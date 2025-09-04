Hablando de democracia, existen tres pilares para que, el gobierno verdaderamente lo sea y que este sistema funcione adecuadamente. En primer lugar, el Estado. En segundo lugar, el imperio de la ley. Y el tercero es la rendición de cuentas. Lo cual significa obligar al Estado y al Gobierno a rendir cuentas de su gestión ante aquellos quienes lo eligieron. La rendición de cuentas es una tarea pendiente en nuestro país y en muchos otros. Nunca es completa. Requiere independencia de los encargados de evaluarla. Cuando los gobiernos y los partidos políticos son los mismos que rinden cuentas y evalúan el resultado de ese desempeño, obviamente hay un conflicto de intereses. Y hace muy difícil que la rendición de cuentas sea creíble.
¿Hemos mejorado? Creo que sí. En otros tiempos hubo despidos, exilios obligatorios y ataques a personas que diferían de la visión que presentaba el Ejecutivo. Se ha intentado, por diferentes medios, mejorar la rendición de cuentas. No siempre al gusto de la ciudadanía. Por ejemplo, esa es la idea detrás de las famosas presentaciones mañaneras, donde todos los días el Ejecutivo da cuentas de diferentes aspectos de su gobierno ante un grupo de periodistas. Se puede cuestionar, y por supuesto hay que hacerlo: ¿qué tan imparciales son esos periodistas? ¿Qué tanta independencia tienen? ¿Qué tanto les presentan solamente los logros y no las dificultades? Lo cierto es que ahora se dedica más tiempo a informar sobre el gobierno.
El mecanismo más completo que prevé la Ley, es el Informe presidencial. Ha tenido varios enfoques en nuestro país. Se veía, en otros tiempos, como el día del presidente, a quien se rendía homenaje.
Otras veces ha sido una justificación de sus fallas y la demostración de sus logros. El problema es que, a menudo, en la presentación del informe presidencial, se presentan resultados, sin cuestionarlos, sin compararlos con una planeación. Por ejemplo: se habla de la construcción de 1500 kilómetros de carreteras.
Muy bien. Es un logro. Pero la pregunta sería. ¿Eso fue lo planeado? ¿Habíamos planeado 1500 kilómetros y se lograron? ¿O habíamos planeado 3000 y hemos logrado 1500? Esa información no se presenta en los informes presidenciales. No es porque no existan planes: efectivamente, existe un plan nacional de desarrollo. El cual debería ser el marco para poder medir si este gobierno cumple sus tareas.
Es importante construir una cultura de la rendición de cuentas. Para ello se necesitan algunos elementos: Un marco legal claro. Mecanismos de control independientes del ejecutivo. Transparencia en la información. La obligación de difundir esa información. Construir la participación ciudadana. Confianza, una de nuestras asignaturas pendientes. La construcción de responsabilidad de los funcionarios públicos. Agregar tecnología, conocimiento y análisis a la información que se está proveyendo. Tener evaluación y revisiones, independientes y confiables.
Se necesita, como un requerimiento fundamental, que sea la propia ciudadanía quien exija esta rendición de cuentas y la valide. Mientras no pasemos del chisme, de los chistes y de los memes, el progreso de la rendición de cuentas, será lento y sujeto a retrocesos.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
La Era de Norteamérica
En agosto de 2025 coincidieron dos mensajes en INCIDE, aunque diferentes en forma, comparten un mismo fondo: México está en el centro de una oportunidad histórica, pero Sonora corre el riesgo de perder el paso.
Por un lado, Benjamín Suárez, representante de American Chamber of Commerce of Mexico, presentó un análisis titulado “La Era de Norteamérica”. Un documento que desnuda las tendencias globales: mientras China gana terreno en las exportaciones mundiales —con un avance cercano al 10% en dos décadas—, Norteamérica ha perdido competitividad, con una caída de 8 puntos en el mismo periodo. Asia y Europa fortalecen sus cadenas intrarregionales; nosotros, en cambio, nos rezagamos
El T-MEC es todavía el gran escudo del bloque. La frontera México–Estados Unidos es la más transitada del planeta: un millón de personas y medio millón de camiones cruzan a diario, equivalentes a 100 millones de dólares por hora en comercio.
