Un tema que no es totalmente nuevo. En realidad, viene de hace un par de décadas o más. Pero el asunto de la inteligencia artificial está teniendo un crecimiento exponencial. Algo de lo que se hablaba muy poco hace tres años y solamente en ambientes muy sofisticados, ahora está incorporado en muchos dispositivos y paquetería de cómputo. A veces, sin preguntar al usuario si lo desea o no.
Promete una gran mejora en las actividades humanas, pero al mismo tiempo, amenaza de quedar obsoleto a quien no lo adopta rápidamente. “Tenemos que estar ahí”, dicen empresarios, sociólogos, investigadores y hasta políticos. Lo cual tiene ventajas y desventajas. El problema es que no se cuestionan los resultados emanados de estos sistemas, sino que se aceptan como si fueran verdad incontestable. Sustituyen el sentido común. Genera una uniformidad de pensamiento, que daña la riqueza de diversidad que nos caracteriza como seres humanos. Es un tema muy complejo, así que me centraré, someramente, en sus impactos en lo sociopolítico.
Sus ventajas, claramente, son muchas. Por ejemplo, apoya a muchas actividades, mejorando su eficiencia. Es una solución al invierno demográfico, con menos personas en edad productiva, y una gran cantidad de individuos en etapa de jubilación. Es un remedio al demérito constante de la educación, que se ve en muchos países y que se refleja muchas veces en la fuga de talentos.
Desventajas, por supuesto, son la pérdida de empleo para personal poco capacitado, con labores repetitivas. Cómo ocurrió en la industria cinematográfica, donde se sustituyeron a los extras, personas poco capacitadas, por figuras generadas por inteligencia artificial o por imágenes de los extras, las cuales después se incorporan en otras películas sin su consentimiento.
Su uso generalizado minimiza la diversidad porque sus resultados buscan las coincidencias de opiniones en distintas áreas, imponen prioridades y valores, que son los de los diseñadores de los algoritmos para tomar decisiones. Mismas que van, muchas veces, a contrapelo de los valores y las prioridades de los pueblos y naciones.
Existe un problema más profundo: la pérdida de capacidad de decisión, sobre todo en problemas mediana o altamente complejos, donde llegaríamos a tener una elite de tomadores de decisiones mucho más capacitados que la mayoría y que sustituirían a una gran cantidad de personas, pero que, además, limitarían la capacitación y acceso de personas de buen nivel, a esos procesos de decisión.
Nos estamos acostumbrando a no cuestionar los resultados de la inteligencia artificial. Se ha vuelto un argumento para decidir si algo es verdad o no. “Esta decisión procede de la inteligencia artificial”, se dice, y esa es para algunos la última palabra. Es importante cuestionar esos resultados. Conocer los algoritmos y las jerarquías de valores de quienes diseñan estos sistemas de inteligencia artificial. Deberíamos tratar sus resultados como si fueran opiniones humanas, de un modo más exigente, incluso, de lo que haríamos si estuviéramos cuestionando decisiones de las personas.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Un Horror que no debe Olvidarse; Hiroshima y Nagasaki
Revista LA NACIÓN, Partido Acción Nacional, núm. 2160, 23 de agosto de 2001.
Por Salvador I. Reding V.
La volátil memoria histórica
La falta de memoria histórica es uno de los más graves defectos de nuestra humanidad. Para empezar, la gente tiende con gran facilidad a echar en el olvido todo aquello que no le gusta, sea de cosas que ha visto o de experiencias personales. Los psicólogos explican esto. A largo plazo el asunto es aún peor, ya que mientras los historiadores nos dicen que “la historia tiende a repetirse”, y cómo los grandes imperios crecen, se estancan y declinan, los políticos y militares del mundo vuelven a cometer los mismos errores, cada vez en mayor escala. Tras la llamada “Gran Guerra” de 1914-18, con víctimas calculadas, directa e indirectamente en diez millones, nadie imaginó que sólo unos años más tarde, se iniciaría otra peor, con un cálculo de sesenta millones de víctimas (17 millones de combatientes): la Segunda Guerra Mundial.
