¿Por qué incomoda tanto la objeción de conciencia?

La objeción de conciencia siempre incomoda al poder. No hay forma más simple de decirlo. Pero las implicaciones que tiene el libre ejercicio de este derecho en el mundo contemporáneo son mucho más complejas. Por una parte, porque vivimos en un mundo que privilegia la eficiencia sobre la ética, y también porque los protocolos de uniformidad siempre serán predilectos por las estructuras de orden más que las convicciones personales. Visto de este modo, la objeción de conciencia puede ser tomada como una “opción personal o egoísta” y no como un acto total de responsabilidad cívica, política, ética y moral.
Para entender a la objeción de conciencia hay que desmarcarla de cualquier caricatura de sí misma: no se trata de un simple capricho o una resistencia pasiva; es la expresión profunda de un derecho humano fundamental que revela la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En esencia, se trata del derecho fundante que tiene cada ser humano a decir “no” cuando la ley o una instrucción choca frontalmente con los principios morales más íntimos y arraigados de una persona.
La objeción de conciencia ha sido un tema de debate en varios ámbitos de la vida social. Por ejemplo, la negativa a la participación del servicio militar obligatorio, fundada en el pacifismo y en convicciones éticas o religiosas de los objetores, ha motivado a las naciones a proporcionar opciones de servicio civil sustitutorio.
En el espectro jurídico, una persona puede objetar ante una autoridad si una ley le exige algo que su conciencia considera incorrecto o no ético (siempre que se respeten los derechos fundamentales de otras personas y la ley lo permita). En el periodismo, los profesionales pueden convocar a una cláusula de conciencia para evitar ser obligados a participar en informaciones o enfoques que violen sus principios éticos. Incluso en el ámbito de la recaudación fiscal, hay posibilidades de negarse a pagar impuestos que se destinan a financiar actividades consideradas inmorales por la persona.
Con todo, es en el tema de la salud donde más se ha buscado limitar el derecho a la objeción de conciencia tanto de los pacientes como del personal sanitario y autoridades médicas. Es cierto que la objeción de conciencia no es absoluta y sus límites están fundados en otros bienes jurídicos tutelados como los derechos de terceros, la salubridad pública y la no discriminación; sin embargo, estos otros bienes jurídicos deben estar satisfactoriamente explicitados y fundamentados como superiores a la ética y la moral personal individual del objetor.
Por ejemplo, recientes debates bioéticos muestran la complejidad de este derecho: algunos investigadores y filósofos analizan ahora los márgenes de libertad en temas del trastorno de la conciencia derivado de alguna condición médica difícil. ¿Cómo lidiar familiar y socialmente con el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario para no proporcionar un tratamiento que prolongue la vida de un paciente en estado de vigilia sin respuesta o a través de prácticas descarnadas de obstinación terapéutica? ¿O cómo garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal médico ante la solicitud unilateral de un aborto procurado? ¿Dónde reside ese desacuerdo razonable que debe poner claridad entre decisiones bien intencionadas o cómo evitar la deshumanización de la vida humana al limitar la objeción de conciencia a discusiones en ocasiones aberrantes sobre los márgenes del derecho humano y de los marcos legales alcanzados por acuerdos políticos?
Por tanto, es claro que no toda objeción es válida; de hecho, el límite parece encontrase en donde el consenso moral es absoluto: como la injusticia de la esclavitud, la deshumanización del ser humano o la discriminación por cualquier condición de vida (etapa de desarrollo o crecimiento, cualidades genéticas y de fenotipo, condiciones económicas o culturales, etcétera). La objeción de conciencia debe estar siempre basada en convicciones que apelan a la dignidad humana fundamental y, por lo tanto, no es permisible el limitarlas por determinaciones legislativas, políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza contingente.
De hecho, según un estudio en clínicas y hospitales del Reino Unido, el personal sanitario que en razón de conciencia ha objetado en participar de la realización de abortos procurados e innecesarios expone razones sustentadas en evidencia; a menudo se forjan en la experiencia directa, en reflexiones morales profundas y en la lucha por conciliar el deber profesional con la conciencia personal. Sin embargo, quienes buscan limitar el derecho a la objeción de conciencia de ese personal buscan deslegitimarlos por condición religiosa.