Desde 1993, las exportaciones mexicanas a EE.UU. han crecido 864% y las estadounidenses a México un 565%. El 40% de lo que exportamos contiene insumos norteamericanos, lo que demuestra que no somos simples vecinos, sino engranes de una misma maquinaria industrial.
En 2023, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China, impulsado por el fenómeno del nearshoring. Sin embargo, el déficit comercial estadounidense con nuestro país se ha multiplicado por 2.7 desde 2016.
El reto está planteado: aprovechar el bono demográfico, invertir en educación dual, innovación, pymes y cadenas de valor, o resignarse a que la ventana de oportunidad se cierre.
En paralelo, Antonio Proto, representante de Desarrollo Económico de Phoenix en México, envió un mensaje igual de contundente, pero desde el terreno práctico: Phoenix, la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, es ya un polo de innovación y manufactura avanzada. Hoy alberga más de 1,474 empresas extranjeras, aporta el 56% de las exportaciones de Arizona y es la ciudad número uno en crecimiento manufacturero.
Proto no solo habló de semiconductores: aseguró que Phoenix está abierta para todo empresario que quiera emprender allá. Su oficina en México acompaña y asesora a quienes busquen instalarse, en procesos que pueden resolverse en seis meses.
Eso sí, advirtió de los muros invisibles que pesan más que los aranceles: los temores financieros, el desconocimiento logístico y, sobre todo, las barreras culturales que nos atan a esperar que el gobierno lo resuelva todo.
Su frase quedó grabada: “Está la danza de los millones y todos queremos bailar en ella.” Los capitales ya se mueven. La música está sonando. La pista está abierta. El problema es que Sonora, con demasiada frecuencia, llega tarde al baile.
Aquí es donde entra INCIDE. Como colegio multidisciplinario, tiene la capacidad de formar a la próxima generación de profesionales que entiendan estos cambios globales y sepan insertarse en ellos. Como consejo integrador, puede articular a empresarios, gremios y academia en una agenda estratégica que supere las divisiones locales y se enfoque en aprovechar el T-MEC y la relación Sonora–Phoenix.
Y como medio de consulta y análisis, a través de la revista y los foros que organiza, INCIDE puede ser el espacio donde estas discusiones no solo se documenten, sino se traduzcan en acciones.
El desafío no es menor: Sonora tiene un bono demográfico que no durará para siempre, un vecino inmediato que ofrece asesoría y acompañamiento, y un bloque económico que puede devolverle protagonismo. Pero el tiempo apremia.
El mensaje de Suárez y Proto se resume en una sola advertencia: o Sonora atrae inversión, o se queda rezagado. Y el rol de INCIDE será decisivo para que la entidad despierte, se sacuda la dependencia del gobierno y se atreva a bailar en la pista de la “danza de los millones”.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
El inicio de una nueva época
Por Luis Antonio Hernández
Históricamente el primero de septiembre ha representado, invariablemente un punto de inflexión en la política nacional, grandes discursos, anuncios espectaculares y polémicos como aquel que en 1982 ordenó la nacionalización de la banca, incrementos salariales y hasta repentinos golpes de timón en los modelos de gobierno, son apenas algunos de los elementos que caracterizan al llamado día del presidente.
Este año no podía ser la excepción y esta emblemática fecha, marcará sin lugar a dudas, un importante parteaguas en la vida democrática e institucional de nuestro país. Además del primer informe de la Presidente Claudia Sheinbaum, los mexicanos atestiguamos el inicio de una nueva época en la impartición de justicia, 881 nuevos juzgadores rindieron su protesta constitucional ante el Pleno del Senado de la República.
Dentro de este protocolo que finalmente materializó la primera parte de la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora integrada únicamente por un pleno de nueve ministros, empezará también a escribir en los próximos días un capítulo inédito en la historia jurídica de México.
Concluir con las modificaciones al sistema jurisdiccional, modificaciones a la Ley General de Aduanas, de salud, la aprobación del presupuesto 2026, así como la resolución de litigios de alto impacto en materia tributaria, son los aspectos sustantivos que la titular del Ejecutivo Federal ha definido como las prioridades de la agenda de los poderes legislativo y judicial para los próximos meses.