A 56 años de Hiroshima y Nagasaki
El 6 de agosto se “celebró” el quincuagésimo sexto aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre una ciudad, Hiroshima, seguida tres días después por la segunda sobre Nagasaki. No mucho tiempo antes, el 16 de julio, el gobierno de Estados Unidos había hecho una prueba nuclear en Alamogordo, en donde pudo apreciarse la enorme energía generada por un artefacto nuclear, el “proyecto Manhattan”.
La destrucción instantánea de vidas humanas fue pavorosa (unos 140 mil muertos estimados en Hiroshima a diciembre de 1945) la gente simplemente se evaporó junto con sus propiedades; nada, nada quedó. En Nagasaki los muertos se estimaron (a fines de 1945) en unos 74 mil. Los sobrevivientes, los “hibakusha”, continuaron sufriendo por la radiación nuclear (física, mental y socialmente, escribe un tratadista francés) y con la amenaza de enfermedades inducidas por la radiación. El efecto en 1945 fue tan terrible, que el Imperio Japonés ofreció rendirse al día siguiente, y se rindió el 14 de agosto, considerando posible que otras bombas similares continuaran destruyendo Tokio y otras ciudades del Japón, aunque los bombardeos incendiarios “convencionales” sobre sus zonas urbanas eran igualmente devastadores.
En esos días, dentro de la velocidad y alcance de los medios de difusión, (antes de la televisión, el video, el internet…) el mundo quedó estupefacto ante el horror de ver en los diarios y en los noticieros cinematográficos ciudades convertidas en nada. Las fotografías mostraban un panorama de destrucción que la mente humana no había imaginado. Aún frente a la evidencia fotográfica, resultaba difícil asimilar lo que la destrucción por bombardeo atómico significaba.
Entonces y hasta ahora, se discute si la decisión de Harry S. Truman, de bombardear ciudades matando instantáneamente miles de personas fue o no correcta. Se decía que la bomba, lanzada por ejemplo frente a la bahía de Tokio, hubiera sido suficientemente impresionante para que el Emperador y el Alto Mando militar decidieran rendirse. Nunca lo sabremos. La decisión de lanzar bombas atómicas sobre el Japón tenía el efecto calculado de que el número de vidas perdidas (japonesas, por cierto) era mucho menor que el que hubiera significado una invasión terrestre de sus islas por los aliados. Este razonamiento militar parece más certero, pero siempre permanecerán las dudas sobre lo correcto de las decisiones.
El problema de la guerra es que la estrategia implica un cálculo de vidas a sacrificar para ganar una batalla y finalmente triunfar en el conflicto bélico, como un mal necesario. Un comandante en pie de batalla calcula cuántas vidas de su tropa (y equipo bélico) perderá para tomar una posición enemiga y evalúa el riesgo antes de atacar. Es un problema no de personas, sino de medios de combate. En el alto mando militar y en el poder político que debe avalar o tomar las grandes decisiones militares, el hecho es el mismo; se pierden vidas como un elemento de combate. Es el caso del llamado Día “D”, el de la invasión de Europa continental desde Inglaterra en 1944. El costo humano del desembarco fue atroz, pero el haber establecido cabezas de playa para un desembarco total y la invasión contra el ejército alemán se consideró un éxito militar.
En todos los casos, las personas como individuos no cuentan, sólo las batallas y las guerras. Y este es el problema de las armas nucleares. En la postguerra, se creó un nuevo antagonismo, al confirmarse un nuevo enemigo de los antiguos aliados: la Unión Soviética, convertida en amenaza militar para Europa. Ante dicha amenaza, se pensó que la mejor defensa era la disuasión por el poder militar, el nuevo poderío de las armas nucleares. Ambas partes de la llamada guerra fría incrementaron no solamente sus arsenales nucleares en forma escalofriante, sino también los vehículos capaces de transportarlas a largas distancias, los “misiles”, que llegaron a tener tal alcance como para atravesar el Atlántico y destruir ciudades de ultramar, fueran rusas o norteamericanas.
Proliferación de armas atómicas
Todavía persiste este gran arsenal, aunque las partes de la guerra fría han hecho, al parecer, las paces, integrando sus mundos de tal manera que no pueden destruirse mutuamente. Durante mucho tiempo se consideró que el principio de que “el que da primero da dos veces” era válido, y que el que lanzara primero sus misiles con cabezas atómicas destruiría más que la destrucción sufrida por la represalia (“retaliation”). Tanto Rusia, como Estados Unidos, mantienen unas 2,000-2,500 armas nucleares en alerta máxima, listas a ser lanzadas en cualquier momento.