La objeción de conciencia no es un cheque en blanco que pueda utilizarse para la discriminación, el descarte del ser humano o su invisibilización, sino un paraguas de protección justamente para la integridad moral del individuo en medio de dilemas colectivos.
En lo político, la objeción de conciencia motiva a la persona a exculparse de participar de la implementación de políticas injustas incluso si estas fueran legales o legítimamente alcanzadas en consenso; de hecho, hay innumerables testimonios de funcionarios públicos que, siguiendo su conciencia, salvaron vidas o frustraron designios autoritarios.
Por ello, proteger la objeción de conciencia es, en última instancia, reconocer que la humanidad no es un recurso o un algoritmo. Que detrás de cada ley, cada protocolo y cada uniforme, hay una persona con una brújula moral interna. Desoír o desconocer esa brújula de forma sistemática no nos hará más eficientes; sólo nos hará más pobres de espíritu. En un mundo que a menudo pide obediencia, el valor de una conciencia incómoda es, quizás, uno de los últimos bastiones de nuestra humanidad compartida.
Felipe Monroy
Venezuela: los santos son para todos
El 19 de octubre, el papa León XIV canonizó a siete hombres y mujeres que ganaron la santidad por diversas razones en muy distintos contextos sociales y culturales. Desde cristianos mártires que padecieron el genocidio de su pueblo, hasta religiosas dedicadas intensamente en apostolados de promoción humana y laicos que, inscritos en su realidad, vivieron la caridad cristiana de forma heroica.
Dos de estos santos destacaron en la prensa: la religiosa venezolana Carmen Rendiles Martínez y su compatriota laico José Gregorio Hernández Cisneros, conocido popularmente como ‘el médico de los pobres’. Este último personaje simboliza aspectos de gran impacto para la historia, la cultura y la actual política de la nación bolivariana. Su canonización, por tanto, ha sido un gesto de múltiples implicaciones sociales e incluso geopolíticas.
Como se sabe, en los últimos años pero particularmente en las más recientes semanas, la tensión política en Venezuela se ha recrudecido con una serie de declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, orientadas a la posibilidad de una intervención bélica unilateral para destronar del poder a Nicolás Maduro e instaurar un régimen político afín a los intereses norteamericanos. Esta tensión incluso se reactivó con el reconocimiento a la líder política opositora al régimen chavista, María Corina Machado, como premio Nobel de la Paz para este 2025.
El régimen dictatorial en Venezuela ha intentado mantenerse en el poder de todas las formas posibles e incluso ya ha robustecido sus fuerzas armadas previendo una potencial invasión militar. Y, sin embargo, aunque las autoridades fieles a Maduro son repudiadas prácticamente en todo el escenario internacional –con exóticas excepciones–, la Iglesia católica local y los operadores del Vaticano (el sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede es maracaibero, Edgar Peña, quien por cierto ha tomado un particular protagonismo en el pontificado de León XIV) han debido mantener una diplomacia gentil y hasta complaciente con el régimen, justo por la relevancia que ha implicado la canonización de los primeros venezolanos de la historia y especialmente del médico Gregorio Hernández, cuya figura, además de devocional-católica, es política y culturalmente aceptada en todos los estratos sociales.
De hecho, uno de los programas de asistencia y responsabilidad social del gobierno venezolano dirigido a las personas con discapacidad, lleva el nombre del ahora santo “Bono José Gregorio Hernández” debido a que, entre el pueblo local, la fama del laico católico es muy intensa, casi con trazas de magia y misticismo. A ras de suelo, por ejemplo, las historias populares sobre el ‘médico de los pobres’ son de lo más variopintas: desde las personas enfermas que aseguran haber recibido su milagrosa visita a mitad de la noche cuando más se le necesitaba; hasta pomadas, aguas y ‘medicinas’ mágicas cuyas ‘fórmulas científicas’ habrían sido reveladas por el santo para curar todos los males.
Involuntariamente, Gregorio Hernández forma parte de esa tradición popular duramente arraigada en aquellos países que, al final del siglo XIX e inicios del XX, padecían grandes carencias básicas, especialmente de orden sanitario y educativo, mientras se deslumbraban con los avances tecnológicos de la época: la luz eléctrica, la radio, las modernas droguerías y los automóviles. Los ‘santones’, curanderos, chamanes y místicos sincréticos de principios del siglo pasado son un fenómeno compartido en varias localidades latinoamericanas; y sus implicaciones sociales no han sido menores ni para las religiones formalmente constituidas ni para los procesos de secularización institucional que las Repúblicas aspiran; pero forman parte respectivamente de la identidad y las culturas nacionales.
