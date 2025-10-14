Una pérdida invisible: la paradoja social ante la muerte gestacional

Cada 15 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha que busca romper el silencio en torno a la pérdida de bebés durante el embarazo, el parto o los primeros días de vida. En los últimos años, las necesidades de gasto social y público para atender a las mujeres y a sus familias debido a la pérdida gestacional y neonatal se han intensificado.
Paradójicamente, aunque se promuevan modelos de asistencia social y sanitaria para los primeros días después del nacimiento del bebé —intentando justamente reducir la muerte neonatal—, se siguen incrementando los problemas derivados de la muerte gestacional entre la población femenina.
Se calcula que en España, entre 80 mil y 90 mil familias por año son alcanzadas por la tragedia de perder un hijo durante el embarazo o en los primeros meses de nacido. Muchos de estos casos se deben a circunstancias inesperadas e indeseadas; sin embargo, los efectos físicos y psicológicos en las mujeres que fueron presionadas a abortar quedan ocultos tras las cifras de pérdida en general. Por fortuna, existe una conciencia y preocupación cada vez mayores sobre los efectos de la pérdida de un bebé; no son pocos los espacios profesionales interdisciplinarios que impulsan protocolos de acompañamiento a las madres y familias.
Está comprobado que la muerte gestacional desencadena un impacto psicológico multifacético y conlleva efectos físicos que exigen atención y observación. Las mujeres pueden experimentar ansiedad, sentimientos de culpa, tristeza profunda, insomnio e incluso trastornos de autoestima. Resulta también relevante afirmar que estos efectos varían según si el embarazo fue deseado, inesperado o activamente planeado, pero en ningún caso son irrelevantes. Cristina Agud, psicóloga sanitaria y psicoterapeuta, refiere que “el embarazo no solo se gesta en el cuerpo, sino también en la mente de la mujer”, y subraya la necesidad de atender prácticas que favorezcan un duelo saludable tras la pérdida gestacional, algo muy complicado si previamente se ha normalizado la deshumanización del hijo en gestación.
En México existen organizaciones e instituciones auténticamente solidarias y heroicas que trabajan todos los días junto a las mujeres y sus familias ante la pérdida gestacional y neonatal. Sin embargo, las historias que comparten casi siempre se refieren a la primera y, lo más grave, al aborto procurado. En uno de los testimonios, una joven comparte que tras realizarse un aborto a las 19 semanas no podía dormir bien, tenía pesadillas, no comía y padeció una depresión profunda. Otra mujer, de 34 años, que fue presionada para abortar por cuestiones económicas y de incertidumbre con su pareja, aseguró que vivió “aparentemente sin culpa durante semanas, aunque instintivamente y sin darme cuenta solía acariciar mi abdomen varias veces al día… cuando entendí que ahí no crecía mi bebé porque yo había decidido terminar con su vida, entré en una terrible depresión.
Es un duelo y un proceso que me tomará mucho tiempo superar”. Estas voces demuestran que, lejos de ser un acto banal, la terminación del embarazo puede dejar secuelas profundas cuando no existe acompañamiento psicológico, información veraz o espacios de escucha.
En este Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, quizá haya que enfocarse un poco más en los efectos que esta tragedia —muchas veces procurada como consecuencia del engaño o la presión— está dejando en incontables jóvenes y mujeres. Negar esta realidad no representa un avance en el bienestar de la mujer; es reforzar un sistema que la abandona en su momento más vulnerable. Hay mucho por hacer.
La estrecha senda: cultivar armonía desde la expresión religiosa
En los últimos meses ha cundido un fenómeno político-religioso de gran trascendencia para los regímenes democráticos actuales, en el que los liderazgos políticos se refugian detrás de fórmulas y recursos mesiánicos o pseudo religiosos para legitimar tanto su poder como el destino ulterior de sus decisiones.
En ello radica un germen importante de la radicalización y la polarización discursiva; porque el debate público se limita a un falso dilema que propone, por un lado, la secularización radical que confine la fe al ámbito privado; y, por el otro, sugiere la capitulación ante un dogmatismo monolítico identitario que impone una visión única del mundo. Ambas perspectivas atentan contra la libertad y dignidad humana; pero además ponen en peligro los procesos de pluralización y diversificación de creyentes y no creyentes.