A pesar de no estar incluidas dentro de este catálogo de temas esenciales para la administración Sheinbaum, es indudable que las enmiendas en materia de derechos humanos fundamentales, particularmente aquellas que se refieren a temas de vida, familia y libertades continuarán con la desafortunada dinámica que se impuso desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
En los primeros siete años de gestión de la denominada cuarta transformación 21 estados de la República Mexicana han despenalizado el asesinato de bebés en el vientre de sus madres durante las primeras doce semanas de la gestación, asimismo es importante destacar que desde 2021, el máximo tribunal ha impulsado sistemáticamente ideologizadas sentencias que buscan anular el Derecho a la Vida desde la concepción consagrado por diversas constituciones locales.
Actualmente trece entidades federativas mantienen vigente la protección a la que debiera ser la primera garantía de todo ser humano el derecho a nacer y nueve códigos penales estatales establecen sanciones al crimen del aborto, con excepciones especificas; embargo, las presiones ejercidas por juzgados y tribunales federales hacia diferentes legislaturas estatales como Yucatán, Durango y Morelos por mencionar tan solo algunos casos, continuarán y parece ser que no terminarán al menos en el mediano plazo. De hecho muy pronto las legislaturas de estas dos últimas localidades, deberán decidir sobre este desafortunado tema.
Recientemente el Papa León XIV llamó a los legisladores, especialmente a quienes profesan la fe católica a desempeñar sus cargos con valentía e integridad y no ceder a las instrucciones partidistas y mucho menos a las colonizaciones ideológicas, motivándolos a trabajar por leyes y políticas públicas que coloquen a la dignidad humana, la protección a la vida en el centro del poder y la política.
Hagamos votos para que el espíritu que anime esta nueva etapa de la historia legislativa y judicial de nuestra patria, sea el de articular el andamiaje jurídico y administrativo que materialice el anhelo de la inmensa mayoría de los mexicanos: construir una sociedad donde la justicia, legalidad, bien común, pero sobre todo el respeto irrestricto a los verdaderos derechos humanos de todas las personas sean la constante.
Luis Antonio Hernández, abogado y analista político
[email protected]
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
El despertar de la fuerza digital
Por Cecilia Urrea
El abstencionismo en México es la antítesis de la democracia. De acuerdo con el INEGI, los jóvenes son cada vez más ajenos a la vida pública: solo 3 de cada 10, entre 19 y 29 años, participan en alguna organización ciudadana o política. Mientras tanto, nuestra sociedad se hunde en la indiferencia y los grupos de poder avanzan sin contrapeso.
Ese desinterés en lo público contrasta con la intensa participación digital. Según la Encuesta de Disponibilidad y Uso de Tecnologías en Hogares (ENDUTIH 2024), el 83.1% de la población cuenta con acceso a internet (más de 108 millones de personas) y el 90.4% de ellos utiliza redes sociales, es decir, 98.3 millones de usuarios. Si consideramos que en México viven más de 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años —quienes concentran la mayor penetración digital—, el panorama es claro: la juventud está ausente en la vida pública, pero muy presente en la vida digital.
Ahí surge el reto: ¿cómo transformar esa energía digital en participación ciudadana real?
Desde hace tres años, y con más de 50 campañas que han alcanzado a más de 2 millones de personas, Actívate.org.mx ha demostrado que el activismo digital puede ser puente entre la indignación ciudadana en redes y la exigencia concreta ante las autoridades.
El fenómeno no es exclusivo de México. Movimientos como #BlackLivesMatter en Estados Unidos o #MeToo a nivel global muestran cómo lo digital puede detonar transformaciones profundas. En nuestro país, iniciativas como #YoSoy132 marcaron un antes y un después en la manera de participar y exigir.
En este contexto, Actívate funge como detonador de exigencia ciudadana e información colectiva. Su método es sencillo: elegir un tema, investigarlo, sustentar argumentos, generar contenidos y difundirlos. La diferencia está en el siguiente paso: trasladar la fuerza digital al espacio público. Las firmas no se quedan en línea; se entregan en fiscalías, congresos, secretarías o ayuntamientos, creando una red que conecta lo digital con lo real.