En Venezuela, la canonización de ambos personajes –pero en especial por el médico Hernández– logró unir momentáneamente a una ciudadanía tensionada hasta la violencia por la radicalización política; así, como no sucedía hace mucho, tanto personas afines al régimen como opositores fueron parte del mismo pueblo y celebraron incluso el deseo expresado por el presidente: “Es un día de júbilo espiritual para toda Venezuela y más allá de nuestra frontera… hemos elevado una oración por el espíritu eterno de quien va a ser santo, también el papa Francisco, que le dio este regalo tan hermoso a Venezuela”.
Tiene razón, los santos venezolanos son ya universales y quien ha puesto esta semilla de unidad en el pueblo ha sido el papa Francisco quien declaró beato al ‘Médico de los pobres’ en medio de la pandemia de COVID-19 y quien firmó su canonización desde el hospital durante su larga enfermedad en febrero de este año. Ya lo dijo León XIV en la ceremonia de canonización: “Es esta fe la que sostiene nuestro compromiso por la justicia, precisamente porque creemos que Dios salva el mundo por amor, liberándonos del fatalismo”.
Ante los tambores de guerra, los santos venezolanos –que son de todos– reafirman que hay esperanza para construir justicia, paz y libertad sin destrozarlo todo en el proceso.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Felipe Monroy
¿Quién escucha a los sacerdotes en México?
Si no es en misa, en algún curso de formación o ante alguna información escandalosa, los sacerdotes católicos son raramente escuchados en el espacio público; y casi siempre, sus opiniones se mediatizan por vía jerárquica o a través de mecanismos internos de consulta sin repercusiones en el ámbito social.
Por ello, resulta tan interesante la encuesta realizada por ‘The Catholic Project’ (2025) que recoge pensamientos, opiniones y pareceres de ministros de culto católicos en los Estados Unidos. Los resultados y las opiniones de los religiosos son valiosas en dos sentidos: porque manifiestan urgencias internas que sus propios obispos parecen no priorizar y porque revelan una temperatura social muchas veces ignorada por las autoridades civiles y la propia comunidad.
La encuesta recoge opiniones en diferentes ámbitos: sobre el bienestar físico, emocional y espiritual propio del ministro y también del de su comunidad; estado de ánimo y carga de trabajo de los sacerdotes; el nivel de confianza respecto a sus obispos; la afinidad política con sus superiores; las prioridades pastorales y administrativas, etcétera.
Los resultados son interesantes para los ministros católicos en EU: Ellos mismos valoran que viven con un nivel alto de bienestar personal frente al que tienen sus feligreses y comunidades; declaran un creciente agotamiento (especialmente entre sacerdotes jóvenes) debido a que junto a su servicio pastoral deben asumir tareas burocráticas y administrativas; hay una alta desconfianza en el liderazgo de sus obispos; y cuestionan las prioridades pastorales que no provengan de la realidad comunitaria.
Entre los datos más significativos del reporte –y que implicarían una toma de decisiones para su atención– se encuentran aquellos que reflejan signos de alerta sobre la salud mental y física de los presbíteros: casi la mitad de los curas con 25 años de servicio o menos asegura sentirse abrumado por responsabilidades que exceden su vocación; y casi la misma cantidad declaró lidiar con las dificultades de la soledad. De hecho, en gran medida, la desconfianza sentida por sus obispos y líderes se debe a la falta de cuidados, atención y cercanía que aquellos les proveen.
La encuesta revela desafíos importantes para la Iglesia estadounidense; sin embargo, la buena noticia es que hay un diagnóstico objetivo que ayuda a tomar decisiones claras al respecto. Sin embargo, en México no se cuenta con ese diagnóstico.
Como el segundo país con más católicos bautizados del mundo, México cuenta con aproximadamente 17 mil sacerdotes para atender una feligresía inmensa que ronda los 90 millones de miembros. Y, por desgracia no se cuenta con amplios mecanismos para escuchar a ese universo presbiteral.
