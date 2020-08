¿Por qué es conveniente tener tus documentos personales actualizados?

Muchos son los trámites y gestiones que una persona debe afrontar a lo largo de su vida. Como los documentos personales actualizados.

Sin embargo, la gran mayoría de las veces ocurre lo mismo: no se cuenta con los documentos personales actualizados en regla o parte de ella está desactualizada.

Abrir una cuenta bancaria, mantener una buena calificación ante el sistema crediticio de los bancos o lograr un ascenso laboral.

Las oportunidades que se presentan son muy diversas entre sí, y cada una de ellas trae mejoras y ventajas a tu calidad de vida, razón de que valgan la pena.

No obstante, cada una de estas actividades o solicitudes tienen algo en común: precisan de requisitos, certificados y documentos oficiales. Documentos que, en la gran mayoría de los casos, no se tienen o no se han actualizado en mucho tiempo. ¿Qué debes hacer?

Consultar requisitos y tutoriales oficiales

Elemental. Lógicamente, si quieres obtener un mejor empleo, lograr un ascenso, viajar al extranjerp o solicitar un préstamo bancario o hipotecario; sabes que necesitarás algunos documentos y requisitos -diferentes en cada caso- para lograrlo.

Información veraz. El problema está en que muchas veces se obtienen la mayoría de estos documentos, pero al momento de acudir a las oficinas donde se debe realizar el trámite; te darás cuenta de que te han faltado algunos pequeños requisitos por cumplir.

Eso, además de la burocracia, ralentiza un poco el proceso y perderás tiempo valioso. Sobre todo si lo que quieres obtener -como un viaje al exterior o un préstamo hipotecario- es urgente.

¿Qué hacer? Buscar información de calidad. Existen sitios oficiales, dispersos por la red, donde cada institución coloca los requisitos y documentos para cada caso.

Sin embargo, con el fin de ahorrar tiempo y gozar de información actualizada con frecuencia, la mejor manera puede ser la web de certificados y requisitos oficiales de México, donde encontrarás información sobre documentación y consultas frecuentes.

Como el buró de crédito, la CURP, pasaporte, certificado médico o de estudios de secundaria, entre otros documentos; que agrupan la etiqueta de “imprescindibles” según el caso y la actividad que pienses realizar.

Consejos para mantener los documentos personales actualizados.

Es pertinente conocer la información sobre los documentos que requieres y, sobre todo, de los requisitos que cada institución u organismo solicita para poder entregarte tales documentos. Sin embargo, no es lo único que debes tener en cuenta.

Actualiza todo. A lo largo de tu vida, e incluso desde el nacimiento, vas obteniendo documentación personal y profesional que te servirá para más adelante.

No obstante, son pocas las personas que mantienen todos estos documentos personales actualizados debidamente; sino que por el contrario “los van actualizando de acuerdo a cómo vayan siendo solicitados para nuevas gestiones”, lo que representa un error y es la causa de que muchos trámites tarden tanto.

De tal manera que el primer consejo vaya en esa dirección: Mantener todos los documentos actualizados -incluso aquellos que no son exigidos con regularidad-.

Tal como recoge el reportaje https://www.el-mexicano.com.mx/nacional/tener-al-dia-documentos-basicos-es-vital-para-hacer-gestiones-rapidas-y-sin-contratiempos/2080954.

Mantener los documentos personales actualizados y al día te permitirá hacer gestiones más rápidas, sin apenas contratiempos y, sobretodo, gozar de muchas ventajas para cuando quieres obtener un mejor trabajo, un crédito o viajar al extranjero en el corto plazo.

Busca mejores vías. Hay diferentes maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, hay diferentes maneras de solicitar un préstamo hipotecario o de renovar la documentación laboral. Escoge siempre la vía que requiera de menos tiempo, ya que esa será la ideal para tu situación. El tiempo es, sin duda, el peor enemigo de las gestiones de trámites ante instituciones del Estado, porque la burocracia atiende a muchas personas y es común que las listas de espera sean considerables.

Por esa razón, si combinas el hecho de tener toda la documentación actualizada, de seguir los consejos y requisitos de páginas confiables y que renuevan su contenido constantemente -antes, incluso, que las páginas institucionales o gubernamentales- y aparte de ello priorizas los trámites críticos o transversales, tendrás todo de cara a conseguir lo que realmente necesitas o deseas.

Visita también el portal donde encontraras información de todos los juicios en los que podrías estar involucrado.