La crisis de salud que no se quiere ver

Doña María Rodríguez (60 años) despierta cada día a las 4:30 de la madrugada en su casa de Ecatepec. Su mañana no comienza con un café o con el morning routine que han popularizado influencers en Internet, sino con la meticulosa revisión de los medicamentos que su esposo, Don José Pérez (62 años), necesita para sobrevivir.
Él padece diabetes e hipertensión desde hace ocho años, pero también enfrenta el desafío de un cáncer de estómago detectado tardíamente. Mientras prepara el desayuno, María calcula mentalmente los gastos del mes: 9 mil 200 pesos mensuales en medicamentos, más los costos de estudios clínicos que el Seguro Social sí cubre, pero cuyas citas serán hasta el 2026. Su familia es uno de los millones de hogares que, entre 2018 y 2024, incrementaron su gasto en salud en 41.4%, a pesar de que las estadísticas oficiales celebran una reducción en la pobreza.
El caso de los Rodríguez no es aislado. Es el reflejo de una crisis estructural que obliga a las familias a convertirse en enfermeras, financieras y gestoras de su propia salud, mientras el Estado se limita a discursos y programas insuficientes. En México, aunque se niegue permanentemente a través de la propaganda oficial, se observan los efectos de unas políticas públicas fallidas en materia de salud, especialmente por el desabasto y la necesidad de acudir a la medicación privada y, casi siempre, marginal e insuficiente.
Los datos del panorama son estremecedores: el gasto en medicamentos se duplicó en seis años, (según los datos de México Evalúa). Este incremento del 116% no es resultado de una mayor conciencia sanitaria, sino del desabasto crónico en clínicas y hospitales públicos. Los fallidos proyectos como la Megafarmacia del Bienestar (durante el sexenio pasado) o Salud Casa por Casa (de esta administración federal), ha provocado que las familias tengan que pagar de sus ingresos precios cantidades considerables por fármacos que, en un Estado que cuentan con un sistema de seguridad social y de atención a población abierta que se financia por los impuestos de todos los contribuyentes, deberían estar disponibles sin costo adicional y al alcance de las personas que los requieran.
El problema es que, ante el colapso de los servicios de salud públicos por la reducción del presupuesto, y la falta de una distribución correcta de medicamentos, los mexicanos han cedido a la automedicación o a atención médica desestructurada, sin seguimiento y comercial. Se trata de una acción desesperada, pero es lo que la mayoría de la población tiene al alcance, debido a la proliferación de farmacias populares, muchas veces operadas por personas sin la adecuada formación farmacológica o por personal médico que es empleado en un modelo rotatorio y con el interés de vender medicinas más que atender a la salud integral y preventiva de la comunidad. Nuevamente los datos son abrumadores: 16 millones de personas se auto prescribieron algún tipo de medicamento en 2024, frente a 9.6 millones que lo hicieron en 2018. Esto ocurre porque los tiempos de espera en clínicas públicas son interminables, no hay unidades médicas cercanas o, simplemente, porque la calidad de la atención esperada deja mucho que desear.
Las familias mexicanas están pagando dos o más veces por los mismos servicios. Primero, a través de impuestos que financian instituciones como el Seguro Social o el ISSSTE, y luego, con sus propios ahorros, cuando el sistema les falla e incluso se busca algún tipo de cobertura de servicios básicos de salud en clínicas privadas mediante “membresías”. Los hogares afiliados al IMSS gastan 365 pesos trimestrales en medicamentos (98% más que en 2018), mientras los del ISSSTE destinan 607 pesos (80% más). Pero quienes más sufren son los que carecen de seguridad social: 554 pesos trimestrales, un aumento del 141%.
