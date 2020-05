La sociedad está comprometida

Uno de los retos importantes para México en los siguientes meses es mantener la planta productiva y con ello el empleo. Según información del IMSS, al 31 de marzo del presente año se tienen registrados 20,482,943 puestos de trabajo. En marzo se registró una disminución mensual de 130,593 empleos, con ello en el primer trimestre del 2020 el número neto de empleos generados solámente fue de 61,501 puestos, siendo que en el mismo trimestre del año anterior fue de 269,143 empleos.

Aún faltan semanas para superar lo difícil de la emergencia sanitaria que vivimos, pero la emergencia económica nos enfrentará a circunstancias complejas para atender tanto la demanda de la población de nuevas fuentes de trabajo, pero también para mantener la actual planta laboral y evitar en la medida de lo posible la pérdida de fuentes de empleo, de allí la importancia de implementar una política pública que reduzca lo efectos negativos de la adversidad económica en la que estamos inmersos.

En un documento de la OCDE, denominado CORONAVIRUS (COVID-19): ACCIONES CONJUNTAS PARA GANAR LA GUERRA, se señala que el agravamiento de la crisis sanitaria con una gran crisis económica y financiera provocará muy probablemente fuertes tensiones, ya que después de que haya pasado lo peor de la crisis sanitaria, la población tendrá que enfrentarse a la crisis de empleo que sobrevendrá.

En el ámbito fiscal la OCDE recomienda a los gobiernos implementar medidas que faciliten a las empresas el pago de sus impuestos. Las disposiciones fiscales en México no permiten celebrar convenio de pagos en parcialidades, de impuestos causados en el año de calendario, ni tampoco de impuestos retenidos o impuestos trasladados; las empresas en México no piden condonaciones de impuestos, sino facilidades para celebrar convenios de pagos en parcialidades, con tasas de recargos competitivas, para enfrentar de mejor manera estos momentos en que las ventas se han desplomado y se tiene como prioridad mantener los empleos.

Esta petición de autorizar convenios de pagos en parcialidades e incentivos que detonen la inversión y el empleo, es una medida transitoria, en tanto superamos estas difíciles circunstancias.

En el documento de la OCDE, denominado “Tax Administration Reponses to COVID-19: Measures Taken to Support Taxpayers”, se citan diversos ejemplos de medidas que han implementado otros países, incluso de América Latina, como es el caso de Chile y Colombia que han extendido los plazos de pagos para algunos impuestos y para determinados contribuyentes. Otro ejemplo es Costa Rica que además de ampliar plazos de cumplimiento, permitirá celebrar convenios de pagos de impuestos.

Es necesario cuidar de manera conjunta el empleo y las fuentes que lo generan, es decir a las empresas, sería lamentable perder empleos como ya esta sucediendo, pero también que cierren empresas que no tengan la suficiente capacidad para afrontar esta crisis.

Por su parte la ONU recomienda a los distintos países que es importante “salvaguardar las redes de relaciones entre trabajadores y empleadores, productores y consumidores, prestamistas y prestatarios, de forma que las empresas puedan reanudar plenamente sus actividades cuando se haya superado la emergencia médica”, y destaca que “los cierres de empresas causarían pérdidas de conocimientos organizativos y la cancelación de proyectos productivos a largo plazo”.

Así también la ONU hace recomendaciones para facilitar el pago de los impuestos, y ha dado a conocer en un documento un monitoreo de las políticas públicas que han implementado diversos gobiernos.

Por lo anterior resulta indispensable que México se sume a las políticas que han implementado otros países, a fin de salvaguardar tanto a las fuentes generadoras de empleo, como a los empleos mismos. Medidas que faciliten el pago de los impuestos a los contribuyentes coadyuvarán a enfrentar de mejor manera la situación crítica que vivimos.