Sin embargo, lejos de los juegos políticos de controversia y de los intereses de ciertos líderes religiosos para congraciarse con el poder, hay comunidades que han encontrado una senda estrecha y virtuosa para integrar las realidades y diversidades religiosas en los desafíos y alegrías del espacio público compartido.
En medio de la Isla de Borneo, en el archipiélago malayo, la aldea de Tewang Darayu demuestra cómo es posible la armonía social en entornos de diversidad religiosa. De hecho, más que prescindir u ocultar la fe debajo de las instancias formales (la secularización institucional o el laicismo ideológico), parten del reconocimiento de una práctica profunda y contextualizada de la fe.
Los lugareños acuñaron el concepto de “Belum Ruhui Rahayu” –vivir en paz y prosperidad compartida– que no constituye una utopía sino el resultado de un proceso social de alteridad, diálogo, respeto e integración de la religión y la cultura como pilares gemelos de la cohesión social.
¿Por qué esto resulta tan relevante ahora? A lo largo y ancho del orbe, especialmente en sociedades de herencia occidental, crece el debate sobre cómo preservar las supuestas ‘auténticas’ raíces culturales y religiosas de un pueblo destinado a vencer y trascender sobre ‘otro’ pueblo. Varios fenómenos antropológicos y sociales como la migración, el proteccionismo económico y la racialización política (con su consecuente colisión entre lenguajes y prácticas culturales) conducen inexorablemente a modelos socio-culturales totalizantes para los cuales, el poder político, echa mano de dimensiones místicas, míticas y religiosas para justificar la conservación de “cierto tipo de pueblo” mediante el control, la expulsión o el exterminio de “los otros”.
Según los antropólogos del Instituto Agama Kristen Negeri de Indonesia, el caso de Tewang Darayu demuestra que la moderación religiosa es hija de la teología contextual. No es una fe diluida, sino una fe encarnada. Los líderes islámicos, cristianos y kaharingan (religión tradicional de los nativos dayak con elementos hindúes-javaneses) no esconden sus doctrinas, sino que buscan dentro de sus propias tradiciones sagradas los principios que fomentan el respeto y el amor al prójimo. Un imán cita el Corán, un pastor la parábola del Buen Samaritano, y un líder kaharingan sus textos revelados, y todos convergen en el mismo imperativo ético: la armonía es un mandato divino que se expresa en la cultura local. La fe no vive en una burbuja, sino que dialoga con su tiempo y lugar.
En segundo lugar, las tradiciones religiosas y no religiosas en la localidad parten de un principio de oportunidad: la cultura no es el enemigo de la religión, sino su medio de transporte más efectivo. Así, ciertas prácticas ancestrales como el handep (trabajo colectivo) o el Mapas Lewu (una ceremonia de agradecimiento) se convierten en un aglutinante social donde todos, independientemente de su credo, aportan una parte de sí, al proceso social y cultural. Por ejemplo, los investigadores refieren que un musulmán no tiene empacho de ayudar en un ritual kaharingan mientras se asegura de que la comida sea halal; también cuentan que los cristianos con frecuencia contribuyen en la construcción de espacios de convivencia, aunque los operadores y beneficiarios tengan una identidad religiosa diversa a ellos. Dicen los antropólogos que, de esta manera, los distintos líderes religiosos, no están traicionando su fe, sino que cumplen con un valor cultural superior que, a su vez, está santificado por la interpretación moderada de su propia religión.
¿Qué lecciones puede esta experiencia ofrecer a México, que es un mosaico cultural donde la diversidad religiosa no es tan evidente, por lo menos en el ámbito público? Lo primero es reconocer que la dimensión religiosa es relevante en el contexto social y cultural; lo segundo, que las diferentes autoridades religiosas y los educadores deben liderar una relectura de sus textos y tradiciones que enfaticen los valores de convivencia, misericordia y justicia social por encima de los posicionamientos políticos o excluyentes.
Pero esencialmente, la experiencia en Tewang Darayu revela que siempre serán necesarios espacios formales e informales donde los líderes religiosos y los guardianes de la cultura local (artistas, ancianos, intelectuales, educadores) participen y colaboren. Se trata de fomentar “campos neutrales” donde se diseñen narrativas y prácticas compartidas.
La participación multicultural y plurirreligiosa quizá aún no es una realidad tan acuciante en México; sin embargo, la experiencia indonesia recalca la importancia de que todos los sectores sociales participen más allá de una defensa de la fe o la apologética sino que colaboren en un terreno común y con obras sociales conjuntas tangibles.
