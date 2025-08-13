Todas las mujeres debemos participar

Revista LA NACIÓN, Partido Acción Nacional, núm. 2160, 23 de agosto de 2001.

Por Salvador I. Reding V.



La volátil memoria histórica

La falta de memoria histórica es uno de los más graves defectos de nuestra humanidad. Para empezar, la gente tiende con gran facilidad a echar en el olvido todo aquello que no le gusta, sea de cosas que ha visto o de experiencias personales. Los psicólogos explican esto. A largo plazo el asunto es aún peor, ya que mientras los historiadores nos dicen que “la historia tiende a repetirse”, y cómo los grandes imperios crecen, se estancan y declinan, los políticos y militares del mundo vuelven a cometer los mismos errores, cada vez en mayor escala. Tras la llamada “Gran Guerra” de 1914-18, con víctimas calculadas, directa e indirectamente en diez millones, nadie imaginó que sólo unos años más tarde, se iniciaría otra peor, con un cálculo de sesenta millones de víctimas (17 millones de combatientes): la Segunda Guerra Mundial.

A 56 años de Hiroshima y Nagasaki

El 6 de agosto se “celebró” el quincuagésimo sexto aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre una ciudad, Hiroshima, seguida tres días después por la segunda sobre Nagasaki. No mucho tiempo antes, el 16 de julio, el gobierno de Estados Unidos había hecho una prueba nuclear en Alamogordo, en donde pudo apreciarse la enorme energía generada por un artefacto nuclear, el “proyecto Manhattan”.

La destrucción instantánea de vidas humanas fue pavorosa (unos 140 mil muertos estimados en Hiroshima a diciembre de 1945) la gente simplemente se evaporó junto con sus propiedades; nada, nada quedó. En Nagasaki los muertos se estimaron (a fines de 1945) en unos 74 mil. Los sobrevivientes, los “hibakusha”, continuaron sufriendo por la radiación nuclear (física, mental y socialmente, escribe un tratadista francés) y con la amenaza de enfermedades inducidas por la radiación. El efecto en 1945 fue tan terrible, que el Imperio Japonés ofreció rendirse al día siguiente, y se rindió el 14 de agosto, considerando posible que otras bombas similares continuaran destruyendo Tokio y otras ciudades del Japón, aunque los bombardeos incendiarios “convencionales” sobre sus zonas urbanas eran igualmente devastadores.

En esos días, dentro de la velocidad y alcance de los medios de difusión, (antes de la televisión, el video, el internet…) el mundo quedó estupefacto ante el horror de ver en los diarios y en los noticieros cinematográficos ciudades convertidas en nada. Las fotografías mostraban un panorama de destrucción que la mente humana no había imaginado. Aún frente a la evidencia fotográfica, resultaba difícil asimilar lo que la destrucción por bombardeo atómico significaba.

Entonces y hasta ahora, se discute si la decisión de Harry S. Truman, de bombardear ciudades matando instantáneamente miles de personas fue o no correcta. Se decía que la bomba, lanzada por ejemplo frente a la bahía de Tokio, hubiera sido suficientemente impresionante para que el Emperador y el Alto Mando militar decidieran rendirse. Nunca lo sabremos. La decisión de lanzar bombas atómicas sobre el Japón tenía el efecto calculado de que el número de vidas perdidas (japonesas, por cierto) era mucho menor que el que hubiera significado una invasión terrestre de sus islas por los aliados. Este razonamiento militar parece más certero, pero siempre permanecerán las dudas sobre lo correcto de las decisiones.

El problema de la guerra es que la estrategia implica un cálculo de vidas a sacrificar para ganar una batalla y finalmente triunfar en el conflicto bélico, como un mal necesario. Un comandante en pie de batalla calcula cuántas vidas de su tropa (y equipo bélico) perderá para tomar una posición enemiga y evalúa el riesgo antes de atacar. Es un problema no de personas, sino de medios de combate. En el alto mando militar y en el poder político que debe avalar o tomar las grandes decisiones militares, el hecho es el mismo; se pierden vidas como un elemento de combate. Es el caso del llamado Día “D”, el de la invasión de Europa continental desde Inglaterra en 1944. El costo humano del desembarco fue atroz, pero el haber establecido cabezas de playa para un desembarco total y la invasión contra el ejército alemán se consideró un éxito militar.

En todos los casos, las personas como individuos no cuentan, sólo las batallas y las guerras. Y este es el problema de las armas nucleares. En la postguerra, se creó un nuevo antagonismo, al confirmarse un nuevo enemigo de los antiguos aliados: la Unión Soviética, convertida en amenaza militar para Europa. Ante dicha amenaza, se pensó que la mejor defensa era la disuasión por el poder militar, el nuevo poderío de las armas nucleares. Ambas partes de la llamada guerra fría incrementaron no solamente sus arsenales nucleares en forma escalofriante, sino también los vehículos capaces de transportarlas a largas distancias, los “misiles”, que llegaron a tener tal alcance como para atravesar el Atlántico y destruir ciudades de ultramar, fueran rusas o norteamericanas.

Proliferación de armas atómicas

Todavía persiste este gran arsenal, aunque las partes de la guerra fría han hecho, al parecer, las paces, integrando sus mundos de tal manera que no pueden destruirse mutuamente. Durante mucho tiempo se consideró que el principio de que “el que da primero da dos veces” era válido, y que el que lanzara primero sus misiles con cabezas atómicas destruiría más que la destrucción sufrida por la represalia (“retaliation”). Tanto Rusia, como Estados Unidos, mantienen unas 2,000-2,500 armas nucleares en alerta máxima, listas a ser lanzadas en cualquier momento.