Frente a esta realidad, las familias siempre han respondido con una red propia de cuidados que el Estado nunca podrá emular. La señora María baña a su esposo, le administra sus medicamentos, le prepara alimentos especiales y vela por sus noches difíciles. Una de sus hijas que vive con ellos, madre soltera con un trabajo en una tienda de conveniencia, aprendió a aplicar inyecciones y monitorear signos vitales en videos de YouTube. Esto sin contar historias que desgraciadamente truncan el sueño o aspiraciones de alguien de la familia: la mujer que quería terminar la preparatoria y estudiar contabilidad, pero entre el cuidado a su padre, a su hijo de tres años y también a su madre que requiere una operación de rodilla por osteoartritis, sólo le permite aspirar a un trabajo donde la paga es inferior al salario mínimo. Son estas dos mujeres las que dedican largas horas a mantener de pie la casa familiar, con una paciencia y un tesón que no tiene precio.
Entre 2020 y 2025, las movilizaciones por el derecho a la salud han sido una constante en el panorama social mexicano. Desde la gestión de la pandemia de COVID-19 hasta la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, los colectivos han reclamado esencialmente la indolencia de las autoridades civiles. En 2022, grupos de familiares de pacientes como Justicia Saludable organizaron plantones frente al Hospital General de México para exigir medicamentos para tratamientos de cáncer y en 2024, la Marcha Nacional por la Dignidad de la Salud reunió a miles de personas en la capital de la República, luego de que se reportara el desabasto de insulina en 14 estados.
Y, a pesar de todo, el presupuesto en salud para 2025 ha sido el más bajo desde 2022, y programas clave como el FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) sufrieron recortes del 42% en el primer trimestre del año. En la última década, el Estado mexicano ha fallado en garantizar el derecho a la salud; en consecuencia, las familias se endeudan y sacrifican, sobreviven y sobrellevan con estoicismo graves padecimientos. Sin duda, los gestos invisibles de ternura, sacrificio y compasión dentro de la familia son actos de resistencia no sólo ante la enfermedad sino ante la inoperancia de las políticas públicas.
Esperemos que en las autoridades se encuentre la disposición para el análisis de fondo y la voluntad de atender integralmente las necesidades más sentidas de la población, como es la atención a la salud. Menos números alegres y más solidaridad con quienes requieren políticas que promuevan y respeten la dignidad humana.
La pobreza en México en 2018 y 2024
El 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Pobreza Multidimensional 2024 de México; una tarea que antes era responsabilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ahora finiquitado.
La pobreza multidimensional es una forma de analizar la pobreza elaborada por académicos de México, que considerar los ingresos y los derechos sociales. En cuanto a los ingresos, toma en cuenta lo ingresos laborales, las transferencias familiares y las transferencias gubernamentales, principalmente.
En el segundo grupo: lo derechos sociales, se estudia el acceso o no a diversos satisfactores considerados como indispensables, a saber: educación, salud, calidad y servicios de la vivienda, seguridad social y alimentación. Desde luego, entre lo ingresos y la satisfacción o no de los derechos sociales hay una relación intrínseca.
La Pobreza Multidimensional se analiza cada dos años, y está basada en los datos aportados bianualmente por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Al comparar el último año de los dos sexenios anteriores, esto es 2018 y 2024, observamos lo siguiente:
Disminuyó la población en condición general de pobreza (moderada o extrema), al pasar de 41.9% en 2018 a 29.6% en 2024.
El caso del rezago educativo, los datos muestran un decrecimiento muy leve, pues prácticamente se mantuvo igual: 19% en 2018, contra 18.6% en 2024.
La carencia por acceso a los servicios de salud, la situación empeoró significativamente porque aumentó a más del doble: de 16.2% en 2018, a 34.2% en 2024.
En relación con la carencia por acceso a la seguridad social, disminuyó la población afectada al bajar de 53.5% a 48.2 por ciento.
En materia de carencias por la calidad y espacios de la vivienda, hubo una mejoría, pues disminuyó la población afectada: de 11% a 7.9 por ciento.
Mientras, en cuanto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (agua potable, drenaje…), también encontramos una disminución, pues bajó de 19.6% a 14.1 por ciento.
Finalmente, en relación con la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, observamos igualmente una mejoría al pasar de 22.2% a 14.4 porciento.