Una última reflexión de los académicos ayuda a poner los pies sobre la tierra: el modelo no está exento de controversias y conflictos. Pero justamente a través de la legitimación de los liderazgos intermedios como interlocutores y “arquitectos de la armonía” es que se nutre la conversación social más allá de tentaciones fundamentalistas o de secularización forzada. Y este tema sí es de gran relevancia actual para nuestro país.
“Ya no me reconozco sin filtro”: adolescentes, redes y la nueva dismorfia del selfie
Por: Roberta de la Garza
Psicóloga Clínica y de la Salud – Especialista en niños y adolescentes
En el Día Mundial de la Salud Mental, reflexionamos sobre cómo la búsqueda de perfección digital está afectando la forma en que los adolescentes se miran a sí mismos.
La cámara como espejo emocional
Cada día, millones de adolescentes abren la cámara frontal antes que el espejo. Ajustan la luz, el ángulo, el filtro. Capturan versiones de sí mismos que después comparan, editan o descartan. Y aunque muchas de esas fotos no llegan a publicarse, el reflejo idealizado que dejan atrás se queda grabado en su mente.
En tiempos donde la identidad se construye también en línea, las redes sociales se han convertido en un escenario donde verse bien parece más importante que sentirse bien.
Y detrás de ese juego de luces y retoques, cada vez más jóvenes comienzan a experimentar una nueva forma de malestar: la dismorfia del selfie.
¿Qué es la “selfie dysmorphia”?
El término fue acuñado por dermatólogos y psicólogos para describir el fenómeno de personas (en especial adolescentes) que desean parecerse a su versión filtrada o editada en redes.
Según la American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS), el 79 % de los cirujanos faciales ha recibido pacientes jóvenes que piden lucir “como en su selfie con filtro”. Los filtros ya no solo embellecen: están reconfigurando la manera en que los jóvenes perciben su propio rostro.
Lo que antes era una herramienta lúdica para “mejorar” una foto, ahora es un molde invisible de autoexigencia. Labios más grandes, piel sin textura, ojos más claros, mandíbula más marcada. Rasgos que no siempre existen, pero que terminan siendo el estándar con el que se comparan.
La adolescencia: cuando el reflejo se vuelve identidad
Durante la adolescencia, el cerebro se encuentra en una etapa de intensa búsqueda de identidad y validación. Es una época donde la mirada ajena cobra un peso enorme: ser aceptado, sentirse visto, pertenecer. Las redes sociales, con sus algoritmos de “me gusta” y reacciones, activan los circuitos de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa, reforzando ese deseo de aprobación constante.
Cuando la autoestima depende de una cámara o de la cantidad de likes, el yo real comienza a desdibujarse frente al yo digital. El problema no es solo estético, sino psicológico: los adolescentes empiezan a internalizar que su valor está condicionado a su apariencia, y que solo “merecen ser vistos” cuando se ajustan a un ideal de belleza impuesto por el algoritmo.
Las consecuencias invisibles
Los efectos emocionales de esta dinámica pueden ser profundos. Diversos estudios han vinculado el uso intensivo de filtros y la comparación en redes con mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima e insatisfacción corporal. Algunos adolescentes comienzan a evitar verse en fotos sin filtros, a editar obsesivamente su imagen o incluso a experimentar síntomas del trastorno dismórfico corporal, una condición en la que la persona percibe defectos inexistentes o exagerados en su cuerpo.
También se ha observado que esta presión estética puede alimentar trastornos de la conducta alimentaria, generar aislamiento social y afectar el rendimiento académico. En casos más severos, la sensación de “no ser suficiente” sin retoques puede derivar en pensamientos autocríticos y un deterioro significativo de la salud mental.
Cómo ayudarlos a mirarse distinto
No se trata de satanizar las redes, sino de aprender a usarlas con conciencia. Como adultos, padres, educadores o profesionales, es fundamental abrir conversaciones sinceras con los adolescentes sobre cómo se sienten al verse, más allá de cómo se ven. Validar su experiencia sin minimizarla es clave: no es “superficial”, es parte de la construcción de su identidad emocional.
Algunas estrategias que pueden ayudar:
- Cuestionar la realidad de los filtros. Hablar sobre cómo las imágenes en redes no reflejan la realidad, sino versiones curadas y retocadas.
- Promover la diversidad corporal y facial. Seguir cuentas que muestren cuerpos reales, pieles diversas, y mensajes positivos sobre autoaceptación.