Los intentos de acuerdos de control entre Estados Unidos y la URSS primero, y después Rusia, apenas han tocado la superficie del asunto. El viejo proyecto reaganiano del escudo protector de Estados Unidos contra misiles nucleares, conocido como “la guerra de las galaxias”, ha renacido en la administración de George W. Bush, enfureciendo a otros líderes mundiales, en especial a los rusos y chinos.
A estas dos “superpotencias” militares, se sumaron los ingleses, los chinos, amén de los franceses, quienes todavía hace pocos meses continuaron sus pruebas en el pacífico sur y aún construyen submarinos para transportarlas. Nació lo que se llamó “el club nuclear”.
Israel construyó bombas atómicas como lo que consideró el mayor disuasivo para los árabes. La India, con millones de compatriotas muriéndose, textualmente, de hambre, invirtió millones de dólares en desarrollar su propia bomba atómica, como disuasivo para sus vecinos. Y Pakistán, igualmente poblado por muertos de hambre, decidió tener la suya frente a su enemigo hindú. Y no hay muchas más por la gran presión que el mundo político, civil y religioso, ejercieron en contra, llevando al mundo al Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares, de Tlatelolco primeramente y después al Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (Comprehensive Test Ban Treaty: CTBT).
Además de Irak, intentan entrar al club nuclear Irán, para enfrentarlo, Corea del Norte (quien ya tiene algunas “cabezas” atómicas) y Libia, ambos conocidos por su actitud belicosa y apoyo al terrorismo, y a la vez, muy pobres.
Armamento y odios ancestrales
Después del desmembramiento de la URSS, el problema de las armas nucleares se agravó, ya que se perdió el control central político y militar sobre las que quedaron fuera de Rusia, como por ejemplo en Ucrania. Ahora predomina la incertidumbre sobre la localización de cientos de cabezas nucleares, las cuales se han convertido en el más preciado botín militar a echar mano por gente como Sadam Hussein, quien desea fervientemente lanzar algunas sobre el territorio judío y Arabia Saudita, para empezar. (Se estima que existen actualmente entre 24 mil 700 a 33 mil 307 “cabezas” nucleares en el mundo). Existen antecedentes de comercio ilegal de armas en el antiguo Ejército Rojo, que pudiera repetirse con las nucleares y del poder económico de las nuevas “mafias” rusas. Esta preocupación ha sido varias veces manifestada por grupos de inteligencia militar.
Terrorismo y guerrillas
No hay duda que el sueño dorado de cualquier terrorista es poseer un arma atómica, para amenazar, chantajear o destruir a “sus” enemigos. El peligro es totalmente real. El terror de una bomba atómica en el centro de Nueva York, Tel-Aviv, Madrid, Bogotá o Londres es una pesadilla factible, desgraciadamente. O imaginemos a los militares chechenos con una bomba atómica en las manos, en su guerra secesionista, o de otros grupos guerrilleros revolucionarios.
Necesidad de recordar
En vista de que las armas nucleares y sus medios de transporte a largo alcance están disponibles, y que la amenaza de ataques nucleares es una pesadilla que ronda el mundo, es muy importante RECORDAR las ciudades bombardeadas, Hiroshima y Nagasaki, cuyos horrores aún persisten, tanto en el recuerdo de los sobrevivientes o de quienes tuvieron el triste honor de contemplar la destrucción, como de quienes tienen herencias genéticas deformadas, aún tras varias generaciones.
Ante la volátil memoria histórica del mundo, y a más de medio siglo de distancia, es necesario revivir esos malos recuerdos de destrucción masiva e instantánea, para reducir el riesgo de que algunos locos decidan, con criterios “militares”, que vale la pena destruir poblaciones enteras para reducir o aniquilar a sus enemigos. Desalentar el uso de las armas nucleares como terrible amenaza con fines políticos. Los países ex soviéticos tienen armas atómicas en cantidades y posiciones desconocidas, y en cualquier medio militar, algún loco puede pensar que sabe mejor que sus “timoratos” jefes políticos y militares lo que más conviene, y llegue a apoderarse de bombas atómicas y usarlas. Peor aún, la tecnología de fabricación de “la bomba” es ya de dominio público, y lo que se requiere es echar mano sobre un poco de material fisionable para construirla.