Los intentos de acuerdos de control entre Estados Unidos y la URSS primero, y después Rusia, apenas han tocado la superficie del asunto. El viejo proyecto reaganiano del escudo protector de Estados Unidos contra misiles nucleares, conocido como “la guerra de las galaxias”, ha renacido en la administración de George W. Bush, enfureciendo a otros líderes mundiales, en especial a los rusos y chinos.

A estas dos “superpotencias” militares, se sumaron los ingleses, los chinos, amén de los franceses, quienes todavía hace pocos meses continuaron sus pruebas en el pacífico sur y aún construyen submarinos para transportarlas. Nació lo que se llamó “el club nuclear”.

Israel construyó bombas atómicas como lo que consideró el mayor disuasivo para los árabes. La India, con millones de compatriotas muriéndose, textualmente, de hambre, invirtió millones de dólares en desarrollar su propia bomba atómica, como disuasivo para sus vecinos. Y Pakistán, igualmente poblado por muertos de hambre, decidió tener la suya frente a su enemigo hindú. Y no hay muchas más por la gran presión que el mundo político, civil y religioso, ejercieron en contra, llevando al mundo al Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares, de Tlatelolco primeramente y después al Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (Comprehensive Test Ban Treaty: CTBT).

Además de Irak, intentan entrar al club nuclear Irán, para enfrentarlo, Corea del Norte (quien ya tiene algunas “cabezas” atómicas) y Libia, ambos conocidos por su actitud belicosa y apoyo al terrorismo, y a la vez, muy pobres.

Armamento y odios ancestrales

Después del desmembramiento de la URSS, el problema de las armas nucleares se agravó, ya que se perdió el control central político y militar sobre las que quedaron fuera de Rusia, como por ejemplo en Ucrania. Ahora predomina la incertidumbre sobre la localización de cientos de cabezas nucleares, las cuales se han convertido en el más preciado botín militar a echar mano por gente como Sadam Hussein, quien desea fervientemente lanzar algunas sobre el territorio judío y Arabia Saudita, para empezar. (Se estima que existen actualmente entre 24 mil 700 a 33 mil 307 “cabezas” nucleares en el mundo). Existen antecedentes de comercio ilegal de armas en el antiguo Ejército Rojo, que pudiera repetirse con las nucleares y del poder económico de las nuevas “mafias” rusas. Esta preocupación ha sido varias veces manifestada por grupos de inteligencia militar.

Terrorismo y guerrillas

No hay duda que el sueño dorado de cualquier terrorista es poseer un arma atómica, para amenazar, chantajear o destruir a “sus” enemigos. El peligro es totalmente real. El terror de una bomba atómica en el centro de Nueva York, Tel-Aviv, Madrid, Bogotá o Londres es una pesadilla factible, desgraciadamente. O imaginemos a los militares chechenos con una bomba atómica en las manos, en su guerra secesionista, o de otros grupos guerrilleros revolucionarios.

Necesidad de recordar

En vista de que las armas nucleares y sus medios de transporte a largo alcance están disponibles, y que la amenaza de ataques nucleares es una pesadilla que ronda el mundo, es muy importante RECORDAR las ciudades bombardeadas, Hiroshima y Nagasaki, cuyos horrores aún persisten, tanto en el recuerdo de los sobrevivientes o de quienes tuvieron el triste honor de contemplar la destrucción, como de quienes tienen herencias genéticas deformadas, aún tras varias generaciones.

Ante la volátil memoria histórica del mundo, y a más de medio siglo de distancia, es necesario revivir esos malos recuerdos de destrucción masiva e instantánea, para reducir el riesgo de que algunos locos decidan, con criterios “militares”, que vale la pena destruir poblaciones enteras para reducir o aniquilar a sus enemigos. Desalentar el uso de las armas nucleares como terrible amenaza con fines políticos. Los países ex soviéticos tienen armas atómicas en cantidades y posiciones desconocidas, y en cualquier medio militar, algún loco puede pensar que sabe mejor que sus “timoratos” jefes políticos y militares lo que más conviene, y llegue a apoderarse de bombas atómicas y usarlas. Peor aún, la tecnología de fabricación de “la bomba” es ya de dominio público, y lo que se requiere es echar mano sobre un poco de material fisionable para construirla.

Si se examina la decisión de Truman a la luz del análisis histórico militar, se confirma que la oposición al uso de bombas atómicas era importante y justificada y que sus posibles razones no fueron militares, sino de revancha, (Pearl Harbor), de intimidación a Rusia y de simple ejercicio de un poder desmedido de destrucción. Para el 13 de julio la inteligencia militar aliada ya sabía que Japón pensaba en la rendición “honorable”. Este tipo de mentalidades son el gran peligro, pues siempre buscan justificar lo injustificable y celebrarlo como grandioso; Truman exclamó que el 6 de agosto, tras la destrucción de Hiroshima, “Era el día más grande de la historia”, y todavía agradeció a Dios el favorecer a los americanos (¡).

La amenaza de destrucción atómica persiste, y estuvo presente en las guerras de la segunda mitad del siglo XX, en Corea, Vietnam, Irán–Irak, y todavía en “la batalla del desierto” entre Hussein y los Estados Unidos y sus aliados de la ONU: Israel amenazó con usar las suyas contra Hussein. Y estará presente en cualquier conflicto interno o externo de las naciones. Pero se agrava con la existencia de otras armas terribles, las de guerras bacteriológica y química, o la llamada bomba de neutrones, diseñadas para aniquilar personas, no edificaciones.

Tengámoslo presente: Hiroshima y Nagasaki, nunca, nunca más.

