Búsqueda de Juicios en la CDMX desde 1996.

Contratar al mejor capital humano se ha vuelto una tarea de suma importancia para cualquier organización. Saber quién es la persona que trabajará para usted, es el paso principal de una buena relación laboral.

Sin lugar a dudas, el recurso humano es el factor más importante dentro de cualquier organización comercial, social, lucrativa, no lucrativa, etc. Sin las personas simplemente no podría llevarse a cabo el trabajo. No habría quien diera acceso a los visitantes a las oficinas, quien estuviera al pendiente de los circuitos de seguridad del edificio, quien se encargara del mantenimiento, entre otras muchas actividades importantes. Las personas ocupan el lugar predilecto dentro de una empresa.

Sin embargo el proceso de contratación del capital humano resulta más complejo que el de compra de materiales como computadoras o fotocopiadoras, por la simple razón de que el capital humano es eso, humano, por lo cual las necesidades se vuelven más grandes y complicadas de cumplir.

Procesos internos de contratación

Cada empresa tiene procedimientos diferentes para contratar a sus trabajadores, existen algunas que realizan exámenes médicos, otras que prefieren darle importancia al conocimiento de la persona en lugar de su situación sanitaria. En el mercado hay algunas organizaciones que tienen una etapa de contratación mientras que en otras, pueden ser hasta cuatro o cinco y tardar un año en darle respuesta a un postulante.

En cualquiera que sea el caso, todas las empresas legalmente registradas ante la ley deben de cumplir al menos con las prestaciones básicas al trabajador que en México son: Seguridad Social, 15 días de aguinaldo, 6 días de descanso por año laborado, prima vacacional, prima dominical, pago de utilidades, incapacidad por maternidad, licencia por paternidad, licencia por adopción, lactancia, prima de antigüedad, finiquito laboral y liquidación.

Y a mí empresa… ¿Quién la protege?

Más que sistemas de protección, usted en su posición de patrón ante la Ley puede no contratar a una persona si esta no cumple con los requisitos mínimos para otorgar una prestación, por ejemplo: si un individuo cuenta con Seguridad Social del ISSSTE, no podrá darse de alta en un servicio de sanidad del IMSS.

En casos de incumplimiento de requisitos de contratación usted puede rechazar una postulación o cancelar un contrato ya firmado entre las partes.

¿Cómo saber el historial de mi trabajador?

Empresas comerciales de gran tamaño y también las gubernamentales, cuentan con departamentos de Recursos Humanos que tienen la tarea de buscar y hacer un expediente completo de las personas que se van a contratar, con la finalidad de evitar fallas en el proceso de reclutamiento.

Sin embargo, algunas empresas micro o medianas, no cuentan con estos departamentos siendo los mismos dueños, inversionistas u otros; los que llevan a cabo este proceso. Si este es su caso, puede que no tenga el conocimiento de dónde acudir a buscar información de su trabajador, pero descuide que en Bill hemos creado una herramienta perfecta para ayudarle a saber cómo contratar personal para su empresa teniendo los historiales necesarios para la toma de decisión.

Información rápida y confiable

Con sólo ingresar a nuestro sitio web, usted podrá tener información crediticia, jurídica y de aseguradoras; necesaria para conocer todo el historial legal de la persona que está por contratar.

Lo único que debe de hacer es ingresar al siguiente enlace: (https://www.alertasbil.com.mx/busquedas/), ir la pestaña “Servicios”, consultar toda nuestra oferta y posteriormente comunicarse con un agente para que pueda darle a conocer el precio actual del servicio y como continuar con la contratación.

Nuestro historial de información inicia en 1996, por lo que podrá encontrar información sin ningún problema de las personas que comenzaron su vida laboral desde esa fecha.

En AlertasBil estamos comprometidos en ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales.

Te puede interesar: Teletrabajo en México, la nueva realidad