De hecho, incluso en el tema tan acuciante y específico de la agresión, extorsión, cobro de derecho de piso, intimidación y hasta crímenes mortales contra sacerdotes católicos en México, la única instancia que sistematiza y organiza esta información es el Centro Católico Multimedial; sin ese trabajo, las autoridades episcopales dependerían de falibles reportes de la prensa, si acaso.
Lamentablemente, para los temas de bienestar emocional y afectivo, de la confianza en sus superiores, de la carga de trabajo u otras preocupaciones legítimas, los esfuerzos nacionales de escucha y atención a ministros ordenados son prácticamente inexistentes.
Las investigaciones en el más reciente caso de asesinato de un ministro católico en México revelan por lo pronto que el religioso no fue ultimado en un tiroteo cruzado o por la estructurada violencia criminal en el país, sino por personas de su círculo cercano y de confianza; y no es el único caso semejante.
Como apunta el estudio en EU, la soledad y el sentido de auxilio a una comunidad menos favorecida que ellos, suele llevar a los sacerdotes a propiciar relaciones desiguales y en ocasiones sustentadas en intereses poco sanos; y ahí hay una responsabilidad que atañe a diversas estructuras y liderazgos eclesiásticos que no se puede desdeñar.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
México dice “suficiente” al hambre y promueve una alimentación digna y saludable
Por: Malcom Aquiles
A veces olvidamos que comer no es solo una necesidad biológica sino también un acto de dignidad, de pertenencia y de cuidado. Detrás de cada plato ausente hay una historia de niñas y niños que crecen con hambre, con el cuerpo pidiendo nutrientes y el alma aprendiendo a conformarse desde la tristeza.
A nivel mundial 45 millones de niñas y niños sufren de un estado de delgadez extrema y tan solo un 18% de ellos en edad escolar en países de bajos ingresos reciben comidas escolares, de acuerdo con el informe de progreso de la campaña global “SUFICIENTE” (World Vision Internacional 2024). En contraste, se estima que a nivel global se producen 8,000 millones de toneladas de alimentos que podrían bastar para alimentar a todas las niñas, niños, mujeres y hombres del planeta. Sin embargo, entre el 14% y el 15% de los alimentos se pierden antes de ser consumidos, durante el proceso de cosecha y la venta al por menor.
Este panorama es un llamado a la acción para los diferentes actores sociales, considerando que la alimentación saludable, adecuada y suficiente, es un derecho de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo señalado en tratados internacionales y a la legislación de diferentes países. Las economías globales están invitadas a trabajar para asegurar el acceso a una nutrición adecuada, como parte del segundo objetivo de desarrollo sostenible (ODS) sobre el “hambre cero”.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, organizaciones como World Vision México dicen “SUFICIENTE”, para poner un alto a las desigualdades que impiden a millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país acceder a una alimentación adecuada y sostenible.
Partamos de las definiciones, ya que hay que distinguir entre el hambre y la malnutrición. A pesar de que hay una relación entre ellas, el hambre tiene que ver con la falta de alimentos, mientras que la malnutrición refiere a las deficiencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía y nutrientes de una persona, es decir, también se vincula a la sobrealimentación.
La obesidad y el sobrepeso son una disparidad que forma parte también de este llamado a la acción en favor de la niñez mexicana, pues no es suficiente que la niñez mexicana consuma tres alimentos al día, es igual de importante identificar si acceden a alimentos adecuados por la calidad de sus nutrientes; ya que de ello dependerá su desarrollo futuro y el evitar enfermedades crónicas en el mediano y largo plazo. En este aspecto, la nutrición es fundamental.
¿Y acaso sabemos qué piensa la niñez mexicana respecto a esto? De acuerdo con los hallazgos de la “Consulta Nacional de niñas, niños y adolescentes: Comer es nuestro derecho”, en la que participaron 125,720 niñas, niños y adolescentes de más de mil municipios de todo el país, más del 50% de las niñas y niños mencionaron sentir tristeza o angustia cuando tienen hambre.