Este puente se refleja en casos concretos. Aunque en México no hemos vivido un hecho tan mediático como el de George Floyd en Estados Unidos, sí existen historias que encontraron eco gracias al ciberactivismo. Tal es el caso de Agustín Medina, víctima de violencia automovilística en Puebla. Ante la posible liberación del responsable, su madre levantó la voz y, en colaboración con Actívate, se recolectaron más de 4,700 firmas que, entregadas a la fiscalía y acompañadas de presión mediática, lograron justicia para su hijo y evitaron la impunidad.
Otro ejemplo es Veracruz: la “Cangreseñal” proyectada en la Riviera Veracruzana visibilizó la amenaza contra el cangrejo azul, especie en riesgo local, lo que abrió mesas de trabajo con autoridades y escaló el tema a nivel nacional.
Estos casos confirman que el activismo digital, bien canalizado, no es ruido pasajero: es una herramienta para transformar descontento en acción, indignación en resultados e individualismo en comunidad.
México enfrenta una encrucijada: normalizar el abstencionismo y la indiferencia, o construir redes ciudadanas que equilibren el poder y obliguen a rendir cuentas. La primera opción lleva a la inercia; la segunda abre la posibilidad de un futuro distinto.
El cambio no llegará de la noche a la mañana, pero comienza con un paso: pasar del clic aislado a la acción colectiva. La democracia no muere cuando se pierde una elección, muere cuando dejamos de participar. Y hoy, frente a la indiferencia, necesitamos una ciudadanía activa, organizada y digitalmente conectada.
Cecilia Urrea
Gerente General – Actívate.org.mx
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
La pobreza en México en 2018 y 2024
El 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Pobreza Multidimensional 2024 de México; una tarea que antes era responsabilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ahora finiquitado.
La pobreza multidimensional es una forma de analizar la pobreza elaborada por académicos de México, que considerar los ingresos y los derechos sociales. En cuanto a los ingresos, toma en cuenta lo ingresos laborales, las transferencias familiares y las transferencias gubernamentales, principalmente.
En el segundo grupo: lo derechos sociales, se estudia el acceso o no a diversos satisfactores considerados como indispensables, a saber: educación, salud, calidad y servicios de la vivienda, seguridad social y alimentación. Desde luego, entre lo ingresos y la satisfacción o no de los derechos sociales hay una relación intrínseca.
La Pobreza Multidimensional se analiza cada dos años, y está basada en los datos aportados bianualmente por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Al comparar el último año de los dos sexenios anteriores, esto es 2018 y 2024, observamos lo siguiente:
Disminuyó la población en condición general de pobreza (moderada o extrema), al pasar de 41.9% en 2018 a 29.6% en 2024.
El caso del rezago educativo, los datos muestran un decrecimiento muy leve, pues prácticamente se mantuvo igual: 19% en 2018, contra 18.6% en 2024.
La carencia por acceso a los servicios de salud, la situación empeoró significativamente porque aumentó a más del doble: de 16.2% en 2018, a 34.2% en 2024.
En relación con la carencia por acceso a la seguridad social, disminuyó la población afectada al bajar de 53.5% a 48.2 por ciento.
En materia de carencias por la calidad y espacios de la vivienda, hubo una mejoría, pues disminuyó la población afectada: de 11% a 7.9 por ciento.
Mientras, en cuanto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (agua potable, drenaje…), también encontramos una disminución, pues bajó de 19.6% a 14.1 por ciento.
Finalmente, en relación con la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, observamos igualmente una mejoría al pasar de 22.2% a 14.4 porciento.
En resumen, entre un sexenio y otro hubo una mejoría importante en la mayoría de los indicadores, pero no fue así en el caso de la educación y la salud; este último se deterioró notablemente.
Fernando Pliego Carrasco
IIS-UNAM.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Cuando los hermanos educan: reglas, límites y responsabilidades en el hogar
Tener un celular antes de los 13 años daña la salud emocional, revela estudio
Crédito digital alivia la presión de regreso a clases en México
“Carlo Acutis, el Influencer de Dios”, la película llegará a colegios, parroquias y al papa León XIV
Estrés en México: cómo transformarlo en bienestar diario
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 3 días
La escuela necesita las voces y esperanzas de los padres de familia: SEP
-
Columna Invitadahace 2 días
El inicio de una nueva época
-
Estilohace 3 días
La fidelidad en tiempos de traición, la mentira y autoengaño
-
Méxicohace 2 días
Iglesia en México destaca el valor de la educación en el inicio del ciclo escolar