En resumen, entre un sexenio y otro hubo una mejoría importante en la mayoría de los indicadores, pero no fue así en el caso de la educación y la salud; este último se deterioró notablemente.
Fernando Pliego Carrasco
IIS-UNAM.
Tiranía de las mayorías
Por una breve temporada en la humanidad hubo un crecimiento importante de los sistemas democráticos, como un modo preferente de gobernar. Tres décadas, de 1990 en adelante. Se generalizó un aprecio por la democracia y muchos países buscaron construir este sistema, que actualmente se está reduciendo por dos motivos: por el hecho de que no todas las nuevas democracias han resultado eficientes y, por otro lado, porque ha habido grupos que han ido corrompiendo el sistema democrático, falsificando el que fue diseñado originalmente.
También es cierto que la democracia no existe sin dificultades. Hay la posibilidad de que se le malinterprete y existan trampas que le mermen su eficacia. Y una de esas trampas es el caso de la tiranía de las mayorías que recibe diferentes nombres. Por ejemplo, cuando se promovía la dictadura del proletariado, y se decía, sin pudor alguno, que era una tiranía muy benéfica. Es el enfoque que supone que la mayoría tiene el derecho de ignorar a todas las minorías.
¿Cómo evitar que la democracia se vuelva una situación dañina para la ciudadanía? Esa tiranía de las mayorías hace que las minorías se queden sin una representación y la mayoría funcione sin contrapesos efectivos. La mayoría tuvo un acceso legítimo y democrático al poder, pero una vez instalados en el mismo, ocurre que empieza a destruir los contrapesos a su gobierno o simplemente no se construyen los mismos, aquellos que hacen que la mayoría tenga que, obligatoriamente, tomar en cuenta los derechos y las necesidades de las minorías.
El daño para las minorías es que tienen poca o nula representación en las decisiones del gobierno. No se escuchan sus voces y, si se llegan a escuchar, no se toman en cuenta. A la hora de tomar decisiones, de construir leyes o decretos que rijan la acción del gobierno, se les escucha, pero no se toman en cuenta sus opiniones. También se da una gran desinformación porque el gobierno tiene el monopolio de su comunicación y solamente ellos saben lo que verdaderamente ocurre. Y por eso también muchos de los métodos que construyen una tiranía de las mayorías, tienen que ver con formas de censura abierta o disfrazada.
Obviamente, eso crea y promueve la intolerancia. La mayoría ataca, difama y maneja de una manera facciosa la información que llega a las minorías. Y esto obviamente lleva a una polarización, donde solo hablan los representantes de la mayoría y los demás no tienen más que escuchar y tal vez criticar, pero sin posibilidad para de ser tomados en cuenta.
¿Habrá solución? La salida más institucional es que las leyes den protección a las minorías, imponiendo contrapesos que limiten la acción del gobierno. También se requiere de los ciudadanos, educación cívica; entender de fondo: ¿qué es lo que significan los distintos términos de la política? Se requerirá un continuo debate público, abierto, con una gran diversidad, sin que se limite a nadie. Necesitaremos observatorios independientes sobre las acciones de la mayoría.
Eso, obviamente, tiene un costo para la ciudadanía, sobre todo para los que están en minoría. Un costo en tiempo, en descuido de actividades prioritarias. Pagar el precio del desprecio de los conciudadanos que están afiliados a la mayoría tiránica. El costo de padecer un miedo, muy explicable. Pero, sin afrontar esos temores, esta situación no se remediará por sí sola.
El Péndulo del abuso al absurdo
La historia social se mueve como un péndulo. Durante siglos, los extremos han marcado el rumbo de los pueblos: del abuso al hartazgo, de la opresión a la rebeldía, del silencio a la protesta. Así se han logrado conquistas importantes: derechos civiles, igualdad ante la ley, espacios de respeto para quienes antes eran marginados. Nadie con un mínimo de conciencia podría negar que esos avances han sido necesarios y justos.