Para convertir el desafío de la alimentación en un círculo virtuoso y lograr transformar la sensación de desánimo y preocupación de la niñez en esperanza, es indispensable sumar esfuerzos desde todos los frentes. El gobierno y los organismos humanitarios pueden marcar el rumbo con políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación, pero también la iniciativa privada tiene un papel clave, que es invertir, innovar e impulsar acciones que aseguren el acceso a alimentos nutritivos para la niñez en situación de vulnerabilidad.
Además, en la misma consulta, el 37% de la niñez mexicana señaló un acceso limitado a recibir comida saludable, por lo que transformarnos en agentes de cambio desde nuestro propio sector hará que juntos trabajemos por un mundo en el que todas las niñas y niños disfruten alimentos nutritivos para su desarrollo.
Es momento de decir “SUFICIENTE”, es momento de actuar en favor de la niñez y adolescencia de nuestro país y dotarlos de una alimentación digna y de las herramientas adecuadas para que se conviertan en adultos conscientes de lo que consumen.
Malcom Aquiles Pérez
Director de incidencia en Políticas Públicas y Movilización World Vision México
Antropólogo social de formación, cuenta con más de diez años de experiencia en gestión de proyectos y desarrollo de capacidades a equipos para las etapas de diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Apoyos a los ancianos
Uno de los temas importantes en nuestra época ha sido la situación de los adultos mayores. Un asunto que no significaba un problema hace algunos años y que ha venido desarrollándose de manera relevante. En parte por el aumento de la esperanza de vida, y también por la reducción drástica de la natalidad.
El apoyo a los ancianos ha sido una de las banderas de la 4T, que ha resultado la más sonada. Ha tenido éxito desde el punto de vista mediático y también desde el de una rentabilidad política medida en votos a favor de MORENA. Es curioso que, originalmente, el apoyo a los adultos mayores, se creó por el PRI, con el Instituto Nacional de la Senectud, INSEN, que tuvo poco éxito.
Posteriormente, en la transición democrática, el Partido Acción Nacional creó el INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores). Pero, finalmente, en ambos casos el impacto no fue grande por una sencilla razón: solamente significaba tener acceso a algunos descuentos que eran voluntarios por parte de quienes los ofrecían. Por otra parte, si no se gastaba, no se recibía nada. A diferencia de lo que da el programa Bienestar, que da apoyos sin condiciones.
Se calcula que Bienestar apoya de manera indirecta al 80 % de las familias mexicanas. Hay críticas, por supuesto. Se habla de que esto nos ha provocado endeudamiento y también que ha causado recortes en presupuesto. Con lo cual, según dice la oposición, muchas veces lo que se recibe en recursos de Bienestar se tiene que gastar en exceso de pago por medicamentos.
Por otro lado, hay apoyos a la ancianidad que dan otros organismos. Dos casos: algunos institutos de salud, por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición, han creado programas especiales de atención e investigación sobre la nutrición de las personas mayores. Otro: la UNAM tiene ya desde hace varios años un programa interdisciplinario que estudia el asunto de la ancianidad y sus necesidades de atenderlo de diferentes maneras. Y eso, en cuanto a lo que hablamos del gobierno. Hay otros apoyos que están otorgando organismos privados.
Se critica que, en su mayoría, estos son apoyos asistenciales. El gran problema de esas ayudas es que estamos considerando apoyar a una persona en riesgo sin aprovechar lo que pueden aportar a la Sociedad. Cuando hay ideas, entre otras, que los ancianos pueden llevar a cabo, todas ellas en distintos niveles de capacidad: consultoría, mentoría, emprendimiento o capacitación, donde se podrían aprovechar sus experiencias y generar al anciano un sentido de autoestima, que redundaría, de paso, en su mejor salud física y psicológica.
La duda es, ¿qué debería estar haciendo la Sociedad? Es claro que no podemos dejar todo en manos del gobierno. Una parte importante del problema, es que una porción de la sociedad actúa con la cultura del descarte: arrinconar y dejar de tomar en cuenta al adulto mayor. Lo cual casi siempre es el problema fundamental. ¿Hasta cuándo podremos lograr que el asunto sea resuelto? Se dice mucho que los ancianos son un tesoro para la sociedad, que son los guardianes de nuestra cultura y tradiciones. ¿Podremos encontrar el modo de hacer que el anciano se sienta y sea útil para la Sociedad, con lo cual muchas de sus carencias económicas, de salud física, mental y de relaciones, se remediarían en automático?
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