- Fomentar el autocuidado y la conexión corporal. Actividades como el ejercicio consciente, el arte o la escritura ayudan a reconectar con el cuerpo desde el bienestar, no desde la apariencia.
- Limitar el tiempo de exposición digital y reservar espacios “libres de pantallas” que permitan al adolescente verse desde adentro, no solo desde afuera.
Una conversación que apenas comienza
La selfie dysmorphia no es solo una moda ni una exageración generacional. Es un síntoma del tiempo que habitamos: una era donde el cuerpo se ha convertido en interfaz y la autenticidad compite con el algoritmo.
Hablar de salud mental adolescente hoy implica también hablar de imagen, filtros, comparación y autoestima digital. Reconocerlo no es alarmismo, es prevención. Es abrir el camino a una educación emocional que enseñe a los jóvenes que la belleza no se captura: se habita.
Quizá el reto no sea dejar los filtros, sino atrevernos a mirarnos sin miedo cuando no están. Recordar que la salud mental también comienza en ese instante: cuando nos permitimos ser reales, imperfectos y humanos… incluso fuera de cámara.
Sobre la autora
Roberta De La Garza es psicóloga clínica y de la salud, especialista en psicoterapia infantil, juvenil y terapias contextuales de tercera generación. Combina la psicología con el movimiento consciente y la divulgación emocional. Creadora del proyecto Habitar(se)®, un espacio para hablar de salud mental con calidez, profundidad y lenguaje humano. Instagram: @habitarse.mx Página Web: https://robertadelagarza.com/
Gobierno Autocrático
¿Tenemos en México un gobierno autocrático? Sí, dicen la oposición y algunos comentaristas. Definamos el concepto. Se entiende por un gobierno autoritario, al que concentra el poder en manos de un líder o una élite, quien ejerce un control significativo sobre la Sociedad, limitando las libertades individuales y la participación democrática.
Obviamente, el gobierno de la 4T niega que es autocrático. Hay indicadores que se aceptan internacionalmente para definir cuándo un gobierno lo es. Concentración del poder. Poca separación de poderes, contrapesos débiles al Ejecutivo. Supresión de la oposición. Control de los medios. Limitación de las libertades civiles, mediante el poder militar y policíaco. La implantación de una ideología de unidad, con culto a la personalidad. Y control de la economía.
Visto con estos conceptos, difícilmente puede decirse que ya estamos en un gobierno autocrático. Aunque se pueden encontrar índices de que algunos de estos elementos están dados a través del control del poder judicial. La tendencia hacia el autoritarismo está creciendo en México, aunque no estamos, todavía, en tal situación.
Organismos internacionales como, por ejemplo, el Freedom House (https://freedomhouse.org/), piensan que estamos en una sociedad parcialmente libre. Y citan problemas que persisten: la violencia, la corrupción, la impunidad. Ataques focalizados a algunos opositores, por ejemplo, el caso del señor Cuadri o el de la señora María Amparo Casar, a quienes se les atacó en público, y además se informaron datos personales que los ponían en peligro. Así como los asesinatos de comunicadores, que hacen que México sea el lugar más peligroso para los periodistas.
Vamos a un entorno en el cual el poder tiene capacidad para imponerse a espaldas de la ciudadanía. Estamos en una etapa de tránsito a la situación que se define como un autoritarismo competente y tecnocrático, nos dicen. China está así, aunque en su caso lo autocrático predomina. Pero, claramente, tienen también un fuerte enfoque hacia la eficiencia, para ser muy competentes y se desarrollan rápidamente. Otro caso es Singapur, donde predomina lo tecnocrático, aunque tiene elementos importantes de autoritarismo. ¿Dónde quedamos nosotros?
¿Qué posibilidades tiene la oposición para “oponerse” a esta tendencia, que ya está en movimiento? Les hacen falta líderes carismáticos, con arrastre, que generen confianza y que le puedan quitar adeptos a la 4T. En la oposición tienen pocas ideas convincentes para que muchos ciudadanos deseen cambiar esta situación. Muestran escasas opciones para ofrecernos, más allá del clásico “Quítate tú para que me ponga yo”.
No faltan quienes confían en que organismos internacionales o nuestros socios comerciales, impedirán que lleguemos a esa situación. Algo dudoso en estos tiempos de la era Trump. Es muy importante que el ciudadano sin partido tenga una visión clara de qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde nos llevan las transformaciones que proponen los de la 4T. Sin una participación decidida de los ciudadanos sin partido, es muy posible que nos lleven al autoritarismo.
