se reportara el desabasto de insulina en 14 estados.
Y, a pesar de todo, el presupuesto en salud para 2025 ha sido el más bajo desde 2022, y programas clave como el FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) sufrieron recortes del 42% en el primer trimestre del año. En la última década, el Estado mexicano ha fallado en garantizar el derecho a la salud; en consecuencia, las familias se endeudan y sacrifican, sobreviven y sobrellevan con estoicismo graves padecimientos. Sin duda, los gestos invisibles de ternura, sacrificio y compasión dentro de la familia son actos de resistencia no sólo ante la enfermedad sino ante la inoperancia de las políticas públicas.
Esperemos que en las autoridades se encuentre la disposición para el análisis de fondo y la voluntad de atender integralmente las necesidades más sentidas de la población, como es la atención a la salud. Menos números alegres y más solidaridad con quienes requieren políticas que promuevan y respeten la dignidad humana.
Independencia judicial: un bastión de la libertad en México
Un informe, dos pirámides
El despertar de la fuerza digital
Jóvenes activan la voz en LSM: guante traductor que conecta corazones
Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Estilohace 3 días
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
-
Méxicohace 3 días
¿Por qué la higiene del sueño importa desde la infancia?
-
Estadoshace 3 días
Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México
-
Vida y Familiahace 3 días
Cómo ayudar a los niños a perder el miedo al acudir al dentista