Si se examina la decisión de Truman a la luz del análisis histórico militar, se confirma que la oposición al uso de bombas atómicas era importante y justificada y que sus posibles razones no fueron militares, sino de revancha, (Pearl Harbor), de intimidación a Rusia y de simple ejercicio de un poder desmedido de destrucción. Para el 13 de julio la inteligencia militar aliada ya sabía que Japón pensaba en la rendición “honorable”. Este tipo de mentalidades son el gran peligro, pues siempre buscan justificar lo injustificable y celebrarlo como grandioso; Truman exclamó que el 6 de agosto, tras la destrucción de Hiroshima, “Era el día más grande de la historia”, y todavía agradeció a Dios el favorecer a los americanos (¡).
La amenaza de destrucción atómica persiste, y estuvo presente en las guerras de la segunda mitad del siglo XX, en Corea, Vietnam, Irán–Irak, y todavía en “la batalla del desierto” entre Hussein y los Estados Unidos y sus aliados de la ONU: Israel amenazó con usar las suyas contra Hussein. Y estará presente en cualquier conflicto interno o externo de las naciones. Pero se agrava con la existencia de otras armas terribles, las de guerras bacteriológica y química, o la llamada bomba de neutrones, diseñadas para aniquilar personas, no edificaciones.
Tengámoslo presente: Hiroshima y Nagasaki, nunca, nunca más.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
La magia de la lactancia
Amamantar no es solo dar leche, es dar consuelo, calor. Es decirle a tu bebé: “Aquí estoy, no estás solo”.
Por: Roberta De La Garza
A veces te sientes rara, diferente a tus amigas. Estás en el salón y, mientras ellas hablan de fiestas, tú solo estás pensando en si ya comió tu bebé o tan solo si le va a alcanzar la leche.
Ser una mamá joven no te hace menos mamá. Amamantar no es solo dar leche, es dar consuelo, calor. Es decirle a tu bebé: “Aquí estoy, no estás solo”.
Y aunque a veces duele, aunque te dé pena lactar en público, aunque estés cansada, lo que realmente está haciendo tu cuerpo es magia. La lactancia es más que nutrición, es amor en su forma más cruda.
Y si estás dando pecho o lo intentaste, déjame decirte que eres valiente. Este video es para ti, mamá joven. Y por si nadie te lo había dicho, o necesitabas escucharlo: lo estás haciendo increíble.
*Sobre la autora: Roberta De La Garza es Lic. Psicología Clínica con Maestría en Psicología Infantil y Juvenil & Maestría en Terapias de Tercera Generación. Síguela en:
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Propina: el impuesto que pagamos para sostener la injusticia
Hay prácticas que se disfrazan de tradición para no ser cuestionadas. Tan cotidianas, tan normalizadas, que nos parecería grosero incluso ponerlas sobre la mesa. Una de ellas —quizá la más evidente y a la vez la más ignorada— es la propina.
Sí, esa cantidad “voluntaria” que se sugiere al final de cada comida o cada tanque lleno de gasolina. La misma que a veces se nos cobra sin preguntar. La que muchos ven como un acto de cortesía, pero que, en realidad, es el reflejo de un sistema injusto donde el trabajador vive del favor y el patrón se lava las manos.
Una trampa bien disfrazada
Piense en esto: usted va a un restaurante, consume, paga su cuenta. En el ticket viene desglosado el IVA, incluso puede pedir factura. Pero en la parte final, con una sonrisa amable o anotado en la cuenta, le recuerdan: “La propina no está incluida, pero sugerimos del 15 al 25%”.
La propina, dicen, es opcional. Pero la verdad es que ya está socialmente obligada. En muchos lugares incluso viene cargada por defecto, y para no pagarla uno tiene que pedir que se retire, con el riesgo de parecer mezquino o grosero.
Aquí empieza la trampa. Porque esa propina que usted da —con la mejor intención, quizás— no se factura, no paga impuestos, no entra en la nómina del trabajador, no cuenta para su pensión, ni para su aguinaldo, ni para su crédito Infonavit, ni para nada. No existe legalmente, aunque sea parte fundamental del ingreso de millones.
