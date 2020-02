¿Qué sentido tiene pedir dinero a través de una rifa?

Por Javier Castañeda Monter*

El día miércoles 12 a las 19:00 horas nuestro Presidente constitucionalmente electo cito a un número cerrado de empresarios para pedirles que compren una cantidad importante de boletos de una rifa que se llevará a cabo en septiembre.

El sentido de la rifa es noble, ayudar con equipamiento médico a los hospitales.

Pero ¿qué no equipar hospitales es esa la función del estado a través de nuestros impuestos?

Creo que el sentido “noble” queda fuera cuando se sustituye la función del estado, pues pierde veracidad al pedir a los empresarios que hagan lo que el estado debe de hacer, además de que tiene el dinero para hacerlo.

Pero mi reflexión no se queda ahí, esa es un primer pensamiento, pues desde que me enteré, mi cabeza no dejó de girar en torno al uso eficiente del dinero.

Si nuestro Presidente constitucionalmente electo necesita dinero para equipar unos hospitales, ¿por qué no pide los bienes que necesita?, ¿no es eso más eficiente?

Yo veo cómo el dinero que entra al gobierno no llega intacto al beneficiario, sea un ciudadano o un organismo. El dinero que le llega al gobierno se desgasta en burocracia, va teniendo que desgastarse en papeles, sellos, acuerdos, y demás cosas que el gobierno hace para adquirir los bienes, así de cada cien pesos que recibe el gobierno, llegan setenta al beneficiario; si la maquinaria funcionó.

¿Cómo llegamos a este número?, es una división simple, cuánto recauda el gobierno, cuánto gasta en servicios a la sociedad y lo demás, es dinero que el gobierno necesita para operar.

¿Para qué desgastarse en hacer una rifa?, de entrada la cena ya nos costó a todos los mexicanos, aunque sólo fuera un megatamal con un chocolate.

¿Por qué no simplemente pedirles los bienes que se necesitan?

Todos esos empresarios, si todos, los cien citados tienen unas áreas de compras súper eficientes. A través de sus áreas de compras negocian el mejor de los precios y los plazos y logran comprar el mejor producto para cubrir las necesidades de la empresa, que después se traducen en bienes y servicios para la sociedad o el mercado en el que están.

A mí se me antoja que es una forma de decirle a los “AMLOVERS” vean cómo le quito el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, es una forma de satisfacer el dolor de la neurosis colectiva que existe contra los ricos.

¿Lo logró?, por supuesto. No hay duda alguna, este modelo de comunicación no directa le está funcionando muy bien, mientras que los “AMHATERS” ven el evento como un distractor que quiere esconder los problemas reales.

Así, es súper inteligente Presidente constitucional que tenemos mantiene a todo el país entretenido y él va logrando su cometido, preparar los ánimos para el 2021.

*La opinión del autor no refleja la postura oficial de Siete24.mx