Pero todo péndulo que va demasiado lejos corre el riesgo de convertirse en caricatura de sí mismo. Lo que empezó como una exigencia legítima de respeto y dignidad se ha transformado en un escenario de exageraciones, imposiciones y absurdos. Hoy parece que hemos pasado del péndulo del abuso al péndulo del absurdo.
De la justicia al absurdo
No hablamos de rechazar a nadie. Cada persona tiene derecho a vivir conforme a su conciencia, a tomar decisiones sobre su vida, a ser respetada en su dignidad. Ese principio es incuestionable. Pero lo que observamos en la actualidad ya no es la defensa de los derechos básicos, sino la imposición de una ideología que pretende que todos, sin excepción, la aceptemos, la aplaudamos y la promovamos, aunque vaya en contra de la razón y del sentido común.
Un ejemplo evidente se dio en el Metro de la Ciudad de México: una policía fue sancionada por impedir que una persona trans ingresara en un vagón exclusivo para mujeres y niñas. ¿En qué momento se dejó de proteger a las más vulnerables para someterlas a caprichos ideológicos? Otro caso son los deportes: mujeres obligadas a competir contra hombres biológicos que se autodefinen como mujeres, alterando la justicia deportiva y desconociendo la diferencia natural entre sexos. Y de los perros mejor ni hablamos, que si bien es cierto ningún animal debe de ser maltratado, pero de eso a tener más derechos que los humanos, es un exceso.
Y en lo cotidiano, millones de padres de familia se sienten presionados a aceptar que en las escuelas se enseñen ideologías confusas a niños que apenas comienzan a formar su identidad. Se les presenta lo extraño como deseable, lo pasajero como definitivo, y lo polémico como incuestionable.
Respeto no es sumisión
No se trata de negar derechos. Nadie debería maltratar ni humillar a una persona trans, ni a ninguna otra. Pero respetar no es lo mismo que someterse. Tolerar no es lo mismo que celebrar. Y aceptar la diversidad no significa borrar las bases de la sociedad: la familia, la complementariedad entre hombre y mujer, la educación de los hijos en valores sólidos.
Como decía mi abuela, “cada quien hace de su vida un papalote”. Que cada quien viva como decida, pero sin imponer su forma de vivir al resto. La libertad personal termina donde comienza la libertad del otro, y el respeto mutuo solo es posible si ninguna parte obliga a la otra a rendirse ante su visión del mundo.
El riesgo del péndulo
Estamos en un punto peligroso: lo que alguna vez fue una lucha justa ahora amenaza con volverse privilegio, y lo que fue legítima defensa de derechos se convierte en imposición absurda. El péndulo se ha movido tanto que ya no equilibra, sino que golpea con fuerza del otro lado.
El riesgo es evidente: una sociedad que sustituye el sentido común por la corrección política termina debilitando su propia cohesión. Al minimizar la figura del varón, ridiculizar la familia tradicional o censurar a quienes piensan distinto, se destruyen los pilares que sostienen la vida social. Y cuando esos pilares se derrumban, lo que viene no es progreso, sino confusión.
Hacia el equilibrio
No necesitamos volver atrás ni negar la dignidad de nadie. Pero tampoco podemos permitir que la exageración se convierta en regla. La salida no está en elegir un extremo, sino en recuperar el equilibrio. Un equilibrio que ponga límites claros a los abusos, que defienda a los niños de ideologías forzadas, que reconozca diferencias sin imponer uniformidades, y que vuelva a darle valor al sentido común.
El péndulo social siempre se moverá. Lo que nos corresponde como ciudadanos es aprender a detenerlo en el centro: donde la justicia no sea privilegio, donde el respeto no sea sometimiento, y donde la libertad no sea pretexto para imponer absurdos.
Hoy, más que nunca, necesitamos despertar de este letargo. No es cuestión de ideología, sino de cordura. No se trata de ser “mochos” ni de negar el progreso, sino de rescatar lo que nos hace humanos: el respeto verdadero, la familia, la razón, y la capacidad de convivir sin que nadie imponga sus excesos como si fueran verdad absoluta.
