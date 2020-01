Los Monstruos de Andrés

Ciudad de México.— Inicia un año nuevo y parece ser que Mi Viejito Lindo sigue de campaña, ya lleva más de un año de presidente y sigue prometiendo más y más, a pesar de que mucho de lo prometido no se ha realizado o su avance es poco.

Es prácticamente imposible en un espacio tan pequeño poder relatar, aunque sea brevemente, los increíbles logros de la 4T, así que sólo comentaremos algunos de ellos, los que a corto plazo han logrado resultados maravillosos; ya que hay programas y proyectos que son de mediano y largo plazo, cuyo resultado se verá hasta dentro de unos años.

Sólo a manera de ejemplo, habrá que esperar el despegue monumental que vamos a tener en materia de turismo, ahora que los “ineptos” de ProMéxico desaparecieron y nuestros brillantes embajadores serán los encargados de promocionar nuestra tierra en el extranjero, igual que lo hizo Ricardo “ El Uñas” Valero, exembajador que renunció al cargo de embajador en Argentina “por motivos de salud”, en medio de acusaciones de robo.

Podríamos decir que el primer gran anuncio de López Obrador como mandatario del país fue la cancelación de NAIM, cómo no cancelar esta obra infestada de neoliberalismo y corrupción, razón por la cual debió ser arrancada de tajo.

Ya a un año de esto, “Mi viejito Lindo” nos comenta: “si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto en Texcoco además del costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos, además de que se iba a hundir, lo íbamos a terminar en 2025, esto de acuerdo con el proyecto, puedo probar lo que digo”, y acaso no dijo lo mismo cuando habló de la corrupción en esta obra, cosa que ya reconocieron él y Javier Jiménez Espriú no existió.

El avión presidencial voló a los Estados Unidos para ser vendido y a la fecha no se ha podido concretar, no tendrá algo que ver que se compró a través de Banobras en abonos chiquitos para pagar poquito, a tan sólo 15 años por lo que hasta finales del 2027 tendremos la factura endosada.

Además, en tan sólo 9 meses estacionado en los Estados Unidos, la SEDENA pagó casi 12 mil millones de pesos para mantenerlo lavado y pulido, así como prenderlo de vez en cuando para que no se le baje la batería.

Por ahí andan circulando cuentas que muestran que de haber usado el TP-01 el gasto hubiera sido muy poco más, solamente permitir que el presidente esté trabajando cómodamente y comunicado con tierra mientras viaja sería más que suficiente para justificar este gasto adicional y así evitaría a pilotos neoliberales de la oposición que le reclaman por el NAIM y Rocío Nahle estaría feliz ya que no se encontraría con usuarios de la terminal de autobuses “Tapo” a su paso.

Vendió los suntuosos vehículos blindados utilizados por los neoliberales, f1f1’s del PRI ya que su utilización insultaba al pueblo bueno, él mismo se transportaba en un humilde Jetta y a menos de un año ya el SAT adjudica contrato para rentar por cuatro años 79 camionetas de lujo blindadas por tan sólo 277 millones de pesos, es decir, a poco más de $3.5 millones cada una , eso sí modelos económicos como son la Tahoe Premier, Suburban Premier y Grand Cherokee Limited y el ya circula por todos lados en camionetas Suburban.

Lo curioso y delicado aquí es que se le preguntó a la Presidencia los nombres de los dueños de estos vehículos usados por Mi Viejito Lindo y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de Presidencia declaró inexistente esta información, cómo es posible que no sepan ni de quién son los vehículos en los que se transporta el presidente del país. ¿Usted les cree algo?

Desapareció el programa de estancias infantiles por exceso de niños fantasma, gracias a esto los niños están a buen resguardo de sus abuelos y de las medicinas ni qué decir, ante la alta corrupción en su compra se concentró en una sola dependencia y ya no hay corrupción, y esto queda más que demostrado, si no hay medicinas quiere decir que no hubo compras, y si no hubo compras pues cuál corrupción.

Como dijera Mi Viejito Lindo: “Qué sociedad somos si la enfermera, el médico, el director de hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida el niño o la niña”.

Ya para concluir esta brevísima reseña no nos queda más que mencionar la desaparición de uno de los programas más corruptos e inútiles que iniciara en el sexenio de Vicente Fox, “el Seguro Popular”, que brindó atención a más de 50 millones de mexicanos que no tenían acceso a servicios de salud, muy chafa sólo cubría 249 padecimientos, medicamentos, estudios de gabinete y de laboratorio entre otros, eso si pagando una cuota de acuerdo a los ingresos de la familia, donde si la familia ganaba menos de 7 mil pesos al mes era gratis y si no pagabas desde $640.00 hasta $10,200.00 al año según ganara la familia, muy caro ¿no se le hace?.

Pero gracias a nuestros brillantes diputados y senadores, en su mayoría de Morena, se creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, eso si no cabe duda de que era muy importante recalcar que es para el bienestar, no vaya a ser para otra cosa, si fuera neoliberal seria para las transas.

Y como todo proyecto de la 4T, el INSABI arranca con una planeación perfecta, en este caso gracias a los legisladores de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal, que lograron que el proyecto del INSABI estuviera completo con todas sus leyes, reglamentos y normas, si no nunca lo hubieran aprobado.

Tan es así que no hubo objeción alguna para que, mientras la SHCP autorizó un incremento en los costos de recuperación de los hospitales, de tan sólo el 400%, para ser aplicado a partir del primero del año, con gran eficiencia se empato esto con el arranque del INSABI que ofrece hospitalización y medicinas gratuitas para todos los mexicanos. Alto grado de complejidad cobrar y dar gratis al mismo tiempo, sólo la 4T logra esto.

Hoy Mi Viejito Lindo, defendió esta gratuidad: “Se decide que la atención médica y los medicamentos son gratuitos, ¿quién lo decide?, la Constitución, no es conmigo, es con la ley, la Constitución establece el derecho del pueblo a la salud y ahora la nueva ley lo señala no se pueden cobrar cuotas en los hospitales para atender a la población, pero es un proceso porque hay quienes no ven bien esto”.

Habrá que concertar una cita entre “La Constitución”, el Secretario de Hacienda y los directores de los hospitales para que arreglen esto, muy claro lo dijo “no es conmigo es con la ley”.

Sólo me quedaría preguntarles, no acaso “Mi Viejito Lindo” el día de su toma de posesión pronunció estas palabras: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, … y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

• “Un año más para que esto cambie por completo”, AMLO 1/11/19. Que emoción en tan sólo 295 días México será otro.