Y lo más grave: libera al patrón de su verdadera obligación. Es como si usted, como cliente, estuviera pagando el salario que le corresponde cubrir al empresario.
Una limosna con barniz de generosidad
Durante años nos han enseñado que dejar propina que quien no la deja “no tiene clase”. Que “pobres meseros, viven de eso”. ¿Y sabe qué? Es cierto: viven de eso. Pero eso es precisamente lo alarmante.
En México, más de dos millones de trabajadores —meseros, baristas, despachadores, músicos, estilistas, y muchos más— dependen de propinas como única fuente real de ingreso. Su salario base, cuando existe, es de apenas $3,100 pesos mensuales. El resto lo completan con lo que usted y yo dejamos en la mesa. A veces juntan $8,000, $16,000 o hasta $30,000 pesos, dependiendo de la zona. Pero todo eso pasa por debajo del radar fiscal, sin ningún tipo de seguridad o garantía.
¿Dónde está lo justo en que el ingreso de una persona dependa del humor, la solvencia o el juicio subjetivo del cliente?
No hay ética en un modelo laboral donde el trabajador no sabe cuánto ganará mañana, ni si podrá pagar la renta o aspirar a una pensión. Y, sin embargo, lo aceptamos. Hemos normalizado que su dignidad dependa de nuestra voluntad, como si fuera parte del trato. Pero esta trampa disfrazada de costumbre no solo perjudica al trabajador; también afecta al cliente, que paga más sin poder deducir ni comprobar ese gasto, y al Estado, que pierde millones en impuestos no recaudados, en cuotas no aportadas, en derechos laborales no reconocidos. ¿Y luego nos preguntamos por qué no alcanza para salud, vivienda o pensiones? El único beneficiado es el patrón: cobra precios que no reflejan el costo real del trabajo, evade su obligación legal y moral, y encima se recarga en la supuesta buena voluntad de quienes consumen.
No es solidaridad, es complicidad. Una cosa es reconocer un buen servicio con una propina simbólica; otra muy distinta es usarla como mecanismo permanente para reemplazar la obligación patronal de pagar sueldos formales y dignos. En países con economías más justas, el salario ya está incluido en el precio, y la propina es verdaderamente voluntaria. Aquí, en cambio, jugamos al doble discurso: exigimos formalidad para unas cosas, pero toleramos informalidad donde más duele. Y lo hacemos, muchas veces, creyendo que estamos ayudando, cuando en realidad estamos financiando —sin saberlo— un sistema que perpetúa la precariedad y premia la evasión.
¿Y entonces, qué hacemos?
No se trata de eliminar la propina, sino de devolverle su verdadero significado: un acto voluntario, no una coartada para evadir responsabilidades laborales. El problema no está en la mesa del restaurante, sino en las leyes laxas, en los empresarios que juegan con la precariedad y en una sociedad que ha normalizado lo inaceptable. Es momento de exigir precios que reflejen sueldos dignos, ingresos formales que cuenten para pensiones y créditos, y patrones que no se escondan detrás de la cultura de la propina. Y, sobre todo, entender que la generosidad del consumidor jamás debe sustituir la justicia que le corresponde garantizar al Estado y a los empleadores.
Lo justo no debería cobrarse aparte, ni depender de la simpatía del cliente. Mientras sigamos maquillando la injusticia con sonrisas y romanticismos, seguiremos atrapados en un sistema que explota a quienes menos tienen. A los legisladores les toca dejar de fingir que no ven el problema: no es una costumbre inofensiva, es una estructura de desigualdad sostenida por la omisión legal. La próxima vez que alguien le diga que “la propina es voluntaria”, piense dos veces: no está dejando solo una moneda en la mesa —está tomando partido.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Actívate: activismo digital con impacto ciudadano
Durante siglos, las grandes causas se defendieron en las calles: marchas masivas, pancartas, mítines. Hoy esa fuerza sigue viva, pero ha migrado a nuevos espacios. El activismo no ha muerto, se ha transformado. Y en esa transformación, miles de personas han encontrado en el entorno digital una herramienta eficaz para alzar la voz sin depender de estructuras partidistas ni ideológicas.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), entre 2017 y 2024 el número de usuarios con acceso a internet en México ha crecido de manera sostenida, pasando del 72.1% al 81.7% de la población. La telefonía móvil se ha consolidado como el principal medio de conexión, desplazando al uso de computadoras.