Tampoco se trata de regresar al pasado ni de negar la dignidad de nadie. Tampoco de caer en fanatismos ni moralismos. Se trata de encontrar un equilibrio sano, donde haya igualdad sin borrosidad, respeto sin imposición, derechos sin abusos.
Porque una sociedad que sustituye el sentido común por la estupidez corre el riesgo de destruir los valores que le han dado cohesión. Y tarde o temprano, el péndulo volverá a moverse: la pregunta es si tendremos la madurez suficiente para que lo haga hacia el equilibrio, y no hacia un nuevo extremo.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
Borrado de mujeres en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer
Por Paulina Suárez del Real González
Esta semana (del 12 al 15 de agosto de 2025) se llevó a cabo en Ciudad de México la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL en coordinación con ONU Mujeres y la Presidencia del Gobierno de México. Dicha conferencia se desarrolló en el marco de la celebración del 50 aniversario de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, también realizada en México, y del 30 aniversario de la Conferencia de Beijing, ambos eventos considerados de suma importancia para los avances de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el contexto internacional.
El título de la conferencia fue: “Sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género” estuvo centrada en las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para impulsar las sociedades de cuidado desde la igualdad de género y en ella participaron delegadas y delegados de 31 Estados miembros y miembros asociados de la CEPAL, 23 agencias de las Naciones Unidas y 25 organismos intergubernamentales, parlamentarias de 14 países de la región y cerca de 600 integrantes de la sociedad civil, principalmente representantes de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, pero esta participación dejó fuera muchas voces pues, aunque se dio voz a las contribuciones de foros previos como: el foro feminista, foros académicos, foro de gobiernos locales y foro parlamentario, desafortunadamente dichos foros, específicamente el foro feminista, excluyó y censuro la voz de distintos feminismos, sesgándose solamente a aquellos que se alineaban a la postura hegemónica que promueve la agenda de las Naciones Unidas y en donde se presentan varias acciones que atentan contra la dignidad, integridad y vida de las mujeres como si fueran las grandes luchas y logros: el aborto, la agenda transgénero, los vientres de alquiler y la prostitución.
Lo más indignante fue que en un foro que supuestamente habla de las políticas y transformaciones necesarias para lograr la igualdad sustantiva para las mujeres, se haya silenciado y usurpando la voz femenina al designar como representante del foro feminista a una “mujer trans” y al haber apagado el micrófono a una representante de las feministas abolicionistas quienes buscaban denunciar este borrado e invisibilización de mujeres con el argumento de inclusión de las personas transexuales y la reglamentación de la prostitución y otras formas de explotación y comercio sexual, nombrándola trabajo sexual.
A esto se le llama borrado de mujeres, y es sumamente preocupante que en nombre de “los derechos de las mujeres” se promuevan estas prácticas que excluyen los verdaderos dolores, realidades y necesidades de las mujeres comunes, que día a día siguen sufriendo marginación, violencia, injusticia, falta de acceso a servicios de salud dignos, oportunidades de trabajo justas, entre otras muchas situaciones que son mucho más apremiantes y necesarias en la agenda global.Para finalizar el foro, se llevó a cabo un segmento llamado “Memoria y futuro: a 50 años de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer” en el que se recordaba y hacía homenaje a las mujeres que en el paso de la historia habían levantado la voz valientemente para denunciar las injusticias y necesidades más apremiantes de las mujeres de su época y cómo habían sido grupos pequeños, pero en lugares y formas puntuales, quienes habían logrado impulsar poco a poco los avances que fueron haciéndose realidad. Esto me lleva necesariamente a reflexionar sobre la necesidad de crear esos pequeños grupos que se comprometan con dar voz a aquellas mujeres que no son representadas, a visibilizar la situación de las mujeres desde la realidad de su experiencia y no desde ideologías y agendas específicas que atienden a intereses particulares y no a la defensa de la dignidad de las mujeres, porque la historia se transforma con pequeñas acciones de personas valientes y dispuestas a abrazar las causas justas y necesarias.
Paulina Suárez del Real González