Dilexi te, el puente teológico-pastoral entre Francisco y León XIV cimentado en la opción preferencial por los pobres
Este 9 de octubre se ha presentado la primera Exhortación Apostólica de León XIV, un documento intensamente esperado del Papa norteamericano el cual supone una brújula de intenciones, estilo y acentos clave del pontificado.
Al igual que hiciera Francisco con la encíclica de Lumen Fidei en junio del 2013 (publicada bajo su pontificado y con algunas aportaciones del Papa Bergoglio pero prácticamente completada en una primera redacción por Benedicto XVI); ahora se publica este texto también nacido en el pontificado previo y culminado por el sucesor. León XIV explica al inicio del documento: “Habiendo recibido como herencia este proyecto, me alegra hacerlo mío —añadiendo algunas reflexiones— y proponerlo al comienzo de mi pontificado”.
Este gesto de ambos pontífices confirma que el magisterio pontificio no es solo la intuición o el esfuerzo singular de una persona sino la confianza en que el espíritu asiste al depositario de la responsabilidad petrina en su misión, incluso a pesar de las muchas diferencias individuales que puedan tener. Pero además, este gesto tira por borda todas las intenciones políticas de exaltar personalidades y crear ‘capillismos’ de identificación gregaria o popular. Así como Francisco no llegó para romper o transformar todo lo hecho por el pontificado de Benedicto XVI; así tampoco León XIV no llegó a reformar o restaurar un estilo idealizado del papado.
Esta nueva exhortación está enfocada en la opción preferencial por los pobres y la dignidad humana. El tema central por supuesto está conectado con la última encíclica de Francisco Dilexit Nos (2024) que reflexiona sobre la participación del amor humano y divino de Jesucristo en la liberación del sufrimiento y de las carencias de las muchas pobrezas humanas. El texto pide abrazar el sentido teológico de que “los pobres son quienes nos evangelizan” desde el silencio de su condición, al colocarnos “frente a la realidad de nuestra debilidad”. De esta manera, el papa León XIV explica que la pobreza “no es una fatalidad”, sino una condición estructural que interpela a la sociedad y a la Iglesia.
El documento también cuestiona aquellas narrativas (casi siempre de índole ideológicas) que culpan a los pobres de su situación y el Papa critica la meritocracia como justificación de la desigualdad. Frente a la idea perniciosa de considerar que “los pobres son pobres porque quieren” (como se dice despreciativamente), el pontífice recupera de su predecesor la perspectiva de que “los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino” y menos aún que sea para ellos una elección: “No podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos, según esa falsa visión de la meritocracia”.
El documento denuncia directamente al sistema económico que genera exclusión y acumulación de riqueza en pocas manos; lo denomina como una “dictadura de una economía que mata” porque “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz”.
En su sentido más exhortativo, el Papa llama a resolver la falta de equidad en las sociedades contemporáneas pues la denomina “la raíz de los males” y el detonante de que los derechos humanos no sean iguales para todos. Por ello, el texto también aborda temas polémicos contemporáneos como la migración y el sentido de acogida recordando que existe un marco ético y moral centrado en la dignidad humana frente a los discursos antiinmgración y frente a las políticas de exclusión, discriminación e integrismo racial, religioso, lingüístico o cultural; reflexiona sobre la degradación ambiental como producto de una perniciosa cultura del descarte que por afecta “de un modo especial a los más débiles del planeta”; convoca al deber de una misión educativa “llena de obstáculos y alegrías” porque “no se puede enseñar sin amar”; motiva a fortalecer los sistemas democráticos mediante la escucha a los más vulnerables; y llama a la Iglesia a sostener su conversión cultural y pastoral siendo “pobre y para los pobres”, asistiendo con atención espiritual y limosna a los más necesitados.
En un primer golpe de ojo, Dilexi Te es un documento de gran relevancia sociopolítica y pastoral. Aborda con crudeza y esperanza los grandes desafíos del siglo XXI y lo hace desde una opción clara por los pobres como sujetos de derechos y de historia. Es, finalmente un renovado llamado al compromiso por el bien común más amplio, en tiempos donde la exclusión, la discriminación y el gregarismo identitario (por nacionalismos, religiones, lenguajes, consumos e ideologías de ocasión) campean en los órdenes políticos, económicos y mediáticos.
