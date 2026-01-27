Romper el silencio: las condiciones de los médicos residentes en México

Ciudad de México.- Los médicos residentes sostienen parte esencial del sistema de salud en México; atienden pacientes, cubren guardias extensas y continúan su formación bajo presión constante dentro y fuera de los pasillos hospitalarios. Sin embargo, existen problemas que atentan contra su dignidad y pone en riesgo a los pacientes, la familia y su persona.

Su labor mantiene hospitales en funcionamiento hasta donde les permita su alcance, aunque pocas veces reciben reconocimiento institucional hospitalario.

Detrás de esa vocación existe una realidad documentada durante años: Jornadas prolongadas, violencia normalizada y ausencia de supervisión afectan su salud física y mental.

Especialistas, familiares y legisladores han advertido por diferentes medios y recientemente a través de redes sociales que el problema no es aislado, también es estructural.

Un sistema que depende de ellos, pero no los protege

México contó hasta 2024 con 436 sedes formadoras acreditadas, de acuerdo con la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Miles de médicos realizaron su residencia en esas unidades cada año.

Sin embargo, la magnitud del sistema no evitó condiciones desiguales.

Siete24 Noticias obtuvo testimonios desde distintas regiones del país que coinciden en que las reglas de formación de médicos no siempre respetan la dignidad humana ni garantizan entornos seguros para el desempeño profesional de las residencias médicas.

En entrevista, el especialista en salud mental, Dr. Óscar Rivas, señaló que el abuso responde a prácticas estructuradas y explicó que los residentes se desarrollan bajo una figura híbrida, no cuentan con derechos laborales plenos ni con protecciones académicas suficientes.

Jornadas que agotaron cuerpo y mente

Las guardias médicas descritas a Siete24 Noticias, por médicos residentes y familiares afectados describen que las jornadas alcanzan 36 o más horas sin descanso adecuado.

Denuncian que los residentes atienden pacientes, realizan procedimientos y cumplen evaluaciones sin pausas. Que en muchos de los casos; pueden cometerse errores propios del agotamiento físico y mental, lo cual como consecuencia, generan nuevos “castigos”.

Por su parte, Jessica Naanoush Rayek, doctora del hospital ABC en la Ciudad de México, advirtió que las largas jornadas sin descanso aumentan riesgos clínicos y afectan tanto al residente como al paciente.

En ese tenor, la doctora Susana Esparza, especialista en medicina estética y madre de un médico residente, expresó su preocupación por la pérdida de peso y agotamiento extremo de su hijo debido a las jornadas sin descanso.

Por ello, especialistas coinciden que el descanso es clave para el desempeño de lo que llaman la precisión médica. La sobrecarga debilita la capacidad de decisión y aumenta errores prevenibles.

Violencia normalizada dentro de la jerarquía hospitalaria.

Además, advierten que la jerarquía hospitalaria sólo debe estar bajo la guía cuyo fin sea académico. Aunque muchos casos, describieron a Siete24 Noticias que esta situación desemboca en humillaciones, insultos y castigos.

La médica residente Guadalupe López Martínez, originaria de Veracruz, narró que en 2024 enfrentó acoso laboral, situación que acreditó judicialmente y un entorno donde, dijo, la ley no siempre operó.

Comentó que al denunciar su caso, la sanción a su agresora fue mínima y le generó represalias administrativas.

Con base en las experiencias compartidas a través de las entrevistas recabadas por Siete24 Noticias, estas “practicas”, se repiten como patrones heredados. Lo que puede traducirse en una formación se confunde con resistencia al maltrato.

Salud mental en riesgo y silencios prolongados.

Te puede interesar: Abuso estructural en las residencias médicas: cuando el problema no es un caso aislado

El desgaste emocional aparece de forma sostenida. El director del Instituto Newman, Óscar Rivas identificó ansiedad, insomnio y depresión en residentes. Aclaró que el problema no radica en debilidad individual, sino en condiciones traumáticas.

El caso de Abraham Reyes visibilizó esa crisis

La doctora Leslie Karime Orio, quien fuera la novia de Abraham Reyes, médico que se suicidó el mes de julio del 2025 debido a la carga física y mental, recordó que su entonces pareja solicitó ayuda institucional a la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la atención nunca llegó.

Voces que impulsan cambios posibles

Siete24 Noticias se trasladó a la Cámara de Diputados para cuestionar a legisladores sobre esta problemática nacional, quienes reconocieron la urgencia de reformas que protejan a quienes viven las residencias médicas.

Los diputados federales, Fernando Mendoza y Pedro Zenteno plantearon ajustes a leyes laborales y sanitarias para homologar jornadas y reconocer derechos siempre bajo el trato ético y humano de quien se prepara para atender la salud de los pacientes.

ARH