Además, en congruencia con estos avances tecnológicos —y reforzado por la pandemia de COVID-19— al menos 13 millones de mexicanos han adoptado esquemas de trabajo a distancia (home office), lo que ha reducido significativamente su participación física en el espacio público y ha impulsado su presencia activa en el entorno digital.
Entre los principales usos de estas tecnologías se encuentran la comunicación (93%), el acceso a redes sociales (90.4%), el entretenimiento (89%), la búsqueda de información (88.2%) y el apoyo a la educación (81.3%).
Ante este nuevo panorama social y tecnológico, el activismo digital se ha consolidado como un mecanismo efectivo de participación ciudadana. Lejos de sustituir la acción presencial, lo digital ha ampliado el repertorio de herramientas para incidir en la agenda pública, permitiendo a sectores sociales históricamente desplazados del debate político ejercer presión y visibilidad desde nuevos espacios.
El caso de Actívate, como plataforma digital de movilización ciudadana, permite ilustrar como las firmas digitales, combinadas con estrategias de comunicación y redes sociales, logran ejercer presión institucional y generar efectos concretos.
Cómo lo fue la exigencia que se tuvo en la Fiscalía de Puebla ante el asesinato de Agustín Medina, un joven ciclista atropellado en Puebla, caso que las autoridades pretendían dejar impune; o la reunión con autoridades con SACMEX para exigir transparencia y atención a la calidad del agua en Benito Juárez; o el retiro de burlas religiosas en exposiciones dentro de espacios universitarios dan cuenta del alcance de la organización social con objetivos claros.
Este tipo de activismo también cuestiona la idea de que la acción política solo pertenece a colectivos ideológicos tradicionales o estructuras partidistas. Por el contrario, la apertura digital ha democratizado la capacidad de agenda: hoy, cualquier ciudadano con acceso a una red puede generar narrativas, convocatorias y denuncias con alcance masivo.
Sin embargo, esto no implica una acción sin costos: la inmediatez digital exige responsabilidad, claridad de propósito y capacidad de sostener el impacto más allá de la coyuntura. El ciberactivismo no puede verse solo como un ejercicio espontáneo de opinión, sino como una forma emergente y responsable de participación política con sus propias lógicas, herramientas y desafíos.
Movilizar desde la red implica construir legitimidad, traducir el descontento en propuestas y, sobre todo, establecer vínculos entre la acción digital y los espacios reales de toma de decisiones.
No es solo una tecnología más, sino el modo en que los ciudadanos del siglo XXI participan, exigen, protegen derechos y responden frente a decisiones que afectan su entorno, sus valores y su comunidad.
Hoy más que nunca, se necesita una ciudadanía crítica, informada y estratégicamente conectada. No basta con indignarse: hay que articular, influir y sostener las causas con inteligencia y perseverancia. La red ya no es solo un canal; es un campo más de disputa por el bien común.
Las decisiones que afectan nuestra vida, nuestra familia y nuestra libertad se están tomando todos los días. Si no te involucras y formas parte de la toma de decisiones, otros lo harán.
Actívate.org.mx no sólo lo entiende: lo activa. Visita https://activate.org.mx/
Comunidad de ciudadanos activos en la defensa de los valores fundamentales.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Corazones divididos, país sostenido: el verdadero rostro de las remesas
Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Ciudadanos exigen a la SRE no comprometer la vida ni la soberanía ante presiones internacionales
Inteligencia artificial
Llegaron las vacaciones ¡Dios mío dame paciencia!
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
¿Qué hacen TikTok y Meta para proteger a niñas y niños en sus redes sociales?
¿Por qué las madres mexicanas no amamantan?
“No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Úteros artificiales: entre el reto científico y ético
El lazo invisible entre madre e hijo que la ciencia apenas comienza a comprender
Te Recomendamos
-
Análisis y Opiniónhace 2 días
La paradoja del feminismo estatal: más recursos y menos seguridad
-
Mundohace 3 días
Jóvenes piden sacerdotes, no influencers: carta desde el Jubileo
-
Columna Invitadahace 2 días
Actívate: activismo digital con impacto ciudadano
-
Mundohace 20 horas
China ofrece apoyos económicos para mejorar la natalidad