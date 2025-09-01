Independencia judicial: un bastión de la libertad en México

Doña María Rodríguez (60 años) despierta cada día a las 4:30 de la madrugada en su casa de Ecatepec. Su mañana no comienza con un café o con el morning routine que han popularizado influencers en Internet, sino con la meticulosa revisión de los medicamentos que su esposo, Don José Pérez (62 años), necesita para sobrevivir.

Él padece diabetes e hipertensión desde hace ocho años, pero también enfrenta el desafío de un cáncer de estómago detectado tardíamente. Mientras prepara el desayuno, María calcula mentalmente los gastos del mes: 9 mil 200 pesos mensuales en medicamentos, más los costos de estudios clínicos que el Seguro Social sí cubre, pero cuyas citas serán hasta el 2026. Su familia es uno de los millones de hogares que, entre 2018 y 2024, incrementaron su gasto en salud en 41.4%, a pesar de que las estadísticas oficiales celebran una reducción en la pobreza.

El caso de los Rodríguez no es aislado. Es el reflejo de una crisis estructural que obliga a las familias a convertirse en enfermeras, financieras y gestoras de su propia salud, mientras el Estado se limita a discursos y programas insuficientes. En México, aunque se niegue permanentemente a través de la propaganda oficial, se observan los efectos de unas políticas públicas fallidas en materia de salud, especialmente por el desabasto y la necesidad de acudir a la medicación privada y, casi siempre, marginal e insuficiente.

Los datos del panorama son estremecedores: el gasto en medicamentos se duplicó en seis años, (según los datos de México Evalúa). Este incremento del 116% no es resultado de una mayor conciencia sanitaria, sino del desabasto crónico en clínicas y hospitales públicos. Los fallidos proyectos como la Megafarmacia del Bienestar (durante el sexenio pasado) o Salud Casa por Casa (de esta administración federal), ha provocado que las familias tengan que pagar de sus ingresos precios cantidades considerables por fármacos que, en un Estado que cuentan con un sistema de seguridad social y de atención a población abierta que se financia por los impuestos de todos los contribuyentes, deberían estar disponibles sin costo adicional y al alcance de las personas que los requieran.

El problema es que, ante el colapso de los servicios de salud públicos por la reducción del presupuesto, y la falta de una distribución correcta de medicamentos, los mexicanos han cedido a la automedicación o a atención médica desestructurada, sin seguimiento y comercial. Se trata de una acción desesperada, pero es lo que la mayoría de la población tiene al alcance, debido a la proliferación de farmacias populares, muchas veces operadas por personas sin la adecuada formación farmacológica o por personal médico que es empleado en un modelo rotatorio y con el interés de vender medicinas más que atender a la salud integral y preventiva de la comunidad. Nuevamente los datos son abrumadores: 16 millones de personas se auto prescribieron algún tipo de medicamento en 2024, frente a 9.6 millones que lo hicieron en 2018. Esto ocurre porque los tiempos de espera en clínicas públicas son interminables, no hay unidades médicas cercanas o, simplemente, porque la calidad de la atención esperada deja mucho que desear.

Las familias mexicanas están pagando dos o más veces por los mismos servicios. Primero, a través de impuestos que financian instituciones como el Seguro Social o el ISSSTE, y luego, con sus propios ahorros, cuando el sistema les falla e incluso se busca algún tipo de cobertura de servicios básicos de salud en clínicas privadas mediante “membresías”. Los hogares afiliados al IMSS gastan 365 pesos trimestrales en medicamentos (98% más que en 2018), mientras los del ISSSTE destinan 607 pesos (80% más). Pero quienes más sufren son los que carecen de seguridad social: 554 pesos trimestrales, un aumento del 141%.

Frente a esta realidad, las familias siempre han respondido con una red propia de cuidados que el Estado nunca podrá emular. La señora María baña a su esposo, le administra sus medicamentos, le prepara alimentos especiales y vela por sus noches difíciles. Una de sus hijas que vive con ellos, madre soltera con un trabajo en una tienda de conveniencia, aprendió a aplicar inyecciones y monitorear signos vitales en videos de YouTube. Esto sin contar historias que desgraciadamente truncan el sueño o aspiraciones de alguien de la familia: la mujer que quería terminar la preparatoria y estudiar contabilidad, pero entre el cuidado a su padre, a su hijo de tres años y también a su madre que requiere una operación de rodilla por osteoartritis, sólo le permite aspirar a un trabajo donde la paga es inferior al salario mínimo. Son estas dos mujeres las que dedican largas horas a mantener de pie la casa familiar, con una paciencia y un tesón que no tiene precio.

Entre 2020 y 2025, las movilizaciones por el derecho a la salud han sido una constante en el panorama social mexicano. Desde la gestión de la pandemia de COVID-19 hasta la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, los colectivos han reclamado esencialmente la indolencia de las autoridades civiles. En 2022, grupos de familiares de pacientes como Justicia Saludable organizaron plantones frente al Hospital General de México para exigir medicamentos para tratamientos de cáncer y en 2024, la Marcha Nacional por la Dignidad de la Salud reunió a miles de personas en la capital de la República, luego de que se reportara el desabasto de insulina en 14 estados.

Y, a pesar de todo, el presupuesto en salud para 2025 ha sido el más bajo desde 2022, y programas clave como el FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) sufrieron recortes del 42% en el primer trimestre del año. En la última década, el Estado mexicano ha fallado en garantizar el derecho a la salud; en consecuencia, las familias se endeudan y sacrifican, sobreviven y sobrellevan con estoicismo graves padecimientos. Sin duda, los gestos invisibles de ternura, sacrificio y compasión dentro de la familia son actos de resistencia no sólo ante la enfermedad sino ante la inoperancia de las políticas públicas.

Esperemos que en las autoridades se encuentre la disposición para el análisis de fondo y la voluntad de atender integralmente las necesidades más sentidas de la población, como es la atención a la salud. Menos números alegres y más solidaridad con quienes requieren políticas que promuevan y respeten la dignidad humana.