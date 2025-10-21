¿Por qué incomoda tanto la objeción de conciencia?

Siete24

La objeción de conciencia siempre incomoda al poder. No hay forma más simple de decirlo. Pero las implicaciones que tiene el libre ejercicio de este derecho en el mundo contemporáneo son mucho más complejas. Por una parte, porque vivimos en un mundo que privilegia la eficiencia sobre la ética, y también porque los protocolos de uniformidad siempre serán predilectos por las estructuras de orden más que las convicciones personales. Visto de este modo, la objeción de conciencia puede ser tomada como una “opción personal o egoísta” y no como un acto total de responsabilidad cívica, política, ética y moral.

Para entender a la objeción de conciencia hay que desmarcarla de cualquier caricatura de sí misma: no se trata de un simple capricho o una resistencia pasiva; es la expresión profunda de un derecho humano fundamental que revela la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En esencia, se trata del derecho fundante que tiene cada ser humano a decir “no” cuando la ley o una instrucción choca frontalmente con los principios morales más íntimos y arraigados de una persona.

La objeción de conciencia ha sido un tema de debate en varios ámbitos de la vida social. Por ejemplo, la negativa a la participación del servicio militar obligatorio, fundada en el pacifismo y en convicciones éticas o religiosas de los objetores, ha motivado a las naciones a proporcionar opciones de servicio civil sustitutorio.

En el espectro jurídico, una persona puede objetar ante una autoridad si una ley le exige algo que su conciencia considera incorrecto o no ético (siempre que se respeten los derechos fundamentales de otras personas y la ley lo permita). En el periodismo, los profesionales pueden convocar a una cláusula de conciencia para evitar ser obligados a participar en informaciones o enfoques que violen sus principios éticos. Incluso en el ámbito de la recaudación fiscal, hay posibilidades de negarse a pagar impuestos que se destinan a financiar actividades consideradas inmorales por la persona.

Con todo, es en el tema de la salud donde más se ha buscado limitar el derecho a la objeción de conciencia tanto de los pacientes como del personal sanitario y autoridades médicas. Es cierto que la objeción de conciencia no es absoluta y sus límites están fundados en otros bienes jurídicos tutelados como los derechos de terceros, la salubridad pública y la no discriminación; sin embargo, estos otros bienes jurídicos deben estar satisfactoriamente explicitados y fundamentados como superiores a la ética y la moral personal individual del objetor.

Por ejemplo, recientes debates bioéticos muestran la complejidad de este derecho: algunos investigadores y filósofos analizan ahora los márgenes de libertad en temas del trastorno de la conciencia derivado de alguna condición médica difícil. ¿Cómo lidiar familiar y socialmente con el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario para no proporcionar un tratamiento que prolongue la vida de un paciente en estado de vigilia sin respuesta o a través de prácticas descarnadas de obstinación terapéutica? ¿O cómo garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal médico ante la solicitud unilateral de un aborto procurado? ¿Dónde reside ese desacuerdo razonable que debe poner claridad entre decisiones bien intencionadas o cómo evitar la deshumanización de la vida humana al limitar la objeción de conciencia a discusiones en ocasiones aberrantes sobre los márgenes del derecho humano y de los marcos legales alcanzados por acuerdos políticos?

Por tanto, es claro que no toda objeción es válida; de hecho, el límite parece encontrase en donde el consenso moral es absoluto: como la injusticia de la esclavitud, la deshumanización del ser humano o la discriminación por cualquier condición de vida (etapa de desarrollo o crecimiento, cualidades genéticas y de fenotipo, condiciones económicas o culturales, etcétera). La objeción de conciencia debe estar siempre basada en convicciones que apelan a la dignidad humana fundamental y, por lo tanto, no es permisible el limitarlas por determinaciones legislativas, políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza contingente.

De hecho, según un estudio en clínicas y hospitales del Reino Unido, el personal sanitario que en razón de conciencia ha objetado en participar de la realización de abortos procurados e innecesarios expone razones sustentadas en evidencia; a menudo se forjan en la experiencia directa, en reflexiones morales profundas y en la lucha por conciliar el deber profesional con la conciencia personal. Sin embargo, quienes buscan limitar el derecho a la objeción de conciencia de ese personal buscan deslegitimarlos por condición religiosa.

La objeción de conciencia no es un cheque en blanco que pueda utilizarse para la discriminación, el descarte del ser humano o su invisibilización, sino un paraguas de protección justamente para la integridad moral del individuo en medio de dilemas colectivos.

En lo político, la objeción de conciencia motiva a la persona a exculparse de participar de la implementación de políticas injustas incluso si estas fueran legales o legítimamente alcanzadas en consenso; de hecho, hay innumerables testimonios de funcionarios públicos que, siguiendo su conciencia, salvaron vidas o frustraron designios autoritarios.

Por ello, proteger la objeción de conciencia es, en última instancia, reconocer que la humanidad no es un recurso o un algoritmo. Que detrás de cada ley, cada protocolo y cada uniforme, hay una persona con una brújula moral interna. Desoír o desconocer esa brújula de forma sistemática no nos hará más eficientes; sólo nos hará más pobres de espíritu. En un mundo que a menudo pide obediencia, el valor de una conciencia incómoda es, quizás, uno de los últimos bastiones de nuestra humanidad compartida.