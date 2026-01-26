Abuso estructural en las residencias médicas: cuando el problema no es un caso aislado

Ciudad de México.- Durante años, las denuncias sobre maltrato, jornadas excesivas y abuso en las residencias médicas en México han sido tratadas como hechos individuales, excepciones o conflictos personales.

Sin embargo, testimonios recabados por Siete24 Noticias muestran un patrón distinto: una estructura que se repite, se reproduce y se sostiene en múltiples sedes formadoras del país.

En entrevista con Siete24 noticias médicos residentes, especialistas y familiares coinciden en un punto clave: el problema no radica únicamente en personas concretas, sino en un sistema que permite —y en ocasiones normaliza— prácticas que vulneran la dignidad de quienes se están formando como médicos especialistas.

¿Cuándo el abuso deja de ser una excepción?

El Dr. Óscar Rivas, especialista en salud mental y trauma, lo plantea de forma clara:

“No podemos pensar que es una práctica aislada. Los datos y los testimonios dicen lo opuesto: es una práctica estructurada que se repite en distintos espacios”.

Desde su experiencia clínica y de acompañamiento, Rivas señala que los residentes que llegan a consulta no provienen de un solo hospital ni de una sola institución.

Dr. Óscar Rivas

Las experiencias coinciden en dinámicas similares: jornadas prolongadas, humillaciones, presión constante y ausencia de apoyo real.

Esta repetición, de acuerdo con el Dr. Rivas, Director del Instituto Newman, es lo que permite hablar de un abuso estructural en las residencias médicas, más allá de conflictos individuales.

¿Por qué el residente ocupa una posición vulnerable dentro del sistema?

Uno de los elementos que más se repite es la ambigüedad del rol del residente. No es plenamente estudiante, pero tampoco trabajador con derechos laborales claramente definidos.

Además, esa indefinición genera un espacio de vulnerabilidad.

Por su parte, Guadalupe López Martínez, médica residente, describe para Siete24 noticias su experiencia, de maltrato en el estado de Veracruz:

“Dentro del hospital no impera ninguna ley más que la del que está arriba. No hay una supervisión real que proteja al residente”.

Además, esta condición de maltrato deja a los residentes expuestos a decisiones discrecionales, castigos académicos o laborales, y represalias cuando intentan señalar irregularidades.

En ese sentido, padres de médicos residentes entrevistados, coinciden en que los abusos no siempre son visibles desde fuera, pero se vuelven evidentes una vez que el médico entra al sistema de residencia.

¿Se trata de casos aislados o de patrones que se repiten?

Médicos, madres y padres de residentes describen escenarios similares en distintos estados del país: jerarquías rígidas sin contrapesos, castigos normalizados como método de control, jornadas extendidas sin supervisión efectiva y ausencia de canales confiables de denuncia.

Desde el anonimato para evitar represalias, pero con la valentía de un padre que defiende a su hija. Los malos tratos y la falta de atención por parte de sus superiores, la estaban orillando a caer en adicciones. Sin que ninguna autoridad hospitalaria atendiera su situación y la dejara a su suerte:

“En muchos hospitales hay estructuras internas que se protegen entre sí. El residente queda en medio, sin a quién acudir”.

La repetición de estas experiencias permite identificar un patrón estructural, más allá de nombres propios o casos concretos.

¿Cuáles son las consecuencias humanas y profesionales?

El impacto de este ambiente hospitalario no se limita al ámbito académico. Los médicos residentes describen consecuencias físicas, emocionales y académicas: desgaste extremo, miedo constante a represalias, pérdida de motivación y deterioro de la salud mental.

Al Respecto, el Dr. Óscar Rivas, advierte que, cuando estas condiciones se sostienen en el tiempo, el daño no es solo individual, sino sistémico, afectando tanto a los médicos residentes como a la calidad del sistema de salud pública y privada.

Te puede interesar: Los cuidados paliativos como una forma de amar a los enfermos

¿Nombrar el problema puede ser el primer paso?

De acuerdo con el director del Instituto Newman, la existencia de un abuso estructural en las residencias médicas no implica señalar culpables individuales. Sino comprender que las dinámicas actuales requieren revisión, supervisión y cambios profundos.

Los testimonios recabados coinciden en algo fundamental: mientras el maltrato, el acoso y el abuso, se sigan presentando como una suma de casos aislados, será difícil generar transformaciones de fondo.

Reconocer el “problema”, es el primer paso para abrir una conversación necesaria sobre la dignidad de los médicos residentes y las condiciones en las que se forman quienes, en el futuro, cuidarán la salud de todos.

ARH