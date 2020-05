¿Usas el medio adecuado para interactuar?

El trabajo a distancia está evidenciando muchas fallas en las interacciones entre jefes y colaboradores, provocadas por errores en la selección del medio para llevarlas a cabo.

Una organización, como su nombre lo indica, no es otra cosa que un grupo de personas interactuando entre sí de manera organizada, para generar determinados productos y servicios.

Pocas veces analizamos el tipo de interacciones que tenemos en nuestro trabajo y qué tan efectivos somos en ellas, quizá lo único que notamos es el resultado final, es decir, el resultado de nuestro desempeño individual nos indica si nuestras interacciones fueron efectivas o no.

Los seres humanos contamos con 3 herramientas naturales para lograr que nuestras interacciones sean efectivas, el lenguaje (hablado, escrito, gráfico y combinado), nuestra emocionalidad y nuestra corporalidad que contribuyen a reforzar los mensajes que transmitimos al interactuar.

Si a esto le agregamos herramientas creadas para mejorar las interacciones como los medios tecnológicos disponibles, la teoría indica que deberíamos tener mayor probabilidad de que las interacciones fueran más efectivas, sin embargo pareciera todo lo contrario.

El problema es que las nuevas generaciones aprenden cada vez menos a interactuar entre sí, gracias al uso excesivo de los dispositivos móviles, los niños y adolescentes de hoy no saben interactuar con sus semejantes, basta ver la dinámica de cualquier familia en cualquier restaurante. Hemos decidido dejar de utilizar las herramientas que la naturaleza nos dio.

Por una parte de manera consciente, algunos deciden no utilizar todas sus herramientas naturales disponibles, y por la otra, se equivocan al seleccionar el medio a utilizar.

Esta combinación termina resultando catastrófica para la efectividad de las interacciones, por ejemplo, mucha gente prefiere utilizar el chat, donde no puede plasmar su emocionalidad ni puede mostrar su corporalidad para reforzar su mensaje, cuando bien podría haber elegido el teléfono, donde además de inmediatez, podría agregar emocionalidad a su interacción para tratar de hacerla más efectiva.

En las últimas semanas he observado a muchas empresas utilizar de manera equivocada los medios que tienen para trabajar de manera remota. Videoconferencias donde participan más de 20 personas por ejemplo, en las que no se distinguen los rostros ni las expresiones, y donde resulta un problema hablar porque todos se arrebatan la palabra y donde no se está compartiendo alguna presentación o documento que fuera necesario revisar.

Por otro lado, conferencias telefónicas con grupos de personas en las que se intenta explicar cierta información que existe en una presentación que nadie puede ver, o chats eternos en los que resulta complicado extenderse en la escritura como para lograr expresar el mensaje deseado, y en donde sería mucho más práctico, hacer una conferencia o llamada telefónica.

Videoconferencias donde los participantes no saben cómo colocar la cámara para que se puedan ver bien, ángulos inclinados, fondos brillantes, mala iluminación o de plano, en la que simplemente deciden no prender su cámara por no sentir que están completamente presentables para que los vean en video.

Transmisiones en vivo, donde no se varía el estímulo y se mantiene la misma toma de cámara por más de 10 minutos seguidos y en donde no existen los apoyos visuales para reforzar lo que dice el presentador.

Seguramente, cada uno de ustedes podría continuar enumerando fallas en la utilización de los medios adecuados durante este trabajo a distancia.

El tipo de interacción y su objetivo, debe ser lo que determine el medio a utilizar, no podemos pretender explicar un concepto por chat, así como tampoco podemos pretender que todos modifiquen sus agendas para programar una videoconferencia en la que tan solo vamos a dar un aviso.

El correo electrónico deja evidencia escrita al igual que el chat, eso permite regresar y revisar lo que se dijo y se acordó.

Una videoconferencia, permite presentar y analizar un documento entre muchos participantes y observar sus reacciones, una conferencia telefónica permite accionar y resolver de manera inmediata, es decir, cada medio tiene su objetivo y debemos aprender a utilizarlos si queremos ser efectivos en nuestro trabajo de manera remota.

¿Usas el medio adecuado para interactuar?A todos los que están utilizando medios remotos o virtuales para llevar a cabo sus interacciones, les sugiero que se asesoren, investiguen o al menos usen su sentido común para utilizar los medios adecuados para llevar a cabo sus interacciones y hacerlas más efectivas.

Sin duda, en mi opinión, nada podrá substituir una buena interacción cara a cara con un colega, sin embargo tenemos las herramientas naturales y tecnológicas para hacer que se asemejen muchísimo, con la ventaja que nos da el hacerlo a distancia.

